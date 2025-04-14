はい。スクリプトを編集したり、データポイントを差し替えたり、ビジュアルスタイルを変更したり、テキストベースのエディターでシーンの順番を調整してから再レンダリングするだけです。更新された動画は、一から作り直すことなく数分で完成します。これにより、四半期ごとの指標、製品アップデートの流れ、最新のポリシーを反映させる必要があるコンプライアンス研修など、定期的に内容が変わるコンテンツ向けにインフォグラフィック動画を実用的に制作できるようになります。これは、撮影ベースの制作では現実的ではありません。