Komatsu’nun YZ vaka çalışması, işletmelerin eğitim ve iletişimi dönüştürmek için YZ avatarlarını nasıl kullanabileceğini gösteriyor. Çok dilli, tutarlı ve ilgi çekici videolar oluşturarak Komatsu, tamamlama oranlarını neredeyse %90’a çıkardı, bilgi kalıcılığını artırdı ve prodüksiyon maliyetlerini düşürdü. Bu başarı, YZ müşteri hikayelerinin ölçeklenebilir, marka ile tutarlı öğrenme çözümlerini nasıl ortaya koyduğunu ve bu çözümlerin eğitimin ötesinde pazarlama ve küresel iletişime de genişleyebileceğini vurguluyor.