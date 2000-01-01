グローバル製品発表 あらゆる海外市場で、現地語のキャンペーンを使って同時に製品をローンチしましょう。どの地域も何か月も待つ必要はありません。すべての市場で、初日からプロフェッショナルでネイティブらしいキャンペーンを展開し、世界規模での認知拡大を実現します。 ユースケース：SaaS企業がプラットフォーム機能をグローバルにリリース。主要市場をカバーする12言語にローカライズし、すべての市場で同時にローンチ。段階的なロールアウトと比べて、グローバルでの採用スピードが3倍に向上。



地域市場への参入 現地向けにローカライズされたお客様の声動画を活用し、ネイティブ言語での導入事例を通じて信頼を築きながら、新たな地域市場へ信頼性高く参入しましょう。 ユースケース：あるECブランドが欧州市場へ進出。ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語にローカライズし、ヨーロッパ全域で同時にローンチ。6か月以内に、欧州での売上が米国売上の40％に到達。



季節・祝祭キャンペーン 季節キャンペーンを、地域ごとの祝日や文化的なイベントに合わせて最適化します。アメリカならブラックフライデー、中国なら独身の日、インドならディワリといった具合に、それぞれの地域に合わせた文化的に適切な季節キャンペーンを、現地の祝日や季節（北半球・南半球の違い）に応じて展開します。 ユースケース：ファッションブランドがシーズンごとのキャンペーンを企画し、各地域の季節、祝日、文化的イベントに合わせてローカライズする。地域ごとに関連性の高いキャンペーンを展開した結果、世界全体のシーズン売上が55％増加。 検証済みの結果：Eコマースブランドは、英語のみのページと比べて、ローカライズされた動画コンテンツを使用した場合にコンバージョン率が48％高いと報告しています。



Eコマースと小売のローカリゼーション 国際市場全体で、eコマース向け動画マーケティングをスケールさせましょう。各地域向けにローカライズされた商品動画で、現地通貨での価格、利用可能な支払い方法、配送情報を表示します。地域に即したショッピング情報を提供することで、購入者の信頼感を高めましょう。 ユースケース：コンシューマー向け電子機器ブランドが、Amazon の世界各国マーケットプレイス向けに製品デモを15言語にローカライズ。国際売上は前年比で67％成長。

