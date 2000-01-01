売上につながる製品ローンチ動画を作成しよう

製品ローンチを、収益を生み出す動画コンテンツに変えましょう。Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok向けの本格的な発表動画を数分で生成できます。カメラも撮影クルーも編集スキルも必要ありません。

  クレジットカードは不要です
  • 商品が変更されたら、コンテンツを即座に更新
勤務日
coursera
ミロ
hubspot
ボッシュ
インテル
komatsu
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

マーケティング上の課題

あなたのチームのようなマーケティング組織が、革新的なテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。

HeyGen を使わない場合

製品ローンチのボトルネック

製品ローンチのボトルネック

製品の準備は整い、ローンチ日も決まっている。だが、発表用の動画だけがまだできていない。動画制作を調整するには、出演者の手配、機材のレンタル、そして編集が仕上がるまで何週間も待つ必要がある。動画がようやく承認される頃には、競合他社はすでに市場の注目をさらってしまっている。

製品ポートフォリオ全体へスケールさせると、こうした問題は一気に増幅します。新しいSKUが20あれば、1本5,000ドルの動画撮影が20本必要になります。代理店の見積もりは、動画1本あたり4〜6週間。プロダクトマネージャーはそんなに待てません。マーケティング予算もそこまで余裕はありません。しかも、ローンチ前に製品仕様が変われば、すべてを最初からやり直しです。


HeyGen なら

HeyGen ソリューション

HeyGen ソリューション

HeyGenのプロダクトローンチ動画メーカーは、あなたのプロダクト概要を、数分でプロフェッショナルな発表動画に変換します。商品説明を入力し、AIアバターのプレゼンターを選ぶだけで、カメラもスタジオも不要でローンチ準備万端のコンテンツを生成できます。動画は自動的にあらゆるフォーマットで書き出されます：InstagramやTikTok向けの縦型、SNSフィード向けの正方形、YouTube向けの横型。

50の製品を一気にローンチしますか？一度のセッションで、バルク作成機能を使って50本の動画をまとめて生成できます。グローバルローンチですか？あなたの発表動画を175以上の言語に翻訳し、ボイスクローンとリップシンクにも対応します。製品仕様が変わりましたか？スクリプトを編集して、5分で動画を再生成できます。制作の遅延や高額な再撮影なしで、常に最新のローンチコンテンツを維持できます。

マーケティングチームが大規模にコンテンツを制作するために必要なすべて

あなたのビジネスのような企業が、最先端のテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。

複数製品の同時ローンチ機能

動画コンテンツで、商品カタログ全体を一気に展開しましょう。HeyGen の一括作成機能なら、1 つの CSV をアップロードするだけで、無制限の SKU に対応した告知動画を自動生成できます。商品カテゴリごとに異なるプレゼンターを設定しつつ、ポートフォリオ全体で一貫したブランディングを維持できます。


ソフトウェアのインターフェースに、「ジェニファー」からのテキストメッセージが表示されており、カスタム音声を使った簡単なAI動画作成について説明している。その横には、女性が話している動画が映っている。

プラットフォーム最適化ローンチ動画

一度作れば、あとはどこでも公開できます。Instagram や TikTok 用の縦型 9:16、SNSフィード用の正方形 1:1、YouTube や LinkedIn 用の横型 16:9 で書き出し可能。サイズ変更の手作業は一切不要。どのフォーマットでも、適切なフレーミングでプロ品質を維持します。

「リンクをコピー」ボタンと各種ソーシャルメディアの共有オプションが表示された動画共有インターフェースが、男性が話している動画の上に重なっており、ピンク色のカーソルが「リンクをコピー」を指している。

多言語によるグローバルローンチ

すべての市場で同時にローンチしましょう。発表用動画を翻訳して、175以上の言語で、ネイティブのように聞こえるボイスクローン音声を実現します。リップシンク技術により、翻訳後の音声に合わせて口の動きも自然に同期します。価格や提供状況などの地域ごとの情報も、市場ごとに細かくカスタマイズできます。


英語がハイライトされた言語選択メニューと、その両側にスペイン語と中国語を話す女性の動画クリップが表示されている動画ローカリゼーションサービス。

AIアバター製品プレゼンター

120種類以上の多彩なAIアバターから選ぶか、写真からオリジナルアバターを作成できます。ソフトウェアのローンチに最適なテック系プレゼンター、消費者向け製品にぴったりの親しみやすい顔、B2B向け発表にふさわしいエグゼクティブ風アバターなどをご用意。あなたのアバターはいつでも利用可能で、毎回完璧なプレゼンを届けます。

巻き毛の女性が黒いLIQUIAのスポイトボトルを手に持っており、左上にはそのボトルの拡大画像が表示されている。

動画テンプレートを起動

よくあるプロダクトローンチのシナリオ向けに、あらかじめ用意されたテンプレート。ソフトウェアの新機能リリース、新製品ラインの投入、数量限定商品のドロップ、シーズンコレクションの発表などに対応。テンプレートを選び、商品情報を入力して、動画を自動生成。

採用データとビデオ通話を表示するデジタルインターフェースに、フォントやカラー用のブランドキットメニューが重ねて表示されている様子。

即時起動アップデート

製品仕様が変わった？価格を更新した？スクリプトを編集して数分で再生成できます。再撮影も制作の遅れも不要です。さまざまなメッセージ手法を試し、A/Bテストでどのプロダクトストーリーがオーディエンスに最も響くかを検証しましょう。


明るくモダンなキッチンで、エプロン姿の楽しそうな女性がオリーブオイルのボトルを手にして見せており、周りには新鮮な野菜や銅製の調理器具が並んでいる様子を、フードブロガー風のスタイルで描写した生成テキスト。背景には、そのシーンをぼかした画像が配置されている。

企画から公開動画まで、3ステップで完了

ステップ1

商品詳細を入力

製品の説明、主な特長、価格、販売状況を入力してください。または、既存の製品概要やプレスリリースをアップロードすることもできます。複数製品のローンチの場合は、すべてのSKU情報を含むCSVをアップロードして、一括作成を行ってください。


緑色のトラックジャケットを着た女性が、赤い停止ボタン、タイマー、青緑色の再生アイコンが表示されたビデオ録画フレームの中に映っている。
ステップ2

ローンチ動画をデザインしよう

自社の製品カテゴリに合ったAIアバタープレゼンターを選択します。背景設定を選び、製品画像やロゴ、ブランドカラーを追加します。完成する発表動画の仕上がりをその場でプレビューできます。


緑色のトップスを着た金髪の女性が「Edit Look」ボタンの横にいて、その隣にはアップロードオプションと複数の女性の顔が表示された「FaceSwap」パネルがある。
ステップ3

生成と配布

「生成」をクリックするだけで、数分でプロ品質のマーケティング動画が完成します。あらゆるチャネル向けに、すべてのアスペクト比で書き出し可能。グローバル展開が必要ですか？ワンクリックでどんな言語にも翻訳できます。マーケティングカレンダーのスピードに合わせて、コンテンツを次々と配信しましょう。

青い背景の前に立つ緑色のジャケットを着た女性のポートレートで、「新規保存」ボタンを指さす漫画風のカーソルが描かれている。

あらゆるマーケティングニーズに対応

ソフトウェアおよびSaaS製品のローンチ

ソフトウェアおよびSaaS製品のローンチ

新機能や大規模アップデート、プラットフォームのリリースを、何が変わったのかを示すデモ動画とともに発表しましょう。技術系プロダクトについては、機能が実際に動作している様子を画面録画で見せることで、わかりやすく説明できます。


電子商取引および消費者向け製品の発売

電子商取引および消費者向け製品の発売

新作コレクションや季節商品、限定アイテムを、魅力的な商品紹介動画で発表しましょう。各SKUごとの個別動画や、コレクション全体を紹介する概要動画を生成できます。

B2Bソリューションおよびエンタープライズ向けローンチ

B2Bソリューションおよびエンタープライズ向けローンチ

新しいB2Bソリューションを、プロフェッショナルなアナウンス動画で訴求しましょう。エグゼクティブスタイルのアバターが、意思決定者に向けて価値提案をわかりやすく伝えます。


モバイルアプリのリリース

モバイルアプリのリリース

アプリの主要機能を紹介するローンチ動画でダウンロード数を伸ばしましょう。1つの制作物から、App Storeプレビュー、SNS向けティーザー動画、ランディングページ用動画まで展開できます。


ハードウェアおよび物理製品のローンチ

ハードウェアおよび物理製品のローンチ

AIプレゼンターと商品写真を組み合わせた動画で、実物の商品を効果的に紹介しましょう。大掛かりな商品撮影を行わなくても、機能を分かりやすく説明し、具体的な利用シーンをデモンストレーションできます。


数量限定・限定発売

数量限定・限定発売

数量限定商品の希少性を訴求しましょう。ローンチ動画では、在庫がなくなる前に行動を促すために、限定性を強調し、ユニークな特徴をわかりやすく見せて、今すぐの購入を後押しします。


検証済みの成果：Vision Creative Labs は HeyGen を活用し、クライアントの動画制作本数を年間1〜2本から1日50〜60本へと大幅に増加させました。

G24.81,000件以上のレビュー

G2で最も急成長しているプロダクトであることには理由があります

グローバル向けのトレーニング動画から広告動画まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様から特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

あなたのビジネスに近い企業が、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用して成長を加速しているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの分野で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、執筆のプロセスにおいてもライターたちが発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソーリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように出演していた映画があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に出なくていいんだと気づいたのです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
勤務日
"HeyGenの素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚ですね。今あるリソースで、これまでよりずっと多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
ご質問がありますか？私たちがお答えします。

プロダクトローンチ動画とは何ですか？

プロダクトローンチ動画は、新製品を発表し紹介するためのマーケティング動画です。製品の機能を見せ、利点をわかりやすく伝え、新しいリリースへの期待感を高めます。HeyGen を使えば、カメラやスタジオを使わずに、AI アバターと音声合成でプロフェッショナルな発表動画を作成できます。

撮影せずに商品ローンチ動画を作るにはどうすればいいですか？

HeyGenに商品情報を入力します。AIアバタープレゼンターを選びます。ビジュアルスタイルを選択し、ブランド要素を追加します。「生成」をクリックすると、HeyGenが数分で完成した商品発表動画を作成します。カメラも編集スキルも必要ありません。


商品ローンチ動画の長さはどれくらいが適切ですか？

InstagramとTikTok：15〜45秒。LinkedIn：45〜90秒。YouTube：60〜180秒。Webサイト：60〜90秒。ソーシャルプラットフォームでは、動画が短いほど最後まで視聴される割合が高くなります。



グローバルローンチ向けに、製品発表動画を翻訳してもよいですか？

はい。まずはメインの言語で動画を作成し、その後175以上の言語に翻訳し、ボイスクローンとリップシンクを適用します。各市場向けにネイティブ言語のコンテンツとして、同時に公開できます。


発売前に製品の詳細が変更になった場合はどうなりますか？

最新情報でスクリプトを編集して、数分で再生成できます。再撮影は不要です。多くのプロダクトチームは、まず初期バージョンの動画を作成し、ローンチ直前に最終的な詳細を反映して更新しています。


動画の中で実際の製品を映してもいいですか？

はい。商品写真、スクリーンショット、デモ動画をアップロードしましょう。AIアバターのプレゼンターと商品ビジュアルを組み合わせて、製品のストーリーを余すところなく伝えましょう。


個々の視聴者向けに動画をパーソナライズできますか？

はい。HeyGen は、名前、企業名、カスタム情報などの変数フィールドを使った動的パーソナライゼーションに対応しています。1つのテンプレートを作成するだけで、何千ものパーソナライズされたバージョンを生成できます。対象となるのは、アカウントベースドマーケティング（ABM）、営業でのアウトリーチやカスタマーエンゲージメント施策などです。Videoimagem は、この手法を用いて AB InBev 向けに 50,000 本以上のパーソナライズ動画を制作しました。

マーケティング動画はどれくらい早く作成できますか？

HeyGen では、トレーニング設計に合わせてさまざまな長さの動画を利用できます。多くのコンプライアンスモジュールは、マイクロラーニング向けとして 3〜10 分程度の長さが効果的ですが、より包括的なトピック向けに長尺コンテンツを作成することも可能です。20 分以上の長時間トレーニングの場合は、学習者の集中力とトラッキング精度を高めるために、コンテンツをチャプターやモジュールに分割することを検討してください。

HeyGenは従来の動画制作と比べてどう違いますか？

従来のマーケティング動画制作では、出演者の手配、スタジオの予約、撮影日程の確保、そしてポストプロダクションでの編集が必要となり、通常は1本の完成動画あたり2〜4週間、5,000〜20,000ドル以上のコストがかかります。HeyGenなら、同等レベルのクオリティを、わずか数分・ごく一部のコストで生成できます。キャンペーン内容が変わったり、コンテンツの更新が必要になった場合も、再撮影するのではなく、動画を再生成するだけで済みます。マーケティングチームからは、コンテンツ制作が3倍速くなり、制作コストも大幅に削減できたという声が上がっています。

HeyGenを利用する場合と、動画制作会社に依頼する場合ではどのような違いがありますか？

従来型の代理店では、1本の動画制作に5,000〜15,000ドルかかり、納期も2〜4週間必要です。HeyGenなら、その同等のクオリティを、コストの一部・数分で生成でき、動画本数も修正回数も無制限です。


AI動画は、マーケティングとトレーニングの両方に適していますか？

もちろんです。多くの組織が、外部向けのマーケティングと社内向けの学習施策の両方にAI動画を活用しており、各地域の視聴者にリーチするためのローカライズされた動画キャンペーンも含まれます。

今すぐマーケティング動画の制作を始めましょう

本来なら明日には公開できるはずのコンテンツを、何週間も待つのはやめましょう。数分でプロ品質のマーケティング動画を生成し、グローバル市場向けに即座にローカライズし、チームや予算を増やすことなくコンテンツ制作をスケールできます。HubSpot、Ogilvy、Publicis など、コンテンツ制作のあり方を変革したマーケティングチームに加わりましょう。

  • クレジットカードは不要です
  • 実務経験は不要です
  • いつでもキャンセルできます
