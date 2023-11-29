Hikayenizi özgür bırakın.
HeyGen'de misyonumuz, erişilebilir yapay zeka video oluşturma ile bireyleri güçlendirmek etrafında şekilleniyor. Herkesin, fikirlerini hayata geçirmek için gelişmiş ekipmanlara veya sınırsız kaynaklara ihtiyaç duymadan yaratıcılığını ifade edebilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Herkesin bir hikâyesi var. HeyGen, bunu anlatmanıza olanak tanır.
HeyGen'i neden geliştiriyoruz: fikirden yeniliğe
HeyGen, video oluşturmayı zahmetsiz hale getirme fikriyle yola çıktı. Bugün, yapay zeka ile hikâye anlatımını dönüştürüyor, herkesin hiçbir sınır olmadan yüksek kaliteli videolar oluşturmasını sağlıyoruz.
Video odaklı bir dünyada yaşıyoruz
YouTube'da her gün 1 milyardan fazla saat video izleniyor ve ortalama bir kişi her hafta 17 saat video izliyor. Dolayısıyla bir işletme müşteri istiyorsa, videolara ihtiyaç duyar. Ve videoların kamera, oyuncular, mekânlar, kurgu yazılımları, yeniden çekimler… gibi pek çok şeye ihtiyacı vardır. Tüm bunların sonucunda, ortaya çıkan videoların maliyeti dakikada en az 1.000 $ olabilir.
Ve sonra yapay zeka ortaya çıktı
İnsanlar videoyu seviyor. Ama çoğu insan kamerada olmayı sevmiyor. Kurucu Joshua Xu, Snap'te mühendis olarak çalışırken, SnapChat Ads ve AI camera için özellikler geliştirirken bunu fark etti. Ancak yapay zeka video oluşturma sayesinde herkes içindeki hikâye anlatıcısını ortaya çıkarabilir — kamerayı ortadan kaldırmak, görsel hikâye anlatımında yaratıcılığı ve özgürlüğü aslında daha da açığa çıkarıyor. İşte HeyGen böyle doğdu.
Artık yalnızca bir senaryoya ihtiyacınız var
HeyGen ile işletmeler yalnızca metinlerini yazarak videolarını oluşturabilir. Kamera yok, bütçe derdi yok, strese gerek yok. 100.000'den fazla şirkete ve milyonlarca insana, videoları ölçekli şekilde oluşturma, yerelleştirme ve kişiselleştirme konusunda yardımcı olduk — ve bu daha sadece başlangıç. YZ video teknolojisinin etik kullanımı için sektör standartlarını belirlerken ve daha sürükleyici YZ deneyimlerine öncülük ederken, bunun yalnızca başlangıç olduğunu biliyoruz. Bu hikâyenin nereye gideceğini görmek için heyecanlıyız.
En iyiler için tasarlandı, en iyiler tarafından destekleniyor
HeyGen, hikaye anlatımını YZ destekli video ile dönüştürme vizyonumuzu paylaşan Benchmark, Conviction, Thrive Capital ve Bond gibi önde gelen yatırımcılar tarafından desteklenmekten gurur duymaktadır.
YZ video girişimi HeyGen, yatırım turunda 500 milyon dolar değerlemeye ulaştı
Bloomberg
20 Haz 2024
Bloomberg
20 Haz 2024
HeyGen yapay zeka video patlamasıyla roket hızında yükseliyor
Forbes
06 Kas 2025
Forbes
06 Kas 2025
Önde gelen girişim sermayedarlarına göre 2024’ün en umut verici 44 yapay zeka girişimi
Business Insider
9 Eyl 2024
Business Insider
9 Eyl 2024
YZ video girişimi HeyGen, yatırım turunda 500 milyon dolar değerleme aldı
Forbes
29 Kas 2023
Forbes
29 Kas 2023
Ofislerimiz
Dünya çapındaki ofislerimiz, YZ destekli video oluşturmanın geleceğini şekillendirmek için en parlak zihinleri bir araya getiriyor.
Los Angeles
12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094
San Francisco
180 Sansome Street San Francisco, CA 94104
Palo Alto
3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306
Toronto
1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1
Doğru olanı yapmaya kararlıyız
Güven ve güvenlik, operasyonlarımızın merkezinde yer alır. Gelişmiş kullanıcı doğrulama protokollerimiz ve güçlü içerik denetleme süreçlerimiz, ürünlerimizin güvenlik, sorumluluk ve etik standartlarını sürekli olarak geliştirir.
SOC 2 TİP II
GDPR
CCPA
DPF
AI ACT
Birlikte çalışalım
Bu, özel bir yolculuğun başlangıcı olabilir. HeyGen'deki kariyer fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır
HeyGen’in YZ dublaj aracı en doğal dudak senkronizasyonu yeteneklerini sunuyor mu?
Evet. HeyGen, dudak hareketlerinin seslendirmelerle mükemmel şekilde eşleşmesini sağlayan gelişmiş yüz senkronizasyon teknolojisiyle geliştirilmiştir. Bu sayede, pazarlama videolarından eğitim materyallerine kadar farklı içerik formatlarında sorunsuz çalışan, doğal ve insan benzeri bir dublaj deneyimi sunar.
HeyGen’in YZ dublaj aracı ne işe yarar?
HeyGen’in ses dublaj aracı, orijinal sesi yapay zeka ile oluşturulan çok dilli seslendirmelerle değiştirirken ton, stil ve dudak senkronizasyonunu korur. Bu sayede içerik üreticileri, karmaşık kurgu süreçlerine veya pahalı dublaj ekiplerine ihtiyaç duymadan anında profesyonel, yerelleştirilmiş videolar oluşturabilir.
HeyGen birden fazla dili etkili bir şekilde kullanabiliyor mu?
Evet. HeyGen, 175’ten fazla dil ve lehçede çok dilli dublajı destekleyerek tek bir videonun hızla birden fazla dile uyarlanmasını sağlar. Bu sayede, uluslararası pazarlarda tutarlı kalite arayan işletmeler ve içerik üreticileri için küresel içerik dağıtımı son derece sorunsuz hâle gelir.
YZ, dublaj sırasında dudak senkronizasyonu doğruluğunu nasıl koruyor?
HeyGen, YZ tabanlı animasyon ve zamanlama modelleri kullanarak ses parçalarını yüz hareketleriyle hizalar. Bu sayede dublajlı konuşma, dudak hareketleriyle doğal bir şekilde örtüşür ve izleyicilerin dikkatinin senkronizasyon hatalarına değil, verilmek istenen mesaja odaklanmasını sağlar.
Ses dublajı insan gibi mi yoksa robotik mi duyuluyor?
HeyGen’in YZ sesleri gerçekçi, ifade gücü yüksek ve profesyonel kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Mekanik metinden sese araçlarının aksine, sıcak ve doğal bir ses sunarak eğitim, pazarlama veya hikâye anlatımı için hazırlanan videoların daha samimi ve gerçekçi hissettirmesini sağlar.
Dublaj yaparken farklı sesler veya aksanlar seçebilir miyim?
Evet. HeyGen, farklı cinsiyetler, tonlar ve bölgesel aksanlar arasında geniş bir ses kütüphanesi sunar. Bu esneklik, videonuzun marka kimliğini, hedef kitlenizin beklentilerini ve kültürel bağlamı en yüksek etki için uyumlu hale getirmenize yardımcı olur.
HeyGen YZ dublajını kullanmak için video düzenleme becerilerine ihtiyacım var mı?
Herhangi bir video düzenleme becerisine gerek yoktur. Videonuzu yükleyin, bir dil ve ses seçin, gerisini HeyGen otomatik olarak halleder. Platformun sezgisel tasarımı, dublajı yeni başlayanlar için bile erişilebilir hale getirir.
HeyGen, film ve TV için dil dublajını kolaylaştıracak mı?
HeyGen, film ve televizyon için dil dublajını kolaylaştırır. 175’ten fazla dil ve lehçede akıcı ses uyarlaması sunar. Bu sayede, orijinal hissi ve duygusal etkiyi korurken küresel dağıtımı kolaylaştırır.
Yapay zeka ile video oluşturmaya başlayın
Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.