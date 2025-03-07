複雑な編集やスタジオ撮影なしで、視線を集めて成果につながる魅力的なAIマーケティング動画を作成しましょう。商品リンクや台本、ちょっとしたアイデアからでも、あらゆるチャネル向けのブランド一貫性のある動画を数分で生成できます。HeyGen は、チームがより多くのクリエイティブを素早く制作・検証し、マーケティングを常に動かし続けることをサポートします。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.
Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.
Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.
Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.
Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.
Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.
HeyGen がスクリプトから動画を作成する最高の AI である理由
HeyGenは、あらゆるスクリプトを数分で高品質でリアルな動画に変換します。ラフなアイデアから、完成された脚本、さらにはいくつかの箇条書きメモまで、どの段階からでも始められます。HeyGenは強力なコントロール機能で自然な話しシーンを生成し、従来の制作ワークフローなしで、テキストから完成動画まで一気に仕上げることができます。
スクリプトから、わずか数分で洗練された動画を作成できます。撮影や再撮影、複雑な編集作業に比べて、はるかに短時間かつ低コストで仕上げられます。
シンプルで直感的なワークフローで、プロ品質の動画を作成しましょう。編集の経験も、特別な技術的な準備も不要。あとは、文章を書いて、生成して、仕上げるだけです。
最初のドラフトから最終書き出しまで、HeyGen のテキストベースエディターが制作フロー全体をスムーズにします。セリフの修正、テンポの調整、シーンの見直しを、タイムラインではなくドキュメントを編集するような感覚で、素早く何度でも繰り返せます。
ビデオ生成へのリンクとスクリプト
URL、商品説明、またはマーケティング用のスクリプトを入力するだけで、自動的にシーンを生成できます。HeyGen が重要なポイントを抽出し、構成された動画セグメントに変換します。コンセプトにしっくりくるまで、細かく調整したり再生成したりできます。
マーケティングおよび広告フォーマット向けテンプレート
プロモーション動画、解説動画、商品ハイライト、ソーシャル広告向けの完成済みレイアウトを活用できます。テンプレートがペース配分やテキストの優先度、フレーミングまで自動で整えてくれるので、タイトなスケジュールでも、常に洗練された動画に仕上がります。
AIアバター、音声、キャプション
多言語対応のAIスピーカーと自然なボイスオーバーで、人間味のある存在感を加えましょう。自動キャプションにより、音声オフのフィードでもアクセシビリティとパフォーマンスが向上します。俳優を起用することなく、スタイル、トーン、メッセージを自由にコントロールできます。
マルチプラットフォーム対応の書き出しとアスペクト比
さまざまなチャネルに合わせて、縦型・正方形・横型のフォーマットで書き出せます。各バージョンでセーフエリア、読みやすさ、動きの一貫性を保てるため、1つのプロジェクトからあらゆる媒体へキャンペーンを展開できます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AIマーケティング動画ジェネレーターの使い方
HeyGen は、マーケターが既存のキャンペーン計画に組み込みやすいシンプルなワークフローを提供します。ブリーフと目標を用意すれば、AI 動画ジェネレーターが制作の細かな作業を引き受けるので、戦略とクリエイティブの方向性に集中できます。
商品ページを貼り付けて短いプロンプトを書くか、既存の原稿を追加します。目的・ターゲット・伝えたい主なメッセージを設定しましょう。
動画コンテンツ用に、自社ブランドに合ったテンプレート、カラー、フォント、ビジュアルスタイルを選択します。メッセージをわかりやすく伝えられるよう、AIボイスまたはアバターも選びましょう。
生成された動画をプレビューし、画面上のテキストやタイミング、ビジュアルを微調整します。テストに備えて、別のフックやオファーも試してみましょう。
各プラットフォームに最適な形式で最終動画をダウンロードし、広告マネージャー、ランディングページ、Webサイト、メールツールにアップロードします。
AIマーケティング動画とは、人工知能を活用して制作されるプロモーション用または教育用の動画のことです。シンプルな入力からスクリプト、ビジュアル、ナレーションを自動生成できるため、キャンペーンをより迅速に開始できます。これにより、従来型の動画制作への依存度を下げることができます。
いいえ。HeyGen は編集者ではなく、マーケター向けに設計されています。テンプレートとガイド付きワークフローが技術的な作業を処理するため、あなたはメッセージ、オーディエンス、成果に集中しながら、プロフェッショナルな仕上がりを得ることができます。
はい。ロゴ、フォント、商品映像、ブランドイメージなどをプロジェクトに直接アップロードできます。これらのアセットはテンプレート内に反映されるため、すべての動画が一貫性を保ち、ビジュアルアイデンティティに沿った仕上がりになります。
ソーシャルプラットフォーム、広告ネットワーク、ウェブサイト、メールキャンペーン向けの動画を作成できます。さまざまなアスペクト比と書き出しオプションにより、1つのベースコンセプトから TikTok、Instagram、YouTube、LinkedIn など複数のチャネルに対応できます。
アイデアさえ固まっていれば、シンプルな動画は数分で作成できます。多数のバリエーションを含む複雑なキャンペーンでも、従来の制作方法よりはるかに速く進行します。このスピードは、テストを行い、成果に応じて素早く対応するのに最適です。
はい。ビジュアルを変えずに、言語や音声、画面上のテキストを入れ替えることができます。ローカライズされたバリエーションを使えば、プロジェクト全体を作り直すことなく、各地域のオーディエンスに直接語りかけることができます。
はい。HeyGen は有料キャンペーンやオーガニック配信に適した高品質なファイルを書き出せます。適切なフォーマット、字幕対応、テンポ調整により、各プラットフォームで動画が洗練された印象になるようにします。
はい。複数のチームメンバーがプロジェクトに共同アクセスし、フィードバックを行い、反復作業を管理できます。これにより、マーケティング、クリエイティブ、パフォーマンスなどの各チームが足並みをそろえやすくなります。
はい。ブログ記事、商品ページ、既存の台本などから始めることができます。文章コンテンツを動画に変換することで、すでに持っている資産の寿命を延ばし、動画を好むオーディエンスにもリーチできます。
はい。個人クリエイターから中小企業、大企業まで、あらゆる方がAIマーケティング動画のメリットを得られます。グローバルチームの動画制作をスケールさせるための同じツールが、小規模なチームでも、より速く質の高いコンテンツで競争することを可能にします。
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