HeyGen alternatifleri ve karşılaştırmaları

YZ video ve YZ avatar araçları kategorisinde HeyGen, metin senaryolarını çarpıcı YZ avatar videolarına dönüştürmek için öne çıkan lider bir seçenektir. Gerçekçi avatarlar, kesintisiz çeviriler ve diğer alternatiflerden ayrılmasını sağlayan kullanıcı dostu bir platform sunar.

HeyGen'i ücretsiz deneyin
129.158.675Oluşturulan videolar
103.408.112Oluşturulan avatarlar
17.753.207Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
G2'ye göre en hızlı büyüyen 1 numaralı ürün

HeyGen neden öne çıkıyor

HeyGen'i diğer yapay zeka video platformlarından gerçekten ayıran özellikleri karşılaştırın.
Tüm yapay zeka video araçları aynı şekilde geliştirilmez. Avatar gerçekçiliğinden küresel ölçeklenebilirliğe kadar HeyGen, en kritik noktalarda rakiplerinin önüne geçer.

Sadece Konuşan Yüzlerden Çok Daha Fazlası

Çoğu platform sıradan sunucular sunar. HeyGen size gerçekçi, stilize, fotoğraf tabanlı ve kullanıcı tarafından oluşturulan formatlar dahil 500’den fazla avatar sağlar. Yüz senkronizasyonu ve jest desteğiyle avatarlarımız sadece konuşmaz. Performans sergiler.

✅ 500+ avatar seçeneği (gerçekçi, stilize, UGC)
✅ İfade gücü yüksek yüz senkronizasyonu ve hareket
❌ Çoğu rakip yalnızca kurumsal sunucu tarzlarını destekler

Dünya ile konuşun. Anında çeviri yapın.

HeyGen, 175'ten fazla dilde ses klonlama, dublaj ve dudak senkronizasyonunu destekler.

Sadece altyazıda kalanların aksine, her hedef kitle için ton, zamanlama ve yüz ifadeleriyle tam uyumlu, tamamen yerelleştirilmiş videolar sunuyoruz.

✅ 175+ dil desteği
✅ Çok dilli ses klonlama
✅ Dudak senkronizasyonlu video çevirisi
❌ Rakiplerde senkronize, tam video yerelleştirme yok

Yazma, düzenleme ve ölçeklendirme için tek platform

HeyGen, senaryo yazımı, avatar kontrolü, ses yönlendirme, düzenleme ve iş birliğini tek, kesintisiz bir çalışma alanında bir araya getirir. Bağımsız içerik üreticilerden kurumsal ekiplere kadar herkes için mevcut en kapsamlı yapay zeka video prodüksiyon ortamını sunar.

✅ Prompt-to-video, script editing
✅ Voice Director, team collaboration
✅ Brand kits, tagging, multi-user review
❌ Most platforms require external tools for editing or review

Gerçek kullanıcılar tarafından G2’de 4,8 puanla değerlendirildi

HeyGen, G2'de en yüksek puan alan YZ video platformudur. Performanstan kullanım kolaylığına kadar binlerce içerik üreticisi ve pazarlamacı, belirli bir nedenle bizi tercih ediyor ve elde ettikleri sonuçlar sayesinde bizimle kalıyor.

✅ G2'de 4,8/5 puan
✅ Avatar kalitesi, iş akışı ve yerelleştirme özellikleriyle seviliyor
✅ 500.000+ kullanıcı tarafından güveniliyor ve hızla büyüyor
❌ Rakiplerin puanları daha düşük ve özellikler konusunda kullanıcı memnuniyeti sağlamıyor

a badge that says “Best Software 2025 – Top 100 Fastest Growing”
Avatar türleri

Avatarınızı kullanmanın sayısız yolu.

Kendinizi klonlayın, yapay zeka ile avatar oluşturun veya hazır avatar kütüphanemizden seçim yapın.

Kendinizi klonlayarak dijital bir ikiz oluşturun. Gerçek hayatta var olmayan, yapay zeka destekli bir avatar oluşturun. Bir topluluk avatarı bulun ya da stok kütüphanemizden birini seçin. Aralarından seçim yapmanız için 500’den fazla avatarımız var.

Videolarda YZ ile oluşturulan ses için HeyGen’in Anında Ses özelliğini temsil eden simge

Avatar IV is our most advanced model ever. Turn a single photo and script into a lifelike talking avatar for humans, pets, aliens, or anything else you can imagine.

YZ ile oluşturulan video üretimini temsil eden simge

A video avatar lets you be in two places at once, perfect for content creators, business professionals, and digital influencers.

Tek bir görselden YZ videosu oluşturmak için fotoğraf yükleme simgesi

Your photo avatar can transform into an animated version of yourself, providing lifelike movement and expressions while maintaining a natural appearance.

Kullanıcı avatarı ve parıltılarla yapay zeka destekli video oluşturmayı temsil eden Gen AI simgesi

Generate AI avatars, photos, and videos from text prompts—perfect for businesses, social media, and more.

“INT.” etiketli, YZ ile oluşturulmuş uluslararası avatarları veya içerik kişiselleştirmesini temsil eden simge

Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real time, making virtual interactions feel more authentic.

Hazır yapay zeka video sunucularını simgeleyen ışıltılı stok avatar simgesi

Create custom AI stock avatars for videos with HeyGen's advanced technology. Enhance videos with unique, dynamic, and engaging AI-driven visuals.

Avatarlar

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Avatar sayısı
500+
100+
70+
20+
İfadeci avatarlar
Kişisel avatarlar
Fotoğraf avatarları
Stilize veya UGC avatarlar
Esnek kamera açıları

Sesler ve diller

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Desteklenen diller
175+
130+
70+
40+
YZ sesleri
2000+
800+
300+
120+
Ses klonlama
Çok dilli ses klonlama
Ses yönetmeni
Ses yansıtma
Video çevirisi (dudak senkronizasyonu ile)

Video oluşturma

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
ARACI
130+
70+
40+
Dokümandan videoya
300+
URL'den videoya
Ekran kaydı
YZ yakınlaştırma animasyonu
Otomatik senaryo çevirisi
Avatar arka plan kaldırma
Görsel tetikleyiciler ve animasyonlar
Yerleşik medya kitaplığı
Thousands
Templates
Limited
2M+
Dışa aktarma formatları (MP4/WebM)
MP4

İş birliği ve ekip araçları

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Canlı iş birliği
70+
40+
Yorum yapma
300+
Analitik
Marka seti
Çalışma alanları

Platform erişimi ve fiyatlandırma

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Başlangıç fiyatı
$0 (Free Plan)
$29/month
$19/month
$12/month
Ücretli planlar
$29/month
$29/month
$19/month
$12/month
Sınırsız video
From $29
From $70
From $29
API erişimi
Ses klonlama
All paid plans
Creator plan only
Business plan
Kişisel avatarlar
All Plans（Free + Paid）
Creator only
SCORM dışa aktarma
G2 puanı
⭐️ 4.8 / 5
⭐️ 4.7 / 5
⭐️ 4.3 / 5
⭐️ 4.5 / 5
HeyGen alternatifleri

HeyGen ve alternatifleri

HeyGen'in en iyi özelliklerinin diğer YZ video oluşturucularıyla karşılaştırılması.

Synthesia, Veed.io, Colossyan ve Deepbrain gibi alternatiflerle karşılaştırıldığında, HeyGen; kalitesi, esnekliği ve hepsi bir arada özellikleriyle üst düzey bir YZ video oluşturucu olarak öne çıkar.

Synthesia logosu

This is an AI video generator that easily transforms text into videos.

Users can turn any picture or video into an extraordinary experience with this tool.

Elai logosu

An AI-powered text-to-video platform that offers various features for the video AI generator experience.

DeepBrain AI logosu

A generative AI platform that uniquely transforms text into videos suitable for any need.

OpenAI logosu

A synthetic video creation platform utilizing advanced AI technology.

Colossyan logosu

Another AI video generator that allows users to create videos from text effortlessly.

YZ çevirmeni

Her dilde konuşun.

Avatarınız her dili kusursuzca konuşur.

HeyGen’in YZ destekli video yerelleştirmesi, doğal konuşma, kusursuz dudak senkronizasyonu ve akıcı etkileşimi koruyarak içerikleri farklı dil ve kültürlere uyumlu hale getirir. İşletmeler, gerçeğe yakın YZ avatarları oluşturabilir, videoları 70’ten fazla dile çevirebilir ve sesleri bölgesel ağızlara göre özelleştirebilir. Yapay zeka odaklı kültürel uyarlama sayesinde markalar, küresel kitlelerle gerçek ve samimi bir bağ kurabilir.

Kullanım alanları

İçerik üreticilerinden pazarlamacılara.

HeyGen için 100+ kullanım alanı.

Hemen Başlayın

Marka yöneticileri

YZ ile oluşturulan videolarla güven ve marka bilinirliği oluşturun. Prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan hikâye anlatımı içeriği, tanıtım videoları ve küresel kampanyalar hazırlayın.

Satış ekipleri

YZ destekli SDR avatarlarıyla potansiyel müşterilerle 7/24 etkileşime geçin ve onları nitelendirin. Yanıtları otomatikleştirin, toplantılar planlayın ve ek personel ihtiyacı olmadan satış huninizi hızlandırın.

Eğitimciler ve e-öğrenme içerik üreticileri

YZ destekli videolarla kurs oluşturmayı ölçeklendirin. Gerçeğe yakın avatarlar, çok dilli destek ve etkileyici görseller kullanarak dünya çapındaki öğrenenleri etkileyin.

Performans pazarlamacıları

Dakikalar içinde yüksek etkili YZ destekli video reklamlar oluşturun. Zaman kazanın, maliyetleri düşürün ve içeriği kişiselleştirerek birden fazla platformda yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarın.

İK ve Öğrenme & Gelişim profesyonelleri

Etkileyici YZ videolarıyla kurumsal eğitimi basitleştirin. İçeriği zahmetsizce ölçeklendirin, kalıcılığı artırın ve dünya çapındaki çalışanlarınız için öğrenme deneyimini yerelleştirin.

Etkinlik pazarlamacıları

Kişiselleştirilmiş YZ videolarıyla etkinlik katılımını artırın. Konuşmacıların yer aldığı davetler, ilgi çekici tanıtımlar ve etkinlik sonrası özetler göndererek etkiyi en üst düzeye çıkarın.

Satış etkinleştirme ekipleri

Sizin yerinize 7/24 satış yapan YZ destekli satış sunumları oluşturun. Potansiyel müşterileri bilgilendirin, anlaşmaları hızlandırın ve erişiminizi zahmetsizce ölçeklendirin.

İçerik pazarlamacıları

Bültenlerinizi dinamik YZ videolarına dönüştürün. Etkileşimi artırın, içeriği kişiselleştirin ve karmaşık prodüksiyon süreçleri olmadan erişiminizi ölçeklendirin.

Satış temsilcileri

YZ satış videolarıyla gürültüyü aşın. Kişiselleştirilmiş mesajlar iletin, takipleri otomatikleştirin ve kayıt yapmanıza gerek kalmadan anlaşmaları daha hızlı kapatın.

Sosyal medya yöneticileri

TikTok, Instagram ve LinkedIn için dikkat çeken YZ videoları oluşturun. Etkileşimi artırın, içeriği yerelleştirin ve dakikalar içinde marka kimliğinize uygun kalın.

Ürün pazarlamacıları

Çarpıcı YZ destekli videolarla ürünlerinizi piyasaya sunun. Mesajlarınızı sadeleştirin, temel özellikleri öne çıkarın ve duyurularınızı dünya çapındaki kitleler için yerelleştirin.

Öğrenme ve gelişim ekipleri

YZ destekli videolarla eğitimi dönüştürün. Kalıcılığı artırın, yerelleştirmeyi zahmetsizce yönetin ve üretim gecikmeleri olmadan çalışan eğitimini ölçeklendirin.

Webinar sunucuları

Talep üzerine webinarlar ve video podcast'ler oluşturun. Prodüksiyonu otomatikleştirin, paylaşılabilir klipler oluşturun ve içeriği anında yerelleştirin.
Müşteri yorumları

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin.

HeyGen, dünyanın en iyi içerik üreticileri tarafından güvenle kullanılıyor.

G2'de 5 üzerinden 4,7 puan ve çok sayıda ödülle öne çıkıyor.

Ücretsiz başlayın
  • Kredi kartı gerekmez
  • 1.000+ avatar

"Bu araç, adım adım ilerleyen faydalı yönergeleriyle son derece kullanıcı dostu. Özel yapay zeka video avatarı kusursuz çalışıyor ve ücretsiz plan bile ihtiyaçlarımı karşılıyor."

K
Kwan S.

"HeyGen, YZ video içeriği için son derece sezgisel ve kullanıcı dostu. Avatarların ve dudak senkronizasyonunun kalitesi beni etkiledi; videoların çok doğal görünmesini sağlıyor."

J
Javier M.

"Artık bunu çok daha kısa sürede ve hiçbir seyahat etmeden gerçekleştiriyorum. Şimdi rahat kıyafetlerimle oturup tüm videolarımı tek seferde çekebiliyor, her hafta saatlerce zaman kazanıyorum."

E
Eriks D.

"Eskiden günlerimi alan işler artık sadece birkaç saatimi alıyor. HeyGen, kaliteyi hiç düşürmeden video prodüksiyonunu benzersiz şekilde hızlandırıyor."

C
Carlos M.

"Çok teknoloji meraklısı biri değilim ama HeyGen kullanması gerçekten çok kolay. İlk denememde profesyonel bir video oluşturdum. Kesinlikle bayıldım."

D
Diana P.

Başta şüpheliydim ama YZ kalitesi beni etkiledi. Sesler ve avatarlar birinci sınıf. İş akışımızı kesinlikle çok daha verimli hale getiriyor.

E
Ethan W.

The fastest-growing product on G2 for a reason

G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

HeyGen alternatifleri hakkında sık sorulan sorular

HeyGen yapay zeka video oluşturucu nedir?

HeyGen, metin senaryolarını özelleştirilebilir avatarlar ve ses klonlama özellikleriyle profesyonel, gerçeğe yakın YZ avatar videolarına dönüştüren yapay zeka destekli bir video platformudur. İlginizi çektiyse, keşfetmeye buradan başlayabilirsiniz.

HeyGen ile yapay zeka avatarını nasıl oluşturabilirim?

Kendinizi dönüştürerek gerçeğe yakın bir YZ avatarı oluşturun; avatarınız sesinizi ve mimiklerinizi taklit edebilsin—dinamik videolar için mükemmel.Yaratıcı yolculuğunuza buradan başlayın.

HeyGen'in başlıca özellikleri nelerdir?

HeyGen, gerçekçi mimiklere sahip YZ avatarları, ses klonlama, çok dilli destek ve özelleştirilebilir video şablonları sunar. Bu özellikleri uygulamada görmek için buraya göz atın here.

HeyGen'i ücretsiz kullanabilir miyim?

HeyGen, ücretsiz deneme de dahil olmak üzere çeşitli fiyatlandırma planları sunar. Daha fazla bilgi için resmi sitelerini veya SSS sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

HeyGen avatarları video konferansla nasıl entegre olur?

HeyGen'in Etkileşimli Avatarları, Zoom gibi platformlarla entegre olarak video konferanslara katılabilir. Bu etkileyici özellik hakkında daha fazla bilgi edinin buradan.

HeyGen'de avatarımın görünümünü özelleştirebilir miyim?

Evet, ihtiyaçlarınıza uygun olması için seçilebilir kıyafetler, arka planlar ve ses seçenekleriyle avatarları özelleştirebilirsiniz. Bu seçenekleri buradan.

HeyGen ile hangi tür avatarlar oluşturabilirim?

Etkileşimli avatarlar, video avatarlar, fotoğraf avatarlar, üretken avatarlar ve stok avatarlar arasından seçim yapın. Yaratıcı yolculuğunuza buradan başlayın.

HeyGen'i genellikle kimler kullanır?

HeyGen, işletmeler, pazarlamacılar, eğitimciler ve içerik üreticileri de dahil olmak üzere 85.000'den fazla müşteri tarafından etkileyici video içerikleri için kullanılıyor. Siz de bugün onlara katılın here.

HeyGen'deki video avatarları için özelleştirme seçenekleri nelerdir?

Kullanıcılar, farklı kıyafetler, arka planlar seçerek ve Hybrid Avatar “Looks” ile çeşitli avatar kayıtları yaparak avatarları özelleştirebilir. Bu özelleştirme seçeneklerini keşfetmek içinburayatıklayın.

HeyGen çok dilli ses seçeneklerini destekliyor mu?

HeyGen, gerektiğinde üçüncü taraf sesleri entegre ederek birden fazla dili ve ses seçeneğini destekler. Çok dilli yeteneklerini keşfedin buradan.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background