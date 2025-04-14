Yayınlamaya hazır videolar için YZ video düzenleyici

Basit ve akıllı hissettiren bir editörle ham klipleri cilalı videolara dönüştürün. HeyGen’in YZ video editörü, en iyi YZ araçlarını kullanarak zaman çizelgelerinde daha az, tıklama getiren hikâyelerde daha çok zaman geçirmeniz için videoları metin düzeyinde kesmenize, düzeltmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Kısa sosyal medya klipleri ve öne çıkanlar

Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.

Ürün demoları ve özellik tanıtımları

Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.

Eğitim, işe alıştırma ve iç bilgilendirmeler

Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.

Web seminerleri, podcast'ler ve düşünce liderliği içerikleri

Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.

Pazarlama kampanyaları ve ücretli reklamlar

Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.

Eğitimler, açıklayıcı videolar ve destek içerikleri

Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.

HeyGen'i yapay zeka video editörünüz olarak neden seçmelisiniz

HeyGen, güçlü video düzenleme araçlarını sade, tarayıcı tabanlı bir çalışma alanında bir araya getirir. Geleneksel video düzenleme yazılımlarını öğrenmenize gerek kalmadan, birkaç yönlendirmeli adımda videoyu kırpabilir, yeniden biçimlendirebilir ve yerelleştirebilirsiniz. Kısa kliplerde de, tam sunumlar ve kampanyalarda da aynı derecede etkili çalışır.

Karmaşık zaman çizelgeleri değil, sade bir dille düzenleyin

Bir bölümü kaldırmak veya bir anlatım satırını güncellemek gibi isteklerinizi editöre söyleyerek değişiklik yapın. HeyGen bu talimatları anında hassas kesimlere ve ayarlamalara dönüştürür. Böylece montaja yeni başlıyor olsanız bile iş akışınız hızlı kalır.

Ses ve görselleri tek bir çalışma alanında düzeltin

Arka plan gürültüsünü temizleyin, tempoyu iyileştirin ve görselleri hizalayarak her şeyin tutarlı hissettirmesini sağlayın. YZ video editörü, minimum manuel ayarla yüksek kaliteyi korumanıza yardımcı olur ve videolarınızı yapay zeka ile verimli şekilde düzenlemenizi sağlar. Yapay zeka ile oluşturduğunuz videolar, tüm platformlarda profesyonel ve kusursuz görünür ve ses verir.

Tüm kanallar için içeriği hızla ölçeklendirin

Video düzenleme yazılımı ile videoları tek seferde farklı formatlar için yeniden boyutlandırın, yeniden kadrajlayın ve altyazı ekleyin. Tek bir kaynak videoyu e-posta, sosyal medya akışları ve dahili kanallar için birden fazla versiyona dönüştürebilirsiniz. Böylece oluşturduğunuz her bir içerik parçasının erişimini en üst düzeye çıkarırsınız.

Metin odaklı düzenleme kontrolleri

Gerekli düzenlemeleri, örneğin bir bölümü kırpma veya bir anlatım satırını değiştirme gibi, ayrıntılı olarak açıklayın. Editör, talebinize göre doğru kesimleri ve ayarlamaları uygular. Sonuçları ince ayarlarla dilediğiniz gibi kontrol etmeye devam edersiniz.

Akıllı ses, altyazılar ve seslendirmeler

Konuşma netliğini artırın, arka plan gürültüsünü azaltın ve birkaç tıklamayla altyazılar oluşturun. Ayrıca hızlı yerelleştirme için birçok dilde YZ seslendirmeleri ekleyebilirsiniz. Böylece videolar sessiz izlemeye uygun ve erişilebilir kalır.

Görsel düzenler, yeniden çerçeveleme ve varlıklar

YZ video oluşturucu ile videolarınızı dikey, kare veya yatay formatlara, önemli nesneleri kaybetmeden yeniden çerçeveleyin. Her klibin görsel kimliğinizle uyumlu olması için bindirmeler, başlıklar ve marka öğeleri ekleyin. Birçok çıktı ile uğraşırken bile süreç basit kalır.

Hızlı dışa aktarma ve marka ile tutarlı hazır ayarlar

Marka stilinizi, formatları ve altyazı stillerini ön ayar olarak kaydedin. Tutarlı sonuçlar için bunları yeni projelere uygulayın. Hazır olduğunuzda, tercih ettiğiniz platformlara uygun yüksek kaliteli videoları dışa aktarın.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin, pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı şekilde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ video düzenleyicisini nasıl kullanırsınız

HeyGen, daha önce hiç zaman çizelgesine dokunmamış olsanız bile YZ video düzenlemeyi erişilebilir hale getirir. İş akışı, ham görüntülerden bitmiş içeriğe birkaç net adımda sizi yönlendirir.

Adım 1

Videonuzu veya kaydınızı içe aktarın

Görüntülerinizi yükleyin veya tercih ettiğiniz kaynaktan bir kayıt içe aktarın. Editör, içeriğinizi hem metin hem de video olarak görebilmeniz için bir döküm ve genel bakış hazırlar.

Adım 2

Formatınızı ve stil hazır ayarlarınızı seçin

Kanallarınız için çıktı formatlarını seçin ve marka ön ayarlarını uygulayın. Bu, en iyi YZ tasarım uygulamalarına göre baştan itibaren yazı tiplerini, renkleri ve temel yerleşim tercihlerini belirler.

Adım 3

Metin ve basit kontrollerle düzenleyin

Sahne kesmek, taşımak ve ayarlamak için transkripti ve metin düzeyindeki komutları kullanın. Yalnızca birkaç tıklamayla başlıklar, altyazılar ve basit geçişler ekleyin.

Adım 4

Önizleyin, dışa aktarın ve yeniden kullanın

Tamamlanan videoyu gözden geçirin ve gerektiğinde küçük düzenlemeler yapın. Ardından ana versiyonunuzu ve TikTok gibi platformlar için ek boyut veya yön varyasyonlarını dışa aktarın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ video düzenleyici nedir?

YZ video düzenleyici, videoları kesmenize, iyileştirmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için yapay zeka kullanan bir araçtır. Kırpma, yeniden kadrajlama, altyazı ekleme ve ses temizleme gibi görevleri otomatikleştirerek projelerinizi daha hızlı tamamlamanızı sağlar.

HeyGen'i kullanmak için önceden video düzenleme deneyimine sahip olmam gerekiyor mu?

Hayır. HeyGen, geleneksel video montajı geçmişi olmayan pazarlamacılar, eğitimciler ve ekipler için tasarlanmıştır. Metin tabanlı kontroller ve basit arayüzler, karmaşık zaman çizelgelerinin yerini alır; böylece yaparak öğrenebilirsiniz.

YZ video düzenleyicisini kısa biçimli sosyal medya içerikleri için kullanabilir miyim?

Evet. Akışlar ve hikayeler için optimize edilmiş dikey ve kare videolar oluşturabilirsiniz. Editör, öne çıkan anları seçmeyi, altyazı eklemeyi ve içeriği her platforma uyarlamayı kolaylaştırır.

HeyGen, altyazı ve ses için birden fazla dili destekliyor mu?

Evet. Birçok dilde altyazı ve YZ seslendirme oluşturabilirsiniz video çevirici aracılığıyla. Bu sayede aynı video yapısını farklı bölgeler ve hedef kitleler için yeniden çekim yapmadan tekrar kullanabilirsiniz.

Bir video oluşturulduktan sonra en-boy oranlarını ayarlayabilir miyim?

Evet. Aynı proje içinde içeriğinizi dikey, yatay veya kare formatlara yeniden çerçeveleyebilirsiniz. Konular ortalanmış ve okunaklı kalır, böylece kurgunuzu baştan oluşturmak zorunda kalmazsınız.

YZ ses kalitesini iyileştirmeye nasıl yardımcı olur?

YZ video düzenleyici, gürültüyü azaltabilir, ses seviyelerini dengeleyebilir ve konuşmayı otomatik olarak öne çıkarabilir. Bu da manuel miksaj yapmanıza gerek kalmadan daha net sesler ve daha tutarlı bir dinleme deneyimi anlamına gelir.

Düzenlenen videolara kendi markamı ve varlıklarımı ekleyebilir miyim?

Evet. Markanızı yansıtan logoları, renkleri, yazı tiplerini ve medyaları yükleyebilirsiniz. Bunları ön ayar olarak YZ video oluşturucu içinde kaydedin, böylece her yeni proje görsel olarak marka yönergelerinizle uyumlu kalsın.

HeyGen ekip iş birliği için uygun mu?

Evet. Ekipler projeleri paylaşabilir, düzenlemeleri gözden geçirebilir ve marka kurallarını tutarlı şekilde uygulayabilir. Böylece farklı kişiler katkıda bulunurken nihai çıktı bütünlüğünü korur.

YZ video düzenleyici için en uygun video türleri hangileridir?

Konuşan kafa klipleri, ekran kayıtları, web seminerleri, açıklayıcı videolar, ürün demoları ve sosyal medya videoları bu format için son derece uygundur. Daha sıkı kurgu, net altyazılar ve daha iyi kadrajdan fayda sağlayan her tür video, iyi bir kullanım alanıdır.

Tek bir uzun videoyu birden fazla kısa klibe dönüştürebilir miyim?

Evet. Video düzenleme yazılımı kullanarak farklı öne çıkan anları ve dikkat çekici bölümleri seçip tek bir kaynaktan birden fazla kısa video oluşturabilirsiniz. Böylece yalnızca bir kez kayıt alarak paylaşabileceğiniz daha fazla içeriğe sahip olursunuz.

