Sesinizi HeyGen ile ilgi çekici video içeriklerine dönüştürün. Podcast'leri, seslendirmeleri veya herhangi bir ses kaydını YZ avatarları, altyazılar ve animasyonlar içeren videolara çevirin.
HeyGen’in YZ destekli sesten videoya dönüştürücüsü, podcast’leri, seslendirmeleri, müzikleri veya konuşmaları kolayca ilgi çekici video içeriklerine dönüştürmenizi sağlar. Özel YZ avatarları, altyazılar ve dinamik görsellerle izleyici etkileşimini artırın—sosyal medya, pazarlama ve sunumlar için idealdir.
400+ video şablonu, YZ destekli animasyonlar ve özelleştirilebilir görsellerle, sesinizi videoya dönüştürücü aracımız düzenleme becerisine ihtiyaç duymadan sesinizi hayata geçirmenizi sağlar. HeyGen ile bugün katılın ve içeriklerinizle fark yaratın.
İlgi çekici ve profesyonel görünümlü videolar oluşturmak için şu temel ipuçlarını izleyin: uygun ses formatlarını seçin, doğru avatarları tercih edin ve hedef kitlenizi etkilemek için multimedya içeriğinin öneminden etkin biçimde yararlanın.
Sesi videoya dönüştürmek görünürlüğü, etkileşimi ve paylaşılabilirliği artırır. YouTube, Instagram ve LinkedIn gibi platformlar video içeriği tercih ettiğinden, daha geniş bir kitleye ulaşmak için video vazgeçilmezdir. Ayrıca, ücretsiz video çevirmenimizle sunduğumuz çok dilli çeviri sayesinde dünya çapındaki izleyicilerle kolayca bağlantı kurabilirsiniz.
HeyGen yalnızca bir sesten videoya dönüştürme aracı değil; eksiksiz bir YZ video oluşturucu. YZ avatarlar, ses klonlama ve otomatik altyazılar sayesinde, ses içerikleriniz etkileyici görsellerle çok daha geniş bir kitleyi etkileyebilir.
Podcast'leri, seslendirmeleri veya konuşmaları dinamik videolara dönüştürün—montaj becerisine gerek yok.
Başlamak için podcast, anlatım veya müzik dosyanızı sürükleyip bırakın. MP3 ve WAV gibi yaygın formatlar desteklenir.
Mesajınızı doğru ton ve tarzda görsel olarak sunmak için 300+ avatar ve 400+ şablon arasından seçim yapın.
Altyazıları otomatik olarak oluşturun, arka plan görselleri veya efektler ekleyin ve izleyici etkileşimini artırmak için müzik kullanın. İçeriğinizin erişilebilir ve ilgi çekici olmasını sağlamak için videolara etkili şekilde nasıl altyazı ekleneceğini keşfedin.
Düzenlenmiş videonuzu sosyal medya, kurum içi iletişim veya marka kullanımı için dışa aktarın—dakikalar içinde yayına hazır. HeyGen ile kayıt olun ve bugün oluşturmaya başlayın.
HeyGen'inAudio to Video AI, podcastler ve konuşmalar gibi ses dosyalarını YZ avatarları, altyazılar ve animasyonlar kullanarak ilgi çekici videolara dönüştürür. Kullanıcıların içeriklerini geliştirmelerine ve küresel bir kitleye kolayca ulaşmalarına yardımcı olur.
HeyGen, kullanıcıların sahip oldukları ses içeriklerini esnek bir şekilde kullanabilmeleri için ses yüklemelerinde MP3 ve WAV gibi formatları destekler.
Evet, videonuzu 1.000'den fazla YZ avatarı ve 400 şablon arasından seçim yaparak, altyazılar, arka plan görselleri ve efektler ekleyerek markanızın kimliğine uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.
Hayır, HeyGen, daha önce video düzenleme deneyimi olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Sezgisel arayüzü sayesinde kolayca profesyonel kalitede videolar oluşturabilirsiniz.
Evet, HeyGen sesinizden otomatik olarak altyazı oluşturabilir. Sadece videonuzu (veya ses dosyanızı) yükleyin; konuşmayı metne döksün ve dışa aktarmadan önce gözden geçirip düzenleyebileceğiniz, stilini değiştirebileceğiniz altyazılar oluştursun. Bu sayede içeriğiniz daha erişilebilir olur ve sessiz izlemek çok daha kolaylaşır.
İşleme süresi, videonun uzunluğuna ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir ancak genellikle birkaç dakika sürer.
