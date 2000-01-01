信頼を築き、売上を伸ばす顧客の声動画を作成しましょう
テキストのレビューを、コンバージョン率を高めてセールスサイクルを短縮する魅力的な動画 testimonial に変換します。お客様の撮影は一切不要です。既存のフィードバックから、AIアバターを使って本物の顧客ストーリー動画を生成し、大規模に強力なソーシャルプルーフを提供します。
クレジットカードは不要です
- 商品が変更されたときにコンテンツを即座に更新
マーケティング上の課題
あなたのチームのようなマーケティング組織が、革新的なテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
お客様の声動画チャレンジ
あなたには何百件もの星5つレビューがあるのに、動画の証言はひとつもありません。お客様はあなたの製品を気に入っているのに、動画は撮ってくれないのです。カメラが苦手だったり、忙しすぎたり、プライバシーを気にしていたりします。せっかく同意してくれた数少ない人たちも、結局は実行してくれません。プロに動画制作を依頼すると、1本の証言動画で2,000〜5,000ドルもかかります。お客様自身が撮影した動画は、照明が悪く、音声も悪く、背景も気が散るものばかりです。あなたは何週間もスケジュール調整に費やしたのに、結局は使い物にならない映像しか残りません。その一方で、競合他社はあらゆるページに証言動画を掲載しており、動画の証言はテキストの3倍コンバージョンにつながることもわかっています。今ある限られた証言コンテンツでは、あなたのマーケティングニーズに応えきれません。あらゆるランディングページには社会的証明が必要です。あらゆる商品ページには信頼性が必要です。あらゆる営業トークには裏付けが必要です。ところが、あなたの証言ライブラリにあるのは、2019年に撮影した古い動画が3本だけなのです。
HeyGen ソリューション
HeyGen は、あなたの文章によるカスタマーレビューをプロフェッショナルな動画 testimonial（お客様の声）に変換し、お客様に撮影してもらう必要はありません。Google レビュー、Trustpilot、アンケート、またはお客様からのメールのテキストをコピーするだけ。顧客層に合った AI アバターを選択すれば、数分で本物の testimonial 動画を生成できます。
50本の導入事例動画が必要ですか？レビューライブラリから、1つの午後で一気に作成できます。グローバル展開中ですか？導入事例を翻訳し、音声クローンとリップシンクを使ってローカライズされた動画キャンペーンを175以上の言語で展開しましょう。顧客が転職したり役職が変わった場合でも、スクリプトを編集して即座に再生成できます。プライバシーが心配ですか？AIアバターなら、顧客の身元を守りながら、信頼性の高い導入事例を届けられます。
マーケティングチームが大規模にコンテンツを制作するために必要なすべて
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
テキストレビューを動画に変換
お客様に動画の推薦コメントを撮ってもらうのを待つのはやめましょう。すでに持っているレビューを活用できます。あらゆる場所にあるお客様の声をコピーして、プロ品質の動画形式に変換します。AIアバターが、本物の感情と自然な話し方で推薦コメントを届けます。あなたの「文章で書かれたお客様の声」のライブラリが、動画コンテンツになります。
・テキストレビューを動画の推薦コメントに変換
・お客様の実際の言葉をそのまま残す
・適切な感情を込めた自然な話し方
• いつでもプロフェッショナルなプレゼンテーションを実現
ソーシャルプルーフコンテンツを拡大する
顧客フィードバックのライブラリから、無制限にテスティモニアル動画を生成できます。オーディエンス、商品、あるいは懸念点ごとに異なるテスティモニアルを作成しましょう。商品別のテスティモニアル。機能に特化したテスティモニアル。業界別のテスティモニアル。あらゆるマーケティングニーズに合ったテスティモニアルを、制作のボトルネックなしで用意できます。
・無制限のお客様の声動画作成
・製品別・機能別のお客様の声
・業界および業種別のコンテンツ
・お客様の声を購買プロセスの段階に合わせて整理する
プライバシーに配慮したお客様の声
あなたの製品を気に入っているお客様の中には、カメラに映ることを望まない方もいます。社内規定、プライバシーへの配慮、個人的な好みなど理由はさまざまです。AIアバターを使えば、本人の顔や身元を出さずに、代わりに証言をしてもらうことができます。お客様の本音のフィードバックを、身元をさらすことなく、活用できる動画コンテンツとして使えるようになるのです。
・顧客のプライバシーを保護する
・匿名での口コミ投稿オプション
・医療向けのHIPAA準拠
・企業ポリシーに配慮したアプローチ
常にプロ品質
お客様ご自身で撮影した導入事例動画は、画質も内容もバラバラになりがちです。暗い映像、聞き取りにくい音声、ぎこちない話し方…。HeyGen を使えば、どの導入事例も常にプロクオリティで仕上がります。統一感のある見せ方によって、技術的なクオリティのばらつきを気にせず、ブランドの信頼性を高めることができます。
• 毎回プロ並みの動画クオリティを実現
・一貫したブランディングとプレゼンテーション
・制御されたメッセージ配信
・生産品質にばらつきがない
多言語によるお客様の声
ボイスクローンとリップシンクを使って、顧客の声をあらゆる言語に翻訳できます。英語の testimonial を、スペイン語・フランス語・ドイツ語・日本語などのバージョンに変換。1つの元 testimonial から各国向けにローカライズされたソーシャルプルーフを作成し、海外市場での信頼を築きましょう。
・175以上の言語に対応
・自然な話し方を実現するボイスクローン
・翻訳された音声にリップシンクが一致します
・グローバル規模での信頼構築
戦略的なお客様の声の配置
あらゆるマーケティングチャネルに最適化されたお客様の声動画を作成しましょう。SNS向けの短いテスティモニアル、Webサイト向けの長めのカスタマーストーリー、商品ページ向けの機能別テスティモニアル、そして営業プレゼン用の「よくある懸念」に対応するテスティモニアルまで、用途に合わせて生成できます。
・ウェブサイトおよびランディングページ用のお客様の声
・ソーシャルメディア向けのお客様の声コンテンツ
・営業プレゼンテーションの導入事例・お客様の声
・メールキャンペーンのお客様の声
・商品ページのソーシャルプルーフ
企画から公開動画まで、3ステップで完了
顧客の声を入力
カスタマーレビュー、アンケート回答、ケーススタディのインタビュー、フィードバックメールなどから文章をコピーしてください。または、お客様との会話内容や得られた成果に基づいて、証言（テスティモニアル）の原稿を書いてください。HeyGen の AI は、「課題・解決策・結果」という流れに沿って構成することで、最大限の効果を生むテスティモニアル作成をサポートします。
プレゼンタースタイルを選択
顧客層やターゲットオーディエンスに合ったAIアバターを選びましょう。B2B向けの導入事例にはプロフェッショナルなプレゼンターを、消費者向け製品には親しみやすい日常的な人物を、特定業界向けには業界に特化したアバターを選択します。ブランドの世界観や美意識に合う背景やシーンもあわせて選定してください。
生成とデプロイ
「生成」をクリックすると、2〜4分でプロ品質のビデオ証言が、ウェブサイトへの埋め込み、SNS共有、営業プレゼンテーション、メールキャンペーン向けなど、さまざまな形式で書き出されます。同じ証言から複数バージョンを生成できます：SNS向けの30秒バージョン、ウェブサイト向けの60秒バージョン、ケーススタディ用の2分間のカスタマーストーリーバージョンなど。
あらゆるマーケティングニーズに対応
ウェブサイトおよびランディングページのお客様の声
動画によるお客様の声を、サイト全体に戦略的に配置しましょう。トップページの声は、訪問直後の信頼感を高めます。ランディングページの声は、コンバージョン率を向上させます。商品ページの声は、個別の不安や疑問を解消します。料金ページの声は、「投資する価値がある」という納得感を高めます。
ユースケース：SaaS企業が、各製品ページに機能ごとの不安や疑問に応える動画の導入事例（お客様の声）を掲載する。コンバージョン率の改善：テキストのみの導入事例と比べて45％向上。
セールスイネーブルメントとプレゼンテーション
Equip sales teams with testimonial videos addressing common objections. Handle "your competitors say X" with video testimonials from customers who considered competitors but chose you. Create testimonial library organized by industry, company size, use case, or objection.
Use case: B2B software company creates 30 testimonial videos covering different industries and company sizes. Sales cycle shortened 25% with relevant social proof at every stage.
カスタマーサクセス事例・導入事例
既存の文章による導入事例を、魅力的な動画コンテンツへと変換します。お客様には、最初に直面していた課題、なぜ自社のソリューションを選んだのか、導入時の体験、測定可能な成果、そして他社へのアドバイスを語ってもらいます。長尺のカスタマーストーリ―動画は、検討段階にいる見込み顧客に対して、より深い理解と納得感を提供します。
ユースケース：あるプロフェッショナルサービス企業が、15本の書面による導入事例を動画のカスタマーストーリーに変換。見込み顧客のエンゲージメントが3倍に向上し、質の高いリード獲得が60％増加。
医療およびHIPAA準拠のお客様の声
医療提供者は、HIPAA のプライバシー要件を順守しながら患者の体験談を必要としています。AI アバターを使えば、患者の身元を明かすことなく成功事例を共有できます。治療結果の紹介、体験談、施設のおすすめなどを、プライバシーを保護しながら発信することが可能です。
ユースケース：医療機関が、HIPAA 違反や患者のプライバシー問題を招くことなく、治療体験やその結果を強調した患者の体験談動画を作成する。
ユースケース：ECブランドが週に3回、顧客の口コミ動画を投稿。商品紹介のみのコンテンツと比べてエンゲージメント率が4倍に向上。新規顧客獲得の20％がこの施策に直接起因。
ソーシャルメディア向けお客様の声コンテンツ
顧客の声をソーシャルメディア配信用に最適化します。Instagramリール、TikTok、LinkedIn向けに15〜30秒の短いテスティモニアルハイライトを作成します。顧客の声動画を定期的なペースで発信することで、継続的なコンテンツ戦略として一貫したソーシャルプルーフを築くことができます。
ユースケース：ECブランドが週に3回、顧客の口コミ動画を投稿。商品紹介のみのコンテンツと比べてエンゲージメント率は4倍。新規顧客獲得の20％が、この施策に直接起因している。
サービスプロバイダーおよび代理店からの推薦の声
専門サービス企業、コンサルタント、代理店は、クライアントの導入事例動画によって信頼性を高めます。達成した成果、協業関係の質、発揮された専門性、提供した価値を示します。見込み客が比較検討する各種サービスに対応させながら、異なるサービス内容を強調したテスティモニアルを生成しましょう。
ユースケース：マーケティング代理店がサービスラインごとにクライアントの導入事例動画を作成する。例：SEOの導入事例、PPCの導入事例、戦略コンサルティングの導入事例。見込み客は、自分が検討している特定サービスに対する、関連性の高いソーシャルプルーフを確認できる。
理由があって、G2で最も急成長しているプロダクトです
グローバル向けトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
あなたのビジネスと同じような企業が、どのようにコンテンツ制作を拡大し、市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用して成長を加速させているかをご覧ください。
ご質問がありますか？私たちがお答えします。
マーケティングにおけるAI動画制作とは何ですか？
お客様の声動画とは、満足している顧客が特定の製品やサービスについての体験談を語る、動画形式の推薦コンテンツです。視聴者は話し手の声のトーンや感情、そして本物らしさを感じ取れるため、テキストよりも高い信頼を生み出します。多くのチームは、こうしたお客様の声をクリエイター風の形式に作り替え、UGC video adsとして有料広告やソーシャル配信に活用しています。
顧客に撮影してもらわずに、どのようにしてお客様の声動画を作成しますか？
HeyGen は、AI アバターを使って、文章の口コミを動画形式に変換します。カスタマーレビュー、アンケート回答、フィードバックメールなどからテキストをコピーするだけです。AI アバターが、本物の感情と自然な話し方で証言を届けます。お客様の実際の言葉が、調整や撮影の手間なく、プロ品質の動画 testimonial になります。これにより、撮影する時間がない、カメラが苦手、プライバシーへの懸念、動画品質のばらつきといった、よくある課題を解決できます。
お客様の声動画は本当にコンバージョン率を上げられるのか？
はい。調査によると、動画の推薦文（ビデオ・テスティモニアル）は、業界や掲載場所にもよりますが、コンバージョン率を20〜80％向上させることが分かっています。動画の推薦文がテキストより優れているのは、動画のほうが本物らしさを伝えやすく、視聴者が動画をより信頼できる情報だと感じやすく、複数の感覚を同時に刺激でき、感情的なつながりが意思決定を後押しし、さらに購入に対する心理的なリスクを下げてくれるからです。動画の推薦文を掲載したランディングページは、テキストのみのページと比べて、一貫してより高い成果を上げています。
効果的なお客様の声動画とは？
効果的な顧客インタビュー動画（お客様の声動画）には、顧客が直面していた具体的な課題、達成できた明確な成果、自然で信頼できる話し方、可能であれば具体的な数値指標、ターゲット視聴者との関連性、よくある懸念や反論への回答、プロフェッショナルな映像クオリティ、そして適切な長さ（多くの用途では30〜90秒）が含まれます。最も重要なのは「具体性」です。「この商品は素晴らしいです」ではインパクトに欠けますが、「この商品のおかげで処理時間が4時間から30分に短縮されました」であれば、具体的で信頼できる価値が伝わります。
お客様の声動画の長さはどのくらいが理想的ですか？
ソーシャルメディア：15〜30秒。ウェブサイトのホームページ：30〜60秒。商品ページ：45〜90秒。ランディングページ：60〜90秒。導入事例動画：2〜3分。営業プレゼンテーション：90〜120秒。基本ルール：信頼性と具体性を出せるだけ十分に長く、注意力を保てるだけ十分に短くすること。ほとんどのお客様の声（テスティモニアル）は90秒以内が最も効果的です。
海外市場向けにお客様の声動画を翻訳してもらえますか？
はい。まずはお客様の声の動画をあなたの母国語で作成し、その後175以上の言語に翻訳し音声クローンとリップシンクを行います。同じお客様の声の動画を、自然でネイティブらしい話し方のスペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語（標準語）版として展開できます。翻訳されたお客様の声は、海外市場での信頼構築に役立ちます。現地語のお客様の声は、英語のみのお客様の声と比べて、非英語圏の市場で大幅に高い効果を発揮します。
お客様の声の動画では、どのようにプライバシーを保護していますか？
HeyGenのAIアバター方式は、顧客のプライバシーを保護します。顧客は体験談のテキストを提供するだけで、カメラに映る必要はありません。フィードバックは、本人の身元をさらすことなく動画コンテンツになります。これにより、医療患者（HIPAA準拠）、金融サービスの顧客（機密保持要件）、法人の購買担当者（社内規定による制約）、セラピー利用者（プライバシーが不可欠）、そして匿名を希望するあらゆる顧客からの体験談を実現できます。顧客のプライバシーを損なうことなく、体験談としての価値を得ることができます。
お客様の声の動画は、どれくらいの本数が必要ですか？
単一商品の場合：主なベネフィットを網羅したお客様の声動画を5〜10本。複数商品がある場合：主要な商品ごとに3〜5本の testimonial 動画。複数の業界を対象とする B2B の場合：ターゲットとなる業界（バーティカル）ごとに testimonial を用意。複雑な営業プロセスがある場合：想定されるさまざまな異議・不安に答える testimonial を用意。
まずは 10〜15 本の testimonial 動画から始め、全体的な満足度、特定機能、異なる顧客タイプ、よくある異議、導入・運用の体験をカバーする。その後、パフォーマンスデータを見ながら、必要に応じて本数やパターンを拡大していく。
国際市場向けにお客様の声動画を翻訳してもらえますか？
はい。まず1つお客様の声動画を作成し、その後はローカライズされた動画キャンペーンを使って、175以上の言語に対応した自然なボイスクローンとリップシンクで世界中に展開できます。
今日からマーケティング動画を作り始めましょう
本来なら明日には公開できるはずのコンテンツを、何週間も待つのはやめましょう。数分でプロ品質のマーケティング動画を生成し、グローバル市場向けに即座にローカライズし、チームや予算を増やすことなくコンテンツ制作をスケールできます。HubSpot、Ogilvy、Publicis など、コンテンツ制作のあり方を変革したマーケティングチームに加わりましょう。


