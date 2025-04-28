Gerçekçi ve ilgi çekici konuşan kafa videoları oluşturmanın en kolay yolu. Kamera, mikrofon veya karmaşık montaj gerekmez. Sunumlar, duyurular veya eğitim içerikleri hazırlıyor olun, platformumuzla yalnızca birkaç dakikada tamamen ücretsiz olarak profesyonel portre videoları oluşturabilirsiniz.
Yapay zeka konuşan kafa videoları nasıl oluşturulur?
YZ konuşan kafa video oluşturucumuzu kullanarak durağan portreleri gerçekçi yüz hareketleri, mimikler ve sesle hayata geçirin.
Kendinizin net bir fotoğrafını yükleyin veya 1.100'den fazla YZ avatarı arasından seçim yapın. Teknolojimiz, yüz hatlarını haritalayarak doğal, ifade yüklü ve gerçek, insansı hissettiren hareketler oluşturur.
Metninizi doğrudan editöre yazın, yapıştırın veya yükleyin. YZ, kelimelerinizi otomatik olarak mükemmel dudak hareketi, duygu ve tonla senkronize ederek son derece gerçekçi bir sonuç oluşturur.
Mesajınıza uygun olacak şekilde tercih ettiğiniz sesi, dili ve tonu seçin. Ayrıca avatar jestlerini ayarlayabilir, altyazı, arka plan müziği veya marka öğeleri ekleyerek tarzınıza uyan, profesyonel bir video oluşturabilirsiniz.
“Oluştur”a tıklayın ve sabit görselinizin birkaç dakika içinde dinamik bir videoya dönüşmesini izleyin. Konuşan kafa videonuzu indirin ve sosyal medya, web siteleri veya sunumlar dahil olmak üzere dilediğiniz tüm platformlarda anında paylaşın.
YZ konuşan video oluşturucunun özellikleri
HeyGen ile ilgi çekici, profesyonel videoları hızlı ve kolayca oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahipsiniz. Yapay zeka video oluşturma konusunda en iyi tercihiniz olmamızın nedenleri şunlar:
HeyGen’in YZ avatar oluşturucusunun kişiselleştirilmiş avatarları zahmetsizce oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.
Özelleştirilebilir konuşan avatarlar
1.100'den fazla son derece gerçekçi avatar arasından seçim yapın veya sizi ya da marka kişiliğinizi yansıtan kendi avatarınızı oluşturun. Her avatar, gerçekçi hareketler ve doğal mimikler sunar; böylece videolarınız samimi ve etkileyici hissedilir.
Çok dilli yetenekler
Metninizi 175’ten fazla dile doğal, insan benzeri bir anlatımla çevirin. Yapay zeka teknolojimizle dünyanın dört bir yanındaki kitlelere ulaşabilir, videolarınızı farklı kültürler ve bölgeler için kişiselleştirebilirsiniz.
Kamera veya stüdyoya gerek yok
Pahalı ekipmanları ve uzun çekim süreçlerini atlayın. Sadece bir görsel yükleyin ve teknik ayrıntılarla yapay zekanın ilgilenmesini sağlayarak videonuzu birkaç dakika içinde oluşturun.
Hızlı video prodüksiyonu
Yüksek kaliteli bir portre videosunu dakikalar içinde oluşturun; içerik üretimini verimli bir şekilde ölçeklendirmesi gereken işletmeler ve içerik üreticileri için idealdir.
Konuşan kafa videosu, metninizi gerçekçi mimikler, dudak senkronizasyonu ve doğal jestlerle seslendiren dijital bir avatar içerir. Gerçek bir sunucunun görünümünü ve hissini, çekim yapmaya veya stüdyoya ihtiyaç duymadan yeniden oluşturur.
Sadece bir fotoğraf yükleyin veya bir avatar seçin, metninizi yazın ve yapay zekanın sözlerinizi gerçekçi hareketlerle senkronize etmesine izin verin. Konuşan kafa videonuz birkaç dakika içinde oluşturulur. Senaryo yazımı konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? YZ Video Senaryo Oluşturucu.
Evet. Kendi portrenizi yükleyerek kişiselleştirilmiş bir avatar oluşturabilir veya kütüphanedeki mevcut avatarları kullanabilirsiniz. Ayrıca kendi sesinizi yükleyebilir ya da geniş yelpazedeki YZ sesleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Platform, 170'den fazla dili ve lehçeyi destekleyerek doğal konuşma ve doğru dudak senkronizasyonuyla küresel kitleler için yerelleştirilmiş, çok dilli videolar oluşturmanıza olanak tanır.
Kesinlikle. Kurumsal eğitim, işe alıştırma, satış videoları, duyurular ve iç iletişim için yaygın olarak kullanılır. Sözcü tarzı videolar için ayrıca YZ Sözcü Aracını da inceleyebilirsiniz.
Özelleştirme seçeneklerine, diğer araçlarla entegrasyona, kullanım kolaylığına, hıza, güvenliğe ve müşteri desteği ile dokümantasyonun kalitesine odaklanın.
Videoların çoğu sadece birkaç dakika içinde oluşturulur. YZ, ses senkronizasyonu, mimikler ve hareketleri otomatik olarak halleder; bu nedenle montaj becerilerine veya prodüksiyon deneyimine ihtiyacınız yoktur.
Düzenleme becerilerine ihtiyacınız yok. Arayüz basit ve tüm ağır işi YZ yapıyor. İlk videonuzu hemen oluşturmaya HeyGen Signup ile başlayabilirsiniz.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.