Lettore Video IA

HeyGen's AI Video Player, il modo più semplice per creare video realistici con perfetta sincronizzazione vocale. Che tu stia creando contenuti educativi, video di marketing o post per i social media, puoi produrre video di qualità professionale senza la necessità di telecamere o editing manuale. Carica semplicemente il tuo video, sincronizza la voce e inizia! Per una creazione di video più personalizzata, prova Agent, che ti aiuta a generare video professionali a partire da semplici prompt

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

1

Select Avatar

2

Type your script

Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Con HeyGen, puoi creare video professionali con sincronizzazione labiale perfetta e supporto multilingue in pochi minuti. Che tu sia un creatore di contenuti, un educatore o un marketer, il lettore video AI di HeyGen ti permette di generare video di alta qualità pronti per essere condivisi, senza richiedere competenze tecniche.

Il nostro lettore video AI supporta oltre 70 lingue, offrendo un'esperienza fluida di traduzione e sincronizzazione vocale. Carica semplicemente il tuo video e lascia che l'IA gestisca il resto, rendendo facile raggiungere un pubblico globale.

Se vuoi migliorare ulteriormente i tuoi video, usa il Video Translator per sincronizzare perfettamente i doppiaggi tradotti.

Migliori pratiche per il sincronizzamento labiale nell'intelligenza artificiale

Raggiungere un sincronismo labiale naturale e preciso tramite intelligenza artificiale è facile seguendo questi passaggi:

•Seleziona voci di alta qualità: Scegli tra un'ampia gamma di voci AI per una consegna del discorso fluida e realistica.

•Utilizza un Ingresso Audio Chiaro: Carica audio senza rumori di fondo o usa il testo-parlato per una sincronizzazione precisa.

•Abbina Espressioni con il Parlato: Sfrutta gli avatar AI espressivi di HeyGen per creare visualizzazioni realistiche.

•Sfrutta la sincronizzazione multilingue: amplia la portata del tuo pubblico sincronizzando i doppiaggi tradotti utilizzando la funzione di traduzione integrata di HeyGen.

Coinvolgi il tuo pubblico con un sincronizzazione labiale AI autentica

Il sincronizzamento labiale guidato dall'IA apporta un nuovo livello di autenticità ai tuoi video. Che tu stia doppiando riprese reali, migliorando avatar animati o localizzando contenuti multilingue, il Lettore Video IA di HeyGen assicura che ogni fotogramma appaia naturale e rifinito. L'IA allinea automaticamente il parlato con i movimenti della bocca, eliminando la necessità di noiose modifiche manuali e facendoti risparmiare ore di produzione.

Dai sottotitoli automatizzati alla compatibilità tra dispositivi, HeyGen ti aiuta a creare video di qualità professionale più rapidamente ed efficientemente. Puoi anche integrare il Lettore Video AI con i tuoi strumenti di lavoro per razionalizzare la produzione e mantenere la coerenza dei tuoi progetti su diverse piattaforme

Come funziona?

Crea video potenziati dall'IA in 4 semplici passaggi

Segui questi semplici passaggi per creare video professionali con il Lettore Video AI di HeyGen:

Passo 1

Carica il tuo video

Carica semplicemente i tuoi contenuti video, che si tratti di un avatar parlante o di riprese di una persona reale, e lascia che l'intelligenza artificiale si occupi del resto.

Passaggio 2

Sincronizza l'audio e la voce

Scegli tra oltre 70 lingue e lascia che il Lettore Video AI sincronizzi automaticamente il tuo audio con movimenti delle labbra e espressioni realistiche.

Passaggio 3

Scarica o condividi il tuo video

Una volta che il tuo video è pronto, scaricalo o ottieni un link condivisibile per incorporarlo o pubblicarlo sulle tue piattaforme.

Passaggio 4

Pubblica sui tuoi canali

Condividi il tuo video sul tuo sito web, sui social media o incorporalo ovunque per coinvolgere immediatamente il tuo pubblico

Domande frequenti sul lettore video

Cos'è il Lettore Video HeyGen?

È un visualizzatore di riproduzione integrato per i video che crei, che ti permette di sincronizzare voce e video senza sforzo per risultati professionali.

Posso usare la mia voce nel video?

Sì, puoi caricare la tua registrazione vocale o scegliere tra una varietà di voci generate dall'intelligenza artificiale.

Quante lingue supporta il lettore?

Il lettore supporta oltre 70+ lingue per la sincronizzazione vocale e i sottotitoli.

La traduzione o la localizzazione è disponibile nel lettore?

Il tuo video può includere tracce audio tradotte (oltre 70 lingue) con sincronizzazione labiale appropriata. Il player mostrerà la versione localizzata in modo fluido.

Quanto tempo ci vuole per generare un video?

I video vengono generati in pochi minuti, il che li rende ideali per la creazione di contenuti a ritmo sostenuto.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

