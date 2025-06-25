Basit bir metni dakikalar içinde dikkat çeken YZ reklam içeriklerine dönüştürün. Kamera yok, ekip yok, kurgu yazılımı yok. Meta, TikTok ve YouTube için, yayına almaya ve test etmeye hazır onlarca video reklam varyasyonunu hızla oluşturun.
YZ reklam içeriklerinin özellikleri
Günler değil, saniyeler içinde reklamlar oluşturun
Tek bir metinden, çekim planlamaya gerek kalmadan saniyeler içinde reklam kreatifleri oluşturun. Mesajı, başlığı veya harekete geçirici çağrıyı değiştirin ve anında yeni reklamlar oluşturun. metinden videoya motorumuz, her fikri kanallar genelinde dönüşümü artırmaya yönelik reklam kampanyalarına dönüştürür.
Dikkat çeken ve dönüşüm getiren reklam tasarımı
Ücretli sosyal medya kitlelerini etkilemek için tasarlanmış yerel kreatiflerle ilk üç saniyeyi kazanın. Gerçek içerik üreticilerinin içeriklerini andıran YZ UGC videosu stillerini kullanın ve her kareyi marka renkleriniz ve logonuzla uyumlu tutun. Yapay zeka destekli tasarımlar marka bütünlüğünü korur, etkileşimi ve dönüşümleri artırır.
Her pazarlamacı için çok dilli ses
Her reklamı, tek bir satırı yeniden kaydetmeden 175+ dilde doğal seslendirmeyle sunun. Anlatımı bizim YZ ses oluşturucumuzlaoluşturun, marka tonunuza uyarlayın ve aynı metni tüm sosyal kanallarda tekrar kullanın. Tek bir platform, her pazarlamacı ve bölge için tek bir kampanyayı zahmetsizce yerelleştirir.
Reklam tasarımını düz metinden düzenleyin
Sahneleri ayarlayın, arka planları değiştirin, altyazı ekleyin ve zaman çizelgesi düzenlemesine gerek kalmadan basit kontrollerle logonuzu uygulayın. YZ video düzenleyicisize ritmi ince ayarlamak ve her kesimi markanıza uygun tutmak için gelişmiş araçlar sunar. Öğrenme eğrisi olmadan, kare veya dikey formatta, cilalı ve kanala hazır çıktılar elde edin.
Ürün fotoğraflarını reklam görsellerine dönüştürün
Gerçek ürünlerinizi stüdyo, aksesuar veya pahalı ürün fotoğrafçılığı olmadan sergileyin. Bir ürün görselini sahnelere yerleştirerek YZ ürün yerleştirme, görselleri iyileştirme özelliklerinden yararlanın ve sıradan stok görselleri kullanmaktan vazgeçin. Her YZ görseli bağlam içinde oluşturulur, böylece her kare markanız için özel olarak çekilmiş gibi görünür.
Ücretli sosyal medya testleri genelde tek bir çekimde reklam bütçesini tüketir. Uyumlu reklam görselleri ve videoları oluşturun, kapsamlı bir test setiyle kampanyanızı başlatın ve en iyi performans gösteren YZ video reklamını ölçeklemek için reklam hesaplarınızdaki performans verilerini içe aktarın.
Her UGC reklamı için içerik üreticisi işe almak, ölçeklenmeyi yavaşlatır. Tek bir metinden çok sayıda yaratıcı içerik oluşturun ve içerik üretimini kesintisiz sürdürün. Her akışta doğal görünen bir görünüm için YZ influencer oluşturucu kullanın.
Her SKU için reklam çekmek zamanınızı ve bütçenizi tüketir. Bir fotoğrafı görselden videoya dönüştürerek her ürün listelemesi için bir video reklam oluşturun. Kameraya ihtiyaç duymadan dijital reklamlar yayınlayın, video oluşturma sürecinizi dakikalar içinde ölçeklendirin.
Reklam yorgunluğu sonuçları düşürür ve yeniden çekimler yavaştır. Metni düzenleyin, görselleri yenileyin ve aynı günün öğleden sonrasında yüksek performanslı bir reklam yayınlayın. Yeni prodüksiyona gerek kalmadan pazarlama videolarınızın dönüşüm sağlamaya devam etmesini sağlayın.
Pazarlama kampanyalarını yeni pazarlara uyarlamak genellikle her birini baştan kurmak anlamına gelir. Başarılı bir reklamı, tonunuzu koruyan YZ dublaj ile 175+ dile çevirerek tek bir kreatif ile tek kaynaktan tüm hedef kitlelerinize ulaşın.
Reklam oluşturma talebi küçük bir ekibin kapasitesini aşıyor. Kısa bir özetten yola çıkarak her tür reklamı oluşturun ve her müşteri için birden fazla video konsepti teslim edin. Metinden videoya iş akışı, markalar ve ajanslar için çıktı ölçeklemenizi sağlar.
YZ reklam içerikleri nasıl çalışır
Boş bir briften, kamera, ekip ve kurgu yazılımına ihtiyaç duymadan, yalnızca dört basit adımda yayına hazır reklam kreatiflerine geçin.
Reklam vereceğiniz platform için şablonu, en-boy oranını ve formatı seçin; akış mı, hikâyeler mi olacağını belirleyin.
Hook’unuzu, mesajınızı ve harekete geçirici çağrınızı yapıştırın ya da kısa bir özetten senaryo oluşturup tonu belirleyin.
Logonuzu, renklerinizi, altyazılarınızı ve sesinizi ekleyin, ardından her varyasyonun marka kimliğinizle uyumlu kalması için tempoyu ayarlayın.
Tüm reklam kreatiflerini HD olarak oluşturun ve her varyasyonu kanallarınızda yayınlamaya hazır şekilde indirin.
YZ reklam içerikleri, film çekimi yerine yazılı bir metinden üretilen video reklamlardır. Bir YZ reklam içeriği platformunda, dikkat çekici girişinizi ve mesajınızı yazarsınız, bir stil seçersiniz ve bir YZ video oluşturucu görselleri, sesi ve zamanlamayı birleştirerek yayına hazır, tamamlanmış bir reklam haline getirir. Bu, sabit görseller için değil, video için çalışan bir reklam oluşturucu gibi çalışır.
İşleyen generatif yapay zeka süreci şöyle çalışır: geniş kazanmış reklam veri setleri üzerinde eğitilmiş, özel yapay zeka ve YZ modelleri metin yazımı, görseller, ses ve zamanlamayı yönetir. Sistem, içeriği sahne sahne oluşturmaya odaklanarak yüksek kaliteli, YZ ile oluşturulmuş reklamlar üretir ve aşağıdakiler gibi seçeneklerle gerçekçi görüntüler yaratır: YZ aktörleri, böylece çekim yapmadan profesyonel görünümlü sonuçlar elde edersiniz.
Her YZ aracı işin sadece bir kısmını çözer. ChatGPT metin yazarlığı ve reklam metinlerinde yardımcı olur, Midjourney sabit bir YZ görseli oluşturur ve Creatify kısa UGC kliplerine odaklanır. HeyGen ise tüm iş akışını bir araya getirerek metin ve görselleri, markanıza uygun, tamamlanmış video reklamlara dönüştürür; böylece tek bir yerden daha iyi reklamlar yayınlarsınız. Creatify'den HeyGen'e geçen ekipler, UGC görünümlerini korurken çok dilli videolar da ekleyebilir.
Evet, yapay zeka insan denetimiyle birlikte kullanıldığında. YZ hız ve hacim konusunda mükemmeldir, ekibiniz ise yaratıcı işi, kancaları ve duygusal hikâye anlatımını yönlendirir. Üretken yapay zeka, insan yaratıcılığının yerini almak yerine güçlü bir fikri güçlendirir ve marka tonunuzu siz belirlersiniz; böylece bir YZ konuşan yüz videosundaki duygusal etki hâlâ size ait hissedilir.
Evet. Metin yazımının ötesinde, platformun video senaryosu oluşturucu özelliği, basit YZ prompt’larından reklam metinleri, mesajlar, başlıklar ve sahne senaryoları taslakları çıkarır. Yapay zeka sayesinde sınırsız varyasyon oluşturabilir, böylece ayrı bir metin yazarına ihtiyaç duymadan tek bir fikri çok sayıda reklama dönüştürebilirsiniz.
Yüksek hacim ve test, dönüşümü artırır. Brief’e uygun çok sayıda varyasyon üreterek her reklamı doğru kitleyle eşleştirir, tıklama oranlarını yükseltir ve yüksek dönüşüm sağlayan YZ kreatiflerini daha hızlı bulursunuz. Bu da potansiyel müşteri yaratma gibi performans pazarlaması hedeflerini destekler ve videolar sonuçları güçlendirir, özellikle YZ sosyal medya reklamları.
Daha fazla reklamı daha hızlı şekilde üretmesi gereken tüm pazarlamacılar, markalar veya ajanslar için. Bu YZ reklam oluşturucu, küçük ekiplerin stüdyo olmadan reklam hazırlamasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir reklam ve tasarım aracıdır. Reklam oluşturucuyu kullanarak aynı anda birden fazla konsept üretin; bir ürün videosundan tanıtım filmine kadar her şeyi hazırlayın ve her kampanyanızı sürekli dolu tutun.
Tek bir temel metin yazın, ardından girişi, başlığı, görselleri veya harekete geçirici mesajı değiştirip yeniden oluşturun. Her küçük değişiklik saniyeler içinde yeni bir varyasyon üretir. Ayrıca aynı kaynaktan, platforma özel versiyonlar da oluşturabilirsiniz; örneğin bir Facebook reklamı ve dikey bir versiyon.
Yapabilirler. Bir içerik üreticisi tarzı görünüm ve doğal bir anlatım seçerek, reklamın kurumsal bir spot gibi hissettirmek yerine akışa doğal şekilde karışmasını sağlayın. Bir klip oluşturucu ise ilk birkaç saniye boyunca dikkati üzerinizde tutan, sıkı ve platforma özgü tempoda kurgular yapmanıza yardımcı olur.
Kampanyanızın ihtiyaç duyduğu kadar. Her varyasyon metinden başladığı için çekim planlamanıza gerek kalmaz; böylece bir günde onlarca reklam içeriği oluşturabilirsiniz. Ücretli sosyal medya çalışmalarını ölçeklendiren ekipler, kısa format testleri için bunu genellikle birTikTok videosuile birlikte kullanır.
Ajanslar varlık başına ücret alır ve her revizyon turu günler sürer. HeyGen, bir metni dakikalar içinde, maliyetin çok küçük bir kısmına bitmiş reklam kreatiflerine dönüştürür; böylece sürecin kontrolü sizde olur ve kendi takviminize göre iterasyon yapabilirsiniz. Bir YZ sözcüsü yetenek ayırtmadan kampanyalarınızın yüzü olabilir.
Kredi kartı gerektirmeyen ücretsiz bir planımız var; böylece ilk reklam kreatiflerinizi hiçbir ücret ödemeden oluşturabilirsiniz. Ücretli planlar aylık 24 $’dan başlar ve daha büyük kampanyalar için ses klonlama, daha uzun videolar ve tam şablon kütüphanesinin kilidini açar.
Evet. Bir reklam etkisini yitirmeye başladığında, metni düzenleyin veya görselleri değiştirin ve aynı gün taze bir versiyonunu yeniden oluşturun. Ayrıca başarılı bir konsepti, yeni konumlandırmalarda ömrünü uzatmak için reel oluşturucu formatında yeniden çerçeveleyebilirsiniz.
Evet. Kazanan bir reklamı sesinizi ve zamanlamanızı koruyarak 175+ dile çevirin; böylece tek bir kreatif tüm pazarlara hizmet etsin. Bunu, her bölge için kampanyayı baştan kurmak zorunda kalmadan kısa format yerleşimleri yerelleştirmek üzere bir Instagram reklam oluşturucu düzeniyle eşleştirin.
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Basit bir metni dakikalar içinde dikkat çeken YZ reklam içeriklerine dönüştürün.