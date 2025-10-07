Markalar için YZ sosyal medya reklamı oluşturucu

Bir ürün URL'si, kısa bir metin ya da birkaç görselle başlayın; Feed, Reels, Stories ve Shorts için hazır, profesyonel sosyal reklamlar elde edin. HeyGen; metinleri, görselleri, seslendirmeleri, en-boy oranlarını ve toplu dışa aktarmayı otomatikleştirerek ekiplerin çekim veya manuel düzenleme olmadan daha fazla kazandıran kreatif üretmesini sağlar.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Hızlı kampanya başlatma

Got a flash sale or product drop? Turn a URL and brief into multiple ad variants in minutes so paid campaigns go live while demand is hot.

Katalog ölçeğinde yaratıcı prodüksiyon

Generate consistent, high-quality ads for large SKUs with batch workflows that map product data to templates and exports for each platform.

Yerelleştirilmiş reklam yayınları

Translate scripts, regenerate voiceovers, and produce synced captions for new markets so global ad campaigns launch without reshoots.

Kısa formatlı sosyal medya testleri

Create vertical, punchy edits with strong hooks and readable captions designed for Reels, TikTok, and Shorts to maximize early engagement in your ad campaigns.

Yeniden hedefleme ve kişiselleştirilmiş kreatifler

Produce tailored messaging for audience segments, highlighting discounts, social proof, or product specifics to lift conversion rates for warm traffic.

Ajans ve müşteri teslimatı

Deliver on-brand ad libraries quickly with reusable templates, locked brand elements, and export-ready bundles your clients can upload and test immediately.

HeyGen neden en iyi YZ sosyal medya reklam oluşturucusudur

HeyGen, hızlı oluşturma, platforma duyarlı şablonlar ve performans odaklı iş akışlarını bir araya getirerek pazarlamacıların ve içerik üreticilerin sosyal kampanyaları tutarlı ve hızlı bir şekilde ölçeklendirmesini, kazandıran reklamlar oluşturmasını sağlar. Çok sayıda varyant oluşturun, hızla yerelleştirin ve maliyetleri düşürüp dönüşümleri artıran kazanan reklamları bulmak için sistematik olarak test edin.

Kısa özetten yayına hazır videoya dakikalar içinde

Bir URL yapıştırın veya kısa bir özet yazın; HeyGen, yavaş çekim ve montaj süreçlerinden kaçınmanız için kancaları, sahneleri ve tam reklamları sizin yerinize taslak olarak oluştursun. Ücretli sosyal kampanyalarınızı daha hızlı başlatın ve kazanan içerikler üzerinde hızla iterasyon yapın.

Her yerleşim ve format için tasarlandı

Dikey, kare ve yatay yerleşimler için kreatifleri otomatik yeniden boyutlandırın, altyazı ekleyin ve hızını ayarlayın. HeyGen’in hazır ayarları, Reels, Shorts, Stories ve akış yerleşimleri için okunabilir altyazılar ve platforma uygun tempo sağlar.

Daha fazla fikri test edin, daha az harcayın

Farklı açılışlar, CTA'lar ve görsellerle onlarca varyasyonu toplu olarak oluşturun. A/B testleri için dışa aktarımları düzenleyin; böylece performans ekipleri yüksek ROI sağlayan kreatifleri ayırıp işe yarayanları ölçeklendirebilsin.

Herhangi bir ürün sayfasından reklam oluşturma bağlantısı

Bir ürün veya açılış sayfası URL'si yapıştırın; HeyGen, Facebook reklamınız için storyboard oluşturmak üzere temel görselleri, teknik özellikleri ve mesajları çıkarır. Bağlantıdan videoya ve görsele giden akış, sayfa içeriğini reklama hazır sahnelere dönüştürerek manuel kompozisyon süresini azaltır ve ürün detaylarını korur.

YZ metni ve yaratıcı eşleştirme

HeyGen, sosyal niyete uygun başlıklar, birincil metinler ve harekete geçirici mesajlar (CTA'lar) yazar, bunları oluşturulan görseller ve önerilen kancalarla eşleştirir. Birden fazla metin varyantı, görsel seçeneklerle birlikte eşleştirilerek, tıklamalar ve dönüşümler için optimize edilmiş, YZ aracı kullanılarak test edilebilir konsept setleri oluşturur.

Gerçekçi avatarlar, ses klonları ve UGC tarzları

YZ avatarları seçin, kendi sesinizi yükleyin veya ses modellerini kullanarak reklam kreatifleriniz için UGC tarzı sözcüler ya da sinematik sunucular oluşturun. Video reklamlardaki doğal dudak senkronizasyonu ve duygu kontrolleri, çekim yapmaya gerek kalmadan ekrandaki yeteneğin gerçekçi hissettirmesini sağlar.

Platform ön ayarları ve dışa aktarma paketleri

Marka kitlerini uygulayın ve altyazı konumlandırma, güvenli alanlar ve sıkıştırma ayarlarını yöneten platform ön ayarlarını seçin. Reklam yöneticileri ve sosyal medya yüklemeleri için hazır, düzenli paketler—MP4’ler, küçük resimler ve SRT’ler—olarak dışa aktarın.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platformla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ sosyal medya reklam oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Fikirden yayınlanmış reklam varlıklarına dört net adımda ilerleyin.

Adım 1

Kaynağınızı ekleyin

Bir ürün URL’si yapıştırın, görseller yükleyin veya kısa bir metin girin. HeyGen, kampanyalarınız için ilk reklam kreatiflerini taslak hâline getirmek üzere mesajları, görselleri ve temel teknik özellikleri çıkarır.

Adım 2

Formatları ve yaratıcı yönü seçin

YZ reklamlarınız için en boy oranlarını, görsel stilleri ve ses veya avatar seçeneklerini belirleyin. Logoları, yazı tiplerini ve renkleri tutarlı tutmak için marka kitinizi uygulayın.

Adım 3

Varyantlar oluşturun ve iyileştirin

Farklı girişler, CTA'lar ve görsellerle birden fazla taslak oluşturun. Videoları yan yana önizleyin, metni veya görselleri düzenleyin ve test için alternatif versiyonları yeniden oluşturun.

Adım 4

Kampanyaları dışa aktarın ve başlatın

Her yerleşim için formatlanmış MP4'leri, küçük resimleri ve SRT'leri indirin veya reklam yöneticileri için düzenlenmiş paketler olarak dışa aktarın. Reklam platformunuza yükleyin ve reklam kampanyalarınız için yapılandırılmış testlere başlayın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ sosyal medya reklam oluşturucu nedir ve HeyGen bunu nasıl kullanır?

Bir YZ sosyal medya reklam oluşturucu, URL'ler, metinler veya görseller gibi kısa girdilerden otomatik olarak reklam metni, görseller ve formatlanmış video ya da görsel varlıklar oluşturur. HeyGen, metinden videoya, görüntüden videoya, avatarlar ve marka kitlerini bir araya getirerek çekim yapmadan yayına hazır kreatifler üretir.

HeyGen aynı anda birden fazla platform için reklam oluşturabilir mi?

Evet. Reels, TikTok, Instagram Gönderi, Hikayeler, YouTube Shorts ve daha fazlası için çıktı ön ayarlarını seçin. HeyGen her yerleşim için videoyu otomatik olarak yeniden boyutlandırır, altyazıları yeniden düzenler ve ritmi optimize eder.

HeyGen'i kullanmak için tasarım veya metin yazarlığı becerilerine ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen, ikna edici başlıklar, birincil metinler ve CTA'ler taslak olarak hazırlar ve bunları görsel şablonlarla eşleştirir. Çıktıları dilediğiniz gibi iyileştirebilirsiniz, ancak varsayılan taslaklar, platformların en iyi uygulamalarına uygun olacak şekilde oluşturulmuştur.

Geniş kataloglar için toplu oluşturma nasıl çalışır?

Ürün feed'lerini veya CSV verilerini şablonlara eşleyin; HeyGen her SKU için tutarlı marka kimliği ve dosya adları uygulayarak reklamlar oluştursun, böylece yüzlerce kreatifi verimli şekilde yayına alabilirsiniz.

Farklı ülkeler ve diller için reklamları yerelleştirebilir miyim?

Evet. video çeviriciyi kullanarak metinleri çevirin, seslendirmeleri yeniden oluşturun ve senkronize altyazılar üretin; böylece video reklamlarınızın yerelleştirilmiş versiyonları yeniden çekim yapmadan doğal ve yerel hissettirsin.

HeyGen A/B testlerini ve optimizasyonu nasıl destekliyor?

HeyGen, yapılandırılmış testler için varyant setlerini düzenler, hedef kitle eşleştirmeleri önerir ve deneyleri hızlıca yürütüp en iyi performans gösteren kancaları ve görselleri belirleyebilmeniz için temiz dışa aktarma paketleri oluşturur.

Hangi marka kontrol seçenekleri mevcut?

Logolar, yazı tipleri ve renklerle bir marka seti yükleyin. Öğeleri kilitleyerek yanlışlıkla düzenlenmelerini önleyin ve ekipler ile müşteri hesapları arasında görsel tutarlılığı sağlayın.

Hangi dışa aktarma formatları destekleniyor?

HeyGen, MP4 videolar, yüksek çözünürlüklü PNG’ler, SRT/VTT altyazı dosyaları ve reklam yöneticileri ile kampanya yüklemelerine hazır, düzenli zip paketleri olarak dışa aktarım yapar.

HeyGen reklamları platform politikalarına uygun mu?

HeyGen, en-boy oranı, altyazı okunabilirliği ve yaygın metin sınırları gibi platform formatlama en iyi uygulamalarına uyar. Nihai politika uyumluluğu ve reklam onayı reklamverenin sorumluluğundadır.

HeyGen ile oluşturulan kreatiflerin sahibi kimdir?

Oluşturduğunuz videoların ve varlıkların mülkiyeti sizde kalır. HeyGen lisanslı kaynaklar kullanır ve oluşturulan çıktılar ticari kullanım için sunulur. Yüklediğiniz üçüncü taraf içeriklerin, YZ reklamlarınızda kullanımı için gerekli haklara sahip olduğundan emin olun.

