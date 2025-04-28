Sıkça sorulan sorular (SSS)
HeyGen’in YZ video oluşturucusu, YZ avatar oluşturucusu ile YZ çeviri ve yerelleştirme araçları hakkında bilmeniz gereken her şeyi keşfedin. En iyi YZ video oluşturucu olan HeyGen’in potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için derinlemesine inceleyin.
HeyGen hakkında
HeyGen, yerleşik konuşan YZ avatarlarıyla gelen çevrimiçi bir video aracıdır; geleneksel video çekimi ve kurgusunun yüksek maliyetli engellerini ortadan kaldırarak insanların yaratıcılığını açığa çıkarır.
Bir avatar seçin, istediğiniz metni yazın ve dakikalar içinde mükemmel bir sözcü videosu oluşturmak için 'gönder'e tıklayın!
HeyGen'i bilgisayarda kullanırken daha iyi bir deneyim yaşayacaksınız, ancak mobil kullanıcıların video demosu oluşturabilmesi için özel bir sayfa hazırladık.
Fiyatlandırma
HeyGen, bireyler için 3 temel plan sunar. Free, ayda $0 (3 video, 720p). Creator, ayda $29 (sınırsız video, 1080p). Pro, ayda $99 (4K dışa aktarma, 10 kat premium kullanım). Ekipler için Business, ayda $149'dan başlar + her ek koltuk için $20.
Creator planı aylık 29 $’dır ve sınırsız video, 1080p dışa aktarma, 175+ dil ve ses klonlama içerir. Pro planı aylık 99 $’dır; buna ek olarak 4K dışa aktarma, daha hızlı işleme ve 10 kat daha yüksek premium kullanım sunar. Bu yükseltme, ölçeklenmeye ve çözünürlükte yaklaşık %300’lük bir artışla (1080p → 4K) çıktı kalitesini iyileştirmeye odaklanır.
Bireysel kullanıcılar genellikle temel ve ileri seviye video oluşturma için Free (0$/ay) veya Creator (29$/ay) planlarıyla başlar. İşletmeler, iş birliği, merkezi faturalama ve çok kullanıcılı iş akışları sunan Business planıyla (149$/ay + 20$/koltuk) ölçeklenir. Enterprise planı ise büyük ölçekli operasyonlar için sınırsız video ve süre kısıtlaması olmadan, özel fiyatlandırma sunar.
API fiyatlandırması
5 $ ile başlayabilirsiniz (tamamen kullandıkça öde). Aylık taahhüt yok. Maliyet, kullanıma göre doğrudan ölçeklenir; bu da bireyler ve küçük ekipler için başlangıçtaki riski azaltır.
Kullandıkça Öde modeli 5 $’dan (sabit maliyet %0) başlar ve video oluşturma ile TTS gibi temel API’leri içerir. Kurumsal plan ise özel fiyatlandırma (değişken indirim oranları), özel destek ve gelişmiş API’ler sunar. Bu sayede ölçeklenebilirlik artar ve yüksek kullanım hacimlerinde birim maliyet düşer.
Güvenlik ve uyumluluk
SOC 2 Type II ve GDPR uyumlu. Küresel pazarlarda kurumsal düzeyde veri koruması ve düzenlemelere uyum sağlar.
Rol tabanlı erişim kontrollerine sahip şifrelenmiş altyapı. Verilerin %100’ü gizli kalır ve YZ modellerini eğitmek için kullanılmaz, böylece veri maruziyeti riski %0’a indirilir.
HeyGen, onay, avatar kullanımı ve içerik oluşturma konusunda sıkı kurallar uygular. Kullanıcı verilerinin %100’ü model eğitimi için kullanılmaz ve yerleşik güvenlik önlemleri, izinsiz benzerlik kullanımı veya yanıltıcı içerik gibi kötüye kullanımları önlemeye yardımcı olur. Bu da ölçeklenebilir yapay zeka video üretiminde sorumlu, şeffaf ve mevzuata uyumlu bir yaklaşım sağlar.
YZ video oluşturucu
HeyGen'de bir video tuvali oluşturmanın üç yolu vardır
Seçenek 1: Sıfırdan. Web uygulamasının sağ üst köşesindeki '+Create Video' düğmesinin üzerine fareyle gelin. Dikey ve yatay videolardan oluşan bir seçenek listesi göreceksiniz.
Seçenek 2: Bir şablondan. Video şablonu kütüphanemize göz atın, ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulun ve '+ Bu Şablonu Kullanın' düğmesine tıklayın.
Seçenek 3: Bir avatar üzerinden. Avatar listemize göz atın ve beğendiğiniz YZ avatarını seçin. Sayfa, sizden bir video oluşturmanızı isteyen bir pencere açacaktır.
Her sahne bir karaktere izin verir. Farklı sahnelerde farklı avatarlar kullanarak birden fazla avatar ekleyebilirsiniz.
Geçiş efekti yalnızca iki sahnenin birleşim noktasında görünür. Sahnelerin sağ üst köşesindeki '...' düğmesine tıklayarak efektleri ayarlayabilirsiniz.
HeyGen video taslağını otomatik olarak kaydeder ve bunu 'video' sekmesindeki 'taslak' bölümünde bulabilirsiniz.
Sağ üst köşedeki 'Gönder' düğmesine tıklayın, video oluşturulmak üzere gönderilecektir. İlerleyişini 'Video' sekmesinden kontrol edebilirsiniz.
Video oluşturulduktan sonra, 'Videom' sekmesindeki 'indir' düğmesine tıklayarak videoyu dışa aktarabilirsiniz.
Videonuzu henüz göndermediyseniz, düzenleme ekranının üst kısmında yeniden yapma ok simgesi bulunan bir sekme vardır. Önceki işleminizi geri almak için buna tıklayın. Videonuz başarıyla gönderildikten sonra düzenleme yapmak için bir kopya oluşturmanız gerekir. 'Videolarım' sekmesinden, düzenlemek istediğiniz videonun üzerindeki '...' düğmesini seçin ve ardından 'Çoğalt'a tıklayın.
Bu, işlenen video sayısına bağlıdır. Aynı anda çok sayıda kullanıcı video gönderdiğinde, normalden biraz daha uzun sürebilir. Ücretli plan kullanan kullanıcılar öncelikli işlem süresine sahiptir. Olağan dışı derecede uzun sürerse veya bir hata oluşursa, lütfen 'yardım' düğmesi üzerinden bizimle iletişime geçin.
YZ avatar oluşturucu
Özel avatarlar otomatik olarak oluşturulur ve yalnızca birkaç dakika sürer! Ekibimiz tarafından profesyonelce hazırlanan bir Stüdyo avatarının baştan sona tamamlanması ise 7 güne kadar sürebilir.
Avatarınızın senaryonuzu okuması için animasyonunu oluşturmak, videonuzu işlemek ve oluşturmak üzere yapay zekanın devreye girmesini gerektirir. Sesi önizleyebilirsiniz, ancak avatar dudak senkronizasyonu ve jestler gibi çıktıları görmek için önce videonuzu işlenmek üzere göndermeniz gerekir.
Kurumsal
175+ dili destekler ve üretim hızında 10 kat artış, video kapasitesinde ise %100 artış sağlar. Ölçeklenebilirlik; otomatik yerelleştirme, yeniden kullanılabilir şablonlar ve merkezi çalışma alanı yönetimi sayesinde elde edilir.