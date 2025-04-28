Fikirleri, senaryoları, linkleri veya ses kayıtlarını HeyGen’in YZ reel oluşturucusuyla profesyonel sosyal reel videolara dönüştürün. Sesle uyumlu dinamik kurgular, altyazılar, platforma özel hazır ayarlar ve yerelleştirilmiş versiyonlar oluşturun; kamera yok, kurgucu yok, sadece yayına hazır kısa video içerikler.
Capture trends fast. Paste a prompt or upload a clip and generate vertical reels that match trending formats, maximizing reach and engagement with minimal turnaround.
Turn product pages or catalog links into shoppable short videos. HeyGen pulls product imagery, creates highlight scenes, and outputs multiple ad variants for testing.
Create audio-reactive lyric reels by uploading tracks and lines with our AI tool. The engine times captions and visuals to phrasing and beat so lyric drops feel cinematic and shareable.
Convert lesson scripts, tips, and how-tos into short, captioned reels for faster learner engagement. Localize content via the video translator for global courses and L&D programs.
Transform long-form videos, live streams, or podcasts into dozens of short reels automatically using our free AI reel generator. Batch generation and API workflows let creators publish consistent content quickly with the help of our free AI reels maker.
Generate concert visuals, DJ loops, or festival promos that match live energy. Export performance-ready loops in high quality for LED screens and VJ setups.
HeyGen neden en iyi YZ Reels oluşturucusu
HeyGen, gelişmiş YZ video oluşturma, ses analizi ve şablon tabanlı iş akışlarını bir araya getirerek dakikalar içinde dikkat çeken kısa videolar üretmenizi sağlar. İçerik üreticileri ve ekipler; tutarlı kalite, hızlı iterasyon ve yerleşik yerelleştirme sayesinde her kampanyanın dünya çapında güçlü performans göstermesini sağlar.
Ücretsiz YZ reel oluşturucu ile tek bir prompt, metin veya bağlantıdan dakikalar içinde profesyonel görünümlü reels videoları oluşturun. HeyGen sahne seçimini, ritmi ve altyazıları otomatikleştirerek içerik üreticilerinin fikirden yayına hazır içeriğe geçişini çarpıcı biçimde hızlandırır.
Görsel stilleri seçin, hareket ve rengi ayarlayın, görüntüleri değiştirin veya altyazıları ve zamanlamayı ince ayarlarla düzenleyin. HeyGen, karmaşık kurgu yazılımlarına veya zaman çizelgelerine ihtiyaç duymadan size üst düzey kontrol sağlar.
Reel oluşturucumuzu kullanarak TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts veya ücretli sosyal medya için platforma optimize edilmiş versiyonları dışa aktarın. Video çevirici ile metinleri çevirin ve küresel erişim için YZ aracımızı kullanarak doğru dudak senkronizasyonu ve altyazı zamanlamasını koruyun.
YZ destekli metinden kısa video üretimine
HeyGen, yazdığınız metni, prompt'u veya bağlantısını verdiğiniz sayfayı analiz eder ve ton ile amacıyla uyumlu sahnelerden oluşan, düzenlenebilir bir storyboard oluşturur; böylece içeriğinizi dilediğiniz gibi özelleştirmenizi sağlar. YZ video oluşturucu anlatınızı takip eden, özgün kelimelerinizi koruyan tutarlı bir video oluşturmak için görüntüleri, kamera hareketlerini ve zamanlamayı seçer.
Sese duyarlı görseller ve ritme dayalı kurgu
Bir parça yükleyin; HeyGen tempo, ritim ve enerjiyi analiz ederek kurguyu, geçişleri ve görsel efektleri buna göre yönlendirir. Müziğinizle birlikte atan, drop’ları öne çıkaran ve cümle yapısına uyum sağlayan, daha ilgi çekici kısa video içerikleri oluşturun.
Akıllı altyazılar, seslendirmeler ve yerelleştirme
Reel’iniz için otomatik olarak altyazılar ve seslendirmeler oluşturun. Sistem, ses klonlama ve çok dilli anlatımı destekler; video çevirici, diğer dillerdeki konuşmayı yeniden oluşturarak yerelleştirilmiş reel’lerin doğal ve zamanında hissettirmesini sağlar.
Hızlı özelleştirme ve yeniden düzenleme araçları
YZ'nin seçtiği b-roll görüntülerini kendi çekimlerinizle değiştirin, stilleri güncelleyin veya basit prompt'larla ince ayar yapın. Entegre edingörüntüden videoyaveya karakter odaklı Reels videoları için yüz değiştirme kullanın, daha sıkı performans uyumu için dudak senkronizasyonundan yararlanın.
Sizin gibi işletmelerin, pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
YZ Reel Oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
Fikirden yayına hazır dosyaya, dört net adımda reels videoları oluşturun.
Konseptinizi yazın, bir ürün URL'si ekleyin, bir metin yapıştırın veya bir parça yükleyerek zahmetsizce reels oluşturun. HeyGen, içeriği, metaveriyi ve sesi analiz ederek reels’iniz için güçlü bir video editörü gibi çalışan bir storyboard hazırlar.
Hazır görsel ön ayarları seçin veya özel bir görünüm oluşturun, ardından TikTok, Instagram veya Shorts için optimize edilmiş dikey, kare ya da yatay en-boy oranlarını belirleyin. HeyGen, platforma özel kırpılmış versiyonları otomatik olarak hazırlar.
Sahneleri düzenleyin, görüntüleri değiştirin, tempoyu ayarlayın ve altyazı stillerini belirleyin. Karmaşık zaman çizelgelerine gerek kalmadan, basit prompt'lar veya ince ayar kontrolleriyle hareketi, rengi ya da vurguyu değiştirin.
Son videoyu MP4 formatında işleyin ve her platform için optimize edilmiş sürümler dışa aktarın. Toplu modu veya API'yi kullanarak video çeviriciyle birden fazla varyant ve yerelleştirilmiş kopya oluşturun.
Bir YZ reel oluşturucu, yapay zeka video oluşturma teknolojisini kullanarak fikirleri, metinleri, bağlantıları veya ses dosyalarını kısa videolara dönüştürür. HeyGen, düzenleme, altyazı ve platform ön ayarlarını otomatikleştirerek içerik üreticilerinin daha hızlı şekilde daha fazla reel oluşturmasını, varyasyonları test etmesini ve kurgucu tutmaya gerek kalmadan tutarlı bir görsel kimlik sürdürmesini sağlar.
Parçanızı yükleyin veya sesinizi bağlayın; HeyGen tempo, ritim ve bölümleri analiz ederek kesmeleri, geçişleri ve görsel yoğunluğu buna göre yönlendirir. Düşüşleri vurgulayabilir, altyazıları cümle yapısına göre hizalayabilir veya gelişmiş ses-tepkili görseller için stem’leri efektlere eşleyerek YZ ile reel’lerinizde kullanabilirsiniz.
Evet. Bir URL yapıştırın; ücretsiz AI reels oluşturucu HeyGen, kısa biçimli bir storyboard oluşturmak için görselleri, metni ve önemli bölümleri çıkarır. YZ reels oluşturucu sahneleri sıralar, altyazılar ekler ve sizin üzerinde çalışıp dışa aktarabileceğiniz, sosyal medyaya hazır bir video üretir.
Elbette, video editörümüz yaratıcı sürecinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. HeyGen, mobil izleme için optimize edilmiş, doğru altyazılar ve altyazı stillerini otomatik olarak oluşturur. Zamanlamayı, stili ve dili düzenleyebilir, sistemin ihtiyaç duyduğunuzda altyazı dosyalarını veya gömülü altyazıları dışa aktarmasını sağlayabilirsiniz.
Evet. Yerleşik video çevirmenini kullanarak metinleri ve altyazıları çevirebilir, yerelleştirilmiş seslendirmeler oluşturabilir ve zamanlamayı ile dudak senkronizasyonunu koruyabilirsiniz. Böylece aynı yaratıcı brifi kullanarak kültürel olarak uyarlanmış Reels videolarını hızla yayına alabilirsiniz.
Sinematik, UGC, ürün tanıtımı, animasyon veya markalı şablonlar arasından seçim yapın. Renk, hareket, bindirmeler, tipografi ve geçişleri ayarlayın. YZ varlıklarını, görselden videoya araçları veya yüklemeler aracılığıyla kendi çekimlerinizle değiştirin.
Evet. HeyGen, ücretli kampanyalar için optimize edilmiş, platforma özel formatlar ve yüksek kaliteli MP4’ler üretir. Toplu mod, A/B testi ve performans optimizasyonu için birden fazla reklam varyantını kolayca oluşturmanızı sağlar.
Çoğu reel, uzunluk ve karmaşıklığa bağlı olarak birkaç dakika içinde oluşturulur. Toplu işleme ve API otomasyonu, çok sayıda varyant üreten ekipler için daha büyük iş yüklerini ve hızlı teslim sürelerini destekler.
Evet. Anlatım için bir ses yükleyin veya klonlayın ve Reels videolarınızda kullanmak üzere özel avatarlar ya da içerik üreticileri seçin. Özelleştirilebilir şablonlarımızı kullanarak, bir kampanya boyunca tekrar eden yüzler için yüz değiştirme veya avatar varlıklarını bir araya getirebilirsiniz.
Dışa aktardığınız videoların tam mülkiyeti sizde kalır. HeyGen, içeriğiniz üzerinde herhangi bir hak iddia etmez; böylece YZ aracımızla oluşturduğunuz çalışmalarda mülkiyet hakkınız sizde olur. Reelde yer alan üçüncü taraf medyalar için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzdan emin olun.
Evet. HeyGen, bağlantıdan videoya iş akışlarını, katalog oluşturmayı ve zamanlanmış yayınlamayı otomatikleştirmek için REST API'leri, webhook bildirimleri ve toplu işleme özellikleri sunar.
HeyGen, şifreleme, erişim kontrolleri ve ekipler için uyumluluk seçenekleri de dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik uygulamalarını takip eder. Yaratıcı varlıklarınız ve oluşturduğunuz videolar gizli ve güvende kalır.
