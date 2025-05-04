Anlatımlı videolar için PDF'den videoya dönüştürücü

Sunumlarınızı, whitepaper’larınızı, kılavuzlarınızı ve raporlarınızı HeyGen’in pdf to video converter aracıyla dakikalar içinde profesyonel videolara dönüştürün. Bir PDF yükleyin, bir ses ve stil seçin; anlatım, görseller, altyazılar ve platforma hazır dışa aktarmalar içeren, düzenleme becerisi gerektirmeyen hazır bir MP4 elde edin.
Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.
Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.
Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.
Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.
Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.
PDF'den videoya dönüştürme için neden HeyGen?
HeyGen, metni videoya dönüştürmenin sıkıcı kısımlarını otomatikleştirerek ekiplerin öğrenme, pazarlama ve satış etkinleştirme çalışmalarını ölçeklendirmesini sağlar. Aracımız içeriğinizi okur, sahne sahne bir storyboard oluşturur, doğal sesli bir anlatım ekler ve sayfaları dinamik görseller ve hareketle zenginleştirir — tümü akılda kalıcılık ve paylaşılabilirlik için optimize edilmiştir.
Saatler süren kayıt ve montajı birkaç tıklamayla değiştirin. Bir PDF'den tam bir video oluşturun ve doğrudan dağıtıma geçin.
Anlatım, ekrandaki metin ve hareket, karmaşık içeriklerin statik dokümanlara kıyasla takip edilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır.
LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram ve kurum içi iletişim için optimize edilmiş MP4, altyazı dosyaları ve dikey formatları dışa aktarın.
Otomatik senaryo ve sahne oluşturma
HeyGen, PDF belgenizi okur, başlıkları ve paragrafları çıkarır ve gelişmiş PDF’ten yapay zeka videosu oluşturma yetenekleriyle içeriği zamanlanmış sahnelere böler. PDF belgesinin her sayfası, mesajınızın doğal bir akışla ilerlemesini sağlayan, okunabilir tempolu bir video slaytına dönüşür.
Doğal sesli YZ anlatımı
Doğal sesli YZ anlatımı
YZ görselleri ve bağlamsal b-roll görüntüleri
İçeriğinizi otomatik olarak daha ilgili ve görsel açıdan ilgi çekici hale getirin. HeyGen, fikirlerinizi görselleştirmek ve belgenizdeki veri noktalarını öne çıkarmak için görseller, simgeler ve kısa klipler önerir.
Ölçeklenebilir çeviri ve yerelleştirme
Video çevirici ile video çevirici, senaryoları çevirebilir ve yeniden kayıt yapmadan küresel eğitim veya pazarlama kampanyalarınız için yerelleştirilmiş seslendirmeler ve altyazılar oluşturabilirsiniz.
PDF'den video oluşturucu nasıl kullanılır
PDF'lerinize hayat verin ve onları bu dört basit adımla etkileyici videolara dönüştürün.
Bir dosya sürükleyin, bir URL yapıştırın veya slaytları içe aktarın. HeyGen, plan limitinize kadar çok sayfalı PDF dosyalarını kabul eder.
Bir YZ sesi, görsel tema, en-boy oranı (16:9, 9:16, 1:1) ve istediğiniz tempoyu seçin. İsteğe bağlı olarak marka tutarlılığı için kendi sesinizi klonlayın.
YZ ile oluşturulan sahne dökümünü önizleyin, görselleri değiştirin, ekrandaki metni düzenleyin veya anlatımı sade dilli prompt'larla iyileştirin.
Anlatımlı videonuz için yayına hazır MP4, SRT altyazılar ve sosyal medya boyutlarında versiyonlar oluşturun. Bir bağlantı paylaşın, videoyu gömün veya indirip yayınlayın.
Belirgin başlıklar, madde işaretli listeler ve mantıklı bölümler içeren dokümanlar en iyi sonucu verir; çünkü HeyGen bu yapısal ipuçlarından ayrı sahneler oluşturabilir ve bir PDF’yi videoya dönüştürebilir. Sunumlar, kılavuzlar, kullanım kitapçıkları, raporlar ve whitepaper’lar, PDF’yi videoya dönüştürdüğünüzde son derece başarılı sonuçlar üretir.
Hayır. Doğal YZ seslerinden oluşan bir kütüphaneden seçim yapabilir veya anlatımlı videonuzda tutarlı bir anlatım için kısa bir örnekle bir sesi klonlayabilirsiniz. Ayrıca, etkileyici videonuzdaki anlatım üzerinde tam kontrol sahibi olmak isterseniz kendi seslendirme kaydınızı da yükleyebilirsiniz.
Video süresi, PDF’nizin uzunluğuna ve seçtiğiniz tempoya göre ayarlanır. HeyGen, anlatım hızı ve sahne zamanlaması için kontroller sunar; böylece uzun bir dokümanı kısa bir özet hâline sıkıştırabilir veya baştan sona ayrıntılı bir anlatım oluşturabilirsiniz.
Evet. Önerilen görselleri değiştirin, ekrandaki metni düzenleyin, altyazı stilini uyarlayın veya zamanlamayı ince ayar yapın. Tüm projeyi baştan kurmak zorunda kalmadan düzenlemelerden sonra istediğiniz sahneyi yeniden oluşturun; böylece ilgi çekici videonuz her zaman taze kalsın.
Evet. HeyGen otomatik olarak altyazı oluşturur ve yerelleştirilmiş videolar için seslendirme ve altyazı zamanlamasını senkronize ederek birçok dile çeviri desteği sunar.
Sosyal platformlar ve LMS yüklemeleri için optimize edilmiş, yüksek kaliteli MP4’ler, SRT altyazılar, küçük resim görselleri ile dikey veya kare formatlı varyantları dışa aktarın.
Filigran politikası, HeyGen planınıza bağlıdır. Ücretsiz denemelerde filigran bulunabilir; ücretli planlar ise filigransız dışa aktarma, daha yüksek çözünürlük ve gelişmiş özelliklerin kilidini açar.
Oluşturduğunuz tüm videoların ve varlıkların tam mülkiyeti sizde kalır. HeyGen, içeriğiniz üzerinde herhangi bir hak iddia etmez. Eklediğiniz tüm üçüncü taraf medya içeriklerinin uygun şekilde lisanslandığından emin olun.
Yüklemeleriniz aktarım sırasında ve depolama halinde şifrelenir. Kurumsal planlar, hassas içerikler için ek kontroller, özel depolama ve uyumluluk seçenekleri sunar.
