Dünyanın önde gelen markaları HeyGen ile nasıl içerik oluşturuyor
Dünyanın önde gelen 100.000’den fazla markasının, üretim süresini kısaltmak, maliyetleri düşürmek ve kaliteyi feda etmeden çıktıyı ölçeklendirmek için HeyGen’i kullanarak dakikalar içinde video oluşturduğunu görün.
Her sektörden müşteri hikayelerini keşfedin
Almanya’nın önde gelen bölgesel haber kanallarından STUDIO 47, HeyGen ile haber merkezini dönüştürerek içerik ölçeklerken üretim sürecini %80 hızlandırdı ve maliyetlerde %60 tasarruf sağladı.
The Economist'in, küresel erişimini genişletmek, çok dilli videolar oluşturmak ve her platformda editoryal kalitesini korumak için HeyGen'i nasıl kullandığını keşfedin.
Attention Grabbing Media'nın etkileyici video içerikler oluşturmak ve hedef kitleleriyle etkili şekilde etkileşim kurmak için HeyGen yapay zeka odaklı çözümlerini nasıl kullandığını keşfedin.
Rosetta Stone'un HeyGen'in YZ araçlarıyla dil öğrenimini nasıl geliştirdiğini, ilgi çekici ve çok dilli video içerikleri oluşturarak engelleri etkili bir şekilde nasıl aştığını keşfedin.
Reid Hoffman'un, Interactive Avatar kullanarak onlarca yıllık düşünce liderliğine dayanan dijital ikizi Reid AI ile iletişimi ölçeklendirmek için HeyGen'i nasıl kullandığını keşfedin.
HeyGen’in YZ vaka çalışmaları, şirketlerin prodüksiyon süresini nasıl kısalttığını, içeriği küresel ölçekte nasıl ölçeklendirdiğini ve yaratıcılığı nasıl artırdığını gösteriyor. Ekipler videoları saatler içinde tamamlıyor, ajanslar birden fazla dilde teslimat yapıyor ve markalar avatarlar ile kampanyalarını hayata geçirerek maliyetleri düşürürken pazarlara yayılan, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli hikâye anlatımını mümkün kılıyor.
HeyGen’in YZ vaka çalışmaları, kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir videoların etkileşimi ve yatırım getirisini (ROI) nasıl güçlendirdiğini gösteriyor. Markalar, onboarding videolarıyla dönüşüm ve müşteri tutma oranlarını ikiye katladı, hedefe yönelik kampanyalarla etkileşimi üçe katladı ve çok dilli içerik sayesinde küresel erişimlerini genişletti. Bu da HeyGen’in pazarlamacıların kişiselleştirmeyi ölçeklendirmesini, maliyetleri düşürmesini ve etkiyi en üst düzeye çıkarmasını sağladığını kanıtlıyor.
HeyGen’in YZ eğitim vaka çalışmaları, kurumların ve şirketlerin öğrenme çıktılarınızı nasıl iyileştirdiğini gösteriyor. Avatarlar, beceri pratiği için rol yapma senaryolarını destekliyor; işletmeler uyum eğitimlerini modernleştiriyor; sağlık ekipleri tıbbi içerik oluşturmayı hızlandırıyor ve eğitimciler çok dilli dersler sunarak eğitimi okullar, işletmeler ve profesyonel gelişim programları genelinde daha ilgi çekici, ölçeklenebilir ve etkili hale getiriyor.
HeyGen’in YZ sağlık vaka incelemeleri, hizmet sağlayıcıların iletişimi nasıl geliştirdiğini, maliyetleri düşürdüğünü ve erişimi genişlettiğini gösteriyor. Doktorlar açıklayıcı videolarla tıbbi bilgileri paylaşıyor, ekipler eğitim içeriği üretim süresini %50 kısaltıyor ve kurumlar çok dilli sertifikasyon içeriklerini ölçeklendirerek hastalar, profesyoneller ve küresel kitleler için doğru, maliyet açısından verimli eğitim sunuyor.
Würth, çok dilli avatar tabanlı videolar oluşturmak için HeyGen kullanarak yazılı iletişimden video odaklı iletişime geçti. Çeviri maliyetlerini %80 azalttı, prodüksiyon süresini yarıya indirdi ve çalışanların platformu yalnızca 45 dakikada öğrenmesini sağladı; böylece küresel, ilgi çekici eğitim ve iletişim süreçlerini çok daha verimli ve maliyet açısından avantajlı hale getirdi.
Komatsu’nun YZ vaka çalışması, işletmelerin eğitim ve iletişimi dönüştürmek için YZ avatarlarını nasıl kullanabileceğini gösteriyor. Çok dilli, tutarlı ve ilgi çekici videolar oluşturarak Komatsu, tamamlama oranlarını neredeyse %90’a çıkardı, bilgi kalıcılığını artırdı ve prodüksiyon maliyetlerini düşürdü. Bu başarı, YZ müşteri hikayelerinin ölçeklenebilir, marka ile tutarlı öğrenme çözümlerini nasıl ortaya koyduğunu ve bu çözümlerin eğitimin ötesinde pazarlama ve küresel iletişime de genişleyebileceğini vurguluyor.
Trivago’nun HeyGen ile yaşadığı deneyim, yapay zeka destekli pazarlama vaka çalışmalarının video yerelleştirme süreçlerini çarpıcı biçimde sadeleştirebileceğini gösteriyor. HeyGen’in YZ çevirmenlerinden ve avatarlarından yararlanan trivago, post prodüksiyon süresini yarıya indirerek (3–4 ay tasarruf sağlayarak), TV reklamlarını 30 pazarda hızla yerelleştirdi ve ölçeklenebilir, verimli ve yüksek kaliteli pazarlama sonuçları sunarken tutarlı bir marka kimliğini korudu.
Ogilvy, bir şarkıcının personasını öne çıkaran Z kuşağı odaklı bir kampanya gibi duygusal olarak etkileyici, avatar odaklı pazarlama videoları oluşturmak için HeyGen ile iş ortaklığı yaptı. HeyGen’in avatarlarını kullanarak, duygusal tonu koruyan, kitleyle bağı güçlendiren ve farklı pazarlarda etkileşimi artıran, son derece kişiselleştirilmiş ve yerelleştirilmiş içerikleri ölçekli şekilde ürettiler.
