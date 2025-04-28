YZ Spiker aracı, çekim veya montaj yapmanıza gerek kalmadan, kısa sürede yüksek kaliteli videolar oluşturabilir. İster video pazarlama, ister eğitim, ister sosyal medya için içerik hazırlıyor olun, sadece birkaç dakika içinde gerçekçi bir YZ spikeri hazır hale getirebilirsiniz. Çekim yok, montaj yok, sadece sonuç var.

  • Bir fotoğraf yükleyin veya bir avatar seçin
  • Bir metin veya ses ekleyin
  • Dakikalar içinde profesyonel bir sözcü videosu oluşturun
128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Yapay zeka sunucu videoları nasıl oluşturulur?

YZ sunucusu, metninizi kusursuz ses senkronizasyonu ve dudak hareketleriyle konuşan dijital bir avatardır. Bu teknolojiyi, oyunculara veya pahalı çekim ekipmanlarına ihtiyaç duymadan profesyonel videolar oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Adım 1

Metninizi yükleyin

Metninizi platforma yazın veya yapıştırın. İster tanıtım mesajı, ister eğitim modülü, ister sosyal medya gönderisi olsun, sistem her tür içerikle çalışmaya hazırdır.

Adım 2

Avatarınızı seçin

Mevcut seçenekler arasından bir avatar seçin veya markanızı yansıtacak özel bir avatar oluşturun. Avatarın görünümünü, videonuzun tonuna uygun olacak şekilde kişiselleştirin.

Adım 3

Ses ve dudak hareketlerini senkronize edin

YZ, konuşmanızı avatarın ağız hareketleriyle senkronize eder ve her şeyin doğal görünmesini sağlar.

Adım 4

Oluşturun ve paylaşın

Videonuz hazır olduğunda indirin veya paylaşılabilir bir bağlantı alın. Web sitenizde, sosyal medyada veya e-postalarınızda kullanın.

YZ sunucu özellikleri

Video içeriklerinizi güçlendirecek gelişmiş özellikler

YZ Spokesperson aracını, kullanımı son derece kolay ama tüm video oluşturma ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar zengin özellikli olacak şekilde geliştirdik. İşte bu aracın profesyonel videolar oluşturmak için mükemmel bir seçim olmasının nedenleri:

YZ avatarı

Gerçekçi dudak senkronizasyonu

YZ'miz, sesi avatarın dudak hareketleriyle mükemmel şekilde senkronize eder. Her kelime kusursuzca hizalanır, videolarınızın doğal ve profesyonel görünmesini sağlar.
Bu teknoloji, sözcünüzün mesajları izleyicileri etkileyen gerçekçi duygular ve canlı bir hassasiyetle iletmesini güvence altına alır.

YZ avatarı

Çok dilli destek

70'ten fazla dilde video oluşturarak küresel bir kitleye ulaşın. Araç, mesajınızın farklı bölgeler ve kültürlerde duyulmasını ve anlaşılmasını sağlar. Uluslararası kitlelerle bağlantı kurmak ve pazar varlığınızı genişletmek için markanızın mesajını kolayca yerelleştirebilirsiniz.

YZ avatarı

Özelleştirilebilir avatarlar

Çeşitli hazır avatarlar arasından seçim yapabilir veya markanıza uygun kendi avatarınızı oluşturabilirsiniz. Özelleştirme seçenekleri, avatarın görünümünü ve kişiliğini videonuzun tonuna uyacak şekilde ayarlamanıza olanak tanır.
Her avatar, marka kimliğinizi yansıtabilir ve tüm içeriklerinizde tutarlılık ile profesyonelliği korumanıza yardımcı olur

YZ avatarı

Kamera veya stüdyoya gerek yok

Pahalı çekim ekipmanlarını veya stüdyoda geçirilen uzun günleri unutun. Metninizi yükleyin, avatarınızı seçin ve gerisini sistemin halletmesine izin verin. Hızlı, kolay ve verimlidir. Bu sayede pazarlama, eğitim ve kurumsal iletişim için her zaman, her yerde yüksek kaliteli sunucu videoları oluşturabilirsiniz.

Yapay zeka sunucuları hakkında sık sorulan sorular

YZ sözcü videosu nedir?

YZ sunucu videosu, dijital bir avatarın senaryonuzu gerçekçi dudak senkronizasyonu ve doğal mimiklerle okuduğu bir video türüdür. Oyuncu tutmanıza veya çekim ekipmanı kurmanıza gerek kalmadan profesyonel videolar oluşturmanıza olanak tanır.

YZ sunucu aracı nasıl çalışır?

Metninizi yükleyin veya yazın, bir avatar seçin ve YZ sesi gerçekçi ağız hareketleriyle otomatik olarak senkronize etsin. Sözcü videonuz birkaç dakika içinde oluşturulur ve indirmeye veya paylaşmaya hazır hale gelir.

Konuşmacım için özel bir avatar oluşturabilir miyim?

Evet. Hazır avatarlar arasından seçim yapabilir veya markanızın görünümü ve kişiliğiyle uyumlu özel bir avatar tasarlayabilirsiniz. Tamamen kişiselleştirilmiş avatarlar için YZ Konuşan Kafa Oluşturucu.

Bir sözcü videosu oluşturmadan önce bir senaryoya ihtiyacım var mı?

Kendi metninizi yazabilir veya YZ araçlarını kullanarak bir metin oluşturabilirsiniz. Diyalog yazma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa, hızlı ve profesyonel metinler için YZ Video Metni Oluşturucu aracını deneyin.

Bir YZ sunucu videosu oluşturmak ne kadar sürer?

Süreç oldukça hızlıdır. Metninizi sağladıktan ve bir avatar seçtikten sonra, sistem yalnızca birkaç dakika içinde, daha uzun içerikler veya birden fazla varyasyon için bile, profesyonel bir video oluşturur.

YZ sunucu videolarını eğitim, destek veya pazarlama için kullanabilir miyim?

Evet. Eğitimler, işe alıştırma süreçleri, ürün tanıtımları, kurumsal duyurular ve çok daha fazlası için idealdir. YZ avatarlar, bilgiyi net bir şekilde iletirken prodüksiyon süresini ve maliyetini azaltmaya yardımcı olur.

HeyGen’in YZ Sunucusunu pazarlamada nasıl kullanabilirim?

HeyGen'de videonuzu oluşturun ve Zapier gibi araçlarla entegre ederek potansiyel müşteri takibi, onboarding veya sosyal medya gönderileri için video oluşturmayı otomatikleştirin. Videolar hazır olduğunda, bunları e-posta, sosyal medya veya web siteniz üzerinden paylaşabilir ve performanslarını takip edebilirsiniz.

YZ sunucuları şirketler için neden maliyet açısından avantajlıdır?

YZ sunucuları, oyunculara, stüdyolara, seyahate ve yeniden çekimlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri düşürür. Tek bir avatar, sınırsız sayıda video oluşturabilir ve böylece yüksek kaliteli prodüksiyonu her ekip için erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirir.

YZ Sunucu aracı ücretsiz olarak denenebilir mi?

Evet. Aracı ücretsiz deneyebilir ve yükseltme yapmadan önce özelliklerini keşfedebilirsiniz. Hemen başlamak için HeyGen Signup sayfasını ziyaret edin.

