YZ UGC videosu – Viral UGC reklamları oluşturun dakikalar içinde
Çekim yapmaya gerek kalmadan anında reklam yayınına hazır YZ videoları oluşturun. Birden fazla varyasyon hazırlayın, reklam metni veya hook generator ile denemeler yapın ve YZ avatarlar kullanarak kampanya büyümesini hızlandırın.
YZ oyuncuları ve içerik üreticilerini seçin,kameraya hiç çıkmadan
HeyGen’in YZ UGC avatarları gerçekçi, özelleştirilebilir ve talep üzerine kullanılabilir. Kamera karşısına geçmenize hiç gerek kalmadan, ölçeklenebilir şekilde özgün yapay zeka videoları sunan dijital YZ içerik üreticileriniz olarak görev yaparlar.
Binlerce UGC avatar arasından seçim yapın
Sektörler, yaş grupları ve stiller arasında 1.100’den fazla avatarı keşfedin. İster samimi bir Z kuşağı influencer’ı, ister profesyonel bir iş insanı, ister sıcak bir eğitmen arıyor olun, ihtiyacınıza en uygun avatarı bulabilirsiniz.
Her ayrıntıyı özelleştirin
Görünümü, kıyafetleri, arka planları ve tonu kontrol edin. Saniyeler içinde samimi, sosyal tarz video reklamlar ile kusursuz, profesyonel mesajlar arasında geçiş yapın.
İstediğiniz dilde, istediğiniz seslendirme tarzında konuşun
175'ten fazla dil ve lehçe desteğiyle videolarınızı yerelleştirin; doğal metinden konuşmaya dönüştürme ve yüksek doğrulukta dudak senkronizasyonu ile birlikte. Tek bir özel YZ avatarı, tüm pazarlara hitap edebilir.
Sınır tanımadan ölçeklendirin
Yüzleri, sesleri ve tonları karıştırarak yüzlerce YZ persona varyasyonunu devreye alın. A/B testleri yapın ve en yüksek dönüşümü yakalayana kadar reklam metinlerinizi, ek ekip tutmadan veya yeniden çekim yapmadan geliştirin.
Yüzlerce YZ içerik üreticisini ve metni test edin
Alışılmış riskler olmadan cesur fikirleri denemek için tam yaratıcı özgürlüğe sahip olun. Reklam metinlerini, tonlarını ve görselleri, reklam harcaması getirisi (ROAS) yüksek sonuç veren formülü bulana kadar dilediğiniz sıklıkta test edin. Bir şey işe yaramazsa anında yön değiştirebilirsiniz.
Ekiplerin tercih etme nedeni: HeyGen YZ UGC
Video prodüksiyonu eskiden yavaş, pahalı ve ölçeklendirmesi zordu. HeyGen ile, içerik üreticilerinin hazırladığı UGC kadar özgün ama yapay zekanın sunduğu güvenilirlik ve esnekliğe sahip içerikler elde edersiniz. Sonuç olarak daha fazla içerik, daha hızlı teslim süreleri ve daha düşük maliyetle daha geniş kitlelere ulaşan kampanyalar ortaya çıkar.
Daha düşük prodüksiyon maliyetleri
Yetenek ücretlerinden, ekipmandan ve kurgudan tasarruf edin. YZ avatarlarıyla, maliyetin çok küçük bir kısmına sınırsız varyasyon oluşturabilir, böylece bütçenizi artırmadan kampanyalarınızı ölçeklendirmeniz çok daha kolay hale gelir.
Daha hızlı kampanya döngüleri
Pazarlamada hız her şeydir. Çekim ve montaj için haftalarca beklemek yerine, tek bir günde reklamlar oluşturabilirsiniz. Hızlı video oluşturma ile trendlerin önünde kalın ve sonuçlara daha hızlı ulaşın.
Tutarlı marka kimliği
Avatarlar asla ortadan kaybolmaz, asla daha yüksek ücret talep etmez ve her zaman aynı profesyonel görünümü sunar. Marka sesiniz her kanalda, her kampanyada ve her pazarda tutarlı kalır.
Küresel erişim
Tek bir avatar, dünyanın her yerindeki kitlelerle bağlantı kurabilir. Çok dilli metinden konuşmaya (175+ dil ve lehçe desteği) ve anında çeviri özelliğine sahip olduğunuzda, yerelleştirme zahmetleri olmadan kampanyalarınız küresel ölçekte yayılır.
Uzun vadeli kullanım için tasarlandı
Freelancer’ların aksine avatarlar asla yorulmaz ve marka çizgisinden sapmaz. HeyGen ile yalnızca tek bir kampanya oluşturmuyorsunuz; her ay düzenli sonuç veren bir iş akışı otomasyon motoru kuruyorsunuz.
Ölçeklenebilir özgünlük
YZ aktörleri, doğal hissettiren konuşmalı ürün videolarını birebir taklit eder. Göz teması kurar, sohbet tonu taşıyan sesler kullanır ve gerçekçi görünerek izleyicilerin durup izlemesini sağlayan, akışı kesen içerikler sunar.
Anında YZ UGC videoları oluşturun
Çekim yapmadan profesyonel UGC tarzı videolar oluşturun. Avatar seçiminden çok dilli seslendirme çıktısına kadar her adım, hızlı video oluşturma, esneklik ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır.
Avatarınızı seçin
Farklı sektörlere yönelik 1.100'den fazla kullanıma hazır avatar arasından seçim yapın veya bir fotoğraf ya da metin açıklamasından kendi özel YZ avatarınızı oluşturun.
Prompt'larla özelleştirin
Reklam oluşturma projenize uyacak şekilde stil, kıyafetler ve ortamları ayarlamak için metin prompt'larıyla her detayı ince ayar yapın.
Her dilde konuşun
175+ dil ve lehçede içerik oluşturarak YZ UGC videolarınızın hem küresel hem yerel kitlelerle bağ kurmasını sağlayın.
Oluşturun ve paylaşın
Dakikalar içinde profesyonel YZ ile oluşturulmuş UGC videoları hazırlayın ve bunları sosyal medya, eğitim veya pazarlama kampanyalarınız için dışa aktarın.
Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır.
YZ UGC video oluşturucu nedir?
YZ UGC video oluşturucu, yapay zeka kullanarak gerçek, kullanıcı tarzında videolar oluşturan bir platformdur. HeyGen’in YZ UGC oluşturucusu, gerçekçi YZ avatarları kullanarak bu videoları ölçekli şekilde senaryolaştırmanıza, özelleştirmenize ve oluşturmanıza olanak tanır; kamera veya ekranda oyuncu ihtiyacını ortadan kaldırır.
UGC için en iyi YZ reklam aracı nedir?
HeyGen'in YZ avatar oluşturucu aracı, bir metin yüklemenize, bir avatar seçmenize ve gerçeğe yakın yapay zeka avatarlarıyla hızlıca pazarlama videosu oluşturmanıza olanak tanır. HeyGen'e kayıt olarak ücretsiz deneyin.
UGC videoları için ücretsiz bir YZ avatarı oluşturabilir miyim?
HeyGen, UGC videoları için YZ avatarları oluşturmanız adına çok sayıda seçenek sunar; zengin kütüphanesini ve araçlarını özgürce keşfetmenize olanak tanır. Bugün ücretsiz deneyiminize başlamak için buradan kayıt olun.
HeyGen YZ konuşan avatarları UGC videolarında kullanılabilir mi?
Evet, HeyGen YZ konuşan avatarları UGC videolarınıza sorunsuzca entegre edilebilir ve içeriğinizin hem gerçekçiliğini hem de etkileşimini artırır. HeyGen'in platformunu keşfederek hemen kullanmaya başlayın ücretsiz.
HeyGen ile farklı dillerde YZ UGC videoları üretebilir miyim?
Evet, HeyGen’in video çeviricisi içeriği tek bir dilde oluşturup diğer dillere dönüştürmenize olanak tanır; bunu yaparken orijinal konuşmacının sesini ve dudak senkronizasyonunu koruyarak kesintisiz, ana dil kalitesinde yerelleştirme sağlar.
HeyGen YZ avatarları ne kadar özelleştirilebilir?
HeyGen YZ avatarları son derece özelleştirilebilir; görünüşlerini, seslerini ve tarzlarını özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza olanak tanır. Avatarınızı bugün ücretsiz olarak özelleştirmek için buradan kayıt olun.
UGC videoları için HeyGen YZ avatarlarını kimler kullanıyor?
HeyGen YZ avatarları; markalar, e-ticaret satıcıları ve sosyal medya ekipleri tarafından, gerçek müşterilere veya içerik üreticilerine bağlı kalmadan, kullanıcı tarzında referans videoları üretmek için kullanılır. Gerçekçi görünen ve platformlar genelinde etkileşimi artıran, ölçeklenebilir YZ UGC’si oluşturmak için idealdir.
Referans tarzı veya TikTok tarzı videolar oluşturabilir mi?
Evet, HeyGen, YZ avatarlar, özelleştirilebilir şablonlar ve gerçekçi seslendirmeler kullanarak referans (testimonial) tarzında ve TikTok tarzında videolar oluşturabilir. Dikey formatları ve markalı görselleri destekler; sosyal medya, reklamlar veya ürün tanıtımları için ilgi çekici kullanıcı tarzı içerikleri hızlıca üretmenize yardımcı olur.
Daha fazla YZ destekli araç keşfedin
Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçirin.
