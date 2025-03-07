HeyGen がスクリプトから動画を作成する最高の AI である理由

HeyGenは、あらゆるスクリプトを数分で高品質でリアルな動画に変換します。ラフなアイデアから、完成された脚本、さらにはいくつかの箇条書きメモまで、どの段階からでも始められます。HeyGenは強力なコントロール機能で自然な話しシーンを生成し、従来の制作ワークフローなしで、テキストから完成動画まで一気に仕上げることができます。