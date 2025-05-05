HeyGen İş Ortağı olun
HeyGen İş Ortaklığı Programı'na katılın ve yönlendirdiğiniz her yeni müşteri için 3 ay boyunca %35 oranında tekrar eden komisyon kazanın:
• Creator ve Team planlarında %35 komisyon
• 30 günlük son tıklama süresi
• Sınırsız kazanç
• Aylık ödemeler
Nasıl çalışır
1. Başvurun
HeyGen İş Ortaklığı Programı'na katılmak için kısa bir başvuru gönderin.
2. Paylaşın
HeyGen’i YouTube videolarında, sosyal video içeriklerinde, blog yazılarında, bültenlerde veya topluluklarda yönlendirme bağlantınızı kullanarak tanıtın.
3. Kazanın
Başkası sizin bağlantınız üzerinden yeni bir Creator veya Teams aboneliğine kayıt olduğunda, ilk 3 ay boyunca %35 komisyon kazanın.
Minimum ödeme tutarı 30 $'dır ve PayPal üzerinden yapılır.
Ne Kadar Kazanabilirsiniz?
300 $+
Yönlendirilen 10 müşteri
1.500 $+
50 yönlendirilen müşteri
3.000 $+
Yönlendirilen 100 müşteri
İş ortakları HeyGen'i tanıtmayı neden seviyor?
Çığır açan kategori
Açıklaması Kolay Ürün
Geniş hedef kitle uyumu
HeyGen ile kazanmaya başlayın
En hızlı büyüyen yapay zeka video platformlarından birini tanıtan içerik üreticileri ve iş ortaklarına katılın.
Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır
Ne kadar kazanabilirim?
Herhangi bir kazanç sınırı yoktur. Kazancınız, yönlendirdiğiniz kullanıcı sayısıyla birlikte artar.
Ödemeler ne zaman yapılır?
Komisyonlar 60 gün sonra hak edilmiş sayılır ve ardından bir sonraki aylık ödeme döngüsünde ödenir.
Ödemeyi nasıl alırım?
Komisyonlar, geri ödemeler, ters ibrazlar ve abonelik doğrulamasını hesaba katmak için 60 günlük bir doğrulama sürecinden geçer.
Doğrulandıktan sonra komisyonlar, her ayın ilk beş iş günü içinde yapılan bir sonraki aylık ödemeye dahil edilir.
Komisyonlar, HeyGen tarafından alınan gerçek ödemelere göre hesaplanır.
Minimum ödeme eşiği 30 $'dır ve ödemeler yalnızca PayPal üzerinden yapılır.
Komisyon yapısı nedir?
İş ortakları, yönlendirdikleri her yeni ücretli abonelik için ilk 3 ay boyunca %35 komisyon kazanır.
Atıf penceresi nedir?
HeyGen, 30 günlük son tıklama modelini kullanır; yani kayıt olmadan önce tıklanan en son yönlendirme bağlantısı komisyonu alır.
Şartlar ve Koşullar nelerdir?
İş ortakları arama reklamları çalıştıramaz veya kendi iş ortağı bağlantılarını kullanarak satın alma yapamaz. Tam iş ortağı şartlarına buradanulaşabilirsiniz. Programla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya kurallar hakkında açıklamaya ihtiyaç duyuyorsanız, [email protected] adresinden iş ortağı destek ekibimizle iletişime geçin
HeyGen Marka Kitleri - Logo
Tam HeyGen logo kilidi birincil versiyondur ve çoğu durumda kullanılmalıdır. Dikey kilidi yalnızca alanın sınırlı olduğu veya yerleşimin daha kompakt bir format gerektirdiği durumlarda kullanın — örneğin dar yerleşimler, sosyal medya gönderileri veya tam logonun hâlâ net bir şekilde görünür olması gereken dijital ekranlar gibi.
G2'de en hızlı büyüyen ürün
Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları: