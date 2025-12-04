YZ video pazarlaması, pazarlama videolarını ölçekli bir şekilde oluşturmak, kişiselleştirmek ve dağıtmak için yapay zekadan yararlanılmasıdır. Şirketler yalnızca bir metin sağlar veya içerik yükler, HeyGen gibi platformlar ise avatarlar, seslendirmeler ve çevirilerle profesyonel videolar oluşturur. Bu otomasyon, işletmelerin prodüksiyon maliyetlerini düşürmesine, teslim sürelerini kısaltmasına ve farklı bölgelerde marka tutarlılığını korumasına yardımcı olur; böylece YZ video pazarlaması, yenilik yapmak ve daha hızlı büyümek isteyen kurumlar için vazgeçilmez bir araç haline gelir.