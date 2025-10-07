教育用動画メーカー：短時間で魅力的な授業動画を作成

HeyGen の AI 搭載教育動画メーカーを使って、魅力的な教育動画を作成しましょう。アイデア、スクリプト、画像、既存の教材から、レッスン動画、解説動画、トレーニング動画を自動生成し、ビジュアル、音声、字幕、テンポまで自動で最適化します。撮影も、タイムライン編集も、面倒な制作作業も一切不要です。

世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
教室での授業や講義

教室での授業や講義

Recording lectures repeatedly is time consuming. Use an educational video maker to generate clear lesson videos that students can revisit anytime.

オンライン講座とeラーニング

オンライン講座とeラーニング

Producing course videos traditionally requires studios and editors. AI video generation creates structured learning modules quickly and consistently.

トレーニングおよびオンボーディングプログラム

トレーニングおよびオンボーディングプログラム

Training videos often go out of date fast, but using video templates can help keep them relevant. Generate and update instructional videos easily as policies, tools, or processes change.

学生のプロジェクトとプレゼンテーション

学生のプロジェクトとプレゼンテーション

Help students communicate ideas visually without technical barriers. AI generated videos support creativity while maintaining clear structure.

学校および大学向けコミュニケーション

学校および大学向けコミュニケーション

Share announcements, orientations, and updates through engaging educational videos instead of long emails or static slides.

多言語教育コンテンツ

多言語教育コンテンツ

Deliver lessons globally using video translator capabilities for your educational video content. Create educational videos in multiple languages while preserving pacing and clarity.

HeyGen が教育用動画作成ツールとして最適な理由

HeyGen は、明確さ、一貫性、そしてスケールを求める現代の教育チームのために構築されています。教室から企業研修まで、AI 動画生成によって、時間のかかる制作ワークフローを素早く柔軟なコンテンツ制作へと置き換えます。

大規模な教育のために設計

教育用動画を、これまで数週間かかっていたところを数分で生成できます。AIがビジュアル、ナレーション、構成を自動で行うため、教育者は制作作業ではなく学習成果に集中できます。

あらゆる学習環境に対応した設計

当社の無料の教育用動画ツールを使って、K-12（初等・中等教育）、高等教育、研修、社内のナレッジ共有向けの動画を作成できます。コンテンツは、さまざまな形式、視聴者層、配信チャネルに容易に適応させることができます。

教育者やチームにとって使いやすい

デザインや編集の経験がなくても、使いやすいプラットフォームで教育用動画を作成できます。シンプルなワークフローにより、教師、トレーナー、管理者がプロ品質の教育動画を簡単に制作できます。

エンドツーエンドのAI動画生成

包括的な教育動画を作成するには、AI動画ジェネレーターをご利用ください。HeyGenはシーン構成、テンポ、キャプション、ナレーションを自動で生成し、教育用コンテンツを洗練された共有可能な動画へと変換します。

Smiling woman in a metallic shirt holding a tablet, with a "2025 AI Sentiment Report" graphic.

画像から動画へのビジュアルラーニング

図表、スライド、画像を動きのあるコンテンツに変えるには、画像から動画への変換ツールを使いましょう。AI が動きと構成を加えることで、理解が深まり、学習者の集中を維持できます。

Image upload interface showing multiple photo thumbnails, a drag-and-drop area, and a pointer with a selected image.

自然な音声とリップシンクによる再生

現実的なナレーションと正確なリップシンクで、概念をわかりやすく説明しましょう。科目や年齢層、地域に合わせて、適切な声と対応する言語を選択してください。

Voice cloning

スクリプトによる更新と制御

録画し直すのではなく、コンテンツを編集してレッスンを更新できます。トピックや例、使用言語を変更しても、常に一定のクオリティで、動画を即座に再生成できます。

motion graphics photos to video

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週出演していた映画があったときです。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に出なくていいんだと気づいたのです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGenの素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
仕組み

教育用動画メーカーの使い方

AIを使って、4つの簡単なステップで教育動画を作成しましょう。

ステップ 1

学習コンテンツを追加

アイデア、原稿、スライド、または画像から始めましょう。教育用動画のテーマ、対象視聴者、そしてトーンを明確にし、あなたの動画コンテンツの目標に合致するようにしましょう。

ステップ2

ビジュアルと音声をカスタマイズする

ビジュアルスタイル、ナレーション、キャプション、言語を選択します。学習環境に合わせて、ブランディングや書式設定を適用します。

ステップ3

AI で生成

HeyGen の AI 動画ジェネレーターは、映像・音声・動きが完全に同期した教育用動画を自動生成します。

ステップ4

いつでもエクスポートして更新できます

コンテンツを調整して再生成することで、最初からやり直すことなく、動画をダウンロードしたり後で修正したりできます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

教育用動画メーカーとは何ですか？

教育用動画メーカーは、AI動画生成を活用して学習用動画を自動的に作成します。従来の撮影や編集を行わなくても、ビジュアル、ナレーション、字幕を生成できるため、動画制作のプロセスが大幅に効率化されます。

AIはどのように教育用動画を向上させますか？

AI はコンテンツを分かりやすく構成し、自動的にビジュアルや音声を追加し、一定のペースを保つように調整します。これにより、学習者は情報をより効果的に理解し、記憶できるようになります。

異なる教育レベル向けの動画を作成できますか？

はい。教育用動画メーカーは、K-12（初等・中等教育）、高等教育、企業研修、社内向け学習プログラムのいずれにも対応しています。

複数の言語に対応していますか？

はい。組み込みの翻訳機能と音声機能を使って、複数の言語で教育用動画を生成できます。

動画映像の代わりに画像やスライドを使うことはできますか？

はい。画像から動画へのツールを使えば、スライドや図、ビジュアルをアニメーション化できるため、撮影を行わなくても授業をより魅力的にでき、アニメーション動画コンテンツに最適です。

教師やトレーナーには編集スキルが必要ですか？

いいえ。このワークフローは非技術系のユーザー向けに設計されています。AI が制作を担当するので、あなたは教材コンテンツに集中できます。

教育用動画はどのような形式で書き出せますか？

動画は、LMSプラットフォーム、ウェブサイト、プレゼンテーション、ソーシャル共有に適した標準的な形式で書き出すことができます。

教育用動画は後から更新できますか？

はい。教育用動画メーカーを使えば、コンテンツの編集や例の差し替え、文言の更新などを行っても、動画を一から作り直すことなく再生成できます。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

