YZ aktör oluşturucu: Gerçekçi yapay zeka aktörleri oluşturun

Gerçekçi YZ aktörlerle, kamera, stüdyo veya castinge ihtiyaç duymadan sunucu anlatımlı videolar, UGC tarzı reklamlar ve eğitim klipleri oluşturun. Hazır bir aktör seçin, kendi sesinizi klonlayın veya markanıza özel bir aktör oluşturun ve dakikalar içinde platforma hazır videolar yayınlayın.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Pazarlama ve kısa formatlı reklamlar

Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.

Eğitim ve işe alıştırma

Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.

Satış etkinleştirme ve ürün tanıtım videoları

Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.

Sosyal içerik ve içerik üreticisi iş ortaklıkları

Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.

Müşteri desteği ve bilgi bankası

Müşteri desteği ve bilgi bankası

Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.

HeyGen neden en iyi yapay zeka oyuncu oluşturucusudur

HeyGen’in YZ aktörleri, doğal mimikleri, hassas dudak senkronizasyonu ve kurumsal düzeyde kontrol imkanlarını bir araya getirerek pazarlama, eğitim ve ürün ekiplerinin yavaş çekimleri, YZ avatarlar kullanarak hızlı ve tekrarlanabilir prodüksiyonla değiştirmesini sağlar.

Prodüksiyona gerek kalmadan gerçekçi performans

İfade gücü yüksek oyuncular seçin veya kısa bir webcam kaydından özel bir oyuncu oluşturun. HeyGen, doğal yüz mikro ifadelerini ve zamanlamayı gerçeğe yakın şekilde işler, böylece izleyiciler gerçek bir performansa verdikleri tepkinin aynısını verir.

Yaratıcı çıktınızı ölçeklendirin

Ürün katalogları, yerelleştirilmiş pazarlar ve A/B testleri için onlarca hatta binlerce varyasyonu toplu olarak oluşturun; bunun için yapay zeka ile oluşturulmuş varlıklardan yararlanın. Marka kitlerini ve şablonları uygulayarak, YZ ile oluşturulmuş içerik içerenler de dahil olmak üzere her videonun ölçek büyüdükçe tutarlı kalmasını sağlayın.

Yerelleştirme ve erişilebilirlik için tasarlandı

100'den fazla dilde seslendirme ve altyazı oluşturun. HeyGen, video çeviri aracının çevrilmiş metinleri için zamanlamayı yeniden senkronize eder, böylece yerelleştirilmiş videolar yeniden çekime gerek kalmadan doğal hissettirir.

250+ kullanıma hazır oyuncu ve özel klon

Farklı yaşlar, etnik kökenler ve stillerde geniş bir oyuncu kütüphanesine erişin. Veya onaylı kısa bir örnek kaydederek, istediğiniz metni okuyabilen ve yalnızca markanıza özel kalan bir oyuncu klonu oluşturun.

Stüdyo kalitesinde dudak senkronizasyonu ve duygu kontrolü

HeyGen, sesi alt kare hassasiyetinde fonemlere hizalar ve yüz hareketlerini eşler; böylece kelimeler, duraklamalar ve mikro ifadeler, tıpkı bir YZ oyuncusu gibi doğal bir şekilde ortaya çıkar. Mesaja uygun olması için ton, enerji ve mikro jestleri kontrol edin.

Dakikalar içinde metinden videoya

Şunun için bir metin yapıştırın: metinden videoya oluşturma veya ürün URL'si ve HeyGen sahne yerleşimlerini, seslendirmeyi, altyazıları ve b-roll önerilerini otomatik olarak oluşturur. Metni düzenleyin, oyuncuları değiştirin ve alternatif çekimleri anında yeniden oluşturun; daha hızlı teslimat için yapay zeka ile oluşturulan seçenekleri kullanın.

Çok formatlı dışa aktarma ve platform hazır ayarları

Reels, Stories, Akış ve web oynatıcılar için MP4, SRT/VTT altyazılar, küçük resimler ve mobil hazır ayarları dışa aktarın. Paketler, reklam yöneticilerine ve LMS'lere doğrudan yükleme için adlandırılmış ve boyutlandırılmıştır.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ oyuncu oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

HeyGen'in YZ Oyuncu Oluşturucu aracıyla ideal oyuncunuzu dört basit adımda hayata geçirin.

Adım 1

Bir aktör seçin veya bir klon oluşturun

Hazır oyuncular arasından seçim yapın veya kısa bir selfie video kaydedip yapay zeka video oluşturucu ile markanıza özel gizli bir oyuncu (avatar) oluşturun.

Adım 2

Metninizi veya ürün bağlantınızı yapıştırın

Metninizi veya URL'nizi girin. HeyGen, temel noktaları çıkarır, dikkat çekici girişler önerir ve sahne sahne anlatımı taslağı oluşturur.

Adım 3

Sesi, duyguyu ve stili özelleştirin

Bir ses modeli seçin, enerji ve yüz ifadelerinin canlılığını ayarlayın, altyazılar veya ekrandaki vurgulu notlar ekleyin.

Adım 4

Önizleyin, toplu işlem yapın ve dışa aktarın

Varyasyonları önizleyin, birden fazla SKU veya dil için toplu işler çalıştırın ve TikTok ile diğer platformlar için platforma hazır paketleri dışa aktarın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ aktörleri nedir?

YZ aktörleri, video içerikler için herhangi bir metni doğal hareket ve duyguyla konuşabilen, stok oyuncular, avatarlar veya klonlanmış benzerlikler şeklindeki sentetik ekran performansçılarıdır.

Bana benzeyen bir YZ oyuncu/oyuncu avatarı oluşturabilir miyim?

Evet. Kısa bir onay videosu kaydedin, HeyGen sizin için özel bir oyuncu klonu oluştursun. Onay iş akışları ve güvenlik ayarları, kullanım ve sahipliği güvence altına alır.

YZ aktörleri ne kadar doğal görünüyor ve ses çıkarıyor?

HeyGen, sub-frame dudak senkronizasyonu, yüz ağı yeniden hedefleme ve insan kalitesinde metinden konuşmaya (text-to-speech) veya ses klonları kullanır. Sonuçlar, gerçekçi ağız hareketleri, göz kırpmalar ve mikro ifadeler için optimize edilir.

Ücretli reklamlar ve ticari projeler için YZ aktörleri kullanabilir miyim?

Evet. HeyGen, ticari kullanım koşulları ve markalı aktör seçenekleri sunar. Dahil ettiğiniz tüm üçüncü taraf içerikler için gerekli haklara sahip olduğunuzdan emin olun ve platform politikalarına uyun.

Hangi diller ve aksanlar destekleniyor?

HeyGen, seslendirme ve altyazılar için 100’den fazla dili ve bölgesel aksanı destekler; bu da onu TikTok içerik üreticileri için ideal hale getirir. Çeviriler, ritmi ve doğal anlatımı koruyacak şekilde yeniden senkronize edilir.

Özel aktörler gizli ve güvenli mi?

Özel klonlar varsayılan olarak gizlidir ve hesabınıza kilitlenebilir; böylece YZ aktörünüze yalnızca sizin erişiminiz olur. HeyGen varlıkları şifreler ve yönetişim ile erişim için kurumsal denetimler sunar.

YZ aktörlerle ne kadar hızlı video oluşturabilirim?

Basit klipler birkaç dakika içinde işlenir. Geniş kataloglar için toplu işler paralel olarak çalışır, böylece ekipler yüzlerce varlığı verimli bir şekilde üretebilir.

Özel bir donanıma veya yazılıma ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen bulutta çalışır ve her yerden YZ ile oluşturulmuş içeriklere erişim sağlar. Senaryonuzu yazmak, ön izleme yapmak, düzenlemek ve videoları dışa aktarmak için tek ihtiyacınız olan bir tarayıcıdır.

Oluşturulan içeriğin sahibi kimdir?

Oluşturduğunuz videoların ve varlıkların mülkiyeti sizde kalır. HeyGen, planınıza bağlı olarak oluşturulan çıktıları ticari amaçlarla kullanmanız için lisans sağlar.

