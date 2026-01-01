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パーソナライズ動画ローカリゼーションエンタープライズ

Publicis Groupe が HeyGen を活用して 10 万通の感謝メッセージをパーソナライズした方法

業界:エンタープライズ
部署:ローカリゼーション
所在地:🌍 フランス・パリ
HeyGenがあなたのために得られる結果をご覧ください。
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HeyGen のツールを活用して、デジタルアバターを使った動画を作成しましょう。

1926年に設立されたPublicis Groupeは、現在では世界第2位の規模を誇るコミュニケーショングループであり、マーケティング、コミュニケーション、デジタルビジネス変革の分野をリードする存在です。毎年、経営幹部チームは総力を挙げて、社員に感謝を伝えるお祝いのサンクスビデオを制作しています。

Publicis Groupe にとって、2023 年は数々の「初めて」に満ちた一年でした。過去最高の業績を達成し、株価は 41％ 上昇して業界で最も好調なエージェンシー銘柄となりました。また、人間のクリエイティビティに導かれることで驚くべき力を発揮する AI 革命の年でもありました。そこで当然の流れとして、彼らは AI を活用し、これまでで最高の感謝メッセージ動画を作り上げたのです。

HeyGen の Avatar Video、OpenAI、Azure、ElevenLabs などのツールを活用し、Publicis Groupe は CEO の Arthur Sadoun のデジタルアバターを作成し、全社員 10 万人それぞれに感謝のメッセージ動画を送りました。各動画は、その人の興味や情熱を称えるためにパーソナライズされたものです。このプロジェクトは、創造性における AI の役割についての Publicis Groupe の考え方を一変させました。重要なのはテクノロジーそのものではなく、一人ひとりがきちんと見てもらえていると感じられるようにすることだったのです。

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