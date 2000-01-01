従来の制作より3倍速くマーケティング動画を作成
製品ローンチ、ソーシャルコンテンツ、広告クリエイティブ、カスタマーストーリーなど、スタジオや撮影クルー、タレントの手配を待つことなく、数分でプロ品質のマーケティング動画を制作できます。ひとつのソースから、あらゆるチャネルとあらゆる言語へコンテンツをスケールしましょう。
- クレジットカードは不要です
- 商品が変更されたらコンテンツを即座に更新
マーケティング上の課題
あなたのチームのようなマーケティング組織が、革新的なテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
マーケティングコンテンツ危機
あなたのコンテンツカレンダーには一切の余裕がありません。プロダクトローンチには動画が必要で、ソーシャルチャネルは毎日のコンテンツを求めています。キャンペーンでは、各市場向けにローカライズされたクリエイティブが欠かせません。しかし従来型の動画制作では、スタジオの手配、タレントとの調整、編集が仕上がるまで数週間の待機――そのうえ、たった1回の撮影で予算を使い切ってしまいます。コンテンツが完成する頃には、すでに旬は過ぎているのです。競合は毎日のように動画を出しているのに、あなたはまだプリプロダクションの段階。しかも経営陣にカメラの前で話してもらう？ そのスケジュール調整の悪夢を考えるだけでうんざりするはずです。
HeyGen ソリューション
HeyGen は、あなたのマーケティングチームを動画制作エンジンへと変えます。スクリプトを書くだけでなく、ブリーフから AI に自動生成させることもでき、AI アバターを選べば、数分でプロ品質の動画を制作できます。製品デモ、解説動画、SNS コンテンツ、広告クリエイティブなどを、撮影機材もスタジオもタレントの手配も不要で作成可能です。同じキャンペーンを 12 の市場向けに展開したいですか？175 以上の言語に翻訳し、ボイスクローンとリップシンクに対応。マーケティングカレンダーのスピードに合わせて動画を出荷できます。
マーケティングチームが大規模にコンテンツを制作するために必要なすべて
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
高速動画制作
企画書から完成動画までを、数週間ではなく数分で。スタジオ予約も、出演者のスケジューリングも、ポストプロダクションの順番待ちも不要です。マーケティングチームだけで、アイデア出しから書き出しまで、外部に依存せずワークフロー全体をコントロールできます。
• 数分で動画を生成
・スタジオや機材は一切不要
・社内での完全なクリエイティブコントロール
マルチチャネルエクスポート
1本の動画を、あらゆる形式で。YouTube 用には16:9、TikTokやReels用には9:16、Instagramフィード用には1:1で書き出し。プラットフォームごとにコンテンツを作り直すのはやめて、1度制作して、どこにでも書き出そう。
・16:9、9:16、1:1 のアスペクト比
・各プラットフォーム向けに最適化
・効率化のための一括エクスポート
グローバルキャンペーンのローカライズ
各市場ごとに別々の制作を行うことなく、世界中でキャンペーンを展開できます。AI動画翻訳は、あなたのクリエイティブを175以上の言語にローカライズし、ボイスクローンとリップシンクに対応します。ドイツ向けキャンペーンなら、吹き替えではなく、最初からドイツ語で作られたかのように聞こえます。
・ボイスクローンでブランドボイスを維持
・リップシンクが顔の動きと一致します
・単一のソースから、グローバルに配信
UGCスタイルのコンテンツ
インフルエンサーとの連携なしで、本物らしいコンテンツを。 UGC風動画を作成して、SNSフィードに自然になじむコンテンツを届けましょう――口コミ風の構成、商品リアクション、カジュアルなトーキングヘッドなど、成果につながるスタイルで。
・多様なアバタースタイル
・自然体でカジュアルな話し方
・インフルエンサー費用なしでスケールする
ブランドの一貫性
あらゆる動画で、あなたのビジュアルアイデンティティを一貫して維持します。Brand Kit は承認済みのカラー、フォント、ロゴ、アバターの選択を強制適用します。ブランド用語集は、製品名やタグラインが、どのチームメンバーによっても毎回正しく発音されるようにします。
・ブランドアセットの一元管理
・発音コントロール
・チーム全体で一貫したアウトプット
大規模なパーソナライズド動画
1本の動画から、何千ものパーソナライズされたバージョンを自動生成できます。動的変数を使って、名前や会社名、各種詳細情報を自由に差し替えることで、パーソナライズされたアプローチを実現し、受け手ごとに個別制作することなく、高いエンゲージメントを生み出せます。
・動的なパーソナライズ項目
・バッチ生成
・個々の視聴者を対象としたターゲティング
企画から公開動画まで、3ステップで完了
あなたのメッセージから始めましょう
スクリプトを貼り付ける、ブリーフをアップロードする、またはAIスクリプトジェネレーターにキャンペーンの目的からコンテンツを作成させましょう。白紙から悩む必要はありません——今あるマーケティング資料から始められます。
クリエイティブを選択
あなたのブランドやオーディエンスに合った、200種類以上の多様なAIアバターから選べます。声・背景・ビジュアルスタイルを自由に組み合わせることも可能です。あるいは、あらゆるコンテンツで一貫したブランドイメージを保てるよう、専用のスポークスパーソン（話者）クローンを作成することもできます。
生成と配布
「生成」をクリックするだけで、数分でプロ品質のマーケティング動画が完成します。あらゆるチャネル向けに、あらゆるアスペクト比で書き出し可能。グローバル展開が必要ですか？ワンクリックでどんな言語にも翻訳できます。マーケティングカレンダーのスピードに合わせて、コンテンツを次々と配信しましょう。
あらゆるマーケティングニーズに応える設計
製品ローンチ動画
プロダクトをリリースしたその日からコンテンツを公開しましょう。30日後ではなく、初日からです。プロダクト動画で、機能をわかりやすく説明し、価値を伝え、利用を促進します。制作にかかるのは数週間ではなく数時間。機能が変わっても、すぐに内容を更新できます。
ユースケース：ローンチ当日に、ウェブサイト・メール・ソーシャルメディア向けの製品発表動画を同時に生成する。
ソーシャルメディアコンテンツ
チームを燃え尽きさせることなく、アルゴリズムにしっかりと餌を与えましょう。TikTok、Instagram、LinkedIn、YouTube向けの毎日のソーシャルコンテンツを、安定したクオリティで、従来の制作時間のほんの一部で。
ユースケース：1回の午後の作業で、1週間分のソーシャル動画をまとめて制作する。
広告クリエイティブ
より多くのコンセプトをテストして、勝ちパターンを素早く発見しましょう。 広告バリエーション を、クリエイティブごとに別撮りすることなくA/Bテスト用に生成できます。異なるフック、異なるペルソナ、異なる切り口――すべてを1つのワークフローから。
ユースケース：通常の1本の広告を制作するのと同じ時間で、クリエイティブテスト用の広告バリエーションを10本作成する。
検証済みの結果：Attention Grabbing Media は、10以上の新しい言語への展開を進めながら、制作時間を3日から数時間へと短縮しました。
お客様の声
大規模なソーシャルプルーフを実現。顧客との日程調整や撮影の手間なく、信頼を築く証言スタイルのコンテンツを作成できます。
ユースケース：さまざまな業界における活用事例と成果を強調したカスタマーストーリー動画を制作する。
解説・ハウツーコンテンツ
チュートリアル動画や解説コンテンツで、製品をわかりやすく伝えましょう。製品が変わっても、撮り直し不要で即座に更新できます。
ユースケース：製品のアップデートごとに常に最新の状態を保てる、機能解説コンテンツのライブラリを構築する。
グローバルマーケティングキャンペーン
すべての市場で同じキャンペーンを展開。地域ごとに別々の制作予算を組むことなく、国際的なオーディエンス向けにクリエイティブをローカライズしましょう。
ユースケース：12の市場で、ネイティブ言語の動画クリエイティブを使った製品キャンペーンを同時に展開する。
検証済みの結果：Vision Creative Labs は HeyGen を活用し、クライアントの動画制作本数を年間1〜2本から1日50〜60本へと増やしました。
G2で最も急成長しているプロダクトには理由があります
グローバル向けのトレーニング動画から広告動画まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端の画像から動画への変換プラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
ご質問がありますか？私たちがお答えします。
マーケティングにおけるAI動画制作とは何ですか？
AI動画制作は、従来の制作体制を必要とせず、人工知能を使ってプロ品質のマーケティング動画を生成する技術です。HeyGenはAIアバター、音声合成、自動編集を組み合わせ、用意したスクリプトからカメラもスタジオも撮影クルーも不要で、完成度の高い動画コンテンツを作り出します。マーケティングチームは、商品紹介動画やSNS向けコンテンツ、広告クリエイティブを、これまで数週間かかっていたところを数分で制作できるようになります。
制作チームがいなくても、どうやってマーケティング動画を作ればいいですか？
スクリプトを自分で作成するか、HeyGen のAIスクリプトジェネレーターに概要を入力して作成してもらいましょう。画面上に登場するAIアバターを選び、声とビジュアルスタイルを指定して動画を生成します。制作の専門知識は一切不要で、すべて数分で完了します。ブランドの一貫性を保つために、自社のスポークスパーソンをクローン化し、そのデジタルツインがあらゆるコンテンツであなたのブランドを代弁できるようにしましょう。
複数のプラットフォーム向けにSNS動画を作成できますか？
はい。HeyGen なら、1つのプロジェクトから複数のアスペクト比で書き出せます。1回作成すれば、YouTube 用に16:9、TikTokやInstagramリール用に9:16、Instagramフィード投稿用に1:1でそれぞれエクスポート可能です。プラットフォームごとにコンテンツを作り直したり、複数の制作ワークフローを管理したりする必要はありません。
多言語マーケティング動画はどのように機能しますか？
まずは主要な言語でマーケティング動画を作成し、その後 HeyGen の翻訳機能を使って、175 以上の対応言語の任意のバージョンを生成できます。翻訳にはボイスクローン（各言語でもブランドボイスが自然に聞こえるようにする機能）とリップシンク（口の動きが翻訳後の音声と一致する機能）が含まれます。1 本の元動画から、世界中向けのキャンペーンを展開しましょう。
HeyGenでUGC風のコンテンツを作成できますか？
コンプライアンス研修用の動画を、まずは一度だけ母国語で作成します。その後、HeyGen の翻訳機能を使えば、175以上の対応言語のどれにでも簡単に変換できます。翻訳にはボイスクローン（話し手の声質を各言語でも自然に再現）とリップシンク（口の動きが翻訳後の音声と一致）が含まれます。スペイン語版も、英語を吹き替えたような不自然さではなく、ネイティブのスペイン語話者が話しているように聞こえます。
動画全体でブランドの一貫性を保つにはどうすればよいですか？
HeyGen は SOC 2 Type II 認証を取得しており、GDPR に準拠しています。お客様のコンテンツは、送信中も保存時も暗号化されます。機密性の高いポリシー文書を扱うエンタープライズ向けコンプライアンスチームには、SSO 連携と一元的なユーザー管理が可能な専用ワークスペースを提供しています。私たちは、お客様のコンテンツを AI モデルの学習には一切使用しません。
個々の視聴者向けに動画をパーソナライズできますか？
はい。HeyGen は、名前、企業名、カスタム情報などの可変フィールドを使った動的パーソナライゼーションに対応しています。1つのテンプレートを作成するだけで、何千ものパーソナライズ動画を生成できます（対象は アカウントベースドマーケティング、営業でのアウトリーチ、カスタマーエンゲージメント施策など）。Videoimagem はこの手法を用いて、AB InBev 向けに 50,000 本以上のパーソナライズ動画を制作しました。
どれくらいの速さでマーケティング動画を作成できますか？
HeyGen は、トレーニング設計に合わせてさまざまな長さの動画に対応しています。多くのコンプライアンスモジュールは、マイクロラーニング向けとして 3〜10 分程度の長さが効果的ですが、より包括的なトピックについては、より長いコンテンツを作成することもできます。20 分以上の長時間トレーニングの場合は、学習者のエンゲージメント向上とトラッキングのしやすさのために、コンテンツをチャプターやモジュールに分割することを検討してください。
HeyGenは従来の動画制作と比べてどう違いますか？
従来のマーケティング動画制作では、出演者の手配、スタジオの予約、撮影日程の確保、そしてポストプロダクションでの編集が必要となり、1本の完成動画あたり通常2〜4週間、5,000〜20,000ドル以上のコストがかかります。HeyGenなら、同等レベルのクオリティを、わずか数分・ごく一部のコストで生成できます。キャンペーン内容が変わったり、コンテンツを更新する必要が出た場合も、再撮影ではなく再生成するだけで済みます。マーケティングチームからは、コンテンツ制作が3倍速くなり、制作コストも大幅に削減できたという声が上がっています。
私のマーケティングチーム全員で HeyGen を利用できますか？
はい。ビジネス向け HeyGenには、マーケティング担当者、コンテンツ制作者、デザイナーが共同作業できるチーム用ワークスペースが含まれています。共有アセットライブラリにより、承認済みのブランド要素を誰もが利用できます。管理者向けのコントロール機能で、権限の管理、利用状況の監視、そしてチーム全体の成果物におけるブランドの一貫性を確保できます。
どのような種類のマーケティング動画を作成できますか？
HeyGen は、製品ローンチ動画、解説動画、SNS コンテンツ、広告クリエイティブ、顧客の声、ハウツー動画、会社からのお知らせ、イベント告知、メール用動画コンテンツなど、ほぼあらゆるマーケティング動画フォーマットに対応しています。台本さえ用意できれば、HeyGen があらゆる言語・あらゆるチャネル向けに動画を制作します。
私のマーケティングコンテンツは安全に保護されていますか？
HeyGen は SOC 2 Type II 認証を取得しており、GDPR にも準拠しています。お客様のコンテンツは、送信中も保存時も暗号化されています。機密性の高いキャンペーン資料や未公開の製品情報を扱うエンタープライズ向けマーケティングチームには、SSO 連携と一元的なアクセス管理を備えた専用ワークスペースを提供しています。私たちは、お客様のコンテンツを AI モデルの学習には一切使用しません。
他のソリューションを見る
Use Cases
Tools
今日からマーケティング動画の制作を始めましょう
本来なら明日には公開できるはずのコンテンツを、何週間も待つのはやめましょう。数分でプロ品質のマーケティング動画を作成し、グローバル市場向けに即座にローカライズし、チームや予算を増やすことなくコンテンツ制作をスケールできます。HubSpot、Ogilvy、Publicis など、コンテンツ制作のあり方を変革したマーケティングチームに加わりましょう。
- クレジットカードは不要です
- 実務経験は不要です
- いつでもキャンセルできます