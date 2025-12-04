YZ destekli platformumuz üzerine kurulu olan HeyGen’in Kurumsal Çözümleri, departmanınızın video oluşturma iş akışına özel özellikler sunarak ekibinizin ölçeklenebilir şekilde yüksek kaliteli, güvenli ve uyumlu iletişim oluşturmasını sağlar.
Tüm yapay zeka destekli video iş akışınız için tek ve güvenli bir platform
Ekibinizin yaratıcılığını ve özgüvenini güçlendirmek için tasarlanmış, güvenli ve uyumlu bir ortamda, endişe ve zahmet olmadan en iyi görsel içeriklerinizi oluşturun.
Fikirlerinizi, profesyonel bir stüdyodan bekleyeceğiniz kalitede, dakikalar içinde çarpıcı ve gerçeğe yakın videolara dönüştürün.
Gerçek, kişiselleştirilmiş videolar oluşturarak her bir izleyicinin bireysel olarak görülüp duyulduğunu hissetmesini sağlayın ve ölçeklenebilir şekilde anlamlı bağlar kurun.
Hedef kitlenizin dilini konuşun ve gerçekten etkileşim kurun; videolarınızı 170’ten fazla dil ve lehçeye zahmetsizce uyarlayarak izleyicileri kolayca cezbedin.
Yerleşik güvenlik önlemleri, sezgisel çalışma alanı yönetimi ve hassas kullanıcı izinleriyle markanız üzerinde tam kontrol sağlayın.
Videoları anında birden fazla formatta indirin, sosyal medya, e-posta ve mesajlaşma uygulamalarında sorunsuzca paylaşın veya dilediğiniz yere kolayca yerleştirin.
HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca yönelik, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlıyor ve müşterilerimiz de buna katılıyor. YZ video oluşturma, çeviri ve avatar kalitesi alanlarında G2 üzerinde en yüksek müşteri memnuniyeti puanına sahip olmaktan gurur duyuyoruz. İşte müşterilerimizin elde ettiği bazı faydalar:
Ölçeklenebilirlik ve başarı için kurumsal temel
HeyGen, kurumsal şirketlere güvenli ve ölçeklenebilir bir platform sunarak, sınır tanımadan içerik oluşturmanız, iş birliği yapmanız ve büyümeniz için gerekli araçları, desteği ve topluluğu bir araya getirir.
Kuruluşunuzu, video oluşturmanın her adımını kolaylaştırmak için tasarlanmış, güvenli, iş birliğine açık ve marka tutarlılığını koruyan araçlarla güçlendirin.
Veri güvenliğiniz bizim için en yüksek önceliktir. HeyGen, SOC 2 Type II ve GDPR uyumluluğu için bağımsız olarak denetlenmiş ve sertifikalandırılmıştır; böylece bilgilerinizin mümkün olan en yüksek standartlarda korunduğundan emin olabilirsiniz.
Çalışma alanı, ekibinizin HeyGen içindeki özel dijital ortamıdır. Birden fazla çalışma alanını kolayca organize edin, kullanıcı rolleri atayın ve kurumsal ekibinizin birlikte olağanüstü videolar oluşturmasına yardımcı olmak için ekip çalışmasını güvenli bir şekilde sadeleştirin.
HeyGen ile ekibiniz, videoları gerçek zamanlı olarak ya da kendi programlarına göre eş zamansız şekilde birlikte sorunsuzca inceleyebilir, yorum yapabilir ve geliştirebilir.
Tüm ekibinizi, her dilde markanızla tamamen uyumlu görünen, seslenen ve hissettiren videoları zahmetsizce oluşturabilecek şekilde donatın.
Sınırsız oluşturma, size özel onboarding ve yolunuzu aydınlatan uzman ekibimizle daha fazlasını, daha hızlı başarın. HeyGen’in Kurumsal Başarı Paketi ile yapay zeka videosunun gücünden tam anlamıyla yararlanmanız için gereken tüm araçlara, kaynaklara ve yönlendirmelere sahip olacaksınız.
Sınır tanımadan oluşturun. Büyüyen iş ihtiyaçlarınıza ayak uydurmak için yüksek kaliteli videoları ölçekli şekilde oluşturun ve çevirin.
Sürekli yeniliği teşvik etmek için sektör liderleri ve benzer bakış açısına sahip profesyonellerle bağlantı kurun, iş birliği yapın ve en iyi uygulamaları paylaşın.
HeyGen'i hızlıca öğrenmeniz için hazırlanmış rehberli eğitimler, nasıl yapılır kılavuzları ve benimsemeyi hızlandırıp yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmaya yönelik uzman içeriklere erişin.
Kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış, adanmış uzman rehberliğiyle hızla kullanıma hazır hale gelin.
Mevcut iş akışınızla sorunsuz şekilde entegre olarak video oluşturma sürecinizi kolaylaştırın. Ya da HeyGen’in API’sini kullanarak ekibiniz için mükemmel iş akışını oluşturun.
Kurumsal video için üst düzey yetenekler
HeyGen, işletmelere güvenli ve ölçeklenebilir bir platform sunarak, sınır tanımadan içerik oluşturmanız, iş birliği yapmanız ve büyümeniz için gerekli araçları, desteği ve topluluğu bir araya getirir.
Sıfırdan başlamayı veya saatlerce düzenleme yapmayı unutun. PDF'lerinizi veya metin prompt'larınızı anında ilgi çekici, paylaşmaya hazır videolara dönüştürün.
Pahalı yeniden çekimlere veya güncelliğini yitirmiş videolara son verin. Tek bir yerde hızla prototip oluşturun, ekip geri bildirimi toplayın ve zahmetsizce düzenlemeler yapın.
Harika videolar, harika yeteneklerle başlar. Gerçeğe yakın insan avatarlarından, ifadeli animasyon karakterlerinden veya kendi dijital ikizinizden oluşan geniş bir yelpazeden seçim yapın.
Mesajınız küresel bir kitleyi hak ediyor. Videolarınızı 175’ten fazla dil ve lehçeye kolayca çevirip yerelleştirin.
Kurumsal şirketler için en iyi yapay zeka video prodüksiyon platformu; yenilik, hız ve ölçeklenebilirliği bir araya getirerek sizi rakiplerinizin önünde tutan platformdur. HeyGen, küresel organizasyonlar için tasarlanmıştır; ekiplerin gerçekçi YZ avatarları ve gelişmiş çeviri teknolojisiyle, videoları ölçekli şekilde oluşturmasını, kişiselleştirmesini ve yerelleştirmesini sağlar. Haftalar süren geleneksel prodüksiyon döngülerinin aksine HeyGen, kurumsal video içeriklerini saatler içinde sunar; böylece işletmeniz daha hızlı lansman yapabilir, hızla uyum sağlayabilir ve rekabet gücünü koruyabilir. SOC 2 ve GDPR uyumluluğu dahil kurumsal düzeyde güvenlik ile HeyGen, dünya genelinde video prodüksiyonunu hızlandırırken verilerinizin koruma altında kalmasını güvence altına alır.
Pazarlama için yapay zeka videosu, daha hızlı içerik oluşturma, kişiselleştirilmiş mesajlar ve küresel ölçekte ölçeklenebilirlik sağlayarak işletmenizi tanıtmanıza yardımcı olur. Pahalı ajanslara veya ek personel alımına güvenmek yerine, HeyGen pazarlama ekiplerinin saatler içinde yüksek kaliteli videolar üretmesini, içeriği belirli hedef kitlelere göre uyarlamasını ve videoları farklı kanallarda yeniden kullanmasını sağlar. Bu da yalnızca kampanya yürütme hızını artırmakla kalmaz, aynı zamanda doğru zamanda doğru video mesajını ileterek etkileşimi ve dönüşümleri de yükseltir.
YZ video pazarlaması, pazarlama videolarını ölçekli bir şekilde oluşturmak, kişiselleştirmek ve dağıtmak için yapay zekadan yararlanılmasıdır. Şirketler yalnızca bir metin sağlar veya içerik yükler, HeyGen gibi platformlar ise avatarlar, seslendirmeler ve çevirilerle profesyonel videolar oluşturur. Bu otomasyon, işletmelerin prodüksiyon maliyetlerini düşürmesine, teslim sürelerini kısaltmasına ve farklı bölgelerde marka tutarlılığını korumasına yardımcı olur; böylece YZ video pazarlaması, yenilik yapmak ve daha hızlı büyümek isteyen kurumlar için vazgeçilmez bir araç haline gelir.
Bir YZ pazarlama video oluşturucu, metinleri veya sunumları yapay zeka destekli avatarlar, doğal seslendirmeler ve otomatik montaj kullanarak profesyonel videolara dönüştürerek çalışır. HeyGen ile işletmeler bir metin girebilir, farklı avatarlar arasından seçim yapabilir ve anında pazarlama kampanyalarına hazır, marka kimliğine uygun videolar oluşturabilir. Bu süreç, uzun prodüksiyon döngülerini ortadan kaldırır ve ekiplerin sürekli olarak taze iş video içerikleri sunabilmesi için hız ve esneklik sağlar.
Bir YZ satış video oluşturucu, satış ekiplerinin ölçeklenebilir şekilde kişiselleştirilmiş erişim videoları hazırlamasına olanak tanıyarak etkileşimi ve yanıt oranlarını artırır. Statik e-postalar göndermek yerine temsilciler, her hesap veya potansiyel müşteri için uyarlanmış dinamik videolar oluşturmak üzere HeyGen'i kullanabilir. Bu düzeyde kişiselleştirme, satış erişimini daha insani, daha akılda kalıcı ve nihayetinde toplantı ve satış hunisi büyümesini sağlamada çok daha etkili hale getirir; üstelik video prodüksiyonu konusunda uzmanlık gerektirmez.
Evet, kurumsal bir video platformu, video oluşturma konusunda birçok geleneksel ajansın yerini alabilir. HeyGen gibi platformlar, genellikle haftalar süren planlama ve yüksek bütçeler gerektiren ajanslara kıyasla daha hızlı teslimat, daha düşük maliyet ve çok daha fazla esneklik sunar. YZ (yapay zeka) destekli video prodüksiyonu sayesinde işletmeler videoları anında oluşturup güncelleyebilir, içeriklerini küresel kitleler için yerelleştirebilir ve marka tutarlılığını koruyabilir; üstelik bunların tümünü harici tedarikçilere bağımlı kalmadan yapabilir.
Güvenilir bir kurumsal video platformu, şirket ve müşteri verilerinin tam güvenliğini sağlar. HeyGen, SOC 2 ve GDPR uyumludur; kurumsal düzeyde şifreleme, role dayalı erişim kontrolleri ve güvenli bulut altyapısı sunar. Verileriniz ayrıca modellerimizi eğitmek için kullanılmayacaktır. Bu sayede işletmeler, hassas verilerin her zaman korunduğundan emin olarak pazarlama, eğitim, satış ve iletişim için yapay zeka videosunu güvenle kullanabilir.
Evet — YZ video prodüksiyonu, ölçekli çeviri ve yerelleştirme için idealdir. HeyGen ile işletmeler, senaryoları anında çevirebilir, sesleri klonlayabilir ve 40’tan fazla dilde avatarların dudak senkronizasyonunu sağlayabilir. Bu sayede her küresel hedef kitle, geleneksel prodüksiyonun zaman ve maliyetine katlanmadan, yüksek kaliteli ve kültürel olarak doğru videolar alır; işletmelerin eğitim, pazarlama ve iletişim videolarını dünya çapında sunmasını kolaylaştırır.
Kurumsal şirketler için en iyi yapay zeka video platformu, CRM ve pazarlama otomasyon araçlarıyla sorunsuz entegre olandır. HeyGen, HubSpot gibi sistemlerle bağlantı kurarak pazarlama ve satış ekiplerinin kişiselleştirilmiş videoları doğrudan kampanyalara yerleştirmesine, izleyici etkileşimini takip etmesine ve müşteri yolculuğu boyunca yatırım getirisini (ROI) ölçmesine olanak tanır.
Evet, kurumsal güvenlik ve uyumluluk için geliştirilmiş bir platform kullanıldığında, yapay zeka video pazarlaması düzenlemeye tabi sektörler için güvenlidir. HeyGen, SOC 2 ve GDPR uyumluluğu için bağımsız olarak denetlenmektedir ve sıkı veri koruma ile yönetişim kontrolleri sağlar. Finans, sağlık ve diğer düzenlemeye tabi sektörlerdeki kurumlar, uyumluluk standartlarından ödün vermeden güvenle video oluşturup dağıtabilir.
Bir YZ satış video oluşturucu ile işletmeler, kişiselleştirilmiş potansiyel müşteri videoları, ürün demoları, onboarding eğitimleri, müşteri başarı hikâyeleri ve hesap bazlı pazarlama kampanyaları dahil olmak üzere çok çeşitli videolar oluşturabilir. HeyGen’in avatar kütüphanesi ve özelleştirilebilir şablonları, alıcı yolculuğunun her aşamasında etkileşim sağlayan satış videolarını üretmeyi son derece kolaylaştırır.
Kurumsal şirketler genellikle kurumsal bir YZ video platformundan birkaç gün içinde yatırım getirisi (ROI) görür. Pahalı ajansların yerini alarak, prodüksiyon sürelerini kısaltarak ve küresel yerelleştirmeyi mümkün kılarak HeyGen maliyetleri düşürürken kampanya yürütme hızını artırır. Daha hızlı pazara çıkış, gelişmiş kişiselleştirme ve küresel erişim, işletmelerin rekor sürede ölçülebilir gelir etkisi oluşturmasına yardımcı olur.
