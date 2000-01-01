HeyGen を使わない場合 製品ローンチのボトルネック

製品の準備は整い、ローンチ日も決まっている。だが、発表用の動画だけがまだできていない。動画制作を調整するには、出演者の手配、機材のレンタル、そして編集が仕上がるまで何週間も待つ必要がある。動画がようやく承認される頃には、競合他社はすでに市場の注目をさらってしまっている。

製品ポートフォリオ全体へスケールさせると、こうした問題は一気に増幅します。新しいSKUが20あれば、1本5,000ドルの動画撮影が20本必要になります。代理店の見積もりは、動画1本あたり4〜6週間。プロダクトマネージャーはそんなに待てません。マーケティング予算もそこまで余裕はありません。しかも、ローンチ前に製品仕様が変われば、すべてを最初からやり直しです。



