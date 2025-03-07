AIマーケティング動画ジェネレーター：アイデアを瞬時に動画化

複雑な編集やスタジオ撮影なしで、視線を集めて成果につながる魅力的なAIマーケティング動画を作成しましょう。商品リンクや台本、ちょっとしたアイデアからでも、あらゆるチャネル向けのブランド一貫性のある動画を数分で生成できます。HeyGen は、チームがより多くのクリエイティブを素早く制作・検証し、マーケティングを常に動かし続けることをサポートします。

122,358,256生成された動画
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16,838,636翻訳された動画
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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

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有料ソーシャル広告とパフォーマンス広告

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Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.

製品ローンチおよび機能紹介動画

製品ローンチおよび機能紹介動画

Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.

ウェブサイト、ランディングページ、オンボーディング用コンテンツ

ウェブサイト、ランディングページ、オンボーディング用コンテンツ

Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.

ライフサイクルおよびメールマーケティング

ライフサイクルおよびメールマーケティング

Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.

B2Bセールスの有効化とアウトリーチ

B2Bセールスの有効化とアウトリーチ

Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.

代理店およびフリーランスのクライアント業務

代理店およびフリーランスのクライアント業務

Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.

HeyGen がスクリプトから動画を作成する最高の AI である理由

HeyGenは、あらゆるスクリプトを数分で高品質でリアルな動画に変換します。ラフなアイデアから、完成された脚本、さらにはいくつかの箇条書きメモまで、どの段階からでも始められます。HeyGenは強力なコントロール機能で自然な話しシーンを生成し、従来の制作ワークフローなしで、テキストから完成動画まで一気に仕上げることができます。

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稲妻のように高速な生成

スクリプトから、わずか数分で洗練された動画を作成できます。撮影や再撮影、複雑な編集作業に比べて、はるかに短時間かつ低コストで仕上げられます。

学習不要で今すぐ使える

シンプルで直感的なワークフローで、プロ品質の動画を作成しましょう。編集の経験も、特別な技術的な準備も不要。あとは、文章を書いて、生成して、仕上げるだけです。

オールインワンのクリエイティブエディター

最初のドラフトから最終書き出しまで、HeyGen のテキストベースエディターが制作フロー全体をスムーズにします。セリフの修正、テンポの調整、シーンの見直しを、タイムラインではなくドキュメントを編集するような感覚で、素早く何度でも繰り返せます。

ビデオ生成へのリンクとスクリプト

URL、商品説明、またはマーケティング用のスクリプトを入力するだけで、自動的にシーンを生成できます。HeyGen が重要なポイントを抽出し、構成された動画セグメントに変換します。コンセプトにしっくりくるまで、細かく調整したり再生成したりできます。

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An AI content creation interface displaying a text editor, a generated presentation slide titled "Q3 Result Overview" with a man's photo, and a pop-up text summary.

マーケティングおよび広告フォーマット向けテンプレート

プロモーション動画、解説動画、商品ハイライト、ソーシャル広告向けの完成済みレイアウトを活用できます。テンプレートがペース配分やテキストの優先度、フレーミングまで自動で整えてくれるので、タイトなスケジュールでも、常に洗練された動画に仕上がります。

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A dashboard displays colorful business document cards including "Product launch" and "Sales pitch," with a pink cartoon mouse cursor.

AIアバター、音声、キャプション

多言語対応のAIスピーカーと自然なボイスオーバーで、人間味のある存在感を加えましょう。自動キャプションにより、音声オフのフィードでもアクセシビリティとパフォーマンスが向上します。俳優を起用することなく、スタイル、トーン、メッセージを自由にコントロールできます。

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Voice cloning

マルチプラットフォーム対応の書き出しとアスペクト比

さまざまなチャネルに合わせて、縦型・正方形・横型のフォーマットで書き出せます。各バージョンでセーフエリア、読みやすさ、動きの一貫性を保てるため、1つのプロジェクトからあらゆる媒体へキャンペーンを展開できます。

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motion graphics photos to video

品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

私は見ます
"それによって、私がビジュアルストーリーテリングの媒体で発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
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ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週ずっと撮影してきた番組があったのに、あるとき突然「台本を書いて送るだけで、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだ」と気づいたときでした。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
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Workday
"HeyGen の素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
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1,300+ reviews
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ご利用の流れ

AIマーケティング動画ジェネレーターの使い方

HeyGen は、マーケターが既存のキャンペーン計画に組み込みやすいシンプルなワークフローを提供します。ブリーフと目標を用意すれば、AI 動画ジェネレーターが制作の細かな作業を引き受けるので、戦略とクリエイティブの方向性に集中できます。

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ステップ1

URL、アイデア、またはスクリプトから始めましょう

商品ページを貼り付けて短いプロンプトを書くか、既存の原稿を追加します。目的・ターゲット・伝えたい主なメッセージを設定しましょう。

ステップ2

スタイルやレイアウト、音声を選択する

動画コンテンツ用に、自社ブランドに合ったテンプレート、カラー、フォント、ビジュアルスタイルを選択します。メッセージをわかりやすく伝えられるよう、AIボイスまたはアバターも選びましょう。

ステップ3

シーン、フック、CTA を洗練させる

生成された動画をプレビューし、画面上のテキストやタイミング、ビジュアルを微調整します。テストに備えて、別のフックやオファーも試してみましょう。

ステップ4

エクスポートして複数チャネルで公開

各プラットフォームに最適な形式で最終動画をダウンロードし、広告マネージャー、ランディングページ、Webサイト、メールツールにアップロードします。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AIマーケティング動画とは何ですか？

AIマーケティング動画とは、人工知能を活用して制作されるプロモーション用または教育用の動画のことです。シンプルな入力からスクリプト、ビジュアル、ナレーションを自動生成できるため、キャンペーンをより迅速に開始できます。これにより、従来型の動画制作への依存度を下げることができます。

HeyGenを使うのに動画編集の経験は必要ですか？

いいえ。HeyGen は編集者ではなく、マーケター向けに設計されています。テンプレートとガイド付きワークフローが技術的な作業を処理するため、あなたはメッセージ、オーディエンス、成果に集中しながら、プロフェッショナルな仕上がりを得ることができます。

自社のブランド素材を使用できますか？

はい。ロゴ、フォント、商品映像、ブランドイメージなどをプロジェクトに直接アップロードできます。これらのアセットはテンプレート内に反映されるため、すべての動画が一貫性を保ち、ビジュアルアイデンティティに沿った仕上がりになります。

どのチャンネル向けの動画を作成できますか？

ソーシャルプラットフォーム、広告ネットワーク、ウェブサイト、メールキャンペーン向けの動画を作成できます。さまざまなアスペクト比と書き出しオプションにより、1つのベースコンセプトから TikTok、Instagram、YouTube、LinkedIn など複数のチャネルに対応できます。

AIマーケティング動画はどれくらいの早さで作成できますか？

アイデアさえ固まっていれば、シンプルな動画は数分で作成できます。多数のバリエーションを含む複雑なキャンペーンでも、従来の制作方法よりはるかに速く進行します。このスピードは、テストを行い、成果に応じて素早く対応するのに最適です。

異なる市場向けに動画をローカライズできますか？

はい。ビジュアルを変えずに、言語や音声、画面上のテキストを入れ替えることができます。ローカライズされたバリエーションを使えば、プロジェクト全体を作り直すことなく、各地域のオーディエンスに直接語りかけることができます。

書き出した動画の画質は有料広告に適していますか？

はい。HeyGen は有料キャンペーンやオーガニック配信に適した高品質なファイルを書き出せます。適切なフォーマット、字幕対応、テンポ調整により、各プラットフォームで動画が洗練された印象になるようにします。

チームや代理店はHeyGenで共同作業できますか？

はい。複数のチームメンバーがプロジェクトに共同アクセスし、フィードバックを行い、反復作業を管理できます。これにより、マーケティング、クリエイティブ、パフォーマンスなどの各チームが足並みをそろえやすくなります。

既存のコンテンツをAIマーケティング動画として再利用できますか？

はい。ブログ記事、商品ページ、既存の台本などから始めることができます。文章コンテンツを動画に変換することで、すでに持っている資産の寿命を延ばし、動画を好むオーディエンスにもリーチできます。

AIマーケティング動画は、あらゆる規模のビジネスに適していますか？

はい。個人クリエイターから中小企業、大企業まで、あらゆる方がAIマーケティング動画のメリットを得られます。グローバルチームの動画制作をスケールさせるための同じツールが、小規模なチームでも、より速く質の高いコンテンツで競争することを可能にします。

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