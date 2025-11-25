Kolayca gerçeğe yakın YZ video avatarları oluşturun

HeyGen’in YZ avatar video oluşturucusuyla kitlenizi etkileyin. Metinlerden, senaryolardan veya yüklediğiniz görsellerden anında profesyonel yapay zeka video avatarları oluşturun. Pazarlamacılar, eğitimciler ve içerik üreticileri için ideal olan platformumuz, stüdyo, oyuncu veya kurgu becerisi gerektirmeden yüksek kaliteli videolar oluşturmanıza olanak tanır. Sadece yazın, canlandırın ve paylaşın.

  • Kredi kartı gerekmez
  • YZ ses klonlama
  • 175+ dil ve lehçe
129.158.675Oluşturulan videolar
103.408.112Oluşturulan avatarlar
17.753.207Çevrilen videolar
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya çapında milyonlarca kişi tarafından güveniliyor.

Kamerada görünmeden kamerada konuşun

HeyGen’in YZ video avatar oluşturucusuyla dijital varlığınızı güçlendirin; yalnızca birkaç dakika içinde son derece gerçekçi avatarlar oluşturun. İster eğitim içerikleri, ister pazarlama videoları, ister sosyal medya klipleri hazırlıyor olun, avatarınız jestleri, mimikleri ve sesi benzersiz bir hassasiyetle taklit eder. Dijital sözcünüzü tamamen kontrol edin ve kameranın karşısına geçmenize gerek kalmadan ilgi çekici videolar oluşturun.

Hazır avatar
Avatar IV modeli
Dijital ikiz

YZ türleri video avatarlar

Hazır avatar seçeneklerinden seçim yapın veya kendinizi klonlayarak markanıza, eğitimlerinize ya da kampanyalarınıza uygun bir sözcü oluşturun. İster bir işletme, ister eğitimci, ister içerik üreticisi olun, HeyGen size ölçeklenebilir, dinamik ve profesyonel videolar oluşturma esnekliği sunar.

Stok video avatarları

Herhangi bir metni AI Studio'ya ekleyin, avatarınızın bunu doğal bir ton, jestler ve mimiklerle sunmasına izin verin. Eğitim içerikleri, pazarlama videoları ve sosyal medya kliplerini, yapay zeka video oluşturma araçlarımızla saniyeler içinde hayata geçirin.

Stok UGC avatarları

Oyuncu seçme süreçlerini ve uzun prodüksiyon günlerini atlayın. Hazır stok kullanıcı üretimi içerik (UGC) avatarlarımız, talep üzerine içerik oluşturmaya hazır. Gerçek çevrimiçi içerik üreticilerinin tarzını ve kişiliğini yansıtacak şekilde tasarlanan bu avatarlar, metinlerinizi özgün, sosyal medya odaklı bir havayla sunar.

Kendinizi klonlayın

Görünüşünüzü, mimiklerinizi ve sesinizi yansıtan bir YZ video avatarı oluşturun. 175+ dil ve lehçe desteğiyle avatarınız, mesajınızı özgün tutarken dünya çapındaki kitlelerle bağ kurar.

Duygularını ifade eden YZ avatarları metninize uyum sağlar

YZ avatarınız yalnızca jestleri ve konuşmayı yansıtmakla kalmaz, onları güçlendirir. Hıza ve kaliteye bağlı kalırken senaryonuza doğal olarak uyum sağlayan avatarlarla ilgi çekici ve ikna edici videolar oluşturun.

Mesajınızla uyumlu duygu

Gerçek zamanlı olarak tonunu ayarlayan avatarlarla açılış konuşmaları veya duygusal duyurular yapın. AI Studio’nun metin tabanlı editörüyle, video avatarınız için etkileyici ses performansları oluşturabilirsiniz.

Hazır bir avatar seçin veya kendi avatarınızı özelleştirin

Farklı tonlar ve jestlerle tasarlanmış geniş bir kişilik yelpazesinden seçim yapın. Daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım için sesi, mimikleri ve anlatım tarzını markanıza uyacak şekilde ayarlayın.

Artık rahatsız edici duraklamalar yok, avatarınız şimdi bağlama sahip

Robotik konuşmalara veda edin. Voice Director ve Voice Mirroring gibi özellikler, YZ ile oluşturulan videoların gerçek ve doğal hissettirmesini sağlayarak çok daha akıcı bir izleme deneyimi sunar.

YZ avatarınızı oluşturun

Mimiklerinizi ve sesinizi yansıtan gerçekçi bir avatarla YZ videoları oluşturma biçiminizi dönüştürün. Etkileşim için dijital araçlarla dünya çapında kitlelere ulaşın.

Küresel kitleler için her şeyi anlatın

Herhangi bir metni sadece birkaç tıklamayla yüksek kaliteli yapay zeka ile oluşturulmuş bir videoya dönüştürün. İster pazarlama, ister eğitim ya da öğretim amaçlı olsun, YZ video avatarınız kamera gerektirmeden akıcı ve doğal konuşma sunar.

Her dilde sizin gibi ses çıkarın

70'ten fazla dil ve 175'ten fazla lehçede çeviri ve dudak senkronizasyonu yapan YZ videolarıyla dünya çapında bir kitleye hitap edin. Yapay zeka video oluşturma yazılımımız, her dilde tonun, telaffuzun ve mimiklerin doğru kalmasını sağlar.

Avatarınızın sonsuz versiyonlarıyla içeriği ölçeklendirin

Farklı pazarlar için birden fazla video versiyonuna mı ihtiyacınız var? YZ avatar yazılımınız, videoları anında yerelleştirmenizi, düzenlemenizi ve özelleştirmenizi sağlar. Metinleri güncelleyin, mimikleri ayarlayın ve ek çekim yapmadan prodüksiyonu ölçeklendirin.

Her zaman tutarlı ve kişisel kalın

Avatar klonunuz yalnızca görünüşünüzü kopyalamaz. Enerjinizi, jestlerinizi ve çekiciliğinizi yansıtır. Bu sayede, ister kitleniz, ister müşterileriniz, ister ekibiniz için olsun, her video markanıza özgü, samimi ve gerçek hissettirir.

Sam haftada 20 saatlik çekim süresinden tasarruf ediyor
Sam, YouTube videolarını içeren açılış sayfalarıyla değerli ve ücretsiz içerik sunarak e-posta abonelerini 100.000’e çıkardı; bu da ona yemek kitabını piyasaya sürmesini sağlayan geniş ve sadık bir hayran kitlesi kazandırdı.

Gerçeğe en yakın YZ video avatarlarıyla benzersiz gerçekçilik

Gerçek insanlara benzeyen, hareket eden ve konuşan YZ destekli avatarlarla zahmetsizce yüksek kaliteli videolar oluşturun. Yüzlerce hazır avatar arasından seçim yapın veya görselden videoya YZ iş akışını kullanarak kendi avatarınızı oluşturun. İster pazarlama, ister eğitim, ister sosyal medya için olsun, ücretsiz YZ avatar video oluşturucumuz mesajınızı kamera kullanmadan hayata geçirir.

Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi YZ video platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

YZ avatar oluşturucu nedir ve nasıl çalışır?

Bir YZ avatar oluşturucu, bir metin ve animasyon kullanarak insan mimiklerini ve seslerini taklit eden dijital avatarlar oluşturur ve böylece ilgi çekici video içerikler üretir.

Videolar için özel bir YZ avatarını nasıl oluşturabilirim?

HeyGen, kendi tarzınızı ve sesinizi yansıtan özel bir YZ avatarı oluşturmanıza olanak tanır; bir metin (script) yüklediğinizde avatar bu metni canlandırarak sunar.

İçerik oluşturma için yapay zeka video avatarı kullanmanın faydaları nelerdir?

YZ video avatarları kullanmak, çekim yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak içerik üreticileri için yüksek kaliteli içerik oluşturmayı maliyet açısından avantajlı ve verimli hale getirir.

YZ avatarları yapay zeka video çevirisini nasıl geliştirir?

YZ avatarları birden fazla dilde çeviri ve dudak senkronizasyonu yaparak doğal konuşma ve doğruluk sağlar, küresel içerik erişimini artırır.

YZ avatarları sesimi ve mimiklerimi gerçeğe yakın bir şekilde taklit edebilir mi?

Evet, HeyGen'in YZ avatarları sesleri ve mimikleri doğru şekilde taklit ederek son derece gerçekçi ve etkileyici video içerikler sunar. Doğruluğu kendiniz görmek için HeyGen platformunu ziyaret edin.

Ücretsiz deneyebileceğim bir YZ avatar video oluşturucu var mı?

Evet, HeyGen, kısa videolar oluşturup platformu yükseltmeden önce test edebilmeniz için ücretsiz bir YZ avatar video oluşturucu sunar. Bu, özellikleri keşfetmek ve hızlıca sonuç görmek için kolay bir yoldur.

Görselleri YZ avatarlarıyla videolara dönüştürebilir miyim?

Kesinlikle. HeyGen’in görselden videoya YZ özelliğiyle bir fotoğraf yükleyebilir ve metninizi gerçekçi hareketler ve ses senkronizasyonuyla aktaran konuşan bir avatar oluşturabilirsiniz.

HeyGen'i en iyi YZ avatar video oluşturucu yapan nedir?

HeyGen, gerçekçi avatarlar, ses klonlama ve gelişmiş düzenleme araçlarını tek bir platformda birleştirerek, işletmeler, eğitimciler ve içerik üreticileri için en iyi YZ avatar video oluşturucularından biri hâline geliyor.

