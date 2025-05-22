AIプロモーション動画ジェネレーター：瞬時にプロモ動画を作成

カメラ撮影や複雑な編集なしで、見栄えがよく成果につながるAIプロモーション動画を作成しましょう。商品リンクや短いスクリプト、シンプルなアイデアから、ブランドイメージに合ったプロモーション動画を数分で生成できます。HeyGen は、チームがよりクリエイティブに企画し、より多くの切り口をテストし、従来の制作よりもはるかに速く進められるよう支援します。

122,358,256生成された動画
96,422,705生成されたアバター
16,838,636翻訳された動画
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください

無料で始める
アバターを選択
生成後にリップシンクが適用されます
スクリプトを入力してください
任意の言語で入力してください
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
製品リリースと新機能のハイライト

製品リリースと新機能のハイライト

Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.

季節限定・期間限定オファー

季節限定・期間限定オファー

Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.

イベントのプロモーションと参加登録

イベントのプロモーションと参加登録

Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.

ブランドキャンペーンと認知向上

ブランドキャンペーンと認知向上

Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.

ソーシャルメディア向けプロモーションとティーザー

ソーシャルメディア向けプロモーションとティーザー

Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.

アプリ、SaaS、スタートアップの成長

アプリ、SaaS、スタートアップの成長

Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.

HeyGen が最高の AI プロモーション動画ジェネレーターである理由

HeyGen は、高いインパクトのプロモーション動画をスピーディーに制作したいマーケターやクリエイターのためのツールです。簡単なブリーフや URL を入力するだけで、あなたのメッセージにすでに合ったコンセプト動画が生成され、すぐに編集を始められます。ビジュアル、音声、構成は AI に任せつつ、クリエイティブの主導権はあなたが握り続けることができます。

無料で始める
プロモ動画でキャンペーンを素早く立ち上げ

商品リンクや簡単なアイデアを貼り付けるだけで、シーン構成・字幕・ナレーションまで入った動画ドラフトを自動生成できます。毎回プロモ動画を一から作るのではなく、AIが作ったたたき台をブラッシュアップするだけ。HeyGenのAIプロモ動画メーカーなら、企画からアップロードまでの時間を大幅に短縮できます。

すべてのプロモ動画をブランドイメージに統一

ブランドキットを適用して、ロゴ・カラー・フォントをすべてのプロモーションで一貫させましょう。気に入ったレイアウトやスタイルを保存しておけば、今後のキャンペーンでも再利用できます。そうして、多くのメンバーが関わっても統一感のある動画ライブラリを構築できます。

より少ない労力で、より多くのフックやオファーをテストしましょう

同じプロモーション動画を、イントロ・ビジュアル・CTA（行動喚起）を変えた複数バージョンとして作成できます。広告用とオーガニック用など、さまざまなチャネル向けにアセットを書き出し、それぞれの成果を計測しましょう。これにより、制作コストを抑えながら広告費用対効果を高めることができます。

プロモ動画生成用のURLとスクリプト

商品ページ、ランディングページ、またはスクリプトから始めて、AIプロモーション動画メーカーを使い、自動的に構成されたプロモーション動画を生成できます。HeyGen が主要なベネフィットを抽出し、テキストとビジュアルを組み合わせたシーンに変換します。イメージに合うプロモーション動画になるまで、細かく調整したり、再生成したりすることができます。

無料で始める →
A digital interface showing a woman looking at a phone with a "Hey Mina!" message, next to a "Product Launch" slide with a script for a productivity course.

プロモーション向けのテンプレートとレイアウト

商品プロモーション、特典、告知キャンペーン向けにデザインされたテンプレートを使って、魅力的な動画コンテンツを作成しましょう。レイアウトは読みやすさ、テンポ、そしてCTA（行動喚起）の配置に最適化されており、あらゆるプロモーションにおいて強力なビジュアル基盤を提供します。

無料で始める →
Three diverse individuals in overlapping, gradient-edged frames, appearing to speak.

AIアバター、ボイスオーバー、キャプション

AIアバターと自然な多言語ボイスオーバーで、人間らしい存在感をあなたのビデオ制作プロジェクトに加えましょう。自動キャプションにより、音声がオフでも内容をしっかり伝えられます。トーンや話し方は、パフォーマンスやブランドのスタイルに合わせて柔軟に調整できます。

無料で始める →
Voice cloning

あらゆるチャネルに対応したマルチフォーマット書き出し

各プラットフォームに最適化された縦型・正方形・横型フォーマットでプロモーション動画をエクスポートできます。すべての配置でセーフエリアと読みやすいテキストを維持しましょう。1つのプロジェクトから、広告、フィード投稿、ストーリーズ、そしてウェブサイト用アセットを同時に展開できます。

無料で始める →
motion graphics photos to video

品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。

Miro
"このツールのおかげで、ビジュアルストーリーテリングの分野で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

Steve Sowrey, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週ずっと撮影してきた番組があったのに、あるときふと「台本を書いて送るだけで、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだ」と気づいたときでした。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen の素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
ご利用の流れ

AIプロモーション動画ジェネレーターの使い方

HeyGen は既存のマーケティングワークフローにスムーズに組み込めるため、チームはキャンペーンのスピードを落とさずに動画を追加できます。アイデア出しから書き出しまで、実行はプラットフォームに任せて、戦略に集中し続けることができます。

無料で始める
ステップ1

商品、オファー、またはアイデアから始めましょう

URL を貼り付けるか、プロモーションの内容を説明するか、短いスクリプトを追加してください。ターゲットとなる視聴者と主な目的を指定することで、動画の方向性をあなたの目標にしっかりと合わせることができます。これが生成されるプロモーション動画の土台になります。

ステップ2

スタイル、フォーマット、音声を選択

ターゲットとする配信チャネルに合ったテンプレートとアスペクト比を選びます。ブランドのトーンに合うAIボイスやアバターを選択し、パフォーマンスクリエイティブやブランドキャンペーン、またはその両方に合わせてビジュアルスタイルを調整しましょう。

ステップ3

フックやシーン、CTAをブラッシュアップする

生成されたプロモをプレビューし、冒頭の挨拶、ベネフィットの訴求、オファー内容を微調整します。シーンの追加・削除、タイミングの調整、画面上のテキストの更新も行いましょう。こうした細かな変更を重ねることで、テスト用の複数バリエーションを効率的に用意できます。

ステップ4

AIプロモ動画をエクスポートして公開する

最終動画を適切な形式でダウンロードし、広告プラットフォームやソーシャルチャネル、自社サイトにアップロードします。パフォーマンスをモニタリングし、HeyGen に戻ってすばやく新しいバリエーションを作成しましょう。このサイクルを回すことで、キャンペーンを重ねるたびにプロモーションの効果が高まります。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AIプロモーション動画とは何ですか？

AIプロモーション動画とは、人工知能を活用して制作された宣伝用動画のことです。シンプルな入力からAIが映像やナレーション、構成を自動生成することで、キャンペーンをより短期間で立ち上げられ、制作に必要なリソースも大幅に削減できます。

HeyGenを使うのに動画編集のスキルは必要ですか？

いいえ。HeyGen は、マーケター、創業者、コンテンツチームが従来の編集スキルなしでプロモーション動画を作成できるように設計されています。ガイド付きワークフロー、テンプレート、シンプルな操作により、誰でも取り組みやすく、効率的に制作を進められます。

自分で撮影した映像や自社のブランド素材を使えますか？

はい。プロモーションに含めるために、商品クリップ、ブランド画像、ロゴをアップロードできます。これらのアセットはAI生成のビジュアルと組み合わさることで、コンテンツに独自性と本物らしさを持たせることができます。

これらのプロモーション動画はどのプラットフォームで利用できますか？

書き出したプロモーション動画は、ソーシャルプラットフォーム、広告ネットワーク、Webサイト、メールキャンペーンで利用できます。アスペクト比のプリセットを使えば、1つの元プロジェクトからTikTok、Instagram、Facebook、YouTubeなど、さまざまなチャネルに対応できます。

AIプロモーション動画の最適な長さはどれくらいですか？

はい。AI で生成したプロモーション動画に対して、ビデオ翻訳機能を使うことで、複数の言語でボイスオーバーやキャプションを生成できます。これにより、プロモーション用 AI 動画ジェネレーターで作成したクリエイティブの核となる部分を保ったまま、地域ごとにキャンペーンをローカライズしやすくなります。

有料広告に使える十分な動画品質ですか？

はい。HeyGen は、有料広告やオーガニック配信に適した高品質なファイルを書き出せるため、動画広告キャンペーンにそのままご利用いただけます。映像の鮮明さ、テンポ、字幕は、最新の広告プラットフォームやフィード環境での動画広告配信に最適化されています。

HeyGenでチームや代理店は共同作業できますか？

はい。チームは当社のプラットフォーム上でプロジェクトを共有し、テンプレートを再利用し、動画のバージョン管理を行うことができます。これにより、代理店やインハウスチーム、パートナー企業は、ブランドイメージやメッセージ性を損なうことなく、多数のプロモーション動画を効率的に管理できます。

AIを使ったプロモーション動画の作成で、どのくらい時間を節約できますか？

AI を活用したプロモーションワークフローなら、多くのキャンペーンで制作時間を数日から数分へと短縮でき、手間なくプロモ動画を作成できます。毎回動画を一から作り直すのではなく、実績のある構成をベースに改善を重ねながら、素早く新しいバリエーションを生成できます。

既存のプロモーション動画は後から更新できますか？

はい。プロジェクトを再度開き、スクリプトやオファー、ビジュアルを調整して、更新されたプロモーション動画を再生成できます。これにより、常時運用しているキャンペーンを、最新の価格設定やメッセージ、ビジュアルに合わせて常に新鮮な状態に保つことができます。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGenで作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

Get started for free →
CTA background