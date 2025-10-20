Ücretsiz YZ yüz değiştirme

Dakikalar içinde yüksek kaliteli YZ yüz değiştirme videoları oluşturun. Medyanızı yükleyin, bir yüz seçin ve doğal ışık ile mimiklere sahip gerçekçi sonuçlar elde edin. Düzenleme becerisi gerekmez.

Görsel seçin veya yükleyin

Göz atmak için dokunun

Değiştirmek istediğiniz yüzü gösteren yüksek kaliteli bir fotoğraf seçin

Yeni yüz yükle

Göz atmak için dokunun

Kullanmak istediğiniz yüzün yüksek kaliteli bir fotoğrafını seçin

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Tek tıkla YZ yüz değiştirme

HeyGen'in Face Swap özelliği, zaman çizelgeleri, maskeler veya manuel keyframe ayarlamaları olmadan, tek bir yükleme ve tıklamayla medyanızdaki bir yüzü değiştirmenizi sağlar. Kaynak görseli veya klibi seçer, yeni yüzü yüklersiniz ve Generate/Process'e tıklarsınız; YZ tamamen tarayıcı içinde çalışır ve yüz değiştirme işleminin tamamını sizin için uçtan uca gerçekleştirir.

Doğal yüz haritalama, hareket ve ışıklandırma

Sistem, yüklenen yüzden yüz hatlarını, ten rengini ve ışığı otomatik olarak eşleştirerek yeni yüzün orijinal sahneye gerçekçi bir şekilde karışmış görünmesini sağlar. Mimikleri ve mikro hareketleri kare kare takip eder; böylece değiştirilen yüz, sanki orijinal çekimdeymiş gibi açıları, hareketi ve tepkileri doğal biçimde izler.

Basit fotoğraflardan yüksek kaliteli sonuçlar

Stüdyo ekipmanına veya ileri düzey becerilere ihtiyaç duymadan, yalnızca net, önden çekilmiş fotoğraflar yükleyerek profesyonel görünümlü değişimler elde edebilirsiniz. HeyGen, iyi aydınlatılmış, 720p veya daha yüksek çözünürlüklü, yüzü tamamen görünen görseller için optimize edilmiştir ve en inandırıcı sonuçlar için bulanık, aşırı pozlanmış, yandan çekilmiş veya çizgi film tarzı karelerden kaçınmanızı önerir.

Hızlı yineleme için yeniden kullanılabilir, iş akışına hazır çıktılar

Başarılı olan her değişimi, tek seferlik bir render yerine, ister kaydedilmiş bir sonuç olarak ister avatar kitaplığınızın bir parçası olarak projeler arasında kaydedip yeniden kullanabilirsiniz. Bu sayede farklı fotoğrafları, konseptleri ve görünümleri (gerektikçe yeniden oluşturarak) hızla test etmek ve en iyi versiyonları doğrudan gelecekteki videolara ve daha geniş HeyGen iş akışlarına entegre etmek kolaylaşır.

YZ yüz değiştirme teknolojisinin kullanım alanları

Her videoda doğru sözcü

Swap a stock face with your own or a brand representative's so every training, explainer, or marketing video stays on-brand without reshooting. Keep the same script and scenes, then update who appears on camera for different regions, roles, or clients in a few clicks.

Kampanya için farklı görünümler

Generate multiple face swap versions of the same base content to test which persona performs best. Marketers can quickly iterate on creatives for A/B tests, personalization, or seasonal campaigns without rebuilding videos from scratch. Try a gender swap or a completely new look to see what resonates.

Mizah içerikleri, GIF'ler ve eğlenceli paylaşımlar

Enjoy the fun of face swapping by blending your face into iconic movie scenes, viral meme templates, or gif clips. Create playful, shareable content for social media in seconds. It's the easiest way to place your face into any scene and make eye-catching gifs and memes that actually get shared.

Hızlı prototipleme

Use Face Swap to experiment with different visual styles and character ideas before committing to full production. Drop different faces onto existing footage or avatar setups to see how a concept feels in context. Ideal for pre-viz, pitch videos, or low-risk creative exploration.

Yerelleştirme ve iç eğitim

Localize training or onboarding content by swapping in local faces while keeping the same core script and structure. Organizations can adapt ai video content to different markets or teams, making videos feel more relatable without re-recording presenters every time.

HeyGen'de yüz değiştirme nasıl oluşturulur

Kendi dijital dünyanızın yüzü olun. YZ ile oluşturulmuş avatarınız, kişiliğinizi, mimiklerinizi ve hareketlerinizi yakalarken hem etkileşimi hem de anlaşılmayı artırır.

1. adım

Açık yüz değiştirme

HeyGen ana sayfanızdan Apps bölümünü açın ve araca girmek için Face Swap'i seçin.

Adım 2

Avatarınızı seçin

Düzenlemek istediğiniz avatarı seçin. Gerekirse, güncellemek istediğiniz belirli Görünüm’ü seçin.

3. adım

Yeni yüz fotoğrafını yükleyin

Kişinin net, önden çekilmiş ve iyi aydınlatılmış bir fotoğrafını yükleyin. Görüntü en az 720p olmalı ve yüzde gölge, yan açı veya yüzü kapatan herhangi bir unsur bulunmamalıdır.

Adım 4

Oluşturun ve kaydedin

Yeni yüzü uygulamak için Önizle veya Oluştur'a tıklayın. Sonuçtan memnun kaldığınızda avatarı kaydedin, böylece videolarınızda kullanabilirsiniz.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ yüz değiştirme nedir?

Bu, fotoğraf veya videolardaki yüzleri değiştirirken mimikleri, ışığı ve hareketi doğal tutan yapay zeka destekli bir araçtır. Sistem, her kareyi takip ederek sosyal medya, pazarlama ve yaratıcı düzenlemeler için uygun, temiz ve gerçekçi bir birleştirme sağlar.

Hem fotoğraflar hem de videolarla yüz değiştirme yapabilir miyim?

Evet. Net bir görsel veya video klip yükleyebilirsiniz ve HeyGen birkaç dakika içinde akıcı ve gerçeğe yakın bir yüz değiştirme oluşturur. Araç, videolar için MP4, MOV ve WebM; görseller için ise JPG veya PNG formatlarını destekler.

Değiştirilen yüz doğal ve ifadeli görünecek mi?

Evet. Yapay zeka, ten rengini, ışığı, açıları ve mikro ifadeleri eşleştirerek sonucun orijinal çekimdeki gibi hareket etmesini ve tepki vermesini sağlar. Bu da değiştirilen yüzlerin, dinamik sahnelerde bile gerçekçi görünmesini mümkün kılar.



Bir yüz değiştirme videosu oluşturmak ne kadar sürer?

Çoğu video, uzunluğuna ve çözünürlüğüne bağlı olarak birkaç dakika içinde işlenir. İş akışı tamamen tarayıcı tabanlıdır; bu sayede herhangi bir yazılım kurmadan videolarınızı yükleyebilir, önizleyebilir ve indirebilirsiniz.


Yüz değiştirme özelliğini pazarlama veya ticari projelerde kullanabilir miyim?

Evet, hem yüklediğiniz görüntüler hem de yüzler üzerinde haklara sahip olduğunuz sürece sonuçları ticari olarak kullanabilirsiniz. Birçok marka, konseptleri test etmek veya hızlı pazarlama varyasyonları oluşturmak için yüz değiştirme özelliğini kullanıyor.

Gerekirse yüz değiştirme işlemini yeniden yapabilir veya ayarlayabilir miyim?

Evet. İstediğiniz zaman yeni yüzler yükleyebilir, klibinizi iyileştirebilir veya değişimi yeniden oluşturabilirsiniz. Ek düzenleme seçenekleri için videonuzu Kişiselleştirilmiş Video Platformu ile geliştirebilirsiniz.


Yüklediğim video ve görseller güvende mi?

Evet. Dosyalar gizli olarak işlenir ve oluşturma tamamlandıktan sonra silinir. Fotoğraflarınız ve video klipleriniz asla paylaşılmaz veya yeniden kullanılmaz.


Yüz değiştirme videolarımla eğitim içerikleri veya reaksiyon videoları oluşturabilir miyim?

Kesinlikle. Değiştirilmiş klibinizi oluşturduktan sonra, onu konuşan stil videolar oluşturarak adım adım bir içeriğe bile dönüştürebilirsiniz; bunun için YZ Avatar Oluşturucu


