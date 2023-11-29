Hikayenizi özgür bırakın.
HeyGen hakkında

HeyGen'de misyonumuz, erişilebilir yapay zeka video oluşturma ile bireyleri güçlendirmek etrafında şekilleniyor. Herkesin, fikirlerini hayata geçirmek için gelişmiş ekipmanlara veya sınırsız kaynaklara ihtiyaç duymadan yaratıcılığını ifade edebilmesi gerektiğine inanıyoruz.

129.154.305Oluşturulan videolar
103.402.001Oluşturulan avatarlar
17.753.709Çevrilen videolar
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya çapında milyonlarca kişi tarafından güveniliyor.
Misyonumuz

Herkesin bir hikâyesi var. HeyGen, bunu anlatmanıza olanak tanır.

ABOUT US

HeyGen'i neden geliştiriyoruz: fikirden yeniliğe

HeyGen, video oluşturmayı zahmetsiz hale getirme fikriyle yola çıktı. Bugün, yapay zeka ile hikâye anlatımını dönüştürüyor, herkesin hiçbir sınır olmadan yüksek kaliteli videolar oluşturmasını sağlıyoruz.

Video odaklı bir dünyada yaşıyoruz

YouTube'da her gün 1 milyardan fazla saat video izleniyor ve ortalama bir kişi her hafta 17 saat video izliyor. Dolayısıyla bir işletme müşteri istiyorsa, videolara ihtiyaç duyar. Ve videoların kamera, oyuncular, mekânlar, kurgu yazılımları, yeniden çekimler… gibi pek çok şeye ihtiyacı vardır. Tüm bunların sonucunda, ortaya çıkan videoların maliyeti dakikada en az 1.000 $ olabilir.

Ve sonra yapay zeka ortaya çıktı

İnsanlar videoyu seviyor. Ama çoğu insan kamerada olmayı sevmiyor. Kurucu Joshua Xu, Snap'te mühendis olarak çalışırken, SnapChat Ads ve AI camera için özellikler geliştirirken bunu fark etti. Ancak yapay zeka video oluşturma sayesinde herkes içindeki hikâye anlatıcısını ortaya çıkarabilir — kamerayı ortadan kaldırmak, görsel hikâye anlatımında yaratıcılığı ve özgürlüğü aslında daha da açığa çıkarıyor. İşte HeyGen böyle doğdu.

Artık yalnızca bir senaryoya ihtiyacınız var

HeyGen ile işletmeler yalnızca metinlerini yazarak videolarını oluşturabilir. Kamera yok, bütçe derdi yok, strese gerek yok. 100.000'den fazla şirkete ve milyonlarca insana, videoları ölçekli şekilde oluşturma, yerelleştirme ve kişiselleştirme konusunda yardımcı olduk — ve bu daha sadece başlangıç. YZ video teknolojisinin etik kullanımı için sektör standartlarını belirlerken ve daha sürükleyici YZ deneyimlerine öncülük ederken, bunun yalnızca başlangıç olduğunu biliyoruz. Bu hikâyenin nereye gideceğini görmek için heyecanlıyız.

En iyiler için tasarlandı, en iyiler tarafından destekleniyor

HeyGen, hikaye anlatımını YZ destekli video ile dönüştürme vizyonumuzu paylaşan Benchmark, Conviction, Thrive Capital ve Bond gibi önde gelen yatırımcılar tarafından desteklenmekten gurur duymaktadır.

YZ video girişimi HeyGen, yatırım turunda 500 milyon dolar değerlemeye ulaştı

Bloomberg

20 Haz 2024

HeyGen yapay zeka video patlamasıyla roket hızında yükseliyor

Forbes

06 Kas 2025

Önde gelen girişim sermayedarlarına göre 2024’ün en umut verici 44 yapay zeka girişimi

Business Insider

9 Eyl 2024

YZ video girişimi HeyGen, yatırım turunda 500 milyon dolar değerleme aldı

Forbes

29 Kas 2023

Ofislerimiz

Dünya çapındaki ofislerimiz, YZ destekli video oluşturmanın geleceğini şekillendirmek için en parlak zihinleri bir araya getiriyor.

Los Angeles

12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094

San Francisco

180 Sansome Street San Francisco, CA 94104

Palo Alto

3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306

Toronto

1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1

Doğru olanı yapmaya kararlıyız

Güven ve güvenlik, operasyonlarımızın merkezinde yer alır. Gelişmiş kullanıcı doğrulama protokollerimiz ve güçlü içerik denetleme süreçlerimiz, ürünlerimizin güvenlik, sorumluluk ve etik standartlarını sürekli olarak geliştirir.

SOC 2 TİP II

GDPR

CCPA

DPF

AI ACT

Birlikte çalışalım

Bu, özel bir yolculuğun başlangıcı olabilir. HeyGen'deki kariyer fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır

HeyGen’in YZ dublaj aracı en doğal dudak senkronizasyonu yeteneklerini sunuyor mu?

Evet. HeyGen, dudak hareketlerinin seslendirmelerle mükemmel şekilde eşleşmesini sağlayan gelişmiş yüz senkronizasyon teknolojisiyle geliştirilmiştir. Bu sayede, pazarlama videolarından eğitim materyallerine kadar farklı içerik formatlarında sorunsuz çalışan, doğal ve insan benzeri bir dublaj deneyimi sunar.

HeyGen’in YZ dublaj aracı ne işe yarar?

HeyGen’in ses dublaj aracı, orijinal sesi yapay zeka ile oluşturulan çok dilli seslendirmelerle değiştirirken ton, stil ve dudak senkronizasyonunu korur. Bu sayede içerik üreticileri, karmaşık kurgu süreçlerine veya pahalı dublaj ekiplerine ihtiyaç duymadan anında profesyonel, yerelleştirilmiş videolar oluşturabilir.

HeyGen birden fazla dili etkili bir şekilde kullanabiliyor mu?

Evet. HeyGen, 175’ten fazla dil ve lehçede çok dilli dublajı destekleyerek tek bir videonun hızla birden fazla dile uyarlanmasını sağlar. Bu sayede, uluslararası pazarlarda tutarlı kalite arayan işletmeler ve içerik üreticileri için küresel içerik dağıtımı son derece sorunsuz hâle gelir.

YZ, dublaj sırasında dudak senkronizasyonu doğruluğunu nasıl koruyor?

HeyGen, YZ tabanlı animasyon ve zamanlama modelleri kullanarak ses parçalarını yüz hareketleriyle hizalar. Bu sayede dublajlı konuşma, dudak hareketleriyle doğal bir şekilde örtüşür ve izleyicilerin dikkatinin senkronizasyon hatalarına değil, verilmek istenen mesaja odaklanmasını sağlar.

Ses dublajı insan gibi mi yoksa robotik mi duyuluyor?

HeyGen’in YZ sesleri gerçekçi, ifade gücü yüksek ve profesyonel kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Mekanik metinden sese araçlarının aksine, sıcak ve doğal bir ses sunarak eğitim, pazarlama veya hikâye anlatımı için hazırlanan videoların daha samimi ve gerçekçi hissettirmesini sağlar.

Dublaj yaparken farklı sesler veya aksanlar seçebilir miyim?

Evet. HeyGen, farklı cinsiyetler, tonlar ve bölgesel aksanlar arasında geniş bir ses kütüphanesi sunar. Bu esneklik, videonuzun marka kimliğini, hedef kitlenizin beklentilerini ve kültürel bağlamı en yüksek etki için uyumlu hale getirmenize yardımcı olur.

HeyGen YZ dublajını kullanmak için video düzenleme becerilerine ihtiyacım var mı?

Herhangi bir video düzenleme becerisine gerek yoktur. Videonuzu yükleyin, bir dil ve ses seçin, gerisini HeyGen otomatik olarak halleder. Platformun sezgisel tasarımı, dublajı yeni başlayanlar için bile erişilebilir hale getirir.

HeyGen, film ve TV için dil dublajını kolaylaştıracak mı?

HeyGen, film ve televizyon için dil dublajını kolaylaştırır. 175’ten fazla dil ve lehçede akıcı ses uyarlaması sunar. Bu sayede, orijinal hissi ve duygusal etkiyi korurken küresel dağıtımı kolaylaştırır.

