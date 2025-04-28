YZ Spiker aracı, çekim veya montaj yapmanıza gerek kalmadan, kısa sürede yüksek kaliteli videolar oluşturabilir. İster video pazarlama, ister eğitim, ister sosyal medya için içerik hazırlıyor olun, sadece birkaç dakika içinde gerçekçi bir YZ spikeri hazır hale getirebilirsiniz. Çekim yok, montaj yok, sadece sonuç var.
Yapay zeka sunucu videoları nasıl oluşturulur?
YZ sunucusu, metninizi kusursuz ses senkronizasyonu ve dudak hareketleriyle konuşan dijital bir avatardır. Bu teknolojiyi, oyunculara veya pahalı çekim ekipmanlarına ihtiyaç duymadan profesyonel videolar oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Metninizi platforma yazın veya yapıştırın. İster tanıtım mesajı, ister eğitim modülü, ister sosyal medya gönderisi olsun, sistem her tür içerikle çalışmaya hazırdır.
Mevcut seçenekler arasından bir avatar seçin veya markanızı yansıtacak özel bir avatar oluşturun. Avatarın görünümünü, videonuzun tonuna uygun olacak şekilde kişiselleştirin.
YZ, konuşmanızı avatarın ağız hareketleriyle senkronize eder ve her şeyin doğal görünmesini sağlar.
Videonuz hazır olduğunda indirin veya paylaşılabilir bir bağlantı alın. Web sitenizde, sosyal medyada veya e-postalarınızda kullanın.
YZ sunucu özellikleri
Video içeriklerinizi güçlendirecek gelişmiş özellikler
YZ Spokesperson aracını, kullanımı son derece kolay ama tüm video oluşturma ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar zengin özellikli olacak şekilde geliştirdik. İşte bu aracın profesyonel videolar oluşturmak için mükemmel bir seçim olmasının nedenleri:
Gerçekçi dudak senkronizasyonu
YZ'miz, sesi avatarın dudak hareketleriyle mükemmel şekilde senkronize eder. Her kelime kusursuzca hizalanır, videolarınızın doğal ve profesyonel görünmesini sağlar.
Bu teknoloji, sözcünüzün mesajları izleyicileri etkileyen gerçekçi duygular ve canlı bir hassasiyetle iletmesini güvence altına alır.
Çok dilli destek
70'ten fazla dilde video oluşturarak küresel bir kitleye ulaşın. Araç, mesajınızın farklı bölgeler ve kültürlerde duyulmasını ve anlaşılmasını sağlar. Uluslararası kitlelerle bağlantı kurmak ve pazar varlığınızı genişletmek için markanızın mesajını kolayca yerelleştirebilirsiniz.
Özelleştirilebilir avatarlar
Çeşitli hazır avatarlar arasından seçim yapabilir veya markanıza uygun kendi avatarınızı oluşturabilirsiniz. Özelleştirme seçenekleri, avatarın görünümünü ve kişiliğini videonuzun tonuna uyacak şekilde ayarlamanıza olanak tanır.
Her avatar, marka kimliğinizi yansıtabilir ve tüm içeriklerinizde tutarlılık ile profesyonelliği korumanıza yardımcı olur
Kamera veya stüdyoya gerek yok
Pahalı çekim ekipmanlarını veya stüdyoda geçirilen uzun günleri unutun. Metninizi yükleyin, avatarınızı seçin ve gerisini sistemin halletmesine izin verin. Hızlı, kolay ve verimlidir. Bu sayede pazarlama, eğitim ve kurumsal iletişim için her zaman, her yerde yüksek kaliteli sunucu videoları oluşturabilirsiniz.
YZ sunucu videosu, dijital bir avatarın senaryonuzu gerçekçi dudak senkronizasyonu ve doğal mimiklerle okuduğu bir video türüdür. Oyuncu tutmanıza veya çekim ekipmanı kurmanıza gerek kalmadan profesyonel videolar oluşturmanıza olanak tanır.
Metninizi yükleyin veya yazın, bir avatar seçin ve YZ sesi gerçekçi ağız hareketleriyle otomatik olarak senkronize etsin. Sözcü videonuz birkaç dakika içinde oluşturulur ve indirmeye veya paylaşmaya hazır hale gelir.
Evet. Hazır avatarlar arasından seçim yapabilir veya markanızın görünümü ve kişiliğiyle uyumlu özel bir avatar tasarlayabilirsiniz. Tamamen kişiselleştirilmiş avatarlar için YZ Konuşan Kafa Oluşturucu.
Kendi metninizi yazabilir veya YZ araçlarını kullanarak bir metin oluşturabilirsiniz. Diyalog yazma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa, hızlı ve profesyonel metinler için YZ Video Metni Oluşturucu aracını deneyin.
Süreç oldukça hızlıdır. Metninizi sağladıktan ve bir avatar seçtikten sonra, sistem yalnızca birkaç dakika içinde, daha uzun içerikler veya birden fazla varyasyon için bile, profesyonel bir video oluşturur.
Evet. Eğitimler, işe alıştırma süreçleri, ürün tanıtımları, kurumsal duyurular ve çok daha fazlası için idealdir. YZ avatarlar, bilgiyi net bir şekilde iletirken prodüksiyon süresini ve maliyetini azaltmaya yardımcı olur.
HeyGen'de videonuzu oluşturun ve Zapier gibi araçlarla entegre ederek potansiyel müşteri takibi, onboarding veya sosyal medya gönderileri için video oluşturmayı otomatikleştirin. Videolar hazır olduğunda, bunları e-posta, sosyal medya veya web siteniz üzerinden paylaşabilir ve performanslarını takip edebilirsiniz.
YZ sunucuları, oyunculara, stüdyolara, seyahate ve yeniden çekimlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri düşürür. Tek bir avatar, sınırsız sayıda video oluşturabilir ve böylece yüksek kaliteli prodüksiyonu her ekip için erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirir.
Evet. Aracı ücretsiz deneyebilir ve yükseltme yapmadan önce özelliklerini keşfedebilirsiniz. Hemen başlamak için HeyGen Signup sayfasını ziyaret edin.
