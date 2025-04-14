データやグラフ、ビジュアルコンテンツを、数分で洗練されたインフォグラフィック動画に変換しましょう。このインフォグラフィック動画メーカーなら、手元の情報を入力するだけで、カメラもデザインソフトも編集スキルも不要で、ナレーション付きのアニメーション動画が完成します。複雑なアイデアも、わかりやすく、共有しやすく、あらゆるデバイスに最適化された形で伝えられます。
ブランドがHeyGenインフォグラフィック動画メーカーを選ぶ理由
あらゆるデータやチャートを自動でアニメーション化
誰も読まない静的なスライドを送るのはやめましょう。データを貼り付けるか、チャートをアップロードするか、伝えたいコンセプトを説明するだけで、それがシーンごとのアニメーション・インフォグラフィック動画に変わります。モーショングラフィックス、スムーズなトランジション、タイミングの合ったナレーションまで自動で作成されるので、タイムラインを一切触らなくても洗練された動画が完成します。市場調査の結果でも、プロダクトの指標でも、ハウツー手順でも、AI動画ジェネレーターが面倒な作業をすべて引き受け、あなたのコンテンツがふさわしい形でしっかりと伝わるようにしてくれます。
カスタマイズ可能なインフォグラフィック動画テンプレートから始める
最初からゼロベースで作る必要はありません。プロがデザインした豊富なインフォグラフィック動画テンプレートライブラリから選ぶだけで、アニメーション付きグラフィック、ブランドに合ったカラーパレット、そして数分で自社ブランドにフィットさせられるレイアウトによって、あなたのデータを魅力的に見せることができます。PDF、PowerPoint、URL、または文章のスクリプトをアップロードすれば、プラットフォームが自動的に構造化されたインフォグラフィック動画へと変換します。既存のドキュメントをベースに作業するチームは、PDF から動画へやPPT から動画への機能を使うことで、手作業での作り直しを省き、数分で共有可能な完成動画まで一気に進めることができます。
ビジュアル、ブランディング、レイアウトをカスタマイズ
インフォグラフィック動画は、テンプレートではなく自社ブランドらしく見せることが重要です。直感的なエディターの中で、カラーパレット、フォントスタイル、アイコンデザイン、背景テーマを自由に調整できます。ロゴをアップロードし、シーンの順番を入れ替え、タイミングを細かく調整しても、コードを書く必要は一切ありません。あらゆる要素をカスタマイズできるため、どのキャンペーンやチャネルでも常にブランドイメージを保った動画を制作できます。動画エディターは、どの工程でもクリエイティブを完全にコントロールでき、変更は即座に反映されるので、素早くスムーズに改善を重ねていけます。
175以上の言語へ翻訳・ローカライズ
1本のインフォグラフィック動画は、必要になった瞬間から世界中で使えるアセットになります。完成済みの動画をプラットフォームの翻訳エンジンに通すだけで、シーンを作り直したり音声を再収録したりすることなく、175以上の言語でリップシンクされた自然なナレーション付きバージョンを生成できます。複数地域にコンテンツを配信するブランドやチームは、AIビデオ翻訳ツールを使うことで、これまで数か月かかっていたローカライズ作業を、わずか半日ほどで完了させています。
自然なAI音声でナレーション
すべてのインフォグラフィック動画に、あなたの台本から数秒で生成される、聞き取りやすくプロフェッショナルなナレーションが加わります。何百種類ものボイススタイルから選び、話す速さを調整し、視聴者に合ったトーンに仕上げましょう。録音ブースもマイクも、撮り直しも不要です。もし視聴者がグローバルなら、AI voice Cloningを使って、制作するあらゆるローカライズ版で、あなたの声を一貫して保つことができます。
インフォグラフィック動画メーカーの活用事例
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
AIを使ってインフォグラフィック動画を作成する方法
生データや書き起こしのスクリプトから、デザインツールや編集経験がなくても、4つのシンプルなステップで完成したインフォグラフィック動画を作成できます。
PDFをアップロードする、原稿を貼り付ける、URLを入力する、またはトピックを入力するだけで、プラットフォームが元の素材を読み取り、自動的にシーンごとのインフォグラフィック動画の構成にまとめてくれます。
ビジュアルテーマを選び、色やレイアウトを調整し、ブランド要素を追加して、ナレーション音声を設定します。レンダリング前であれば、すべての要素を編集できます。
プラットフォームが、ナレーションの同期、モーショングラフィックス、トランジションを備えた完全なインフォグラフィック動画を生成します。仕上げる前に、すべてのシーンをプレビューできます。
必要な形式で動画をダウンロードするか、チャンネルへ直接書き出しましょう。字幕を追加したり、他の言語へローカライズしたり、LMS へワンステップで送信することもできます。
インフォグラフィック動画メーカーとは、データやグラフ、プロセスフロー、文章コンテンツを、自動的にアニメーション付き・ナレーション付きの動画に変換するツールです。スクリプト、PDF、スプレッドシートの要約、トピックの説明など、元となる素材を用意すると、プラットフォームがそれらをシーンごとのビジュアルに構成し、ナレーションのタイミングやモーショングラフィックスを自動で組み合わせます。その結果、ソーシャルメディア、研修プラットフォーム、Webサイト、プレゼンテーションなどでそのまま使える、編集やデザイン作業を一切必要としない完成済みの動画が出来上がります。
はい。独自のチャート、グラフィック、ブランドアセットをアップロードして、すべてのシーンに適用できます。エディターでは、カラーパレット、タイポグラフィ、ロゴを設定できるため、デザイナーを介さなくても、完成した動画をブランドガイドラインに沿った仕上がりにできます。プレゼンテーションファイルから始める場合、PPT To video は既存のスライドのビジュアルを取り込み、自動的にアニメーション動画のシーンとして再構成します。
ほとんどのインフォグラフィック動画は、素材をアップロードしてから数分以内に完成します。プラットフォームがシーン構成、ナレーションの同期、モーショングラフィックスを同時に処理するため、手作業の制作キューで待たされることはありません。データシーンが多い長尺動画では多少時間がかかる場合もありますが、入力から書き出しまでのワークフローは「日」ではなく「分」で完了します。
経験は一切必要ありません。最初のセッションから、すべてのプロセスを直感的に使えます。情報を入力または貼り付けて、ビジュアルスタイルを選ぶだけで、プラットフォームが自動的に動画を生成します。デザインの専門知識がないチームでも、最初の制作からプロが作ったようなクオリティのコンテンツを作成できます。AI動画エディターが自動的に配置、余白、アニメーションのタイミングを調整してくれます。
はい。動画を生成した後、その動画を175以上のあらゆる言語に翻訳でき、正確なリップシンクと自然なナレーションもそのまま維持されます。シーンを作り直したり、音声を再収録したりする必要はありません。「動画翻訳ツール」がローカライズ作業を追加の1ステップとして処理するため、同じインフォグラフィックコンテンツを、別途制作予算をかけることなく、海外のチーム、市場、オーディエンスへ実用的な形で届けることができます。
デザインツールでは、手動でのアニメーション作成、タイムライン編集、ボイスオーバー録音、書き出しフォーマットの調整など、作業ごとに多くの時間がかかります。このプラットフォームなら、そうした一連のワークフローをすべて、テキストを入力するだけで自動的に完成動画を生成するプロセスに置き換えられます。従来のツールを使っているチームは、このアニメーションインフォグラフィック作成ツールが数分で行う作業に、数日を費やしていると報告しています。AI動画解説のワークフローは、手作業で最も時間がかかる、構造化されたデータドリブンなコンテンツ向けに特化して設計されています。
はい。スクリプトを編集したり、データポイントを差し替えたり、ビジュアルスタイルを変更したり、テキストベースのエディターでシーンの順番を調整してから再レンダリングするだけです。更新された動画は、一から作り直すことなく数分で完成します。これにより、四半期ごとの指標、製品アップデートの流れ、最新のポリシーを反映させる必要があるコンプライアンス研修など、定期的に内容が変わるコンテンツ向けにインフォグラフィック動画を実用的に制作できるようになります。これは、撮影ベースの制作では現実的ではありません。
はい。YouTube やプレゼンテーション向けの 16:9、縦型のソーシャルフォーマット向けの 9:16、フィード投稿向けの 1:1 など、各プラットフォームに適したアスペクト比で書き出すことができます。字幕を自動追加できる字幕ジェネレーターを使えば、ミュート再生環境でもパフォーマンスの高いコンテンツに仕上げられます。ショートフォームのソーシャルコンテンツ向けには、リールジェネレーターやYouTubeショートツールを使って、インフォグラフィックコンテンツをワンステップで各プラットフォームに最適化された形式にカットできます。
クレジットカード不要で利用できる無料プランがあり、契約前に動画を生成したり、主要なツールをお試しいただけます。有料プランは月額24ドルからで、ボイスクローン、より長い動画の作成、すべてのテンプレートへのアクセス、高度な書き出しオプションが利用可能になります。エンタープライズプランでは、APIアクセス、カスタム連携、チームでのコラボレーション機能など、大量の動画制作ワークフローを運用する組織向けの機能が含まれます。
このプラットフォームには、タイムライン、プロセスフロー、比較チャート、データの内訳、ステップバイステップのシーケンスなどを網羅した豊富なインフォグラフィック用テンプレートライブラリが含まれています。各テンプレートはプロのデザイナーによって作成されており、完全にカスタマイズ可能なため、レイアウトのアップグレードや配色の調整、自社ブランドの反映を、基盤となる構造に手を加えることなく行えます。業界別、フォーマット別、コンテンツタイプ別にテンプレートを閲覧し、動画インフォグラフィックに最適な出発点を見つけたら、プレースホルダーのコンテンツを自分のデータに置き換えるだけで、数分で完成させることができます。
それを実現するために作られたダイナミックなフォーマットです。静的なレポートやスライド資料は情報を伝えることはできますが、インフォグラフィック動画は、動き・ナレーション・イラストを組み合わせることで、視聴者を惹きつけ、わかりやすく伝えることができます。データを視覚化し、常に動きを持たせた動画は、最後まで視聴されやすく、チーム内で共有されやすく、後から思い出してもらえる可能性も高くなります。複雑な調査結果をステークホルダーに共有したい場合や、「楽しませながら伝える」ことを同時に実現したい場合、インフォグラフィック動画は、特別な制作スキルがなくても強い印象を残せるフォーマットです。
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