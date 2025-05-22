カメラ撮影や複雑な編集なしで、見栄えがよく成果につながるAIプロモーション動画を作成しましょう。商品リンクや短いスクリプト、シンプルなアイデアから、ブランドイメージに合ったプロモーション動画を数分で生成できます。HeyGen は、チームがよりクリエイティブに企画し、より多くの切り口をテストし、従来の制作よりもはるかに速く進められるよう支援します。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.
Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.
Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.
Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.
Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.
Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.
HeyGen が最高の AI プロモーション動画ジェネレーターである理由
HeyGen は、高いインパクトのプロモーション動画をスピーディーに制作したいマーケターやクリエイターのためのツールです。簡単なブリーフや URL を入力するだけで、あなたのメッセージにすでに合ったコンセプト動画が生成され、すぐに編集を始められます。ビジュアル、音声、構成は AI に任せつつ、クリエイティブの主導権はあなたが握り続けることができます。
商品リンクや簡単なアイデアを貼り付けるだけで、シーン構成・字幕・ナレーションまで入った動画ドラフトを自動生成できます。毎回プロモ動画を一から作るのではなく、AIが作ったたたき台をブラッシュアップするだけ。HeyGenのAIプロモ動画メーカーなら、企画からアップロードまでの時間を大幅に短縮できます。
ブランドキットを適用して、ロゴ・カラー・フォントをすべてのプロモーションで一貫させましょう。気に入ったレイアウトやスタイルを保存しておけば、今後のキャンペーンでも再利用できます。そうして、多くのメンバーが関わっても統一感のある動画ライブラリを構築できます。
同じプロモーション動画を、イントロ・ビジュアル・CTA（行動喚起）を変えた複数バージョンとして作成できます。広告用とオーガニック用など、さまざまなチャネル向けにアセットを書き出し、それぞれの成果を計測しましょう。これにより、制作コストを抑えながら広告費用対効果を高めることができます。
プロモ動画生成用のURLとスクリプト
商品ページ、ランディングページ、またはスクリプトから始めて、AIプロモーション動画メーカーを使い、自動的に構成されたプロモーション動画を生成できます。HeyGen が主要なベネフィットを抽出し、テキストとビジュアルを組み合わせたシーンに変換します。イメージに合うプロモーション動画になるまで、細かく調整したり、再生成したりすることができます。
プロモーション向けのテンプレートとレイアウト
商品プロモーション、特典、告知キャンペーン向けにデザインされたテンプレートを使って、魅力的な動画コンテンツを作成しましょう。レイアウトは読みやすさ、テンポ、そしてCTA（行動喚起）の配置に最適化されており、あらゆるプロモーションにおいて強力なビジュアル基盤を提供します。
AIアバター、ボイスオーバー、キャプション
AIアバターと自然な多言語ボイスオーバーで、人間らしい存在感をあなたのビデオ制作プロジェクトに加えましょう。自動キャプションにより、音声がオフでも内容をしっかり伝えられます。トーンや話し方は、パフォーマンスやブランドのスタイルに合わせて柔軟に調整できます。
あらゆるチャネルに対応したマルチフォーマット書き出し
各プラットフォームに最適化された縦型・正方形・横型フォーマットでプロモーション動画をエクスポートできます。すべての配置でセーフエリアと読みやすいテキストを維持しましょう。1つのプロジェクトから、広告、フィード投稿、ストーリーズ、そしてウェブサイト用アセットを同時に展開できます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
AIプロモーション動画ジェネレーターの使い方
HeyGen は既存のマーケティングワークフローにスムーズに組み込めるため、チームはキャンペーンのスピードを落とさずに動画を追加できます。アイデア出しから書き出しまで、実行はプラットフォームに任せて、戦略に集中し続けることができます。
URL を貼り付けるか、プロモーションの内容を説明するか、短いスクリプトを追加してください。ターゲットとなる視聴者と主な目的を指定することで、動画の方向性をあなたの目標にしっかりと合わせることができます。これが生成されるプロモーション動画の土台になります。
ターゲットとする配信チャネルに合ったテンプレートとアスペクト比を選びます。ブランドのトーンに合うAIボイスやアバターを選択し、パフォーマンスクリエイティブやブランドキャンペーン、またはその両方に合わせてビジュアルスタイルを調整しましょう。
生成されたプロモをプレビューし、冒頭の挨拶、ベネフィットの訴求、オファー内容を微調整します。シーンの追加・削除、タイミングの調整、画面上のテキストの更新も行いましょう。こうした細かな変更を重ねることで、テスト用の複数バリエーションを効率的に用意できます。
最終動画を適切な形式でダウンロードし、広告プラットフォームやソーシャルチャネル、自社サイトにアップロードします。パフォーマンスをモニタリングし、HeyGen に戻ってすばやく新しいバリエーションを作成しましょう。このサイクルを回すことで、キャンペーンを重ねるたびにプロモーションの効果が高まります。
AIプロモーション動画とは、人工知能を活用して制作された宣伝用動画のことです。シンプルな入力からAIが映像やナレーション、構成を自動生成することで、キャンペーンをより短期間で立ち上げられ、制作に必要なリソースも大幅に削減できます。
いいえ。HeyGen は、マーケター、創業者、コンテンツチームが従来の編集スキルなしでプロモーション動画を作成できるように設計されています。ガイド付きワークフロー、テンプレート、シンプルな操作により、誰でも取り組みやすく、効率的に制作を進められます。
はい。プロモーションに含めるために、商品クリップ、ブランド画像、ロゴをアップロードできます。これらのアセットはAI生成のビジュアルと組み合わさることで、コンテンツに独自性と本物らしさを持たせることができます。
書き出したプロモーション動画は、ソーシャルプラットフォーム、広告ネットワーク、Webサイト、メールキャンペーンで利用できます。アスペクト比のプリセットを使えば、1つの元プロジェクトからTikTok、Instagram、Facebook、YouTubeなど、さまざまなチャネルに対応できます。
はい。AI で生成したプロモーション動画に対して、ビデオ翻訳機能を使うことで、複数の言語でボイスオーバーやキャプションを生成できます。これにより、プロモーション用 AI 動画ジェネレーターで作成したクリエイティブの核となる部分を保ったまま、地域ごとにキャンペーンをローカライズしやすくなります。
はい。HeyGen は、有料広告やオーガニック配信に適した高品質なファイルを書き出せるため、動画広告キャンペーンにそのままご利用いただけます。映像の鮮明さ、テンポ、字幕は、最新の広告プラットフォームやフィード環境での動画広告配信に最適化されています。
はい。チームは当社のプラットフォーム上でプロジェクトを共有し、テンプレートを再利用し、動画のバージョン管理を行うことができます。これにより、代理店やインハウスチーム、パートナー企業は、ブランドイメージやメッセージ性を損なうことなく、多数のプロモーション動画を効率的に管理できます。
AI を活用したプロモーションワークフローなら、多くのキャンペーンで制作時間を数日から数分へと短縮でき、手間なくプロモ動画を作成できます。毎回動画を一から作り直すのではなく、実績のある構成をベースに改善を重ねながら、素早く新しいバリエーションを生成できます。
はい。プロジェクトを再度開き、スクリプトやオファー、ビジュアルを調整して、更新されたプロモーション動画を再生成できます。これにより、常時運用しているキャンペーンを、最新の価格設定やメッセージ、ビジュアルに合わせて常に新鮮な状態に保つことができます。
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