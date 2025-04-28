Viral kısa videolar için YZ Reel oluşturucu

Fikirleri, senaryoları, linkleri veya ses kayıtlarını HeyGen’in YZ reel oluşturucusuyla profesyonel sosyal reel videolara dönüştürün. Sesle uyumlu dinamik kurgular, altyazılar, platforma özel hazır ayarlar ve yerelleştirilmiş versiyonlar oluşturun; kamera yok, kurgucu yok, sadece yayına hazır kısa video içerikler.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Trend odaklı sosyal klipler

Capture trends fast. Paste a prompt or upload a clip and generate vertical reels that match trending formats, maximizing reach and engagement with minimal turnaround.

Ürün ve ticaret reels videoları

Turn product pages or catalog links into shoppable short videos. HeyGen pulls product imagery, creates highlight scenes, and outputs multiple ad variants for testing.

Müzik tanıtımları ve şarkı sözü paylaşımları

Create audio-reactive lyric reels by uploading tracks and lines with our AI tool. The engine times captions and visuals to phrasing and beat so lyric drops feel cinematic and shareable.

Eğitici mikro içerik

Convert lesson scripts, tips, and how-tos into short, captioned reels for faster learner engagement. Localize content via the video translator for global courses and L&D programs.

İçerik üreticileri için yeniden kullanma ve toplu çıktılar

Transform long-form videos, live streams, or podcasts into dozens of short reels automatically using our free AI reel generator. Batch generation and API workflows let creators publish consistent content quickly with the help of our free AI reels maker.

Etkinlik öne çıkanları ve performans döngüleri

Generate concert visuals, DJ loops, or festival promos that match live energy. Export performance-ready loops in high quality for LED screens and VJ setups.

HeyGen neden en iyi YZ Reels oluşturucusu

HeyGen, gelişmiş YZ video oluşturma, ses analizi ve şablon tabanlı iş akışlarını bir araya getirerek dakikalar içinde dikkat çeken kısa videolar üretmenizi sağlar. İçerik üreticileri ve ekipler; tutarlı kalite, hızlı iterasyon ve yerleşik yerelleştirme sayesinde her kampanyanın dünya çapında güçlü performans göstermesini sağlar.

Hızlı kısa video oluşturma

Ücretsiz YZ reel oluşturucu ile tek bir prompt, metin veya bağlantıdan dakikalar içinde profesyonel görünümlü reels videoları oluşturun. HeyGen sahne seçimini, ritmi ve altyazıları otomatikleştirerek içerik üreticilerinin fikirden yayına hazır içeriğe geçişini çarpıcı biçimde hızlandırır.

Yaratıcı kontrol için tasarlandı

Görsel stilleri seçin, hareket ve rengi ayarlayın, görüntüleri değiştirin veya altyazıları ve zamanlamayı ince ayarlarla düzenleyin. HeyGen, karmaşık kurgu yazılımlarına veya zaman çizelgelerine ihtiyaç duymadan size üst düzey kontrol sağlar.

Platformlar ve diller genelinde ölçeklendirin

Reel oluşturucumuzu kullanarak TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts veya ücretli sosyal medya için platforma optimize edilmiş versiyonları dışa aktarın. Video çevirici ile metinleri çevirin ve küresel erişim için YZ aracımızı kullanarak doğru dudak senkronizasyonu ve altyazı zamanlamasını koruyun.

YZ destekli metinden kısa video üretimine

HeyGen, yazdığınız metni, prompt'u veya bağlantısını verdiğiniz sayfayı analiz eder ve ton ile amacıyla uyumlu sahnelerden oluşan, düzenlenebilir bir storyboard oluşturur; böylece içeriğinizi dilediğiniz gibi özelleştirmenizi sağlar. YZ video oluşturucu anlatınızı takip eden, özgün kelimelerinizi koruyan tutarlı bir video oluşturmak için görüntüleri, kamera hareketlerini ve zamanlamayı seçer.

script to video

Sese duyarlı görseller ve ritme dayalı kurgu

Bir parça yükleyin; HeyGen tempo, ritim ve enerjiyi analiz ederek kurguyu, geçişleri ve görsel efektleri buna göre yönlendirir. Müziğinizle birlikte atan, drop’ları öne çıkaran ve cümle yapısına uyum sağlayan, daha ilgi çekici kısa video içerikleri oluşturun.

Audio reactive visuals

Akıllı altyazılar, seslendirmeler ve yerelleştirme

Reel’iniz için otomatik olarak altyazılar ve seslendirmeler oluşturun. Sistem, ses klonlama ve çok dilli anlatımı destekler; video çevirici, diğer dillerdeki konuşmayı yeniden oluşturarak yerelleştirilmiş reel’lerin doğal ve zamanında hissettirmesini sağlar.

Voice cloning

Hızlı özelleştirme ve yeniden düzenleme araçları

YZ'nin seçtiği b-roll görüntülerini kendi çekimlerinizle değiştirin, stilleri güncelleyin veya basit prompt'larla ince ayar yapın. Entegre edingörüntüden videoyaveya karakter odaklı Reels videoları için yüz değiştirme kullanın, daha sıkı performans uyumu için dudak senkronizasyonundan yararlanın.

motion graphics photos to video

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin, pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca sahip olmasını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen'de yeniden oluşturabildiğimiz andı. Birden fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ Reel Oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Fikirden yayına hazır dosyaya, dört net adımda reels videoları oluşturun.

Adım 1

Bir prompt yapıştırın, bağlantı ekleyin veya ses dosyası yükleyin

Konseptinizi yazın, bir ürün URL'si ekleyin, bir metin yapıştırın veya bir parça yükleyerek zahmetsizce reels oluşturun. HeyGen, içeriği, metaveriyi ve sesi analiz ederek reels’iniz için güçlü bir video editörü gibi çalışan bir storyboard hazırlar.

Adım 2

Bir stil ve platform formatı seçin

Hazır görsel ön ayarları seçin veya özel bir görünüm oluşturun, ardından TikTok, Instagram veya Shorts için optimize edilmiş dikey, kare ya da yatay en-boy oranlarını belirleyin. HeyGen, platforma özel kırpılmış versiyonları otomatik olarak hazırlar.

Adım 3

Görselleri ve zamanlamayı iyileştirin

Sahneleri düzenleyin, görüntüleri değiştirin, tempoyu ayarlayın ve altyazı stillerini belirleyin. Karmaşık zaman çizelgelerine gerek kalmadan, basit prompt'lar veya ince ayar kontrolleriyle hareketi, rengi ya da vurguyu değiştirin.

Adım 4

Oluşturun ve yayınlayın

Son videoyu MP4 formatında işleyin ve her platform için optimize edilmiş sürümler dışa aktarın. Toplu modu veya API'yi kullanarak video çeviriciyle birden fazla varyant ve yerelleştirilmiş kopya oluşturun.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ reel oluşturucu nedir ve içerik üreticilere nasıl yardımcı olur?

Bir YZ reel oluşturucu, yapay zeka video oluşturma teknolojisini kullanarak fikirleri, metinleri, bağlantıları veya ses dosyalarını kısa videolara dönüştürür. HeyGen, düzenleme, altyazı ve platform ön ayarlarını otomatikleştirerek içerik üreticilerinin daha hızlı şekilde daha fazla reel oluşturmasını, varyasyonları test etmesini ve kurgucu tutmaya gerek kalmadan tutarlı bir görsel kimlik sürdürmesini sağlar.

HeyGen ile Reels videolarımı sese duyarlı (audio reactive) nasıl yapabilirim?

Parçanızı yükleyin veya sesinizi bağlayın; HeyGen tempo, ritim ve bölümleri analiz ederek kesmeleri, geçişleri ve görsel yoğunluğu buna göre yönlendirir. Düşüşleri vurgulayabilir, altyazıları cümle yapısına göre hizalayabilir veya gelişmiş ses-tepkili görseller için stem’leri efektlere eşleyerek YZ ile reel’lerinizde kullanabilirsiniz.

Bir ürün URL'sini veya blog yazısını kısa video (reel) haline dönüştürebilir miyim?

Evet. Bir URL yapıştırın; ücretsiz AI reels oluşturucu HeyGen, kısa biçimli bir storyboard oluşturmak için görselleri, metni ve önemli bölümleri çıkarır. YZ reels oluşturucu sahneleri sıralar, altyazılar ekler ve sizin üzerinde çalışıp dışa aktarabileceğiniz, sosyal medyaya hazır bir video üretir.

HeyGen altyazı ve erişilebilirlik özelliklerini destekliyor mu?

Elbette, video editörümüz yaratıcı sürecinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. HeyGen, mobil izleme için optimize edilmiş, doğru altyazılar ve altyazı stillerini otomatik olarak oluşturur. Zamanlamayı, stili ve dili düzenleyebilir, sistemin ihtiyaç duyduğunuzda altyazı dosyalarını veya gömülü altyazıları dışa aktarmasını sağlayabilirsiniz.

Reels içeriklerini diğer ülkeler için yerelleştirebilir miyim?

Evet. Yerleşik video çevirmenini kullanarak metinleri ve altyazıları çevirebilir, yerelleştirilmiş seslendirmeler oluşturabilir ve zamanlamayı ile dudak senkronizasyonunu koruyabilirsiniz. Böylece aynı yaratıcı brifi kullanarak kültürel olarak uyarlanmış Reels videolarını hızla yayına alabilirsiniz.

Görsel stil için hangi özelleştirme seçenekleri mevcut?

Sinematik, UGC, ürün tanıtımı, animasyon veya markalı şablonlar arasından seçim yapın. Renk, hareket, bindirmeler, tipografi ve geçişleri ayarlayın. YZ varlıklarını, görselden videoya araçları veya yüklemeler aracılığıyla kendi çekimlerinizle değiştirin.

YZ reel oluşturucu ücretli sosyal medya reklamları için uygun mu?

Evet. HeyGen, ücretli kampanyalar için optimize edilmiş, platforma özel formatlar ve yüksek kaliteli MP4’ler üretir. Toplu mod, A/B testi ve performans optimizasyonu için birden fazla reklam varyantını kolayca oluşturmanızı sağlar.

Oluşturma ve işleme ne kadar hızlı?

Çoğu reel, uzunluk ve karmaşıklığa bağlı olarak birkaç dakika içinde oluşturulur. Toplu işleme ve API otomasyonu, çok sayıda varyant üreten ekipler için daha büyük iş yüklerini ve hızlı teslim sürelerini destekler.

Reels videolarında kendi sesimi veya kendi avatarımı kullanabilir miyim?

Evet. Anlatım için bir ses yükleyin veya klonlayın ve Reels videolarınızda kullanmak üzere özel avatarlar ya da içerik üreticileri seçin. Özelleştirilebilir şablonlarımızı kullanarak, bir kampanya boyunca tekrar eden yüzler için yüz değiştirme veya avatar varlıklarını bir araya getirebilirsiniz.

Oluşturduğum videoların sahibi kim olur?

Dışa aktardığınız videoların tam mülkiyeti sizde kalır. HeyGen, içeriğiniz üzerinde herhangi bir hak iddia etmez; böylece YZ aracımızla oluşturduğunuz çalışmalarda mülkiyet hakkınız sizde olur. Reelde yer alan üçüncü taraf medyalar için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzdan emin olun.

Otomasyon için geliştirici araçları var mı?

Evet. HeyGen, bağlantıdan videoya iş akışlarını, katalog oluşturmayı ve zamanlanmış yayınlamayı otomatikleştirmek için REST API'leri, webhook bildirimleri ve toplu işleme özellikleri sunar.

HeyGen içeriklerimi ve verilerimi nasıl koruyor?

HeyGen, şifreleme, erişim kontrolleri ve ekipler için uyumluluk seçenekleri de dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik uygulamalarını takip eder. Yaratıcı varlıklarınız ve oluşturduğunuz videolar gizli ve güvende kalır.

