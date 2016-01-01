Hình đại diện chuyển văn bản thành giọng nói

Biến nội dung viết của bạn thành những hình đại diện giọng nói sống động chỉ trong vài phút. Với công nghệ AI của HeyGen, bạn có thể tạo ra những hình đại diện cá nhân hóa cho các trang web, trợ lý ảo, học trực tuyến, và nhiều hơn nữa. Không cần quay phim hay sử dụng công cụ chỉnh sửa phức tạp. Chỉ cần nhập văn bản của bạn, chọn một giọng nói, và để nền tảng của chúng tôi thổi hồn vào nó.

Tool featured image
-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình dịch video AI của chúng tôi

Công cụ Dịch Video AI của HeyGen tự động chuyển đổi bất kỳ video nào sang ngôn ngữ khác với âm thanh đồng bộ môi tự nhiên phù hợp với giọng nói và cảm xúc của người nói. Nó giữ nguyên phong cách truyền đạt trong khi tạo ra các phiên bản đa ngôn ngữ chất lượng studio chỉ trong vài phút.

Translate Video

Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync

Drop files here

Or paste a YouTube link:
Translate to:
Sign in or register to access the full experience
Chọn video ví dụ
Step 1:Chọn video ví dụ
Tải lên video tùy chỉnh
Step 2:Tải lên video tùy chỉnh
Nhấn để dịch video
Step 3:Nhấn để dịch video
Chuyển văn bản thành giọng nói

Tại sao nên chọn chúng tôi cho Nhân vật Avatar Chuyển văn bản thành giọng nói của bạn

Chúng tôi giúp việc tạo ra những hình đại diện nói chuyện chân thực và cuốn hút trở nên dễ dàng chỉ với vài bước đơn giản. Dưới đây là lý do bạn sẽ yêu thích việc sử dụng nền tảng của chúng tôi:

• Đơn giản và Nhanh chóng: Không cần kỹ năng kỹ thuật. Chỉ cần nhập văn bản của bạn, chọn giọng nói và tạo hình đại diện trong vài phút.
• Hoàn toàn Tùy chỉnh: Lựa chọn từ nhiều giọng nói, ngôn ngữ và âm điệu khác nhau. Điều chỉnh độ cao, tốc độ và phong cách để đảm bảo hình đại diện phù hợp hoàn hảo với thương hiệu của bạn.
• Phù hợp với Mọi Dự án: Dù bạn đang tạo nội dung cho một trang web, trợ lý ảo, hay e-learning, các hình đại diện của chúng tôi sẽ thích nghi với nhu cầu của bạn. Điều tốt nhất? Chúng sẵn sàng để tích hợp mà không gặp rắc rối.
• Phải chăng cho Mọi Người: Nhận được những hình đại diện AI chất lượng cao với giá cả phải chăng. Không cần công việc lồng tiếng đắt đỏ hay phần mềm phức tạp.

Sẵn sàng để tạo hình đại diện chuyển văn bản thành giọng nói của bạn? Hãy xem các công cụ khác của chúng tôi như Tạo Hình Đại Diện Của Riêng Bạn để bổ sung nội dung cho hình đại diện của bạn.

nhiều hình đại diện mẫu được hiển thị trên một trang web
Chuyển văn bản thành giọng nói

Phương pháp tốt nhất khi sử dụng hình đại diện Text-to-Speech

Nền tảng của chúng tôi bao gồm các tính năng mạnh mẽ giúp việc tạo và sử dụng hình đại diện chuyển văn bản thành giọng nói nhanh chóng và đơn giản:

• Giọng nói và Ngôn ngữ Tùy chỉnh: Chọn từ nhiều giọng nói, giọng điệu và ngôn ngữ khác nhau để phù hợp với thương hiệu và tiếp cận khán giả toàn cầu.
• Giọng nói AI Tự nhiên, Chân thực: AI tạo ra giọng nói sống động với độ cao, âm sắc và tốc độ có thể điều chỉnh để hình đại diện của bạn nghe có vẻ như con người và hấp dẫn.
• Tạo Video Nhanh chóng: Tạo video hình đại diện chất lượng cao trong vài phút. Chỉ cần nhập văn bản của bạn, chọn một giọng nói và tạo ra, không cần công cụ chỉnh sửa.
• Tích hợp Dễ dàng: Thêm hình đại diện vào trang web, trợ lý ảo, nội dung tiếp thị và hơn thế nữa. Được thiết kế cho cả nhà phát triển và người dùng không chuyên.
• Mở rộng theo Dự án: Sử dụng cho một hình đại diện hoặc hàng nghìn. Nền tảng phát triển theo nhu cầu của bạn và phù hợp với doanh nghiệp mọi quy mô.
• Công nghệ AI Giá cả phải chăng: Đạt được kết quả giọng nói cấp studio với chi phí thấp hơn nhiều so với dịch vụ lồng tiếng truyền thống.

từ có thể mở rộng trên một tấm poster
Chuyển văn bản thành giọng nói

Nâng cao giao tiếp với Hình đại diện Chuyển văn bản thành giọng nói

Những hình đại diện chuyển văn bản thành giọng nói có thể biến nội dung tĩnh thành hình ảnh sinh động, hấp dẫn. Chúng rất lý tưởng để tăng cường hiệu quả truyền đạt thông điệp, đảm bảo tính năng động, và kết nối với nhiều đối tượng khán giả khác nhau qua các ngành nghề và nền tảng khác nhau. Bằng cách sử dụng hình đại diện AI có khả năng nói, người xem của bạn sẽ có trải nghiệm thú vị hơn.

Công nghệ avatar chuyển văn bản thành giọng nói của HeyGen kết hợp các công cụ tiên tiến với các tùy chọn tùy chỉnh thân thiện với người dùng, giúp các nhà sáng tạo nhanh chóng và hiệu quả tạo ra nội dung chất lượng chuyên nghiệp.

người phụ nữ đứng trước nền xanh có dòng chữ thúc đẩy sự tương tác
Nó hoạt động như thế nào?

Tạo Hình Đại Diện AI Cá Nhân Của Bạn Qua 4 Bước Đơn Giản

Tạo avatar chuyển văn bản thành giọng nói của bạn là dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần làm theo những bước đơn giản sau:

Bước 1

Chọn Phong Cách Avatar của Bạn

Chọn từ nhiều phong cách avatar phù hợp với nhu cầu của bạn, dù là avatar 2D, 3D hay avatar hoạt hình. Tùy chỉnh để thể hiện thương hiệu của bạn.

Bước 2

Nhập Văn Bản Của Bạn

Nhập vào kịch bản bạn muốn avatar của mình đọc. Dù đó là một thông điệp ngắn gọn hay một bài tự sự dài, chỉ cần gõ nó ra và xem nó được hiện thực hóa.

Bước 3

Chọn một giọng nói

Chọn từ nhiều giọng đọc khác nhau. Lựa chọn giọng điệu, giọng địa phương, và tốc độ phù hợp nhất với nội dung của bạn. Bạn có thể điều chỉnh độ cao của giọng và tốc độ để tạo ra âm thanh cá nhân hóa hơn

Bước 4

Tạo và Tải xuống Avatar của bạn

Khi cài đặt văn bản và giọng nói của bạn đã sẵn sàng, nhấn vào Tạo để tạo video avatar sống động của bạn trong vài phút. Sau đó tải xuống và thêm vào trang web, trợ lý ảo, hoặc nội dung tiếp thị của bạn một cách dễ dàng

Người phụ nữ mỉm cười với mái tóc đen và mặc áo trắng xuất hiện trên màn hình, phía trên nút "Tải lên đoạn video của bạn".
Giao diện tải video lên với các tùy chọn cho tệp tin cục bộ, Google Drive, URL, webcam, hoặc ghi âm bằng điện thoại.
Giao diện tạo video HeyGen hiển thị hình đại diện của một phụ nữ đang cười, dòng thời gian video và trường nhập kịch bản.
Một video của người phụ nữ đang cười với nút phát, phía trên các biểu tượng Instagram, YouTube và TikTok.

Câu hỏi thường gặp về Avatar Chuyển văn bản thành giọng nói

Avatar chuyển văn bản thành giọng nói là gì?

Một hình đại diện văn bản thành giọng nói là nhân vật số học đọc nội dung viết của bạn to lớn sử dụng công nghệ giọng nói AI. HeyGen biến văn bản của bạn thành giọng nói tự nhiên kết hợp với hình đại diện sống động. Hãy thử nó sử dụng công cụ Text to Speech Avatar Tool.

Làm thế nào để tạo một hình đại diện chuyển văn bản thành giọng nói với HeyGen?

Bạn chọn một hình đại diện, dán kịch bản của bạn, chọn giọng nói và tạo video của bạn. Nền tảng sẽ tự động xử lý giọng nói, đồng bộ môi, thời gian, và rendering để bạn không cần kỹ năng chỉnh sửa. Bạn cũng có thể tạo hình ảnh tùy chỉnh sử dụng công cụ Tạo Hình Đại Diện Của Bạn riêng.

Tôi có thể tùy chỉnh giọng nói và phong cách của hình đại diện AI không?

Vâng. Bạn có thể lựa chọn từ nhiều ngôn ngữ, giọng điệu, âm sắc, và điều chỉnh độ cao hoặc tốc độ để đạt được phong cách truyền đạt chính xác như bạn mong muốn. Điều này giúp phù hợp hóa avatar với tính cách thương hiệu, phong cách giáo dục, hoặc vai trò trợ lý của bạn.

Tôi có thể tạo ra một hình đại diện chuyển văn bản thành giọng nói nhanh như thế nào?

Hầu hết các hình đại diện sẵn sàng trong vài phút. Ngay khi bạn đã thiết lập kịch bản và cài đặt giọng nói, AI sẽ tự động tạo ra một video hình đại diện chất lượng cao sẵn sàng để tải xuống hoặc tích hợp vào website.


Tôi có thể sử dụng những hình đại diện này cho các dự án thương mại hoặc kinh doanh không?

Có. Bạn có thể tự do sử dụng hình đại diện được tạo ra trong marketing, bán hàng, đào tạo, dịch vụ khách hàng và bất kỳ nội dung thương mại nào. Nhiều doanh nghiệp kết hợp công cụ này với PowerPoint to Video Generator để tạo nội dung có khả năng mở rộng.

Công cụ avatar chuyển văn bản thành giọng nói có miễn phí để thử nghiệm không?

HeyGen cung cấp một phiên bản miễn phí để bạn có thể thử nghiệm các giọng nói, ngôn ngữ và phong cách avatar trước khi nâng cấp. Bạn có thể tạo và tải xuống các video avatar ban đầu mà không mất phí và nâng cấp các tính năng cao cấp theo nhu cầu.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background