YZ ses klonlama

Herhangi bir sesi YZ hassasiyetiyle klonlayarak, tonunuza ve tarzınıza uyan doğal, kişiselleştirilmiş seslendirmeleri her platformda oluşturun.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Yüksek doğruluklu nöral YZ ses klonlama

HeyGen, perde, ritim, aksan ve konuşma kalıplarını analiz etmek için gelişmiş sinir ağları kullanır. Bu sayede YZ ses klonlama, şunlar için uygun, akıcı ve doğal konuşma oluşturabilir: pazarlama videoları, eğitim programları, ürün tanıtımları ve iç iletişim.

YZ video oluşturma

Metinden videoya ses oluşturma

YZ ses klonlama, HeyGen’in metinden videoya editörüne tamamen entegre edilmiştir. Metninizi yazarsınız veya yapıştırırsınız; platform yapay zeka sesini oluşturur, dudak senkronizasyonu uygular ve görselleri manuel ses düzenlemesine gerek kalmadan otomatik olarak hizalar.

Çok dilli YZ ses klonlama desteği

HeyGen, aynı YZ ses klonunun birden fazla dilde konuşmasına olanak tanır. Bu sayede, farklı bölgeler, departmanlar ve hedef kitleler arasında tutarlı bir ses korurken video içeriğini yerelleştirmek kolaylaşır.

Hızlı düzenlemeler ve yeniden kullanılabilir ses modelleri

Bir ses klonlandıktan sonra, sınırsız sayıda videoda yeniden kullanılabilir. Metni güncelleyin, tempoyu değiştirin veya vurguyu ayarlayın ve anında yeniden oluşturun. İçerik değiştiğinde yeniden kayıt yapmanıza gerek yoktur.

Pazarlama ve marka videoları

Geleneksel seslendirmeler, tekrar eden kayıt seansları ve seslendirme sanatçılarıyla sürekli koordinasyon gerektirir. YZ ses klonlama sayesinde pazarlama ekipleri metinleri yazarak, metinden videoya iş akışlarını kullanıp kampanyalar, reklamlar ve açıklayıcı videolar genelinde tutarlı, marka ile uyumlu anlatımlar oluşturur.

Eğitim ve işe alıştırma içerikleri

Ürün tanıtımları ve adım adım anlatımlar

Ürün güncellemeleri çoğu zaman yeni anlatım gerektirir. YZ ses klonlama sayesinde ekipler metinleri güncelleyip demoları anında yeniden oluşturur; böylece görseller ve özellikler değişirken ses tonu tutarlı kalır.

Sosyal ve kısa format video

Kurumiçi iletişim

Liderlik mesajları yalnızca metin olarak kaldığında çoğu zaman etkisini yitirir. Yazılı duyuruları, klonlanmış bir yönetici sesi kullanarak ilgi çekici videolara dönüştürün; böylece ekiplerin farklı lokasyonlarda net ve tutarlı şekilde iletişim kurmasına yardımcı olun.

Çok dilli müşteri eğitimi

Destek ve eğitim ekipleri, tek bir klonlanmış sesi kullanarak birden fazla dilde yerelleştirilmiş video rehberler oluşturabilir. Bu, küresel kitleler için netliği ve güveni artırırken prodüksiyon maliyetini düşürür.

Bir YZ ses klonlama aracı nasıl kullanılır?

Kayıt, montaj ve yeniden çekim ihtiyacını ortadan kaldıran basit dört adımlı bir iş akışıyla ses destekli videolar oluşturun.

Adım 1

Bir ses örneği yükleyin veya kaydedin

Klonlamak istediğiniz sesin kısa ve net bir kaydını sağlayın. HeyGen, kişiselleştirilmiş bir ses modeli oluşturmak için ton, tempo ve ses özelliklerini analiz eder.

Adım 2

Ses modelinizi oluşturun

HeyGen örneği işler ve yeniden kullanılabilir bir YZ ses klonu oluşturur. Bu ses artık video projeleriniz ve senaryolarınızın tamamında kullanılabilir.

Adım 3

Metninizi yazın veya yapıştırın

Metninizi doğrudan HeyGen’in editörüne yazın. Sistem anlatımı, dudak senkronizasyonunu ve görselleri otomatik olarak hazırlarken, siz de metnin ifadesini, vurgusunu veya yapısını dilediğiniz gibi ayarlayın.

Adım 4

İstediğiniz zaman oluşturun ve güncelleyin

Son videoyu oluşturun ve hazır olduğunda dışa aktarın. Daha sonra değişiklik mi gerekiyor? Metni düzenleyin ve yeniden kaydetmeden tekrar render alın.

YZ ses klonlama hakkında sık sorulan sorular

HeyGen’in YZ ses klonlama özelliği ne kadar doğru çalışıyor?

Doğruluk, örnek kaydınıza bağlıdır. Temiz ses, doğal ve ifade gücü yüksek sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Anlık ve profesyonel ses klonlama arasındaki fark nedir?

Anlık klonlama hızlıdır ve basit projeler için idealdir. Profesyonel klonlama ise daha yüksek doğruluk ve gerçekçilik için daha fazla ses verisi kullanır.

Başlamak için ne kadar ses kaydına ihtiyacım var?

Çoğu kullanıcının 30 saniye ile 3 dakika arasında zamana ihtiyacı olur.

Yapay zeka ile sesimi klonlayabilir miyim?

Evet. Sadece net bir ses veya video dosyası yükleyin, HeyGen orijinal sesin tonunu, perdesini ve tarzını birebir yansıtan bir YZ versiyonu oluşturacaktır. Bu, bir sesi hızlı ve yüksek doğrulukla klonlamanın etkili bir yoludur.

Başarılı bir ses klonlama için gereksinimler nelerdir?

En doğru sonuçlar için, arka plan gürültüsü, müzik veya çakışan diyalog içermeyen temiz bir ses kaydı sağlayın. En az bir dakikalık, tutarlı konuşma örneği kullanmanız önerilir.

Klonlanan sesi birden fazla dilde kullanabilir miyim?

Evet, HeyGen çok dilli ses çıktısını destekler. Ses bir kez klonlandıktan sonra, orijinal konuşmacının ses özelliklerini koruyarak farklı dillerde konuşma oluşturabilirsiniz.

Oluşturulduktan sonra klonlanmış bir ses üzerinde değişiklik yapabilir miyim?

Evet, ses bir kez klonlandıktan sonra konuşma hızı, duygu ve perde gibi faktörleri ayarlayarak videonuzun veya ses projenizin istediğiniz tonuna ve bağlamına uygun hale getirebilirsiniz.

Birinin sesini klonlamak için izin almam gerekir mi?

Evet, sesini klonlamadan önce ilgili kişiden açık ve net bir onay almak zorunludur.

Ses verilerim güvende mi?

Evet. Sesiniz sıkı güvenlik önlemleri ve kontrollü erişim ile korunmaktadır.


