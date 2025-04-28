YZ sözlüğü
Bu yapay zeka video sözlüğü, yapay zeka ile oluşturulan video, çeviri, avatar teknolojileri ve kullanım alanlarıyla ilgili temel terimlerin açık ve öz tanımlarını sunar. Video oluşturma ve yerelleştirmenin geleceğini şekillendiren araçları ve kavramları hızla anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
A
A-roll, genellikle sunucu, röportaj konuğu veya ana anlatı gibi ana öznenin yer aldığı, bir videodaki birincil görüntüdür. Hikâyenin çekirdeğini oluşturur ve görsel çeşitlilik ile bağlam sağlamak için çoğunlukla B-roll görüntüleriyle desteklenir.
Reklamlar bir ürün veya hizmet satın almaları için izleyicileri ikna etmek amacıyla oluşturulan tanıtım videolarıdır. Genellikle kısadır, belirli hedef kitlelere yöneliktir ve dijital platformlarda performans için optimize edilir.
Bir YZ avatarı insan görünümünü ve davranışlarını taklit eden, bilgisayar tarafından oluşturulmuş dijital bir karakterdir. Genellikle videolarda, sanal asistanlarda ve müşteri hizmetleri uygulamalarında kullanılır.
Bir YZ avatar oluşturucu, yapay zeka kullanarak gerçeğe yakın dijital karakterler oluşturur. Kullanıcılar, markalarına veya iletmek istedikleri mesaja uygun olacak şekilde görünümü, sesi ve mimikleri özelleştirebilir.
Bu araç, dijital avatarları metinden konuşmaya ve video oluşturma teknolojisiyle birleştirerek gerçek kişileri çekime almadan video üretmenizi sağlar. Ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş içerikleri hızlıca oluşturmak için idealdir.
YZ ile oluşturulan bir video, senaryo yazımı, seslendirme, animasyon veya montaj gibi unsurları otomatikleştiren yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanır. Bu videolar, içerik üretiminde zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.
Bir YZ oluşturucu, kullanıcı girdilerine veya veri kalıplarına dayanarak görseller, metinler ya da videolar gibi içerikler üretmek için algoritmalar kullanır. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek yaratıcı iş akışlarını kolaylaştırır.
Bir YZ SDR (Satış Geliştirme Temsilcisi), bir web sitesinde ziyaretçileri karşılayan, potansiyel müşterileri nitelendiren ve temel soruları yanıtlayan dijital bir asistandır. Satış hunisinde ilk temas noktası olarak görev yapar.
Bu, bir videodaki konuşulan veya yazılı dili başka bir dile dönüştürmek için YZ araçlarının kullanılmasını ifade eder. Genellikle transkripsiyon, çeviri ve seslendirme oluşturmayı içerir.
Bir YZ çevirmeni metni veya konuşmayı bir dilden diğerine otomatik olarak dönüştürmek için makine öğrenimi ve doğal dil işleme kullanır. Genellikle altyazılarda, gerçek zamanlı konuşmalarda ve müşteri desteğinde kullanılır.
YZ eğitimleri yapay zeka araçlarının ve teknolojilerinin nasıl kullanılacağını açıklayan öğretici videolardır. Hem yapay zeka hakkında bilgi edinmek isteyen yeni başlayanlara hem de profesyonellere yöneliktir.
Bir YZ video oluşturucu, metin, görseller veya seslerden yapay zeka kullanarak videolar oluşturur. Üretim sürecini otomatikleştirir ve çoğu zaman kamera, oyuncu veya stüdyo ihtiyacını ortadan kaldırır.
YZ video çevirisi otomatik araçlar kullanarak diyalogları, altyazıları ve seslendirmeleri farklı dillere çevirir. Video içeriğinin küresel bir kitle tarafından erişilebilir olmasına yardımcı olur.
YZ video çevirmeni, video içeriğini farklı diller arasında işleyip çeviren bir araçtır. Genellikle konuşma tanıma, makine çevirisi ve ses sentezini bir arada kullanır.
Avatar YZ, dijital karakterler oluşturmak, canlandırmak ve kontrol etmek için yapay zekadan yararlanır. Bu avatarlar, insan benzeri etkileşim sağlamak amacıyla videolarda, oyunlarda veya etkileşimli uygulamalarda kullanılabilir.
Bir avatar oluşturucu, kullanıcı tarafından seçilen özelliklere göre bir kişi ya da karakterin dijital bir temsilini oluşturur. Genellikle oyunlarda, sosyal medyada ve kurumsal video içeriklerinde kullanılır.
B
B-roll, bir videodaki ana anlatımı veya görselleri zenginleştiren ek görüntülere verilen addır. Genellikle bağlam sağlamak, aksiyonu göstermek veya röportajlar ve seslendirmelerdeki kesmeleri gizlemek için kullanılır.
Marka videoları bir şirketin misyonunu, değerlerini ve kişiliğini anlatır. Genellikle kimlik oluşturmak, güven inşa etmek ve hedef kitleyle duygusal bağ kurmak için kullanılır.
C
Uyum eğitimi videoları, çalışanları yasal, etik ve düzenleyici standartlar konusunda bilgilendirir. Kuruluşların riski azaltmasına ve çalışanların gerekli politikalara uymasını sağlamasına yardımcı olur.
Kurumsal eğitim videoları, çalışanları şirket politikaları, beceriler ve süreçler hakkında bilgilendirmek için tasarlanır. Ekipler genelinde tutarlı bir işe alım süreci ve profesyonel gelişim sağlanmasına yardımcı olurlar.
D
Derin çeviri, bağlamı, deyimleri ve tonu geleneksel yöntemlere göre çok daha doğru yakalayan gelişmiş sinir ağı tabanlı makine çevirisini ifade eder. Özellikle uzun metinler ve video senaryoları için son derece kullanışlıdır.
Bunlar, uzun formatlı videolardır ve gerçek hayattaki olayları, insanları veya konuları hikâye anlatımı perspektifinden ele alır. İzleyiciyi hem bilgilendirmek hem de etkilemek için gerçeklere dayalı bilgileri anlatı teknikleriyle birleştirirler.
E
Etkinlik pazarlaması videoları; konferansları, web seminerlerini, ürün lansmanlarını veya diğer canlı etkinlikleri tanıtır. İlgi çekici görsel içeriklerle beklenti oluşturur ve katılımı artırır.
F
Finansal bilgi paylaşımı videoları izleyicileri para yönetimi, yatırım ve ekonomik kavramlar hakkında eğitir. Karmaşık finansal konuları daha geniş kitleler için anlaşılır hale getirmeye yardımcı olur.
Fal bakma videoları, astroloji, tarot veya diğer geleneklere dayanarak kehanetler ya da spiritüel içgörüler sunar. Genellikle eğlence veya kendini değerlendirme amacıyla kullanılır.
G
Oluşturucu YZ videosu , verilerden kalıplar öğrenen YZ modelleri kullanılarak oluşturulan, gerçekçi görseller, sesler veya senaryolar içeren video içeriğini ifade eder. Bu yaklaşım, manuel iş yükünü azaltır ve prodüksiyon sürecini hızlandırır.
Tarihsel hikâye anlatımı videolarıgeçmişteki olayları veya dönemleri anlatı formatında aktarır. Eğitim, eğlence veya kültürel mirası koruma amacıyla kullanılır.
Nasıl yapılır videoları bir görevi tamamlamak veya bir sorunu çözmek için adım adım yönergeler sunar. Hem müşteri desteğinde hem de eğitim ortamlarında yaygındır.
L
Dil öğrenme videolarıyeni bir dilde kelime bilgisi, dil bilgisi, telaffuz ve konuşma becerilerini öğretir. Tüm yeterlilik seviyelerindeki öğrenenleri, yönlendirmeli anlatımla destekler.
Liderlik güncelleme videoları şirket yöneticilerinin haberleri, hedefleri veya değişiklikleri doğrudan paylaşmasını sağlar. Kurum genelinde şeffaflığı ve uyumu güçlendirirler.
Öğrenme kursları, dersleri, eğitimleri ve bilgi değerlendirmelerini video aracılığıyla sunan yapılandırılmış eğitim programlarıdır. Okullarda, çevrimiçi platformlarda ve kurumsal eğitim ortamlarında yaygın olarak kullanılır.
M
Tıbbi bilgi paylaşımı videoları sağlık kavramlarını, tedavileri ve prosedürleri açıklar. Kamuoyunun sağlık konularını daha iyi anlamasını ve eğitim süreçlerini geliştirmek için profesyoneller, kurumlar ve eğitimciler tarafından kullanılır.
Motivasyon videoları izleyicileri ilham vermek, motive etmek ve enerjilendirmek için tasarlanır. Genellikle kişisel gelişim, dayanıklılık ve kendini geliştirme temalarını içerir.
Film ve müzik inceleme videoları yeni veya klasik eğlence içeriklerine eleştiri ve analiz sunar. İzleyicilerin bir sonraki izleyecekleri ya da dinleyecekleri şeyi seçmelerine yardımcı olur.
Bunlar, yaratıcı videolardır ve yapay zeka tarafından oluşturulan veya geliştirilen özgün müzik ya da hikaye anlatımı içeren içeriklerdir. Eğlenceyi yenilikçi teknolojiyle birleştirirler.
N
Haber ve hikâye anlatımı videoları güncel olayları, insan hikâyelerini veya kültürel anlatıları paylaşır. İzleyicileri bilgilendirir ve etkileyici, bilgilendirici içeriklerle onları sürece dahil eder.
Bunlar, düzenli güncellemeler olup müşterileri, çalışanları veya toplulukları bilgilendirmek için e-posta ya da video yoluyla paylaşılır. Duyurular, başarılar ve diğer ilgili haberleri içerirler.
O
İsteğe bağlı web seminerleri ve podcast'ler önceden kaydedilmiş ve istenilen zamanda izlenebilen veya dinlenebilen ses ya da video oturumlarıdır. Uzman görüşlerine, düşünce liderliğine ve niş tartışmalara esnek erişim sunarlar.
Oryantasyon eğitim videoları yeni çalışanların veya kullanıcıların şirket araçları, kültürü ve beklentileri konusunda hızla bilgi sahibi olmasına yardımcı olur. Deneyime tutarlı ve sıcak bir başlangıç sağlarlar.
P
Kişisel selamlama veya tanıtım videoları kendinizi samimi ve akılda kalıcı bir şekilde tanıtmak için kullanılan kısa mesajlardır. Genellikle networking, işe alıştırma (onboarding) veya iletişim kurma (outreach) süreçlerinde kullanılır.
Kişiselleştirilmiş satış iletişimi potansiyel müşterilere özel olarak uyarlanmış mesajlar veya videolar göndermeyi içerir. Bu yaklaşım, güven ilişkisi kurmayı, teklifinizin alıcı için ne kadar ilgili olduğunu göstermeyi ve dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlar.
Post-prodüksiyon, ham görüntülerin kurgulandığı, renk düzenlemesinin yapıldığı ve ses, müzik, grafikler ile efektlerle zenginleştirildiği video oluşturmanın son aşamasıdır. Videonun son hâlini aldığı ve yayınlama ya da dağıtıma hazırlanıldığı süreçtir.
Ön prodüksiyon, senaryo yazımı, storyboard hazırlama, oyuncu seçimi, mekân keşfi ve zamanlama planlamasını içeren video oluşturmanın planlama aşamasıdır. Bu aşama, sorunsuz bir prodüksiyon için temel atar ve yaratıcı uyum ile lojistik hazırlığın sağlanmasına yardımcı olur.
Ürün duyuru videoları yeni özellikleri, hizmetleri veya ürün lansmanlarını hedef kitlenize tanıtır. İlgi uyandırmak, müşterileri bilgilendirmek ve medyanın dikkatini çekmek için kullanılır.
Ürün tanıtım videoları kısa, bilgilendirici kliplerdir; bir ürünün nasıl çalıştığını ve temel faydalarını gösterir. Genellikle müşterileri bilgilendirmek, satış ekiplerini desteklemek ve karmaşık özellikleri basitleştirmek için kullanılır.
Ürün inceleme videolarıbelirli bir ürünün özelliklerini, artılarını ve eksilerini değerlendirir. Tarafsız görüşler veya kullanıcı deneyimleri sunarak potansiyel alıcılara yol gösterir.
Prodüksiyon, çekim olarak da bilinir, planlanan tüm görüntülerin kamera, ışık ve ses ekipmanları kullanılarak kaydedildiği aşamadır. Bu aşama, senaryo ve storyboard rehberliğinde, yaratıcı vizyonun stüdyoda veya sahada hayata geçirilmesini içerir.
R
Dini videolar öğretileri, duaları, vaazları veya manevi mesajları paylaşır. Toplulukların bağlantıda kalmasına ve inançlarını derinleştirmesine yardımcı olur.
S
İş güvenliği eğitim videoları izleyicilere kazaları nasıl önleyeceklerini ve acil durumlara nasıl müdahale edeceklerini anlatır. Yüksek riskli sektörlerde ve işyeri ortamlarında hayati öneme sahiptir.
Satış sunumları bir ürün, hizmet veya teklifi tanıtan, yapılandırılmış sunumlardır. Genellikle satış ekipleri tarafından potansiyel alıcıları veya müşterileri ikna etmek için kullanılır.
Senaryo yazımı, bir video için diyalog, anlatım ve kurgunun oluşturulması sürecidir. Hikâye anlatımının temelini oluşturur ve prodüksiyon sürecine yön verir.
Sosyal medya videoları Instagram, TikTok ve LinkedIn gibi platformlar için tasarlanmış kısa biçimli içeriklerdir. Markaların kitlelerle etkileşim kurmasına, marka bilinirliği oluşturmasına ve güncel duyuruları veya kampanyaları paylaşmasına yardımcı olurlar.
Bu videolar müşterilerin, danışanların veya çalışanların olumlu deneyimlerini öne çıkarır. Gerçek sonuçlar üzerinden güven ve itibar oluşturur.
Beceri temelli eğitim videoları yazılım kullanımı, makine işletimi veya iletişim gibi belirli yetkinlikleri öğretir. Çalışanları veya öğrencileri hedeflenen alanlarda beceri geliştirmeleri için kullanılır.
Bir videoyu çevirme demek, konuşulan veya yazılı dili başka bir dile dönüştürmek anlamına gelir. Bu, altyazı eklemeyi, dublaj yapmayı veya yeni ses parçaları oluşturmayı içerebilir.
Bu süreç, transkripsiyon, makine çevirisi ve seslendirme gibi araçlar kullanarak İngilizce olmayan video içeriklerini İngilizceye dönüştürmeyi içerir. Genellikle İngilizce konuşan kitlelere ulaşmak için kullanılır.
V
Video YZvideo içeriğini analiz etmek, düzenlemek, iyileştirmek veya oluşturmak için yapay zekanın kullanılmasını ifade eder. Nesne tanıma, sahne algılama ve otomatik video oluşturma gibi araçlara güç verir.
Video oluşturucu, metin, görseller veya şablonlardan video oluşturan bir yazılım aracıdır. Düzenleme ve anlatımı otomatikleştirmek için yapay zeka (YZ) ile çalışabilir.
Bir video çevirici, bir videodaki dili başka bir dile dönüştürür; bunu genellikle altyazılar veya dublajlı ses ile yapar. YZ video çeviriciler bu süreci hız ve doğrulukla otomatikleştirir.
Seslendirme, bir videoya sonradan eklenmek üzere ayrı olarak kaydedilen ve açıklama yapmak, yönlendirmek veya bir hikâye anlatmak için kullanılan anlatımdır. Genellikle eğitim videolarında, belgesellerde ve reklamlarda kullanılır.