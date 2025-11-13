YZ avatar oluşturucu

HeyGen’in kullanımı kolay platformuyla dakikalar içinde kendi YZ avatarınızı oluşturun. İster iş sunucusuna, ister influencer tarzı konuşan avatara, ister özel bir karaktere ihtiyacınız olsun, ücretsiz YZ avatar oluşturucumuz size stüdyo kalitesinde avatar tasarlama, düzenleme ve canlandırma gücü sunar. Tasarım becerisi gerekmez. Sadece yazın, yükleyin ve oluşturun. Bu kadar kolay.

Bir avatar seçin
Senaryonuzu yazın
Herhangi bir dilde yazın
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 karakter
129.158.675Oluşturulan videolar
103.408.112Oluşturulan avatarlar
17.753.207Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

HeyGen neden lider YZ avatar oluşturucu

Gelişmiş yüz animasyonu ve ses senkronizasyonu teknolojisiyle desteklenen HeyGen, bugün piyasadaki en iyi YZ avatar oluşturucuyu sunar. Gerçeğe yakın avatarlarımız, mimikleri, jestleri ve konuşmayı gerçek zamanlı olarak eşleştirir; bu da onları sosyal medya, eğitim, pazarlama ve müşteri desteği kanallarında hedef kitlenizi etkilemek için mükemmel hale getirir.

Ücretsiz başlayın
Hazır avatar
Avatar IV modeli
Dijital ikiz

Kendi özel YZ avatarlarınızı oluşturun

Markanıza özel, benzersiz şekilde uyarlanmış özel YZ avatarları oluşturun; gerçekçi Avatar IV modellerinden, tek bir görselden oluşturulan fotoğraf avatarlarına veya kendi kaydınızdan oluşturulan video avatarlarına kadar. Her özel avatar, farklı görünümler, kıyafetler ve arka planlarla stillendirilebilir; böylece yaratıcı ihtiyaçlarınızı tutarlı ve ölçeklenebilir bir şekilde temsil edebilirsiniz.

Ücretsiz başlayın

Avatar IV

Tek bir görseli, doğal ses senkronizasyonu, ifade yüklü yüz hareketleri ve gerçekçi el jestleriyle eksiksiz bir videoya dönüştürün.

Avatar IV image

Avatar oluşturun

Video Avatar image

Video avatar

Kendinizi çekerek size benzeyen ve sizin gibi konuşan, gerçeğe yakın bir avatar oluşturun; böylece bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmayın.

Fotoğraf avatarı

Tek bir görsel ve metin tabanlı talimatlarla, kendinizin sınırsız sayıda yapay zeka fotoğraf avatarını anında oluşturun.

UGC avatarları

TikTok, Reels ve YouTube için içerik üreticisi tarzında, dikkat çeken kullanıcı üretimi içerik (UGC) videolarını, yetenek işe almadan oluşturun.

Şunlardan birini seçin: 1.000+ hazır YZ avatar modeli

Profesyonel sunuculardan influencer tarzı avatarlar ve çok kültürlü modellere kadar HeyGen, YZ ile oluşturulmuş geniş bir stok avatar yelpazesi sunar. Bunları iş toplantıları, ürün eğitimleri, reklamlar veya müşteri hizmetleri videoları için kolayca uyarlayın. Avatarlarımız, dünyanın her yerinde ve dilediğiniz dilde hedef kitlenizle bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Ücretsiz başlayın

YZ avatarı nasıl oluşturulur dijital ikiz

HeyGen’in dijital ikiz teknolojisiyle kendinizi tamamen animasyonlu bir YZ avatara dönüştürün. Görüntünüzü bir kez kaydedin ve tekrar kameranın karşısına geçmenize gerek kalmadan, talep üzerine video oluşturmak için kullanın.

Adım 1

HeyGen platformuna kendinizin net bir fotoğrafını yükleyin

Adım 1

Adım 2

Benzersiz görünümünüzü yansıtmak için kişisel YZ avatar modelinizi eğitin

Adım 2

3. adım

Avatarınızın stilini, kıyafetini ve arka planını özelleştirin

3. adım

Adım 4

Bir ses seçin veya kendi sesinizi yakalamak için ses klonlama özelliğini kullanın

Adım 4

Adım 5

Her amaç için YZ dijital ikiz avatarınızla videolar oluşturun

Adım 5
Ogilvy, duyguları YZ sihriyle şarkılara dönüştürüyor
Ogilvy ve Milka, Z kuşağının duygularını bir Milka çubuğunu okutarak özel rap şarkılarına ve videolara dönüştürebildiği, yapay zeka destekli “Let Snelle Sing It for You” kampanyasını hayata geçirdi.

HeyGen neden en iyi YZ avatar oluşturucusudur

HeyGen, hız, kalite ve esnekliği tek bir hepsi bir arada platformda bir araya getirir. Metin prompt'larından avatarlar oluşturun, fotoğrafları avatarlara dönüştürün veya stok kütüphanemizden seçim yapın. Güçlü düzenleme araçlarıyla HeyGen, içerik üreticileri, markalar ve eğitimciler için en iyi YZ avatar video oluşturucuyu sunar.

Ücretsiz başlayın
En hızlı oluşturma

Geleneksel video prodüksiyonuna göre çok daha hızlı, sadece birkaç dakikada yüksek kaliteli videolar oluşturun.

Kullanımı kolay

Herhangi bir düzenleme veya teknik beceri gerektirmeden herkesin kullanabileceği sezgisel arayüzle zahmetsiz video oluşturma.

Hepsi bir arada editör

İlk taslaktan son videoya kadar, metin tabanlı bir editörle video oluşturmayı belge yazmak kadar kolay hale getirin.

YZ avatarınızı hayata geçirin ses ve ses efektleriyle

175'ten fazla dil ve aksanda 100'den fazla gerçekçi YZ sesinden seçim yapın. Kendi sesinizi klonlayın, benzersiz tonlar tasarlayın veya HeyGen avatarlarını üçüncü taraf metinden sese sağlayıcılarıyla entegre edin. İster profesyonel anlatım ister rahat influencer içerikleri için olsun, HeyGen avatarınızın en az görünümü kadar gerçekçi ses çıkarmasını sağlar.

Ücretsiz başlayın
100+ stok sesten seçim yapın

YZ avatarı nasıl oluşturulurdijital ikiz

HeyGen’in dijital ikiz teknolojisiyle kendinizi tamamen animasyonlu bir YZ avatarına dönüştürün. Görüntünüzü bir kez kaydedin ve tekrar tekrar kamera karşısına geçmenize gerek kalmadan, talep üzerine video oluşturmak için kullanın.

Adım 1

Oluşturma panelinden Avatar IV'i seçin.

Adım 1

Adım 3

HeyGen’in YZ avatar video oluşturucusu, onu gerçeğe yakın bir avatara dönüştürür.

Adım 3

Adım 2

Yüzünüzün tek bir fotoğrafını yükleyin.

Adım 2

Adım 4

Gerçekçilik için konuşma, jestler ve dudak senkronizasyonu ekleyin

Adım 4

Adım 5

YZ ile oluşturduğunuz avatar videoyu YouTube, sosyal medya vb. tüm ihtiyaçlarınız için dışa aktarın.

Adım 5

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi YZ video platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı şekilde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
play buttonWatch video

Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır.

YZ avatarı nedir?

Bir YZ avatarı, yapay zeka kullanılarak oluşturulan, insanın son derece gerçekçi dijital bir temsilidir. Bu avatarlar, insan benzeri konuşma, yüz ifadeleri ve jestler sunabildikleri için ölçeklenebilir video oluşturma, sanal iletişim ve dijital içerik üretimi için idealdir. HeyGen'de YZ avatarlarımız, gerçek oyuncuların ve yeteneklerin onaylı verileriyle oluşturulur. Oyuncuları, yüz benzerlikleri kullanılarak oluşturulan her video için ücretlendirerek etik yapay zeka uygulamalarını güvence altına alıyor, en son nesil üretken YZ teknolojisini sorumlu içerik oluşturma anlayışıyla birleştiriyoruz.

YZ avatar oluşturucu nedir?

YZ avatar oluşturucu, metni dijital avatarlar kullanarak gerçekçi video içeriğine dönüştüren güçlü bir araçtır. HeyGen ile kamera, oyuncu veya kurgu yazılımına ihtiyaç duymadan anında stüdyo kalitesinde videolar oluşturabilirsiniz.

Ücretsiz bir YZ avatar oluşturucu var mı?

Evet, HeyGen yapay zeka avatarları oluşturmak, ses eklemek ve kısa videolar hazırlamak için ücretsiz bir sürüm sunar. Premium planlar ise HD ve 4K oluşturma, özelleştirme ve ticari kullanım gibi gelişmiş özelliklerin kilidini açar.


Kendimin veya bir ekip arkadaşımın özel bir avatarını oluşturabilir miyim?

Kesinlikle. HeyGen, size özel kişiselleştirilmiş bir YZ avatarı oluşturmayı kolaylaştırır. Yalnızca yönlendirmeli sürecimizi kullanarak kısa bir kalibrasyon videosu kaydedin; yapay zekamız sizin (veya ekip arkadaşınızın) tıpkı sizin gibi konuşan, gerçeğe çok yakın dijital bir versiyonunu oluşturacaktır. Dijital ikizinizi şimdi HeyGen ile oluşturun.


2025'in en iyi yapay zeka avatar oluşturucusu hangisi?

HeyGen, kullanımı son derece kolay olduğu ve gerçekçi konuşan avatarları çok hızlı oluşturduğu için en iyi YZ avatar oluşturucusudur. Metinleri, görselleri veya ses dosyalarını birkaç dakika içinde videoya dönüştürebilirsiniz. 40’tan fazla dili desteklediği için pazarlama, eğitim veya öne çıkan içerikler oluşturma gibi pek çok kullanım alanı için idealdir.

HeyGen ile yapay zeka avatar videosunu nasıl oluşturabilirim?

HeyGen ile çalışmaya başlamak hızlı ve kolaydır: Ücretsiz bir HeyGen hesabı için Kayıt Olun, hazır bir avatar seçin veya kendi özel avatarınızı oluşturun, metninizi yazın — yapay zeka avatarlarımız onu kusursuz dudak senkronizasyonuyla seslendirsin, videonuzu görsellerle özelleştirin ve videonuzu dışa aktarın veya yayınlayın.


HeyGen YZ avatarları birden fazla dili destekliyor mu?

Evet, HeyGen avatarları 175’ten fazla dil ve lehçede konuşabilir; bu da onları küresel iletişim, eğitim ve müşteri etkileşimi için ideal hale getirir.


HeyGen'in YZ avatarları ne kadar gerçekçi?

HeyGen'in YZ avatarları, insan benzeri mimikler, jestler ve ses entegrasyonunu bir araya getirerek son derece gerçekçi, etkileyici ve canlı videolar oluşturmak üzere tasarlanmıştır. HeyGen ile daha önce hiç olmadığı kadar gerçekçiliği deneyimleyin.

HeyGen avatarları duyguları ve jestleri gösterebilir mi?

Evet. HeyGen avatarları yalnızca konuşmakla kalmaz. Aynı zamanda metninizin tonuna uygun doğal yüz ifadeleri ve jestler de kullanırlar. Bu, iletişimi daha etkileyici hale getirir ve videolarınızın daha gerçekçi ve insani hissettirmesine yardımcı olur.

HeyGen avatarları için hangi özelleştirme seçenekleri mevcut?

HeyGen kapsamlı özelleştirme imkânı sunar. Look Packs gibi özelliklerle, markanıza uyacak şekilde cilalı, eğlenceli veya sıra dışı stiller arasında hızla geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca kıyafetleri, tonları ve sesleri ayarlayarak avatarınızın yansıtmak istediğiniz kişiliği tam olarak ortaya koymasını sağlayabilirsiniz.

HeyGen hazır veya sektöre özel avatarlar sunuyor mu?

Evet. İş, eğitim, pazarlama ve daha fazlası için tasarlanmış, kullanıma hazır 100'den fazla stok avatar arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca sağlık, satış ve kurumsal eğitim gibi sektörlere özel hazırlanmış avatarlar da bulunur; böylece en baştan itibaren profesyonel bir seçenek elde edersiniz.

HeyGen, geleneksel video prodüksiyonuna kıyasla nasıl zaman kazandırır?

HeyGen ile kamera, stüdyo ve montaj süreçlerini atlayabilirsiniz. Metninizi yazın, bir avatar seçin ve dakikalar içinde videonuzu oluşturun. Bu sayede ekipler, reklam, eğitim ve içerik pazarlaması için video üretimini hızlı ve maliyet açısından verimli bir şekilde ölçeklendirebilir.

Yapay zeka ile video oluşturmaya başlayın

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi yapay zeka videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Toplantı ayarlayın
CTA background