ウェブサイトおよびランディングページのお客様の声 動画によるお客様の声を、サイト全体に戦略的に配置しましょう。トップページの声は、訪問直後の信頼感を高めます。ランディングページの声は、コンバージョン率を向上させます。商品ページの声は、個別の不安や疑問を解消します。料金ページの声は、「投資する価値がある」という納得感を高めます。 ユースケース：SaaS企業が、各製品ページに機能ごとの不安や疑問に応える動画の導入事例（お客様の声）を掲載する。コンバージョン率の改善：テキストのみの導入事例と比べて45％向上。



セールスイネーブルメントとプレゼンテーション Equip sales teams with testimonial videos addressing common objections. Handle "your competitors say X" with video testimonials from customers who considered competitors but chose you. Create testimonial library organized by industry, company size, use case, or objection. Use case: B2B software company creates 30 testimonial videos covering different industries and company sizes. Sales cycle shortened 25% with relevant social proof at every stage.



カスタマーサクセス事例・導入事例 既存の文章による導入事例を、魅力的な動画コンテンツへと変換します。お客様には、最初に直面していた課題、なぜ自社のソリューションを選んだのか、導入時の体験、測定可能な成果、そして他社へのアドバイスを語ってもらいます。長尺のカスタマーストーリ―動画は、検討段階にいる見込み顧客に対して、より深い理解と納得感を提供します。 ユースケース：あるプロフェッショナルサービス企業が、15本の書面による導入事例を動画のカスタマーストーリーに変換。見込み顧客のエンゲージメントが3倍に向上し、質の高いリード獲得が60％増加。



医療およびHIPAA準拠のお客様の声 医療提供者は、HIPAA のプライバシー要件を順守しながら患者の体験談を必要としています。AI アバターを使えば、患者の身元を明かすことなく成功事例を共有できます。治療結果の紹介、体験談、施設のおすすめなどを、プライバシーを保護しながら発信することが可能です。 ユースケース：医療機関が、HIPAA 違反や患者のプライバシー問題を招くことなく、治療体験やその結果を強調した患者の体験談動画を作成する。

ユースケース：ECブランドが週に3回、顧客の口コミ動画を投稿。商品紹介のみのコンテンツと比べてエンゲージメント率が4倍に向上。新規顧客獲得の20％がこの施策に直接起因。



ソーシャルメディア向けお客様の声コンテンツ 顧客の声をソーシャルメディア配信用に最適化します。Instagramリール、TikTok、LinkedIn向けに15〜30秒の短いテスティモニアルハイライトを作成します。顧客の声動画を定期的なペースで発信することで、継続的なコンテンツ戦略として一貫したソーシャルプルーフを築くことができます。 ユースケース：ECブランドが週に3回、顧客の口コミ動画を投稿。商品紹介のみのコンテンツと比べてエンゲージメント率は4倍。新規顧客獲得の20％が、この施策に直接起因している。

