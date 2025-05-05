HeyGen İş Ortağı olun

HeyGen İş Ortaklığı Programı'na katılın ve yönlendirdiğiniz her yeni müşteri için 3 ay boyunca %35 oranında tekrar eden komisyon kazanın:

• Creator ve Team planlarında %35 komisyon
• 30 günlük son tıklama süresi
• Sınırsız kazanç
• Aylık ödemeler

Kazanmaya Başlayın
129.157.680Oluşturulan videolar
103.402.275Oluşturulan avatarlar
17.753.982Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Nasıl çalışır

1. Başvurun

HeyGen İş Ortaklığı Programı'na katılmak için kısa bir başvuru gönderin.

Hemen Başvurun

2. Paylaşın

HeyGen’i YouTube videolarında, sosyal video içeriklerinde, blog yazılarında, bültenlerde veya topluluklarda yönlendirme bağlantınızı kullanarak tanıtın.

3. Kazanın

Başkası sizin bağlantınız üzerinden yeni bir Creator veya Teams aboneliğine kayıt olduğunda, ilk 3 ay boyunca %35 komisyon kazanın.

Minimum ödeme tutarı 30 $'dır ve PayPal üzerinden yapılır.

Ne Kadar Kazanabilirsiniz?

300 $+

Yönlendirilen 10 müşteri

1.500 $+

50 yönlendirilen müşteri

3.000 $+

Yönlendirilen 100 müşteri

İş ortakları HeyGen'i tanıtmayı neden seviyor?

Çığır açan kategori

Çığır açan kategori
YZ videosu, en hızlı büyüyen içerik üretici araç kategorilerinden biridir. İşletmelerin, pazarlamacıların ve içerik üreticilerin hepsinin video içeriğe ihtiyacı var. 30 milyondan fazla kullanıcıdan ve Fortune 100 şirketlerinin %85'inden oluşan bir topluluk tarafından kullanılan HeyGen, videoları zahmetsizce oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştırır.

Açıklaması Kolay Ürün

Açıklaması Kolay Ürün
HeyGen, insanların fikirlerini dakikalar içinde profesyonel videolara dönüştürmelerine yardımcı olan bir YZ video platformudur. Betiklerden, görsellerden ve sunumlardan ya da kullanıcıları fikir aşamasından bitmiş videoya kadar yönlendiren YZ destekli sohbet arayüzü Video Agent üzerinden video oluşturmayı mümkün kılıyoruz.

Geniş hedef kitle uyumu

Geniş hedef kitle uyumu
HeyGen, YZ ve teknoloji içerik üreticileri, pazarlama eğitmenleri, YouTuber’lar, TikTok içerik üreticileri, ajanslar, danışmanlar, eğitim içeriği hazırlayanlar ve L&D ekipleri de dahil olmak üzere çok çeşitli içerik üreticileri ve profesyonellerle güçlü bir şekilde örtüşüyor.
icon
icon
icon
icon
icon

HeyGen ile kazanmaya başlayın

En hızlı büyüyen yapay zeka video platformlarından birini tanıtan içerik üreticileri ve iş ortaklarına katılın.

HeyGen İş Ortaklığı Programına başvurun
icon
icon
icon
icon

Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır

Ne kadar kazanabilirim?

Herhangi bir kazanç sınırı yoktur. Kazancınız, yönlendirdiğiniz kullanıcı sayısıyla birlikte artar.

Ödemeler ne zaman yapılır?

Komisyonlar 60 gün sonra hak edilmiş sayılır ve ardından bir sonraki aylık ödeme döngüsünde ödenir.

Ödemeyi nasıl alırım?

Komisyonlar, geri ödemeler, ters ibrazlar ve abonelik doğrulamasını hesaba katmak için 60 günlük bir doğrulama sürecinden geçer.

Doğrulandıktan sonra komisyonlar, her ayın ilk beş iş günü içinde yapılan bir sonraki aylık ödemeye dahil edilir.

Komisyonlar, HeyGen tarafından alınan gerçek ödemelere göre hesaplanır.

Minimum ödeme eşiği 30 $'dır ve ödemeler yalnızca PayPal üzerinden yapılır.

Komisyon yapısı nedir?

İş ortakları, yönlendirdikleri her yeni ücretli abonelik için ilk 3 ay boyunca %35 komisyon kazanır.

Atıf penceresi nedir?

HeyGen, 30 günlük son tıklama modelini kullanır; yani kayıt olmadan önce tıklanan en son yönlendirme bağlantısı komisyonu alır.

Şartlar ve Koşullar nelerdir?

İş ortakları arama reklamları çalıştıramaz veya kendi iş ortağı bağlantılarını kullanarak satın alma yapamaz. Tam iş ortağı şartlarına buradanulaşabilirsiniz. Programla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya kurallar hakkında açıklamaya ihtiyaç duyuyorsanız, [email protected] adresinden iş ortağı destek ekibimizle iletişime geçin

HeyGen Marka Kitleri - Logo

Tam HeyGen logo kilidi birincil versiyondur ve çoğu durumda kullanılmalıdır. Dikey kilidi yalnızca alanın sınırlı olduğu veya yerleşimin daha kompakt bir format gerektirdiği durumlarda kullanın — örneğin dar yerleşimler, sosyal medya gönderileri veya tam logonun hâlâ net bir şekilde görünür olması gereken dijital ekranlar gibi.

SVG logoları indirin
Heygen
Heygen
Heygen
Heygen

G2'de en hızlı büyüyen ürün

Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:

10 Katvideo üretim hızında artış
5Xvideo oluşturma artışı
%40video izlenme süresinde artış
5Xreklam harcaması getirisi
G24,81.000+ değerlendirme
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge