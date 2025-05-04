Adım 1 Bir ses örneği yükleyin veya kaydedin Klonlamak istediğiniz sesin kısa ve net bir kaydını sağlayın. HeyGen, kişiselleştirilmiş bir ses modeli oluşturmak için ton, tempo ve ses özelliklerini analiz eder.

Adım 2 Ses modelinizi oluşturun HeyGen örneği işler ve yeniden kullanılabilir bir YZ ses klonu oluşturur. Bu ses artık video projeleriniz ve senaryolarınızın tamamında kullanılabilir.

Adım 3 Metninizi yazın veya yapıştırın Metninizi doğrudan HeyGen’in editörüne yazın. Sistem anlatımı, dudak senkronizasyonunu ve görselleri otomatik olarak hazırlarken, siz de metnin ifadesini, vurgusunu veya yapısını dilediğiniz gibi ayarlayın.