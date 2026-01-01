background leftbackground right
パーソナライズ動画マーケティング代理店

Ogilvy は HeyGen を活用して、Z世代に自分の感情について語ってもらうことに成功しました

業界:代理店
部署:マーケティング
所在地:🌍 ニューヨーク州ニューヨーク市
HeyGenがあなたのために得られる結果をご覧ください。
詳細を見る

言葉にできないなら、歌にしよう

世界有数の広告代理店であるOgilvyは、75年以上にわたり、象徴的で文化を変え、ブランドに価値をもたらすアイデアを通じてインパクトを生み出してきました。最も愛され、広く知られているチョコレートブランドのひとつであるMilkaは、Z世代の48％が自分の気持ちを打ち明けることに抵抗を感じているという事実に焦点を当てたキャンペーンを制作するため、Ogilvyに依頼しました。

気持ちを伝えやすくするために、Ogilvy と Milka は、古いオランダのことわざ「言えないなら、歌いなさい」から着想を得ました。そこで彼らは、Z世代に大人気のオランダ人ラッパー・Snelle とタッグを組み、キャンペーン「Let Snelle Sing It for You」を立ち上げました。数分あれば、誰でも彼の声や見た目、独自の作詞スタイルを使ってオリジナルソングを作ることができます。やることは、Milka のチョコレートバーを買ってコードをスキャンし、自分の気持ちを書き込むだけです。

このキャンペーンでは、3つのAIエンジンが活用されています。OpenAI が Snelle の独自スタイルで歌詞を生成し、Uberduck が彼の声をクローンし、HeyGen が完璧なリップシンクで実写のような動画を制作します。これらを組み合わせることで、魅力的でパーソナルかつ心に響く体験が生み出されています。

おすすめの導入事例

Resource Image
Video TranslationAvatar Video

Happy Cats が HeyGen を活用してグローバル展開を加速し、コストを削減しながら、5倍のスピードで多言語動画コンテンツを制作し、新たなオーディエンスにリーチした方法をご紹介します。

詳細を見る
Resource Image
Personalized Video

Lattice がどのように AI 生成動画を活用して、スムーズなオンボーディングとエンゲージメントを実現しているかをご紹介します。HeyGen を使えば、高品質な AI 動画を手軽に作成できます。

詳細を見る
Resource Image
Video Translation

CourseraはHeyGenを活用し、感情に響く講師主導の動画コンテンツを多言語で提供することで、受講者のエンゲージメントを高め、コース修了率を向上させ、世界中の学習における障壁を取り除いています。

詳細を見る

AIで動画作成を始めましょう

最も革新的なAI動画で、御社のようなビジネスがコンテンツ制作をスケールし、成長を促進する方法をご覧ください。

ミーティングを予約
CTA background