Vision Creative Labs はアバター動画制作の分野で世界をリードする企業であり、金融機関が動画を活用して大規模にコミュニケーションを行い、エンゲージメントを高め、ROI を向上させることを可能にしています。共同創業者の Roger Hirst 氏は、金融コミュニケーションには根本的な問題があると考えました。それは、動画制作者と金融業界との間にある断絶です。「金融のプロフェッショナルは動画を求めていますが、多くの場合その作り方がわかりません。一方で、クリエイターは金融を理解していないことが多いのです」と Roger 氏は語ります。

金融および分散型金融企業向けに、スケール可能で魅力的なコンテンツ制作に注力しながら、ロジャーと共同創業者のダミアン・ホーナーは、市場理解とクリエイティブなビジョンというそれぞれの専門性を結集しました。二人は協力して、味気なくデータ中心になりがちな金融テーマを、専門家にも一般視聴者にも響く物語へと変換し、金融動画ストーリーテリングの水準を引き上げることを目指しました。

しかし、そのようなコンテンツを大規模に制作することは大きな課題でした。クライアントは、年間で何百本、時には何千本もの動画を必要としており、その多くはパーソナライズやローカライズが求められ、しかも短期間での納品を望んでいました。HeyGen がその常識を変えました。

品質を損なうことなくスケールを実現

HeyGen を導入する前、Vision Creative Labs は根本的なボトルネックに直面していました。クライアントはより多くの動画コンテンツを求めていましたが、高額な制作コストのせいでそれは現実的ではなかったのです。多くのクライアントは、年間わずか 1～2 本の動画に制作本数を抑えざるを得ず、予算を大幅に超過することなくメッセージ発信をスケールさせることができませんでした。「AI の素晴らしい点は、動画制作をスケールできることです」と Roger は語ります。

HeyGen は Vision Creative Labs にまったく新しいレベルの柔軟性をもたらし、調査レポートや PDF、さらには社内メールといったクライアントの資料を、魅力的な動画コンテンツへと変換できるようにしました。真のブレイクスルーは、それがいかに簡単かつ効率的に実現できるかという点でした。クライアント自身が自社製品の“声”となり、従来の時間的・コスト的な負担なしに、信頼感のある洗練された動画を制作できるようになったのです。「HeyGen 以前は、大規模な制作チームと莫大なコストなしには、とても実現できませんでした」と Roger 氏は語ります。

HeyGen のシンプルさとスピードは、大きなセールスポイントとなりました。わずかな労力で、Vision Creative Labs は 1 回の撮影から 1 日に何十本もの高品質な動画を制作できるようになったのです。このスケーラビリティにより、これまでリソース負担が大きすぎると考えていたクライアントにとっても、動画は現実的で日常的なコミュニケーションツールへと変わりました。

特に印象的だったのは、Roger が HeyGen を使って自分自身のデジタルツインを作ったときでした。「『The Man from Macro』というシリーズがあって、どこにいても——ビーチにいて、手にテキーラを持っていても——このエピソードを作り続けられるんだと気づいたんです。あれが魔法のような瞬間でした。」

HeyGen の翻訳機能により、新たなグローバルな機会が開かれました。Vision Creative Labs は初めて、1 本の動画スクリプトを複数の地域向けに効果的に展開できるようになったのです。これにより、クライアントは再収録や手作業での翻訳を行うことなく、リサーチやインサイトのリーチを最大化できました。

コストと業務効率、そしてクリエイティブなエネルギーを解放する

HeyGen を導入して以来、Vision Creative Labs は品質やコントロールを損なうことなく、制作本数を飛躍的に増やすことに成功しました。

大規模なコンテンツ制作 ：アバターと台本付きコンテンツを活用することで、クライアントは年間1〜2本の動画制作から、1日あたり50〜60本の制作へと拡大できました。

：アバターと台本付きコンテンツを活用することで、クライアントは年間1〜2本の動画制作から、1日あたり50〜60本の制作へと拡大できました。 多言語でのリーチ ：HeyGen の翻訳機能を活用し、単一のソースから世界中のオーディエンスにリーチしました。

：HeyGen の翻訳機能を活用し、単一のソースから世界中のオーディエンスにリーチしました。 クリエイティブの効率化：制作上の物流的な障壁を取り除くことで、戦略的なストーリーテリングに充てる時間を生み出しました。

クライアントや同業者からの反応は圧倒的に好意的でした。「友人たちに動画を見せて、『これが僕のアバターなんだ』と言ったんです。みんな驚いて、『これ撮影してないの？』と聞かれました。そのとき初めて、彼らはこの技術の可能性がどれほど大きいかに気づいたんです。」

何よりも重要なのは、このプラットフォームによってクリエイティブなエネルギーが解放されたことです。制作上の障壁が取り除かれたことで、Roger はどこにいても、魅力的な市場ストーリーづくりに全力で集中できるようになりました。かつては本格的なスタジオを必要としていたことが、今では車の中でも、ビーチでも、世界中のどこからでも実行でき、比類のない創造の自由をもたらしています。

これから始める人への彼のアドバイスはこうだ。「とにかく何でも試してみてください。まずは自分のシンプルな写真から始めて、翻訳機能を使い、友だちに見せてみましょう。返ってくる反応はいつも同じです。『本当に君なの？』ってね。」

HeyGen は、Vision Creative Labs が賢くスケールし、世界中のクライアントにサービスを提供し、あらゆる金融メッセージの中心にストーリーテリングを据え続けることを可能にします。