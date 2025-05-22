より少ない労力で、より多くのフックやオファーをテストしましょう

同じプロモーション動画を、イントロ・ビジュアル・CTA（行動喚起）を変えた複数バージョンとして作成できます。広告用とオーガニック用など、さまざまなチャネル向けにアセットを書き出し、それぞれの成果を計測しましょう。これにより、制作コストを抑えながら広告費用対効果を高めることができます。