Lo strumento Audio Speed Changer di HeyGen ti permette di regolare la velocità di riproduzione mantenendo il suono chiaro e naturale. Puoi accelerare o rallentare l'audio per podcast, video o esercitazioni musicali direttamente nel tuo browser senza la necessità di scaricare nulla.

Utilizza il pratico cursore della velocità per regolare con precisione la riproduzione per l'apprendimento, la revisione o progetti creativi. L'intelligenza artificiale preserva automaticamente tono e intonazione così ogni parola, battito e nota rimangono chiari. Compatibile con file MP3, WAV e M4A, è uno strumento flessibile per creatori, educatori e professionisti del marketing che necessitano di un controllo audio preciso e professionale.

Se vuoi sincronizzare il tuo audio modificato con i visual, prova HeyGen Video Player, perfetto per testare la velocità di riproduzione in tempo reale.