あらゆる市場で共感を生むローカライズ動画キャンペーン
地域ごとの制作チームや翻訳待ちのタイムロスなしに、世界中の市場向けに多言語動画キャンペーンを展開できます。1本の動画から、ネイティブのような音声クローンとリップシンクによって、175以上のローカライズ版を自動生成。予算を増やさずに、海外向けマーケティングだけを大きくスケールさせましょう。
- 商品が変更されたときにコンテンツを即座に更新
マーケティング上の課題
あなたのチームのようなマーケティング組織が、革新的なテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
グローバルマーケティングのボトルネック
あなたのプロダクトは15か国で販売されているのに、マーケティングキャンペーンは英語版しか展開されていません。海外市場向けには、運がよくて汎用的なコンテンツに字幕を付けたものが配信される程度です。ネイティブ言語のコンテンツの方が成果が出ることは分かっていても、各市場向けにローカライズした動画キャンペーンを作るには、市場ごとに別々の制作が必要になります。従来型の動画ローカリゼーションは、1言語あたり3,000〜8,000ドルかかります。10市場にまたがるキャンペーンなら、メディア費を除いても3万〜8万ドルが必要です。各地域チームは、本社がコンテンツを制作するのを何か月も待ち、その後さらに翻訳に数週間かかります。スペイン語版キャンペーンを開始する頃には、英語版キャンペーンはすでに古くなっています。吹き替えは機械的に聞こえ、字幕は音声オンでの視聴が前提になります。海外向けキャンペーンが成果を出せないのは、メッセージが間違っているからではなく、届け方が「よそよそしく」感じられてしまうからです。
HeyGen ソリューション
HeyGen は 1 つの動画キャンペーンを、ネイティブのように自然なボイスクローンとリップシンクによって、無制限のローカライズ版へと変換します。まずはメイン言語で 1 度だけキャンペーンを作成してください。ワンクリックでスペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語（標準語）、アラビア語、さらに 170 以上の言語へ翻訳されます。各市場ごとに、あなたのアバターが不自然な吹き替えではなく、その国のネイティブのように流暢に話します。ボイスクローンは、どの言語でもプレゼンターの声質や話し方のスタイルを忠実に再現します。リップシンクは、口の動きを翻訳後の音声にぴったり合わせます。市場ごとに、地域別の価格設定、現地通貨、市場特有のオファーなどを自由にカスタマイズできます。すべての市場で同時にローンチ可能。段階的な展開は不要です。更新内容も、すべての市場に即座に反映されます。
マーケティングチームが大規模にコンテンツを制作するために必要なすべて
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
175以上の言語ローカライズ
あらゆる海外市場向けに、動画キャンペーンを各国のネイティブ言語版へ変換します。スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、日本語、中国語（標準語）、韓国語、アラビア語、ヒンディー語など、165以上の言語に対応。機械的な読み上げではなく、自然な声のクローン技術を使用します。各市場向けに、プロが制作したようなクオリティの音声でキャンペーンを展開できます。地域ごとの方言オプションにより、ターゲット市場に最適化：メキシコ向けにはラテンアメリカ系スペイン語、スペイン向けにはヨーロッパ系スペイン語を使用します。
175以上の言語と地域方言
言語ごとの自然な音声合成
感情と強調をそのままに
地域のアクセントの選択
文化的真正性を備えたボイスクローン
ボイスクローン技術により、話者の声の特徴を各言語でも維持できます。同じトーン、同じエネルギー、同じブランドらしさを保ちながら、言語ごとに自然に適応させます。スペイン語版では表現力の豊かさを引き出し、日本語版ではビジネスシーンにふさわしい丁寧さを重視し、フランス語版では洗練された雰囲気を損なわないようにします。どのローカライズ版も、単なる直訳ではなく、その文化に根ざした自然な表現として伝わります。
あらゆる言語に対応したボイスクローン
プレゼンターの個性をグローバルに維持する
提供方法の文化的適応
市場ごとの本格的なローカル感
リップシンク技術
高度なリップシンクにより、あらゆる言語で翻訳された音声に合わせてアバターの口の動きが同期します。スペイン語の音声にはスペイン語の口の動きが、⽇本語のフレーズには⽇本語の発話に合った⼝の動きが対応します。視聴者が⽬にするのは不自然な吹き替えではなく、自然な会話です。これは、世界中の視聴者からの信頼とプロフェッショナルな印象を得るために不可欠です。
175以上のあらゆる言語でリップシンク
言語ごとの自然な口の動き
ダブリング効果を解消します
世界に通用するプロフェッショナルなプレゼンテーション
地域別カスタマイズ
ローカリゼーションは単なる翻訳ではありません。市場ごとにコンテンツを最適化しましょう。地域別の価格設定、現地通貨、市場特有のオファー、地域オフィスの所在地、現地パートナーシップ、コンプライアンス要件などを反映させます。米国向けキャンペーンではドル建ての価格とニューヨークオフィスを表示し、スペイン向けキャンペーンではユーロ建ての価格とマドリードオフィスを表示します。こうして各市場に対して、関連性が高く、その地域にふさわしいコンテンツを提供します。
地域別の料金と通貨
市場別のオファー
現地連絡先情報
文化イベントの適応
複数市場での同時ローンチ
すべての市場で、同じ日にキャンペーンを一斉開始。段階的なロールアウトは不要。グローバル製品ローンチなら、すべての市場でネイティブ言語のキャンペーンを同時展開。ブラックフライデーのプロモーションなら、すべての地域が一斉に公開。あらゆる市場で、競合よりも速く動けるスピード優位性を実現。
世界同日リリース
地域的な遅延はありません
すべての市場を同時に
世界的な機運が高まっている
企画から公開動画まで、3ステップで完了
マスターキャンペーンを作成
まずは主要言語で動画キャンペーンを作成します。メッセージの台本を作り、AIアバターを選び、ビジュアル要素をデザインし、ブランドアセットを追加します。これが、すべてのローカライズ版の元データとなります。HeyGen の AI は、文化に合わせて適応しやすいメッセージ構成づくりを支援します。
ターゲット市場向けにローカライズする
ターゲット市場と言語を選択します。スペインおよびラテンアメリカ向けのスペイン語、フランスおよびケベック向けのフランス語、DACH地域向けのドイツ語、ブラジル向けのポルトガル語、日本語、中国語（標準語）、アラビア語、そして175以上の言語のあらゆる組み合わせに対応できます。HeyGenは、ボイスクローンとリップシンクを自動的に行い、各言語のネイティブ版コンテンツを生成します。さらに、市場ごとのカスタマイズとして、地域別の価格設定、現地向けオファー、連絡先情報などを追加できます。
グローバルに展開して最適化する
すべての市場でローカライズされたキャンペーンを同時に展開します。アップロード先：各地域のソーシャルプラットフォーム。現地語で有料広告を配信します。市場ごとのパフォーマンスを追跡し、市場特有のデータに基づいて最適化します。必要に応じてキャンペーンをグローバルに更新します
あらゆるマーケティングニーズに対応
グローバル製品発表
あらゆる海外市場で、現地語のキャンペーンを使って同時に製品をローンチしましょう。どの地域も何か月も待つ必要はありません。すべての市場で、初日からプロフェッショナルでネイティブらしいキャンペーンを展開し、世界規模での認知拡大を実現します。
ユースケース：SaaS企業がプラットフォーム機能をグローバルにリリース。主要市場をカバーする12言語にローカライズし、すべての市場で同時にローンチ。段階的なロールアウトと比べて、グローバルでの採用スピードが3倍に向上。
地域市場への参入
現地向けにローカライズされたお客様の声動画を活用し、ネイティブ言語での導入事例を通じて信頼を築きながら、新たな地域市場へ信頼性高く参入しましょう。
ユースケース：あるECブランドが欧州市場へ進出。ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語にローカライズし、ヨーロッパ全域で同時にローンチ。6か月以内に、欧州での売上が米国売上の40％に到達。
季節・祝祭キャンペーン
季節キャンペーンを、地域ごとの祝日や文化的なイベントに合わせて最適化します。アメリカならブラックフライデー、中国なら独身の日、インドならディワリといった具合に、それぞれの地域に合わせた文化的に適切な季節キャンペーンを、現地の祝日や季節（北半球・南半球の違い）に応じて展開します。
ユースケース：ファッションブランドがシーズンごとのキャンペーンを企画し、各地域の季節、祝日、文化的イベントに合わせてローカライズする。地域ごとに関連性の高いキャンペーンを展開した結果、世界全体のシーズン売上が55％増加。
検証済みの結果：Eコマースブランドは、英語のみのページと比べて、ローカライズされた動画コンテンツを使用した場合にコンバージョン率が48％高いと報告しています。
Eコマースと小売のローカリゼーション
国際市場全体で、eコマース向け動画マーケティングをスケールさせましょう。各地域向けにローカライズされた商品動画で、現地通貨での価格、利用可能な支払い方法、配送情報を表示します。地域に即したショッピング情報を提供することで、購入者の信頼感を高めましょう。
ユースケース：コンシューマー向け電子機器ブランドが、Amazon の世界各国マーケットプレイス向けに製品デモを15言語にローカライズ。国際売上は前年比で67％成長。
市場横断型の有料広告
ローカライズした動画広告で、海外向けの有料ソーシャル・デジタル広告をスケールしましょう。TikTok、Instagram、Facebook、YouTube で各国の言語による広告配信が可能です。複数市場でクリエイティブをテストし、成果の高い広告を地域ごとに拡大配信します。
ユースケース：DTCブランドが10の市場で広告を配信。5つのコンセプトを作成し、それぞれを10言語にローカライズして各市場でテスト。結果として、海外市場でのROASが40％向上し、CACが35％削減された。
G2で最も急成長しているプロダクトには理由があります
グローバル向けのトレーニング動画から広告動画まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
あなたのビジネスと同じような企業が、どのようにコンテンツ制作を拡大し、市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用して成長を加速しているかをご覧ください。
ご質問がありますか？私たちがお答えします。
マーケティングにおけるAI動画制作とは何ですか？
ローカライズされた動画マーケティングとは、特定の言語・地域・文化に合わせて動画コンテンツを最適化することです。単なる翻訳にとどまらず、文化的なニュアンスの反映、地域ごとのカスタマイズ、ネイティブによる音声表現、そして現地での関連性の確保などを含みます。多くのブランドは、こうしたローカライズを、パフォーマンス重視のフォーマットであるUGC動画広告と組み合わせることで、海外向けの有料キャンペーン全体で成果を高めています。
多言語キャンペーンとは何ですか？
多言語キャンペーンとは、複数の言語で同時に展開されるマーケティング施策のことです。英語のみのマーケティングではなく、母国語のコンテンツを用いることで、多様なオーディエンスにリーチできます。HeyGen は、多言語キャンペーン動画を単一のソースコンテンツから生成し、ボイスクローン技術によって各言語で自然な話し方を実現します。
何か国語にローカライズできますか？
HeyGen は、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、中国語（標準語）、日本語、韓国語、アラビア語、ヒンディー語、ロシア語、トルコ語などを含む 175 以上の言語に対応しています。地域ごとの方言オプションにより、市場に適した話し方で届けることができます。ラテンアメリカのスペイン語はヨーロッパのスペイン語とは異なり、ブラジルのポルトガル語もヨーロッパのポルトガル語とは異なります。
音声クローンはすべての言語で利用できますか？
はい。HeyGen の ボイスクローン機能 は、サポートされている175以上のすべての言語で利用できます。ボイスクローンはプレゼンターの声の特徴を捉え、各ターゲット言語に自然に適応します。どの言語でも品質は一貫しており、自然で人間らしい話し方を実現します。
リップシンクとは何か、そしてなぜ重要なのか？
リップシンクは、各言語の音声に合わせてアバターの口の動きを同期させる技術です。適切なリップシンクは、自然で違和感のない視聴体験を生み出します。リップシンクが不十分だと、低品質な吹き替えだと感じさせてしまい、信頼性が下がります。HeyGen のリップシンクは、あらゆる言語で音声にぴったり合った自然な口の動きを実現します。
すべての市場で同時にキャンペーンを開始できますか？
はい。HeyGen を使えば、真の同時グローバルローンチが可能になります。マスターキャンペーンを作成し、その日のうちにすべてのターゲット言語へローカライズし、全市場へ一斉に展開できます。製品ローンチ、シーズナルキャンペーン、プロモーションオファーなどを、世界中で同時に公開できます。
翻訳にとどまらず、市場ごとにキャンペーン内容をカスタマイズできますか？
はい。地域向けのカスタマイズには、現地通貨での価格表示、市場特有のオファー、地域オフィスの所在地、現地パートナーの記載、現地規制への準拠、画像や表現の文化的なローカライズ、そして地域のイベントへの言及などが含まれます。
どれくらいの速さでマーケティング動画を作成できますか？
HeyGen は、トレーニング設計に合わせてさまざまな長さの動画に対応しています。多くのコンプライアンスモジュールは、マイクロラーニング向けとして 3〜10 分程度の長さが効果的ですが、より包括的なトピック向けに長尺コンテンツを作成することも可能です。20 分以上のような長時間のトレーニングを行う場合は、学習者の集中力とトラッキング精度を高めるために、コンテンツをチャプターやモジュールに分割することを検討してください。
今すぐマーケティング動画の制作を始めましょう
本来なら明日には公開できるはずのコンテンツを、何週間も待つのはやめましょう。数分でプロ品質のマーケティング動画を生成し、グローバル市場向けに即座にローカライズし、チームや予算を増やすことなくコンテンツ制作をスケールできます。HubSpot、Ogilvy、Publicis など、コンテンツ制作のあり方を変革したマーケティングチームに加わりましょう。
