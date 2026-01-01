Attention Grabbing Media®（AGM）は、収益を生み出し市場での存在感を拡大する革新的な戦略を通じて、企業の成長を支援することに特化したフルサービスのマーケティングエージェンシーです。Eコマース、ソーシャルメディア、メールマーケティングを専門とし、AGMは目覚ましい実績を築いてきました。その代表的な成功事例のひとつが、Manuel Suarez氏とその父Frank Suarez氏によって設立された健康・ウェルネスブランド、NaturalSlim®との取り組みです。



このブランドは飛躍的な成長を遂げ、現在では1,000万人以上のソーシャルメディアフォロワーを抱えていますが、その多くはAGMの専門性によるものです。NaturalSlimのリーチを既存の中南米のオーディエンスを超えてさらに拡大するため、AGMはHeyGenのAI動画テクノロジーを活用し、ローカライゼーションの課題を克服し、ワークフローを効率化し、クライアント向けキャンペーンを強化しました。

ローカライズの課題を克服する

NaturalSlim のヨーロッパおよび英語圏市場への展開は、大きな課題となりました。NaturalSlim の顔であるフランク・スアレスは、健康と代謝に関する教育動画で広く知られていました。これらの動画は、オーディエンスとの信頼関係を築くうえで極めて重要でしたが、そのほとんどがスペイン語で制作されていました。

「本人の口から直接聞くというのは、まったく別物なんです。そこで『知ってもらい、好きになってもらい、信頼してもらう』関係が築かれるのです」と、AGMのシニア・クリエイティブ・ディレクターであるジミー・スターンズ氏は語りました。

テキストを上に重ねるといった従来の翻訳手法では、新しいオーディエンスを効果的に惹きつけるだけの「本物らしさ」が欠けていました。Google Translate や ChatGPT のようなツールも一貫性に乏しく、大量の校正が必要になり、その結果、制作が大幅に遅れてしまいました。「たった8分の動画を仕上げるのに、公開まで3日もかかったんです」とジミーは語ります。

シームレスな翻訳とエンゲージメントを実現

AGMは、これらの課題に対処するためにHeyGenのAI搭載ビデオ技術を導入しました。最初は革新的なアバターに惹かれていましたが、AGMはすぐに、このプラットフォームの翻訳機能こそが真のゲームチェンジャーであると気づきました。ジミーはこう振り返ります。「マヌエルに見せたとき、彼はすぐにその可能性を理解して、『さっそく試してみよう』と言ったんです。」

HeyGen により、AGM は NaturalSlim の膨大なコンテンツライブラリを、ロシア語、ポルトガル語、フランス語、ドイツ語を含む 10 以上の新しい言語に翻訳できるようになりました。翻訳されたコンテンツは、フランク・スアレスの声や話し方、外見を忠実に保っており、彼のメッセージの真実性を損なわないことが非常に重要でした。

「容姿や声、そしてあらゆる要素――モーションアバターさえもそのまま保てることこそが、HeyGen を特別な存在にしているのです」とジミーは語ります。「そのおかげで、AI 生成ではなく自然に感じられる翻訳サービスによって、世界中にリーチできるようになりました。」

翻訳に加えて、AGM は HeyGen のアバターを活用し、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作しました。ジミーが「サムストッパー」と呼ぶこれらのコンテンツは、視聴者の目を引きつけ、エンゲージメントを高めました。翻訳と強いインパクトのあるビジュアルを組み合わせることで、AGM は NaturalSlim をはじめとするクライアントを、それぞれの独自のブランドアイデンティティを保ったまま、新たなグローバル市場へと効果的に紹介することができました。

NaturalSlimのリーチ拡大

HeyGen のツールにより、AGM のワークフロー効率とクライアント成果は大きく向上しました。自然な音声の翻訳によって大規模な校正や外部翻訳者への依存が不要になり、AGM はコンテンツをより迅速に制作・公開できるようになり、動画制作にかかる時間は 3 日から数時間へと短縮されました。

その結果は画期的なものでした。NaturalSlim はヨーロッパ市場へのリーチ拡大に成功し、何百万人もの潜在顧客とつながることができました。ローカライズされたコンテンツは視聴者の共感を呼び、信頼を育み、エンゲージメントを高めました。「ブランディングが本当に半端じゃない」と、ジミーはフランク・スアレスの教育動画で新たなオーディエンスにリーチできた効果を振り返って語りました。さらに、HeyGen のツールの高いスケーラビリティにより、AGM はリソースを増やすことなく、複数の言語にわたってコンテンツを再利用できるようになりました。

AGM と HeyGen のパートナーシップは、グローバルマーケティングにおける AI の力を示しています。HeyGen の翻訳機能とアバターツールを活用することで、AGM は大きなローカライゼーションの課題を克服し、クライアントのリーチを拡大し、ワークフローを効率化しました。AGM が今後も HeyGen のテクノロジーの新たな活用方法を模索し、イノベーションを続けていくことで、同社はデジタルマーケティングの新たなスタンダードを打ち立て、相互につながる世界でクライアントの成長を支援できる理想的なポジションを確立しています。