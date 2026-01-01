言葉にできないなら、歌にしよう

世界有数の広告代理店であるOgilvyは、75年以上にわたり、象徴的で文化を変え、ブランドに価値をもたらすアイデアを通じてインパクトを生み出してきました。最も愛され、広く知られているチョコレートブランドのひとつであるMilkaは、Z世代の48％が自分の気持ちを打ち明けることに抵抗を感じているという事実に焦点を当てたキャンペーンを制作するため、Ogilvyに依頼しました。

気持ちを伝えやすくするために、Ogilvy と Milka は、古いオランダのことわざ「言えないなら、歌いなさい」から着想を得ました。そこで彼らは、Z世代に大人気のオランダ人ラッパー・Snelle とタッグを組み、キャンペーン「Let Snelle Sing It for You」を立ち上げました。数分あれば、誰でも彼の声や見た目、独自の作詞スタイルを使ってオリジナルソングを作ることができます。やることは、Milka のチョコレートバーを買ってコードをスキャンし、自分の気持ちを書き込むだけです。

このキャンペーンでは、3つのAIエンジンが活用されています。OpenAI が Snelle の独自スタイルで歌詞を生成し、Uberduck が彼の声をクローンし、HeyGen が完璧なリップシンクで実写のような動画を制作します。これらを組み合わせることで、魅力的でパーソナルかつ心に響く体験が生み出されています。