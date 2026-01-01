40年以上にわたり、Videoimagem はブラジルにおける企業向け映像制作の最前線を走り続けてきました。同社は、研修用コンテンツ、社内コミュニケーション、製品発表会、企業サミット向けの高品質なコンテンツ制作で強固な評価を築いています。クライアントの期待が変化する中で、Videoimagem は、よりパーソナライズされ、インタラクティブで、スケーラブルなコンテンツへの需要が高まっていることを認識しました。

当初、この代理店はパーソナライズされたコンテンツを制作するために他のAI搭載の動画ツールを使用していましたが、アバターの品質、声のリアリティ、そしてスケーラビリティに制約がありました。これらの制約により、クライアントが求める高品質で魅力的な動画を十分に提供することができませんでした。

Videoimagem は、クライアントにシームレスな体験を提供しながら、大規模なパーソナライズ動画コンテンツを制作する必要があり、そのために HeyGen を導入しました。

HeyGen を活用した AB InBev 向けパーソナライズド動画キャンペーンの立ち上げ

Videoimagem は HeyGen のプラットフォームを活用し、BEES アプリと Zé Delivery アプリの利用者を対象に、AB InBev 向けのパーソナライズされた動画キャンペーンを展開しました。これらのキャンペーンは、ブラジルの著名人を起用したパーソナライズ性の高い魅力的なコンテンツを通じて、顧客との関係性をより深めることを目的としていました。

AB InBev の法人向けアプリである BEES（バーやスーパーマーケットなどのビジネス顧客と同社をつなぐアプリ）向けに、Videoimagem は 5 万本以上のパーソナライズ動画を制作しました。これらの動画には、顧客一人ひとりの名前を呼びかけ、購買履歴に基づいて関連性の高い内容を表示するなど、個々に最適化されたプロモーションコンテンツが盛り込まれていました。

個人消費者を対象とした「Zé Delivery」キャンペーンでは、Videoimagem はリオデジャネイロの主要チームを代表する人気元サッカー選手のアバターを活用しました。これらのパーソナライズ動画は、顧客のお気に入りのチームを称え、感情的なつながりを生み出しました。「パーソナライズ動画を使わない場合と比べて、エンゲージメントが3倍以上になったと聞いています」と Mathias 氏は語ります。最初は3,000本以上の動画を制作し、このキャンペーンには大規模展開の大きな可能性があることが示されました。

Videoimagem がパーソナライズ動画の制作をスケールできるようにする

HeyGen の高度な動画パーソナライゼーションプラットフォームは、理想的なソリューションとなりました。HeyGen の API を統合することで、Videoimagem はリアルなアバターと自然な音声クローン機能を活用し、動画制作を強化しました。これらは、クライアントが求める高いエンゲージメントを実現するうえで不可欠な要素でした。Videoimagem のパートナーである Mathias Eichbaum 氏は、「アバターのクオリティは、これまで使ってきたものや見てきたものよりもはるかに優れています」と述べ、このプラットフォームの卓越した機能性を強調しています。

HeyGen の API は Eleven Labs などのツールと連携することで、Videoimagem がボイスクローンのワークフローを効率化し、クオリティを損なうことなく何千本ものパーソナライズ動画を制作できるようにし、大規模なキャンペーンに最適な選択肢となりました。Videoimagem と HeyGen の協業は、迅速かつ実践的なサポートによって支えられており、そのおかげで Videoimagem はさまざまな課題を乗り越え、自社のニーズに合わせてプラットフォームを最適化することができました。

エンゲージメントと顧客とのつながりを強化

パーソナライズされた動画キャンペーンの結果は、非常に印象的なものでした。動画のエンゲージメント率は、非パーソナライズのキャンペーンと比べて3倍以上に増加しました。クライアントからはユーザーとのやり取りが大幅に改善したとの報告があり、パーソナライズされたコンテンツの方が、より深い顧客とのつながりを築くうえで効果的であることが証明されました。

Mathias はキャンペーンの完璧な実行に特に感銘を受け、「本当に感動しました……まったく問題なし。すべてが良く、エラーもバグもありませんでした」と語りました。アバターのクオリティや自然な音声、そしてプラットフォーム全体の高い信頼性が、これらのキャンペーンがオーディエンスにしっかり響くうえで重要な役割を果たしました。

パーソナライズされた動画は顧客とVideoimagemのクライアントの双方から高く評価され、大規模なキャンペーンを品質やエンゲージメントを損なうことなく実施できる点が称賛されました。HeyGenのプラットフォームを活用することで、Videoimagemはよりパーソナライズされ、インパクトのあるコミュニケーション体験を提供し、ビデオマーケティングにおける新たなスタンダードを打ち立てました。

HeyGenによるパーソナライズ動画の未来

HeyGen の最先端 AI テクノロジーは、Videoimagem のパーソナライズド動画制作への取り組みを一新し、大規模でも高いエンゲージメントを生むコンテンツの提供を可能にしました。アバターの品質、声のリアリティ、スケーラビリティといったこれまでの課題を克服することで、Videoimagem はクライアント企業が顧客とより深く、よりパーソナルなレベルでつながることを支援できるようになりました。

今後を見据え、Videoimagem は HeyGen のプラットフォームの活用を拡大し、さらに幅広いオーディエンスにリーチすることで、パーソナライズド動画コンテンツ制作のリーダーとしての地位を一層確固たるものにしていく計画です。「HeyGen は、より個人的で親密な形で人々にリーチすることを可能にしてくれます。それが、私たちがお客様とつながる大きな助けになっているのです」と Mathias 氏は語ります。

このコラボレーションを通じて、Videoimagem は顧客エンゲージメントを強化しただけでなく、パーソナライズド動画マーケティングの新たな可能性を切り開き、デジタルコミュニケーションの未来における重要な存在としての HeyGen の役割を確固たるものにしました。