Her ekip için özel tasarlanmış kurumsal video

Marka renkleri

YZ destekli platformumuz üzerine kurulu olan HeyGen’in Kurumsal Çözümleri, departmanınızın video oluşturma iş akışına özel özellikler sunarak ekibinizin ölçeklenebilir şekilde yüksek kaliteli, güvenli ve uyumlu iletişim oluşturmasını sağlar.

129.159.773Oluşturulan videolar
103.408.200Oluşturulan avatarlar
17.753.295Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Private & Secure | AI Governance Controls | SOC 2 | GDPR | CCPA | Data Privacy Framework | AI Act Standards
Neden HeyGen

Tüm yapay zeka destekli video iş akışınız için tek ve güvenli bir platform

Ekibinizin yaratıcılığını ve özgüvenini güçlendirmek için tasarlanmış, güvenli ve uyumlu bir ortamda, endişe ve zahmet olmadan en iyi görsel içeriklerinizi oluşturun.

Workflow step: Oluşturun

Oluşturun

Fikirlerinizi, profesyonel bir stüdyodan bekleyeceğiniz kalitede, dakikalar içinde çarpıcı ve gerçeğe yakın videolara dönüştürün.

Workflow step: Kişiselleştirin

Kişiselleştirin

Gerçek, kişiselleştirilmiş videolar oluşturarak her bir izleyicinin bireysel olarak görülüp duyulduğunu hissetmesini sağlayın ve ölçeklenebilir şekilde anlamlı bağlar kurun.

Workflow step: Yerelleştirin

Yerelleştirin

Hedef kitlenizin dilini konuşun ve gerçekten etkileşim kurun; videolarınızı 170’ten fazla dil ve lehçeye zahmetsizce uyarlayarak izleyicileri kolayca cezbedin.

Workflow step: Yönetin

Yönetin

Yerleşik güvenlik önlemleri, sezgisel çalışma alanı yönetimi ve hassas kullanıcı izinleriyle markanız üzerinde tam kontrol sağlayın.

Workflow step: Yayınlayın

Yayınlayın

Videoları anında birden fazla formatta indirin, sosyal medya, e-posta ve mesajlaşma uygulamalarında sorunsuzca paylaşın veya dilediğiniz yere kolayca yerleştirin.

Öne çıkan çözümler

Kaliteye, sadeliğe ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Öğrenme ve gelişim

Uyumluluktan çalışan gelişimine ve sürekli yetkinlik artırmaya kadar her ihtiyaca özel eğitim deneyimleri oluşturun. Yapay zeka video platformumuz, kalite veya hızdan ödün vermeden etkili öğrenmeyi ölçeklendirmenizi kolaylaştırır.

Pazarlama

Talep üzerine profesyonel kalitede videolar oluşturun. Bir metin ve birkaç tıklamayla, PDF’lerden blog yazılarına, sunum dosyalarına kadar elinizdeki her türlü içeriği, bütçenizi zorlamadan markanıza uygun, etkileyici video içeriklere dönüştürebilirsiniz.

Satış

Aday bulmadan takiplere ve ürün demolarına kadar, ölçeklenebilir ve kişiselleştirilmiş erişim sağlayın. HeyGen, satış temsilcilerinin kalabalık gelen kutularında öne çıkmasına, satış döngülerini hızlandırmasına ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olur.

Yerelleştirme

Küresel kitlelere aylar değil, dakikalar içinde ulaşın. Herhangi bir videoyu kusursuz dudak senkronizasyonu ve doğal duygularla birlikte 175’ten fazla dil ve lehçeye yerelleştirerek aynı anda yeni pazarlara açılın.
Küresel güvenlik ve uyumluluk standartlarını karşılamak üzere sertifikalı

Müşteri hikayeleri

Fortune 100 şirketlerinin %80'inin neden HeyGen'e güvendiğini keşfedin

%90

video tamamlama oranı

%25

tamamlama oranlarında artış

10 kat

video prodüksiyon hızında artış

10-15

video başına dil sayısı

%80

çeviri maliyetlerinde azalma

1.000 €

video dakikası başına tasarruf

G2'de en yüksek müşteri memnuniyeti

HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca yönelik, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlıyor ve müşterilerimiz de buna katılıyor. YZ video oluşturma, çeviri ve avatar kalitesi alanlarında G2 üzerinde en yüksek müşteri memnuniyeti puanına sahip olmaktan gurur duyuyoruz. İşte müşterilerimizin elde ettiği bazı faydalar:

10 katvideo prodüksiyon hızında artış
5Xvideo oluşturma artışı
%100video kapasitesinde artış
30üç ay içinde yerelleştirilen pazarlar
%80video çeviri maliyetlerinde azalma
5Xreklam harcaması getirisi
G24.81.000+ değerlendirme
Ölçeklenebilirlik ve başarı için kurumsal temel

HeyGen, kurumsal şirketlere güvenli ve ölçeklenebilir bir platform sunarak, sınır tanımadan içerik oluşturmanız, iş birliği yapmanız ve büyümeniz için gerekli araçları, desteği ve topluluğu bir araya getirir.

Kurumsal kullanıma hazır

Kuruluşunuzu, video oluşturmanın her adımını kolaylaştırmak için tasarlanmış, güvenli, iş birliğine açık ve marka tutarlılığını koruyan araçlarla güçlendirin.

Güvenlik ve uyumluluk

SOC 2 ve GDPR uyumlu

Veri güvenliğiniz bizim için en yüksek önceliktir. HeyGen, SOC 2 Type II ve GDPR uyumluluğu için bağımsız olarak denetlenmiş ve sertifikalandırılmıştır; böylece bilgilerinizin mümkün olan en yüksek standartlarda korunduğundan emin olabilirsiniz.

Çalışma alanları

Tüm video oluşturma süreçleriniz için tek merkezi platform

Çalışma alanı, ekibinizin HeyGen içindeki özel dijital ortamıdır. Birden fazla çalışma alanını kolayca organize edin, kullanıcı rolleri atayın ve kurumsal ekibinizin birlikte olağanüstü videolar oluşturmasına yardımcı olmak için ekip çalışmasını güvenli bir şekilde sadeleştirin.

İş birliği

Ekibinizi, nerede olurlarsa olsunlar bir araya getirin

HeyGen ile ekibiniz, videoları gerçek zamanlı olarak ya da kendi programlarına göre eş zamansız şekilde birlikte sorunsuzca inceleyebilir, yorum yapabilir ve geliştirebilir.

Marka kiti ve ses

Markanız, her seferinde kusursuz biçimde tutarlı

Tüm ekibinizi, her dilde markanızla tamamen uyumlu görünen, seslenen ve hissettiren videoları zahmetsizce oluşturabilecek şekilde donatın.

Başarı paketi

Sınırsız oluşturma, size özel onboarding ve yolunuzu aydınlatan uzman ekibimizle daha fazlasını, daha hızlı başarın. HeyGen’in Kurumsal Başarı Paketi ile yapay zeka videosunun gücünden tam anlamıyla yararlanmanız için gereken tüm araçlara, kaynaklara ve yönlendirmelere sahip olacaksınız.

Sınırsız video ve çeviri

Sınır tanımadan oluşturun. Büyüyen iş ihtiyaçlarınıza ayak uydurmak için yüksek kaliteli videoları ölçekli şekilde oluşturun ve çevirin.

Profesyonel topluluk

Sürekli yeniliği teşvik etmek için sektör liderleri ve benzer bakış açısına sahip profesyonellerle bağlantı kurun, iş birliği yapın ve en iyi uygulamaları paylaşın.

HeyGen Akademi

HeyGen'i hızlıca öğrenmeniz için hazırlanmış rehberli eğitimler, nasıl yapılır kılavuzları ve benimsemeyi hızlandırıp yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmaya yönelik uzman içeriklere erişin.

Beyaz eldiven seviyesinde onboarding ve destek

Kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış, adanmış uzman rehberliğiyle hızla kullanıma hazır hale gelin.

Favori araçlarınızı bağlayın veya kendi entegrasyonlarınızı oluşturun

Mevcut iş akışınızla sorunsuz şekilde entegre olarak video oluşturma sürecinizi kolaylaştırın. Ya da HeyGen’in API’sini kullanarak ekibiniz için mükemmel iş akışını oluşturun.

Kurumsal video için üst düzey yetenekler

HeyGen, işletmelere güvenli ve ölçeklenebilir bir platform sunarak, sınır tanımadan içerik oluşturmanız, iş birliği yapmanız ve büyümeniz için gerekli araçları, desteği ve topluluğu bir araya getirir.

Fikirlerinizi etkileyici videolara hızla dönüştürün

Sıfırdan başlamayı veya saatlerce düzenleme yapmayı unutun. PDF'lerinizi veya metin prompt'larınızı anında ilgi çekici, paylaşmaya hazır videolara dönüştürün.

Videolarınızı her zaman güncel tutun. Yeniden çekim yapmanıza gerek yok

Pahalı yeniden çekimlere veya güncelliğini yitirmiş videolara son verin. Tek bir yerde hızla prototip oluşturun, ekip geri bildirimi toplayın ve zahmetsizce düzenlemeler yapın.

Avatarlar

Hikayenizi doğru yetenekle hayata geçirin

Harika videolar, harika yeteneklerle başlar. Gerçeğe yakın insan avatarlarından, ifadeli animasyon karakterlerinden veya kendi dijital ikizinizden oluşan geniş bir yelpazeden seçim yapın.

Hedef kitlenizin dilinde, her yerde konuşun

Mesajınız küresel bir kitleyi hak ediyor. Videolarınızı 175’ten fazla dil ve lehçeye kolayca çevirip yerelleştirin.

Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır.

Kurumsal şirketler için en iyi yapay zeka video üretim platformu hangisidir?

Kurumsal şirketler için en iyi yapay zeka video prodüksiyon platformu; yenilik, hız ve ölçeklenebilirliği bir araya getirerek sizi rakiplerinizin önünde tutan platformdur. HeyGen, küresel organizasyonlar için tasarlanmıştır; ekiplerin gerçekçi YZ avatarları ve gelişmiş çeviri teknolojisiyle, videoları ölçekli şekilde oluşturmasını, kişiselleştirmesini ve yerelleştirmesini sağlar. Haftalar süren geleneksel prodüksiyon döngülerinin aksine HeyGen, kurumsal video içeriklerini saatler içinde sunar; böylece işletmeniz daha hızlı lansman yapabilir, hızla uyum sağlayabilir ve rekabet gücünü koruyabilir. SOC 2 ve GDPR uyumluluğu dahil kurumsal düzeyde güvenlik ile HeyGen, dünya genelinde video prodüksiyonunu hızlandırırken verilerinizin koruma altında kalmasını güvence altına alır.

Pazarlama için yapay zeka videoları işletmemi tanıtmaya nasıl yardımcı olabilir?

Pazarlama için yapay zeka videosu, daha hızlı içerik oluşturma, kişiselleştirilmiş mesajlar ve küresel ölçekte ölçeklenebilirlik sağlayarak işletmenizi tanıtmanıza yardımcı olur. Pahalı ajanslara veya ek personel alımına güvenmek yerine, HeyGen pazarlama ekiplerinin saatler içinde yüksek kaliteli videolar üretmesini, içeriği belirli hedef kitlelere göre uyarlamasını ve videoları farklı kanallarda yeniden kullanmasını sağlar. Bu da yalnızca kampanya yürütme hızını artırmakla kalmaz, aynı zamanda doğru zamanda doğru video mesajını ileterek etkileşimi ve dönüşümleri de yükseltir.

YZ video pazarlaması nedir ve şirketler için nasıl çalışır?

YZ video pazarlaması, pazarlama videolarını ölçekli bir şekilde oluşturmak, kişiselleştirmek ve dağıtmak için yapay zekadan yararlanılmasıdır. Şirketler yalnızca bir metin sağlar veya içerik yükler, HeyGen gibi platformlar ise avatarlar, seslendirmeler ve çevirilerle profesyonel videolar oluşturur. Bu otomasyon, işletmelerin prodüksiyon maliyetlerini düşürmesine, teslim sürelerini kısaltmasına ve farklı bölgelerde marka tutarlılığını korumasına yardımcı olur; böylece YZ video pazarlaması, yenilik yapmak ve daha hızlı büyümek isteyen kurumlar için vazgeçilmez bir araç haline gelir.

İşletme videoları oluşturmak için yapay zeka destekli bir pazarlama video oluşturucu nasıl çalışır?

Bir YZ pazarlama video oluşturucu, metinleri veya sunumları yapay zeka destekli avatarlar, doğal seslendirmeler ve otomatik montaj kullanarak profesyonel videolara dönüştürerek çalışır. HeyGen ile işletmeler bir metin girebilir, farklı avatarlar arasından seçim yapabilir ve anında pazarlama kampanyalarına hazır, marka kimliğine uygun videolar oluşturabilir. Bu süreç, uzun prodüksiyon döngülerini ortadan kaldırır ve ekiplerin sürekli olarak taze iş video içerikleri sunabilmesi için hız ve esneklik sağlar.

İletişim çalışmalarında YZ satış video oluşturucu kullanmanın faydaları nelerdir?

Bir YZ satış video oluşturucu, satış ekiplerinin ölçeklenebilir şekilde kişiselleştirilmiş erişim videoları hazırlamasına olanak tanıyarak etkileşimi ve yanıt oranlarını artırır. Statik e-postalar göndermek yerine temsilciler, her hesap veya potansiyel müşteri için uyarlanmış dinamik videolar oluşturmak üzere HeyGen'i kullanabilir. Bu düzeyde kişiselleştirme, satış erişimini daha insani, daha akılda kalıcı ve nihayetinde toplantı ve satış hunisi büyümesini sağlamada çok daha etkili hale getirir; üstelik video prodüksiyonu konusunda uzmanlık gerektirmez.

Kurumsal bir video platformu, video oluşturma konusunda geleneksel ajansların yerini alabilir mi?

Evet, kurumsal bir video platformu, video oluşturma konusunda birçok geleneksel ajansın yerini alabilir. HeyGen gibi platformlar, genellikle haftalar süren planlama ve yüksek bütçeler gerektiren ajanslara kıyasla daha hızlı teslimat, daha düşük maliyet ve çok daha fazla esneklik sunar. YZ (yapay zeka) destekli video prodüksiyonu sayesinde işletmeler videoları anında oluşturup güncelleyebilir, içeriklerini küresel kitleler için yerelleştirebilir ve marka tutarlılığını koruyabilir; üstelik bunların tümünü harici tedarikçilere bağımlı kalmadan yapabilir.

Kurumsal ve müşteri verileri için kurumsal bir video platformu ne kadar güvenlidir?

Güvenilir bir kurumsal video platformu, şirket ve müşteri verilerinin tam güvenliğini sağlar. HeyGen, SOC 2 ve GDPR uyumludur; kurumsal düzeyde şifreleme, role dayalı erişim kontrolleri ve güvenli bulut altyapısı sunar. Verileriniz ayrıca modellerimizi eğitmek için kullanılmayacaktır. Bu sayede işletmeler, hassas verilerin her zaman korunduğundan emin olarak pazarlama, eğitim, satış ve iletişim için yapay zeka videosunu güvenle kullanabilir.

Yapay zeka video üretimi, videoları küresel kitleler için çevirebilir ve yerelleştirebilir mi?

Evet — YZ video prodüksiyonu, ölçekli çeviri ve yerelleştirme için idealdir. HeyGen ile işletmeler, senaryoları anında çevirebilir, sesleri klonlayabilir ve 40’tan fazla dilde avatarların dudak senkronizasyonunu sağlayabilir. Bu sayede her küresel hedef kitle, geleneksel prodüksiyonun zaman ve maliyetine katlanmadan, yüksek kaliteli ve kültürel olarak doğru videolar alır; işletmelerin eğitim, pazarlama ve iletişim videolarını dünya çapında sunmasını kolaylaştırır.

Hangi yapay zeka video platformu CRM ve pazarlama otomasyon araçlarıyla en iyi şekilde entegre olur?

Kurumsal şirketler için en iyi yapay zeka video platformu, CRM ve pazarlama otomasyon araçlarıyla sorunsuz entegre olandır. HeyGen, HubSpot gibi sistemlerle bağlantı kurarak pazarlama ve satış ekiplerinin kişiselleştirilmiş videoları doğrudan kampanyalara yerleştirmesine, izleyici etkileşimini takip etmesine ve müşteri yolculuğu boyunca yatırım getirisini (ROI) ölçmesine olanak tanır.

Düzenlemeye tabi sektörler için yapay zeka video pazarlaması güvenli ve uyumlu mu?

Evet, kurumsal güvenlik ve uyumluluk için geliştirilmiş bir platform kullanıldığında, yapay zeka video pazarlaması düzenlemeye tabi sektörler için güvenlidir. HeyGen, SOC 2 ve GDPR uyumluluğu için bağımsız olarak denetlenmektedir ve sıkı veri koruma ile yönetişim kontrolleri sağlar. Finans, sağlık ve diğer düzenlemeye tabi sektörlerdeki kurumlar, uyumluluk standartlarından ödün vermeden güvenle video oluşturup dağıtabilir.

YZ satış video oluşturucu ile hangi tür videolar oluşturabilirim?

Bir YZ satış video oluşturucu ile işletmeler, kişiselleştirilmiş potansiyel müşteri videoları, ürün demoları, onboarding eğitimleri, müşteri başarı hikâyeleri ve hesap bazlı pazarlama kampanyaları dahil olmak üzere çok çeşitli videolar oluşturabilir. HeyGen’in avatar kütüphanesi ve özelleştirilebilir şablonları, alıcı yolculuğunun her aşamasında etkileşim sağlayan satış videolarını üretmeyi son derece kolaylaştırır.

Şirketim kurumsal bir YZ video platformundan ne kadar hızlı yatırım getirisi (ROI) görebilir?

Kurumsal şirketler genellikle kurumsal bir YZ video platformundan birkaç gün içinde yatırım getirisi (ROI) görür. Pahalı ajansların yerini alarak, prodüksiyon sürelerini kısaltarak ve küresel yerelleştirmeyi mümkün kılarak HeyGen maliyetleri düşürürken kampanya yürütme hızını artırır. Daha hızlı pazara çıkış, gelişmiş kişiselleştirme ve küresel erişim, işletmelerin rekor sürede ölçülebilir gelir etkisi oluşturmasına yardımcı olur.

Yapay zeka ile video oluşturmaya başlayın

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

