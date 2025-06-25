Her YZ aracı işin sadece bir kısmını çözer. ChatGPT metin yazarlığı ve reklam metinlerinde yardımcı olur, Midjourney sabit bir YZ görseli oluşturur ve Creatify kısa UGC kliplerine odaklanır. HeyGen ise tüm iş akışını bir araya getirerek metin ve görselleri, markanıza uygun, tamamlanmış video reklamlara dönüştürür; böylece tek bir yerden daha iyi reklamlar yayınlarsınız. Creatify'den HeyGen'e geçen ekipler, UGC görünümlerini korurken çok dilli videolar da ekleyebilir.