%90

video tamamlama oranı

%25

tamamlama oranlarında artış

10 kat

video prodüksiyon hızında artış

10-15

video başına dil sayısı

%80

çeviri maliyetlerinde azalma

1.000 €

video dakikası başına tasarruf edildi

Dünyanın önde gelen markaları HeyGen ile nasıl içerik oluşturuyor

Dünyanın önde gelen 100.000’den fazla markasının, üretim süresini kısaltmak, maliyetleri düşürmek ve kaliteyi feda etmeden çıktıyı ölçeklendirmek için HeyGen’i kullanarak dakikalar içinde video oluşturduğunu görün.

STÜDYO 47
Avatar Video

STÜDYO 47

Almanya’nın önde gelen bölgesel haber kanallarından STUDIO 47, HeyGen ile haber merkezini dönüştürerek içerik ölçeklerken üretim sürecini %80 hızlandırdı ve maliyetlerde %60 tasarruf sağladı.

The Economist
Video TranslationAvatar Video

The Economist

The Economist'in, küresel erişimini genişletmek, çok dilli videolar oluşturmak ve her platformda editoryal kalitesini korumak için HeyGen'i nasıl kullandığını keşfedin.

Dikkat Çekici Medya
Avatar Video

Dikkat Çekici Medya

Attention Grabbing Media'nın etkileyici video içerikler oluşturmak ve hedef kitleleriyle etkili şekilde etkileşim kurmak için HeyGen yapay zeka odaklı çözümlerini nasıl kullandığını keşfedin.

Rosetta Stone
Video Translation

Rosetta Stone

Rosetta Stone'un HeyGen'in YZ araçlarıyla dil öğrenimini nasıl geliştirdiğini, ilgi çekici ve çok dilli video içerikleri oluşturarak engelleri etkili bir şekilde nasıl aştığını keşfedin.

Reid YZ
Interactive Avatar

Reid YZ

Reid Hoffman'un, Interactive Avatar kullanarak onlarca yıllık düşünce liderliğine dayanan dijital ikizi Reid AI ile iletişimi ölçeklendirmek için HeyGen'i nasıl kullandığını keşfedin.

Pray.com
Video Translation

Pray.com

Pray.com'un HeyGen’in yapay zeka video çevirisini kullanarak dil bariyerlerini nasıl aştığını, hizmet edenlerin seslerini nasıl ölçeklendirdiğini ve 30 dilde küresel inanç topluluklarıyla nasıl bağlantı kurduğunu keşfedin.

Hikayenizi özgür bırakın

HeyGen ile üretim süresini ve maliyetini azaltırken 10 kat daha fazla video içeriği oluşturan markalara katılın.

Küresel güvenlik ve uyumluluk standartlarını karşılamak üzere sertifikalı

Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır.

İşletmeler, HeyGen’in teknolojisini kullanan YZ vaka çalışmalarından ne öğrenebilir?

HeyGen’in YZ vaka çalışmaları, şirketlerin prodüksiyon süresini nasıl kısalttığını, içeriği küresel ölçekte nasıl ölçeklendirdiğini ve yaratıcılığı nasıl artırdığını gösteriyor. Ekipler videoları saatler içinde tamamlıyor, ajanslar birden fazla dilde teslimat yapıyor ve markalar avatarlar ile kampanyalarını hayata geçirerek maliyetleri düşürürken pazarlara yayılan, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli hikâye anlatımını mümkün kılıyor.

YZ pazarlama vaka çalışmaları, HeyGen ile daha iyi etkileşim ve yatırım getirisi (ROI) sağlandığını nasıl gösterdi?

HeyGen’in YZ vaka çalışmaları, kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir videoların etkileşimi ve yatırım getirisini (ROI) nasıl güçlendirdiğini gösteriyor. Markalar, onboarding videolarıyla dönüşüm ve müşteri tutma oranlarını ikiye katladı, hedefe yönelik kampanyalarla etkileşimi üçe katladı ve çok dilli içerik sayesinde küresel erişimlerini genişletti. Bu da HeyGen’in pazarlamacıların kişiselleştirmeyi ölçeklendirmesini, maliyetleri düşürmesini ve etkiyi en üst düzeye çıkarmasını sağladığını kanıtlıyor.

Eğitimde yapay zeka vaka çalışmalarında, eğitim ve öğrenim için HeyGen kullanıldığında hangi sonuçlar elde ediliyor?

HeyGen’in YZ eğitim vaka çalışmaları, kurumların ve şirketlerin öğrenme çıktılarınızı nasıl iyileştirdiğini gösteriyor. Avatarlar, beceri pratiği için rol yapma senaryolarını destekliyor; işletmeler uyum eğitimlerini modernleştiriyor; sağlık ekipleri tıbbi içerik oluşturmayı hızlandırıyor ve eğitimciler çok dilli dersler sunarak eğitimi okullar, işletmeler ve profesyonel gelişim programları genelinde daha ilgi çekici, ölçeklenebilir ve etkili hale getiriyor.

Sağlık alanındaki yapay zeka vaka çalışmaları, iletişimi geliştirmek ve maliyetleri azaltmak için HeyGen'i nasıl kullanıyor?

HeyGen’in YZ sağlık vaka incelemeleri, hizmet sağlayıcıların iletişimi nasıl geliştirdiğini, maliyetleri düşürdüğünü ve erişimi genişlettiğini gösteriyor. Doktorlar açıklayıcı videolarla tıbbi bilgileri paylaşıyor, ekipler eğitim içeriği üretim süresini %50 kısaltıyor ve kurumlar çok dilli sertifikasyon içeriklerini ölçeklendirerek hastalar, profesyoneller ve küresel kitleler için doğru, maliyet açısından verimli eğitim sunuyor.

Würth Group, HeyGen’in YZ video oluşturma özelliğini kullanarak nasıl başarı elde etti?

Würth, çok dilli avatar tabanlı videolar oluşturmak için HeyGen kullanarak yazılı iletişimden video odaklı iletişime geçti. Çeviri maliyetlerini %80 azalttı, prodüksiyon süresini yarıya indirdi ve çalışanların platformu yalnızca 45 dakikada öğrenmesini sağladı; böylece küresel, ilgi çekici eğitim ve iletişim süreçlerini çok daha verimli ve maliyet açısından avantajlı hale getirdi.

İşletmeler, YZ avatarlar kullanarak oluşturulan Komatsu YZ müşteri hikayelerinden ne öğrenebilir?

Komatsu’nun YZ vaka çalışması, işletmelerin eğitim ve iletişimi dönüştürmek için YZ avatarlarını nasıl kullanabileceğini gösteriyor. Çok dilli, tutarlı ve ilgi çekici videolar oluşturarak Komatsu, tamamlama oranlarını neredeyse %90’a çıkardı, bilgi kalıcılığını artırdı ve prodüksiyon maliyetlerini düşürdü. Bu başarı, YZ müşteri hikayelerinin ölçeklenebilir, marka ile tutarlı öğrenme çözümlerini nasıl ortaya koyduğunu ve bu çözümlerin eğitimin ötesinde pazarlama ve küresel iletişime de genişleyebileceğini vurguluyor.

trivago, HeyGen’in YZ vaka çalışmalarıyla pazarlama sonuçlarını nasıl iyileştirdi?

Trivago’nun HeyGen ile yaşadığı deneyim, yapay zeka destekli pazarlama vaka çalışmalarının video yerelleştirme süreçlerini çarpıcı biçimde sadeleştirebileceğini gösteriyor. HeyGen’in YZ çevirmenlerinden ve avatarlarından yararlanan trivago, post prodüksiyon süresini yarıya indirerek (3–4 ay tasarruf sağlayarak), TV reklamlarını 30 pazarda hızla yerelleştirdi ve ölçeklenebilir, verimli ve yüksek kaliteli pazarlama sonuçları sunarken tutarlı bir marka kimliğini korudu.

Ogilvy, YZ pazarlama vaka çalışmalarında YZ avatarlarını nasıl kullandı?

Ogilvy, bir şarkıcının personasını öne çıkaran Z kuşağı odaklı bir kampanya gibi duygusal olarak etkileyici, avatar odaklı pazarlama videoları oluşturmak için HeyGen ile iş ortaklığı yaptı. HeyGen’in avatarlarını kullanarak, duygusal tonu koruyan, kitleyle bağı güçlendiren ve farklı pazarlarda etkileşimi artıran, son derece kişiselleştirilmiş ve yerelleştirilmiş içerikleri ölçekli şekilde ürettiler.

