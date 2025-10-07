HeyGen の AI 搭載教育動画メーカーを使って、魅力的な教育動画を作成しましょう。アイデア、スクリプト、画像、既存の教材から、レッスン動画、解説動画、トレーニング動画を自動生成し、ビジュアル、音声、字幕、テンポまで自動で最適化します。撮影も、タイムライン編集も、面倒な制作作業も一切不要です。
HeyGen が教育用動画作成ツールとして最適な理由
HeyGen は、明確さ、一貫性、そしてスケールを求める現代の教育チームのために構築されています。教室から企業研修まで、AI 動画生成によって、時間のかかる制作ワークフローを素早く柔軟なコンテンツ制作へと置き換えます。
教育用動画を、これまで数週間かかっていたところを数分で生成できます。AIがビジュアル、ナレーション、構成を自動で行うため、教育者は制作作業ではなく学習成果に集中できます。
当社の無料の教育用動画ツールを使って、K-12（初等・中等教育）、高等教育、研修、社内のナレッジ共有向けの動画を作成できます。コンテンツは、さまざまな形式、視聴者層、配信チャネルに容易に適応させることができます。
デザインや編集の経験がなくても、使いやすいプラットフォームで教育用動画を作成できます。シンプルなワークフローにより、教師、トレーナー、管理者がプロ品質の教育動画を簡単に制作できます。
エンドツーエンドのAI動画生成
包括的な教育動画を作成するには、AI動画ジェネレーターをご利用ください。HeyGenはシーン構成、テンポ、キャプション、ナレーションを自動で生成し、教育用コンテンツを洗練された共有可能な動画へと変換します。
画像から動画へのビジュアルラーニング
図表、スライド、画像を動きのあるコンテンツに変えるには、画像から動画への変換ツールを使いましょう。AI が動きと構成を加えることで、理解が深まり、学習者の集中を維持できます。
自然な音声とリップシンクによる再生
現実的なナレーションと正確なリップシンクで、概念をわかりやすく説明しましょう。科目や年齢層、地域に合わせて、適切な声と対応する言語を選択してください。
スクリプトによる更新と制御
録画し直すのではなく、コンテンツを編集してレッスンを更新できます。トピックや例、使用言語を変更しても、常に一定のクオリティで、動画を即座に再生成できます。
教育用動画メーカーの使い方
AIを使って、4つの簡単なステップで教育動画を作成しましょう。
アイデア、原稿、スライド、または画像から始めましょう。教育用動画のテーマ、対象視聴者、そしてトーンを明確にし、あなたの動画コンテンツの目標に合致するようにしましょう。
ビジュアルスタイル、ナレーション、キャプション、言語を選択します。学習環境に合わせて、ブランディングや書式設定を適用します。
HeyGen の AI 動画ジェネレーターは、映像・音声・動きが完全に同期した教育用動画を自動生成します。
コンテンツを調整して再生成することで、最初からやり直すことなく、動画をダウンロードしたり後で修正したりできます。
教育用動画メーカーは、AI動画生成を活用して学習用動画を自動的に作成します。従来の撮影や編集を行わなくても、ビジュアル、ナレーション、字幕を生成できるため、動画制作のプロセスが大幅に効率化されます。
AI はコンテンツを分かりやすく構成し、自動的にビジュアルや音声を追加し、一定のペースを保つように調整します。これにより、学習者は情報をより効果的に理解し、記憶できるようになります。
はい。教育用動画メーカーは、K-12（初等・中等教育）、高等教育、企業研修、社内向け学習プログラムのいずれにも対応しています。
はい。組み込みの翻訳機能と音声機能を使って、複数の言語で教育用動画を生成できます。
はい。画像から動画へのツールを使えば、スライドや図、ビジュアルをアニメーション化できるため、撮影を行わなくても授業をより魅力的にでき、アニメーション動画コンテンツに最適です。
いいえ。このワークフローは非技術系のユーザー向けに設計されています。AI が制作を担当するので、あなたは教材コンテンツに集中できます。
動画は、LMSプラットフォーム、ウェブサイト、プレゼンテーション、ソーシャル共有に適した標準的な形式で書き出すことができます。
はい。教育用動画メーカーを使えば、コンテンツの編集や例の差し替え、文言の更新などを行っても、動画を一から作り直すことなく再生成できます。
