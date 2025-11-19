Hızlı düzenlemeler için yapay zeka video klip oluşturucu

Uzun videoları HeyGen’in YZ video klip oluşturucusuyla kısa, paylaşılabilir kliplere dönüştürün. Tüm kaydı yükleyin ve zaman çizelgelerinde gezinmek veya görüntüleri elle düzenlemek zorunda kalmadan, sosyal medya akışları için optimize edilmiş, yüksek etkili birden fazla klip oluşturun.

128.632.814Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.347Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Podcast ve röportaj klipleri

Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.

Eğitim videosu öne çıkanları

Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.

Ürün demo kesitleri

Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.

Webinar ve etkinlik özetleri

Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.

Sosyal medya içerik motorları

Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.

Dahili bilgi paylaşımı

Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.

HeyGen neden en iyi YZ video klip oluşturucu?

HeyGen, ölçekli yeniden kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır. Ekiplerin uzun videolardan en ilgi çekici anları çıkarmasına ve bunları yayımlaması kolay, güncellemesi pratik ve performans odaklı kliplere dönüştürmesine yardımcı olur.

Önemli anları bulur

YZ video klip oluşturucu, konuşmayı, ritmi ve görsel ipuçlarını analiz ederek, tek başına da tamamlanmış ve ilgi çekici hissettiren anları öne çıkarır.

Kısa format dağıtımı için tasarlandı

Klipler, dikey ve kare formatlar için çerçeveleme, tempo ve altyazı hazırlığı dahil olmak üzere sosyal izleme davranışları göz önünde bulundurularak oluşturulur.

Düzenleme süresini çarpıcı biçimde azaltır

Ekipler, elle kırpma yapmak yerine aynı anda birden fazla klip oluşturuyor ve görüntü kesmekle uğraşmak yerine mesajı geliştirmeye zaman harcıyor.

Otomatik vurgu algılama

Uzun bir video yükleyin ve sistemin diyalog, vurgu ve konu geçişlerine göre doğal klip sınırlarını belirlemesine izin verin. Her klip, gelişmiş YZ klip oluşturucu yetenekleri sayesinde rastgele kesilmiş değil, bilinçli olarak kurgulanmış gibi hissettirecek şekilde yapılandırılır.

Tek bir videodan çoklu klip oluşturma

Tek bir kaynak videodan tek seferde birden fazla kısa klip oluşturun. Yapay zeka video klip oluşturucu, tek bir kaydı sürekli yeniden kullanılabilir içerik akışına dönüştürür.

Altyazıya hazır klip düzenleri

Her klip, altyazılar ve ekrandaki metinler için net boşluklar bırakılarak oluşturulur. Bu, sessiz izlemeyi destekler ve sosyal platformların tümünde anlaşılabilirliği artırır.

Platforma göre optimize edilmiş kadrajlama

Klipler TikTok, kare veya yatay izleme için otomatik olarak biçimlendirilir. YZ destekli teknoloji sayesinde, manuel yeniden kadrajlama yapmanıza gerek kalmadan, özneler kadrajın ortasında ve okunabilir şekilde kalır.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ video klip oluşturucuyu nasıl kullanabilirsiniz

Hız ve ölçek için tasarlanmış bir iş akışıyla dört adımda kısa video klipler oluşturun.

Adım 1

Uzun bir video yükleyin

Tam uzunluktaki kaydınızı ekleyin. HeyGen, yapıyı ve vurguyu anlamak için sesi ve görüntüleri analiz eder.

Adım 2

Klipleri otomatik olarak oluşturun

YZ video klip oluşturucu, birden fazla klip adayını belirler ve bunları bağımsız segmentler olarak hazırlar.

Adım 3

Gözden geçirin ve iyileştirin

Gerekirse klip metnini, altyazıları veya kadrajı düzenleyin. Görüntüyü yeniden kesmeden süreyi veya vurguyu ayarlayın.

Adım 4

Dışa aktarın ve yayınlayın

İhtiyacınız olan formatlarda klipleri indirin ve TikTok gibi sosyal platformlarda, web sitelerinde veya dahili araçlarınızda yayınlayın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ video klip oluşturucu nedir?

YZ video klip oluşturucu, uzun videoları otomatik olarak kısa kliplere dönüştürür. Öne çıkan anları tespit eder ve bunları paylaşmaya hazır videolar olarak hazırlar.

Hangi tür videolar en iyi sonucu verir?

Net konuşma veya belirli bir yapıya sahip videolar özellikle iyi sonuç verir; podcast'ler, röportajlar, web seminerleri, dersler ve ürün tanıtım videoları buna dahildir.

Oluşturulan klipler ne kadar uzun?

Klipler genellikle on beş saniye ile bir dakika arasında değişir, ancak süreler yayınlama hedeflerinize göre ayarlanabilir.

Video düzenleme deneyimine ihtiyacım var mı?

Hayır. Bu iş akışı, video editörü olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Zaman çizelgeleri veya gelişmiş araçlar kullanmadan klipleri gözden geçirip düzeltebilirsiniz; YZ aracımız sayesinde bu süreç her zamankinden daha kolay hale gelir.

Kliplerine altyazı ekleyebilir miyim?

Evet. Klipler, altyazı dostu yerleşimlerle oluşturulur ve netlik için otomatik olarak oluşturulan altyazıları içerebilir.

Aynı anda birden fazla klip oluşturabilir miyim?

Evet. Tek bir uzun video, tek seferde birden fazla klip oluşturabilir ve tutarlı içerik çıktısını destekler.

Hangi formatlarda dışa aktarabilirim?

YZ klip oluşturucu ile sosyal platformlar, web siteleri ve dahili paylaşım için uygun dikey, kare ve yatay klipler dışa aktarabilirsiniz.

Bu, içerik stratejisine nasıl uyum sağlar?

YZ video klip oluşturucu, tek bir videoyu dağıtıma hazır birçok varlığa dönüştürerek ekiplerin her kayıttan daha fazla değer elde etmesine yardımcı olur.

