Etkileyici ve etkili
PPT/PDF'den videoya dönüştürme, özelleştirilebilir düzenlenebilir şablonlar ve doğrudan platform içinde ekran kaydı gibi araçlarla içerik üretimini hızlandırın ve statik içerikleri dinamik, avatar odaklı videolara dönüştürün.
Öğrenme ve gelişim (L&D) ekipleri için tasarlanan HeyGen’in YZ video platformu, eğitim yaşam döngüsünün her aşamasını dönüştürerek 175’ten fazla dil ve lehçede ilgi çekici, ölçeklenebilir ve yerelleştirilmiş eğitim içerikleri sunmanızı sağlar.
HeyGen’in YZ video platformu ile dinamik, kişiselleştirilmiş ve etkileşimli eğitim videolarını zahmetsizce oluşturarak üretim süresini ve maliyetlerini kaliteyi düşürmeden azaltabilirsiniz.
Yerleşik düzeltme özelliğiyle eğitim içeriklerinizi anında 175’ten fazla dil ve lehçeye çevirerek erişilebilirliği artırın ve öğrenenleri tercih ettikleri dilde etkili şekilde etkileşime geçirin.
Mevcut videoları yeni politikaları, ürün değişikliklerini veya güncellenmiş süreçleri yansıtacak şekilde düzenleyerek, pahalı yeniden çekimlere veya zaman alan montajlara gerek kalmadan içeriklerinizi güncel ve doğru tutun.
Videoları kolayca paylaşın veya esnek, talep üzerine eğitim için herhangi bir LMS'ye ekleyin. SCORM dışa aktarma ile içeriği sorunsuzca entegre edebilir ve tamamlama oranlarını takip edebilirsiniz.
Yeni işe alınanları ilgi çekici, kişiselleştirilmiş videolarla karşılayın ve ekipler büyüdükçe ölçeklenebilen sürekli gelişim içerikleri sunun.
Yeni çalışanları eğitin ve mevcut ekiplerinizi mevzuat değişiklikleri konusunda güncel tutun. Kolayca yerelleştirilebilen içeriklerle dünya çapında uyumluluğu sağlayın.
Uzmanlaşmış ekiplerinizin, şirketinizi güvenle temsil edebilmeleri için ihtiyaç duydukları beceri ve bilgiye sahip olmalarını sağlayın.
Uzun teslim sürelerine sahip, maliyetli video prodüksiyonu
Sınırlı yerelleştirme yetenekleri
Dikkat çekemeyen statik slaytlar
Genel, herkese uyan tek tip eğitim
Yayına aldıktan sonra içeriği güncellemek zahmetli
Dakikalar içinde hazır kişiselleştirilmiş eğitim
175+ dil ve lehçeye yerelleştirin
Anlamayı artıran etkileyici videolar
Her öğrenen için role özel içerik
Güncellemeleri yansıtmak için videolarınızı anında yenileyin
İlk yüklemeden son teslimata kadar verileriniz sektörün en ileri güvenlik protokolleriyle korunur.
SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework ve AI Act standartlarıyla tamamen uyumludur.
Güvenlik uygulamalarımız, ortaya çıkan tehditleri öngörmek ve etkilerini azaltmak için proaktif olarak gelişmektedir.
Bu rapor, YZ video teknolojisinin öğrenme ve geliştirme (L&D) ile eğitim alanlarındaki çeşitli zorluklara nasıl dönüştürücü bir çözüm haline geldiğini inceleyerek, YZ videosunu stratejik bir araç olarak güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.
Bu pratik rehber, L&D profesyonellerinin eğitim programlarını ölçeklendirmesine yardımcı olur ve ekiplerin ilgi çekici, çok dilli ve güncel eğitim içeriklerini hızlı ve maliyet açısından verimli bir şekilde nasıl oluşturabileceklerini inceler.
HeyGen'in İK ve uyumdan satış etkinleştirme ve teknik eğitime kadar tüm fonksiyonlardaki L&D profesyonellerinin öğrenmeyi modernleştirmesine ve ölçeklendirmesine nasıl imkân sağladığını keşfedin.
Bu adım adım rehber, yapay zeka videosu kullanarak eğitim ve yetkinleştirme videolarını nasıl oluşturacağınızı gösterir. Markanıza uygun, profesyonel eğitim videolarını 10 kat daha hızlı ve çok daha düşük maliyetle oluşturmaya başlayın.
YZ eğitim videosu oluşturucu, yapay zekayı kullanarak otomatik olarak video formatında eğitim içerikleri oluşturan bir araçtır. Kamera, oyuncu veya stüdyoya ihtiyaç duymak yerine, YZ video oluşturucular; öğrenme ve eğitim ekiplerinin senaryoları, dokümanları veya sunumları, gerçeğe yakın YZ sunucular, doğal seslendirmeler ve doğru dudak senkronizasyonu ile profesyonel eğitim videolarına hızla dönüştürmesini sağlar. Bu platformlar, maliyetleri ve prodüksiyon süresini düşük tutarken eğitim programlarını küresel ölçekte ölçeklendirmeyi kolaylaştırır.
YZ eğitim videoları, ilgi çekici öğrenme içeriklerini oluşturmayı, güncellemeyi ve sunmayı daha hızlı ve kolay hale getirerek L&D’yi destekler. L&D ekipleri şunları yapabilir:
YZ video pazarlaması, pazarlama videolarını ölçekli şekilde oluşturmak, kişiselleştirmek ve dağıtmak için yapay zekadan yararlanılmasıdır. Şirketler yalnızca bir metin sağlar veya içerik yükler ve HeyGen gibi platformlar avatarlar, seslendirmeler ve çevirilerle profesyonel videolar oluşturur. Bu otomasyon, işletmelerin prodüksiyon maliyetlerini düşürmesine, teslim sürelerini kısaltmasına ve farklı bölgelerde marka tutarlılığını korumasına yardımcı olur; böylece YZ video pazarlaması, yenilik yapmak ve daha hızlı büyümek isteyen kurumlar için vazgeçilmez bir araç haline gelir.
YZ video avatarları ve YZ seslendirmeleri, her ikisi de eğitim videoları oluşturmanıza yardımcı olur, ancak farklı amaçlara hizmet eder:
Kısacası: avatarlar daha sürükleyici, insana yakın bir öğrenme deneyimi sunarken, seslendirmeler daha basit, ders anlatımı tarzındaki eğitim içerikleri için daha uygundur.
HeyGen, Öğrenme ve Gelişim (L&D) ekiplerinin geleneksel prodüksiyon süreçlerini YZ destekli avatarlarla değiştirerek eğitim videolarını dakikalar içinde oluşturmasına yardımcı olur. Senaryolaştırma, çekim ve montaj için haftalar harcamak yerine sadece şunları yaparsınız:
Sonuç, kamera, stüdyo veya pahalı yeniden çekimlere ihtiyaç duymadan ölçeklenebilir şekilde üretilen, profesyonel kalitede eğitim içerikleridir. HeyGen ayrıca videoları dakikalar içinde güncellemeyi ve çevirmeyi kolaylaştırır; böylece ekipler eğitim içeriklerini dünya çapındaki kitleler için her zaman güncel ve ilgili tutabilir.
Evet. HeyGen ile eğitim videolarınızı anında 175'ten fazla dil ve lehçeye çevirebilirsiniz. Bu sayede eğitimlerinizi farklı bölgelerde ölçeklenebilir ve erişilebilir hale getirebilirsiniz.
Avatar’lı videolar, sabit slayt sunumları veya uzun web seminerlerine göre dikkati daha iyi toplar. Bu da daha az terk edilme oranına ve bilginin daha iyi akılda kalmasına yol açar.
Pahalı ekipmanları, stüdyoları ve prodüksiyon ekiplerini ortadan kaldırarak HeyGen, hem maliyetleri hem de teslim sürelerini azaltır; bunu yaparken de yüksek kaliteli, profesyonel eğitim videoları sunmaya devam eder.
HeyGen videoları dışa aktarılabilir ve çoğu LMS platformuna yüklenebilir; böylece yapay zeka destekli eğitimleri mevcut iş akışlarınıza eklemek son derece kolay hale gelir.
Güvenlik ve gizlilik en yüksek önceliğimizdir. Videolarınız ve verileriniz kurumsal düzeyde güvenlik protokolleriyle korunur, böylece eğitim içeriklerinizin güvenliği her zaman sağlanır.
