İçerik üreticileri için yüzsüz video oluşturucu

Kameranın karşısına hiç geçmeden güçlü video kanalları oluşturun. HeyGen, basit prompt'ları görseller, seslendirme ve markanıza uygun stil ile tamamlanmış, tamamen üretilmiş yüzü görünmeyen videolara dönüştürür. Kimliğinizi gizli tutarken hem kişisel hem de profesyonel hissettiren stüdyo kalitesinde videolar oluşturabilirsiniz.
Create long-form narrations, list-style breakdowns, and evergreen tutorials that run 24/7. Build monetizable channels where all the content is faceless, automated, and easily repeatable.
Turn quick hooks and scripts into vertical faceless videos with captions, zooms, and b-roll. Post daily without ever needing to record yourself or worry about lighting and backgrounds.
Convert text stories, threads, and community posts into narrated videos with dynamic visuals. Keep the focus on the storytelling while your identity stays completely in the background, allowing your audience to connect with the video content.
Share insights, breakdowns, and lessons using text overlays and voiceover instead of talking-head footage. Position yourself as an expert while maintaining privacy and flexibility.
Use screen captures, mockups, and animated overlays to explain how things work. Keep the visuals focused on the product while your faceless narration guides viewers step by step.
Duplicate winning videos with new languages and voices to reach global audiences. Keep the same faceless visuals while HeyGen swaps scripts and voiceovers for each region.
HeyGen neden en iyi yüzsüz video oluşturucu?
Video odaklı bir iş kurmak için kameraya, stüdyoya veya ekranda görünecek birine ihtiyacınız yok. İsimsiz video oluşturucu, her içerik parçasında kendinizden emin, net ve güvenilir duyulurken anonim kalmanızı sağlar. HeyGen, metin yazımını, görselleri ve anlatımı üstlenir; böylece kendinizi çekmekle uğraşmak yerine fikirlere, stratejiye ve büyümeye odaklanabilirsiniz.
Bir konu yazın veya kabaca bir taslak yapıştırın; YZ sizin için videonuzun metnini yazsın, görselleri seçsin ve doğal bir seslendirme oluştursun. Sadece birkaç dakika içinde, YouTube, TikTok veya herhangi bir sosyal platformda paylaşmaya hazır, tamamen yüzsüz bir videoya sahip olacaksınız.
Kimliğinizi koruyun, yapay zeka ile ilgi çekici yüzü görünmeyen videolar oluştururken kaliteden ödün vermeyin. Stok veya YZ görsellerini, bindirmeleri ve altyazıları birleştirerek, yüzünüzü ya da kişisel ortamınızı göstermeden, profesyonel ve etkileyici hikâyeler anlatın.
Birden fazla kanal ve niş için aynı yapı, senaryo ve formatları yeniden kullanın. Şablonları kaydedin, böylece başarılı yüzü görünmeyen videoları hızla çoğaltarak yayın takviminizi dolu, iş yükünüzü ise düşük tutun.
Her sektöre uygun metinden videoya yapay zeka
Bir anahtar kelimeyi, fikri veya taslağı; net bir yapı ve ilgi çekici kancalarla (hooks) tamamlanmış bir anlatıya dönüştürün. YZ, tempo, bölümlendirme ve uzunluğu sizin yerinize ayarlar; böylece yüzü görünmeyen videolarınız ilk saniyeden son harekete geçirici mesaja kadar ilgi çekici kalır.
Kendinizi çekmeden görseller oluşturun
Hikayenizi anlatmak için YZ ile oluşturulmuş sahneleri, stok klipleri, ekran görüntülerini ve metin grafiklerini bir araya getirin. Kamerayı hiç açmadan veya çevrenizi kaydetmeden zengin ve sinematik hissi veren yüzsüz videolar oluşturun.
Doğal seslendirmeler
Nişinize ve kitlenize uygun sesleri, tonları ve dilleri seçerek yüzsüz YouTube içeriklerinizi güçlendirin. Anlatımınız insanı andıran ve ifade yüklü bir tonda olur; böylece yüzü görünmeyen içeriklere, güveni hızla inşa etmek için gereken sıcaklık ve netliği kazandırırsınız.
Tekrarlanabilir formatlar için şablonlar ve hazır ayarlar
Başarılı formatları açılışlar, geçişler ve kapanışlar için yeniden kullanılabilir şablonlar olarak kaydedin. Farklı kanallar ve konular genelinde kaliteyi tutarlı tutarak, seri tabanlı yüzü görünmeyen videoları ölçekli şekilde oluşturun.
Yüzsüz video oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
Yeni bir seri başlatmak, bir nişi test etmek veya ek bir yüzü olmayan kanal açmak istediğiniz her seferinde aynı üç adımı kullanın.
Konunuzu, ideal uzunluğu ve platformu, ayrıca tercih ettiğiniz görsel veya ses stilini girin. HeyGen, özellikle yüz göstermeyen video formatları için tasarlanmış, kullanıma hazır bir senaryo ve storyboard oluşturur.
YZ tarafından oluşturulan taslağı gözden geçirin ve giriş cümlelerini, tempoyu ve mesajlaşmayı ayarlayın. Geçişleri güçlendirin, anlatımı sıkılaştırın ve her bölümün anlatmak istediğiniz hikâyeyle uyumlu olduğundan emin olun.
Klipleri değiştirin, altyazıları ayarlayın ve tonunuza uyan müzikler seçin. Anlatım hızını, vurguyu ve stili ince ayarlarla düzenleyerek yüzsüz videonuzun tam hayal ettiğiniz ruh hâlini ve enerjiyi yansıtmasını sağlayın.
YouTube, Shorts, TikTok veya Reels için mükemmel en-boy oranında indirin. Meta verilerinizi ekleyin, anında yayınlayın ve daha ilk günden tamamen profesyonel görünen, özenle hazırlanmış yüzü görünmeyen bir marka oluşturun.
Yüzsüz video, içerik üreticisinin kamerada hiç görünmediği her türlü içeriktir ve videolarını anonim olarak oluşturmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Bunun yerine hikâye, görseller, metin ve seslendirme aracılığıyla anlatılır; böylece izleyiciler, arkasındaki kişi yerine mesaja odaklanır.
Hayır. Yüzsüz video oluşturucu, istemediğiniz sürece asla kameraya çıkmak zorunda kalmamanız için tasarlanmıştır. Görselleri ve seslendirmeyi yapay zeka (YZ) üstlenir; böylece tamamen anonim kalırken yine de yüksek kaliteli içerik üretebilirsiniz.
Evet. Her bir platformun kurallarına uyduğunuz ve ortaklık programı için gereken eşikleri karşıladığınız sürece, yüz göstermeden hazırlanan videolar da konuşmacılı içerikler gibi para kazanabilir. Birçok kanal, içerik üreticisi ekranda hiç görünmeden tam zamanlı gelir elde ediyor.
Çoğu yüzü görünmeyen video, konunuzu belirledikten sonra birkaç dakika içinde oluşturulup iyileştirilebilir; bunun için YZ video oluşturucu. Senaryo, görseller ve seslendirme tamamen yapay zeka tarafından yönetilir; bu da canlı çekim yapıp montajlamaya kıyasla düzenleme süresini ciddi ölçüde azaltır.
Kesinlikle. Finans, teknoloji, oyun, wellness veya hikâye anlatımı gibi belirli nişleri hedefleyebilir ve tercih ettiğiniz stili ayarlayabilirsiniz. Sinematik b-roll görüntülerden minimalist ekrandaki metin tarzına kadar, yüzü görünmeyen videolarınız markanızla mükemmel şekilde uyum sağlayabilir.
Metinleri düzenleyebilir, görselleri değiştirebilir, yazıları ayarlayabilir ve seslendirmeyi baştan başlamadan güncelleyebilirsiniz. Küçük düzenlemeler hızlıdır; böylece birden fazla versiyonu kolayca iyileştirip en iyi performans göstereni seçebilirsiniz.
YZ desteğiyle yüzü görünmeyen videolar oluşturmak için ek bir yazılıma gerek yoktur. Yazımdan son işlemeye kadar her şey HeyGen içinde, tamamen çevrimiçi gerçekleşir. Yüzü görünmeyen videoları doğrudan tarayıcınızdan oluşturabilir, düzenleyebilir ve dışa aktarabilirsiniz.
Evet. Şablonları, metinleri ve yapılandırmaları dilediğiniz kadar çok kanalda yeniden kullanabilirsiniz. Bu sayede her seferinde sürecinizi baştan kurmak zorunda kalmadan farklı nişleri, dilleri ve hedef kitleleri daha kolay test edebilirsiniz.
İsterseniz mesajlar üzerinde tam kontrol sahibi olmak için kendi metinlerinizi veya taslaklarınızı text to video özelliğine yapıştırabilirsiniz. HeyGen yine de görselleri, zamanlamayı ve seslendirmeyi sizin için üstlenir; böylece yüzsüz videonuz hem görünüm hem de ses açısından profesyonel durur.
Yüzsüz video oluşturucu, YouTube, TikTok, Instagram, X ve LinkedIn dahil olmak üzere videoyu destekleyen tüm platformlarda çalışır ve kanallar arasında video oluşturmayı kolaylaştırır. İçeriğinizin kitlenizin zaman geçirdiği her yere uyum sağlaması için farklı en-boy oranlarında dışa aktarım yapabilirsiniz.
