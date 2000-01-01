製品ローンチ動画 プロダクトをリリースしたその日からコンテンツを公開しましょう。30日後ではなく、初日からです。 プロダクト動画 で、機能をわかりやすく説明し、価値を伝え、利用を促進します。制作にかかるのは数週間ではなく数時間。機能が変わっても、すぐに内容を更新できます。 ユースケース：ローンチ当日に、ウェブサイト・メール・ソーシャルメディア向けの製品発表動画を同時に生成する。

ソーシャルメディアコンテンツ チームを燃え尽きさせることなく、アルゴリズムにしっかりと餌を与えましょう。TikTok、Instagram、LinkedIn、YouTube向けの毎日のソーシャルコンテンツを、安定したクオリティで、従来の制作時間のほんの一部で。 ユースケース：1回の午後の作業で、1週間分のソーシャル動画をまとめて制作する。

広告クリエイティブ より多くのコンセプトをテストして、勝ちパターンを素早く発見しましょう。 広告バリエーション を、クリエイティブごとに別撮りすることなくA/Bテスト用に生成できます。異なるフック、異なるペルソナ、異なる切り口――すべてを1つのワークフローから。 ユースケース：通常の1本の広告を制作するのと同じ時間で、クリエイティブテスト用の広告バリエーションを10本作成する。 検証済みの結果：Attention Grabbing Media は、10以上の新しい言語への展開を進めながら、制作時間を3日から数時間へと短縮しました。

お客様の声 大規模なソーシャルプルーフを実現。顧客との日程調整や撮影の手間なく、信頼を築く証言スタイルのコンテンツを作成できます。 ユースケース：さまざまな業界における活用事例と成果を強調したカスタマーストーリー動画を制作する。