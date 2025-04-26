PowerPoint slaytlarını, gerçekçi YZ avatarları ve doğal seslendirmelerle profesyonel videolara dönüştürün. Sunumunuzu kolayca içe aktararak her slaytı otomatik olarak bir sahneye çevirin, böylece statik sunumları her tür izleyici için ilgi çekici videolara dönüştürün.
Desteklenenler: PPT, PPTX, PDF · 50MB'a kadar
Statik sunumları anında etkileyici videolara dönüştürün
HeyGen'in PPT'den videoya yapay zeka aracı, statik slayt sunumlarınızı gerçekçi avatarlar ve doğal YZ seslendirmeleriyle yüksek kaliteli videolara dönüştürerek video oluşturma sürecini otomatikleştirir. Kamera, stüdyo veya canlı ekran kaydı gerekmez.
Asenkron sunumlar ve anlatımlar
Müşterilerinizin okumaya vakit bulamadığı statik PDF’ler veya sunum dosyaları göndermeyi bırakın. Satış teklifleri veya yönetim kurulu sunumları üzerinde, profesyonel bir YZ avatarı bindirerek, seyahatte olduğunuzda ya da canlı toplantıya katılamadığınızda bile insan temasını koruyan, Loom benzeri etkileşimli bir deneyim sunabilirsiniz.
Kurumsal bir PowerPoint slaytının köşesine yerleştirilmiş, çeyreklik büyüme metriklerini gösteren profesyonel bir YZ avatarı.
Otomatik slayttan sahneye dönüştürme
Elle video düzenleme ve hantal ekran kaydı yazılımlarını bir kenara bırakın. PowerPoint (.ppt) veya PDF dosyanızı doğrudan platforma içe aktarın; yapay zeka sunumunuzu otomatik olarak parçalara ayırarak her bir slaydı, kendine ait mükemmel biçimlendirilmiş bir video sahnesine dönüştürsün. pptx dosyasının videoya dönüştürülmesi yalnızca birkaç saniye sürer.
HeyGen düzenleyici arayüzünde, içe aktarılan PowerPoint slaytlarından oluşan bir ızgara, otomatik olarak ayrı video sahneleri halinde düzenlenmiş.
Konuşmacı notlarını kusursuz senaryolara dönüştürün
Kelimelere takılıp kalmanın ve defalarca canlı çekim yapmanın yarattığı hayal kırıklığını ortadan kaldırın. Sunumunuz için önceden yazdığınız konuşma notlarını olduğu gibi alıp, ilgili her bir slaytın metin kutusuna doğrudan yapıştırarak YZ avatarınızın anlatımını kusursuzca yönlendirebilirsiniz. Ayrıca metinden konuşmaya özelliğini kullanabilir veya daha kişisel bir dokunuş için kendi sesinizi kaydedebilirsiniz.
Arka planda bir PowerPoint slaytının göründüğü, slaydın orijinal konuşmacı notlarının alttaki metin komut kutusuna yapıştırıldığı bir HeyGen editör arayüzü.
Çoklu platform dışa aktarma ve paylaşma
Sunum videolarınızı MP4 formatında, etkileyici 4K çözünürlüğe kadar dışa aktarın. Animasyonlu sunumlarınızı ve eğitim içeriklerinizi kurumsal intranetlere, Öğrenme Yönetim Sistemlerine (LMS) kolayca yükleyip paylaşın veya anlaşmaları daha hızlı kapatmak için doğrudan potansiyel müşterilere gönderin. Tamamlanan dosyanızı, herhangi bir oynatıcı veya platform için yüksek kalitede mp4 formatında indirin.
HeyGen ile PowerPoint sunumunu videoya nasıl dönüştürürsünüz
Mevcut slaytlarınızı kullanarak sunumlarınıza hayat verin ve PowerPoint’ten videoya YZ oluşturucusunun statik sunumlarınızı çarpıcı, profesyonel videolara dönüştürmesine izin verin.
Slaytlarınızı (PPT, PPTX veya PDF) yükleyin. YZ, sunumunuzu analiz eder ve her slaytı kendi video sahnesi olarak düzenler. Platform, dosya boyutu veya parola kısıtlaması olmadan standart Microsoft Office dosya formatlarını destekler.
Her slayt için mevcut konuşmacı notlarınızı metin kutusuna yapıştırın. Zamanlamayı ve tempoyu kontrol etmek için zaman damgalarını girin veya slayt içeriğinizden otomatik olarak bir metin oluşturması için YZ'ye bırakın.
Çeşitli ve profesyonel avatarlar arasından seçim yapın veya kendi Dijital İkizinizi kullanın. Markanıza ve dilinize uygun bir YZ ses seçin ya da özgün bir anlatım için kendi ses kaydınızı yükleyin. Seslendirme tonunu tarzınıza uyacak şekilde özelleştirin.
MP4 olarak dışa aktarın ve anında paylaşın. Bitmiş dosyayı indirin veya doğrudan LMS’inize, intranetinize ya da e-posta ile gönderin. Her video saniyeler içinde oluşturulur.
HeyGen'in PPT'den videoya aracı, PPT veya PPTX slaytlarınızı çevrimiçi olarak seslendirme, animasyonlar ve avatarlar içeren etkileyici yapay zeka ile oluşturulmuş videolara dönüştürür. Bu araç, herhangi bir PowerPoint sunum dosyasını profesyonel anlatım ve görsellerle bir mp4 dosyasına dönüştürmenizi sağlayan bir YZ video oluşturucudur.
Evet. PowerPoint sunumunuz yüklendikten sonra, içeriğinizi sunması için bir YZ avatarı ve ses seçebilir, videonuzun profesyonel ve dinamik görünmesini sağlayabilirsiniz. YZ seslendirme seçenekleri arasından seçim yapın, metinden konuşmaya (text-to-speech) özelliğini kullanın veya özgün bir anlatım için kendi sesinizi kaydedin.
Bu işlevsellik HeyGen'in YZ video oluşturucu platformunun bir parçasıdır ve statik slaytları tamamen anlatımlı video deneyimlerine dönüştürür.
Hayır. HeyGen, standart PowerPoint formatlarının (.ppt ve .pptx) doğrudan yüklenmesini destekler. Platform, slaytları video dönüştürme için otomatik olarak işler. Dosyanızı Microsoft PowerPoint 2007 veya daha yeni herhangi bir sürümden, önce başka bir dosya formatına dönüştürmeden çevirebilirsiniz.
Temel geçişler desteklenebilir, ancak HeyGen yerleşik araçlarıyla özel yumuşak geçişler, sahne bazlı düzenleme ve dinamik görseller kullanarak videonuzu geliştirmenize olanak tanır. Ayrıca her bir saniyenin zamanlamasını, orijinal slayt akışınızla uyumlu olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Evet. Dönüştürdüğünüz PowerPoint videonuzu arka plan müziği, altyazı bindirmeleri ve hatta özel marka öğeleriyle zenginleştirebilirsiniz.
Açıklayıcı videolar, eğitim içerikleri, iş sunumları, eğitim amaçlı dersler ve pazarlama video sunumları için PowerPoint'ten Videoya aracımızı kullanarak video oluşturabilirsiniz. Bu araç, herhangi bir sunumdan ilgi çekici içerik oluşturmanız için size tam video yetenekleri sunar. Ayrıca hiç slayt kullanmıyorsanız HeyGen'in metinden videoya veya görüntüden videoya özellikleriyle de başlayabilirsiniz.
PowerPoint'in yerel dışa aktarma özelliği, slaytlarınızın düz bir ekran kaydını sunar. HeyGen ise yapay zeka avatarları, profesyonel seslendirme ve dinamik sahne düzenleme ekleyerek çok daha fazlasını sağlar. Böylece yalnızca animasyonlu bir slayt gösterisi değil, insan sunuculu profesyonel bir video elde edersiniz. Bu, bir kayıttan tam anlamıyla bir prodüksiyona geçiş farkıdır.
Girdi olarak HeyGen, .ppt ve .pptx dahil Microsoft PowerPoint dosya formatlarını ve ayrıca PDF’yi destekler. Çıktı olarak ise mp4 (mpeg-4 video akışı) formatında dışa aktarım yapabilirsiniz. Bu çevrimiçi dosya dönüştürücü, sunumdan videoya tüm dönüştürme sürecini otomatik olarak yönetir ve bu çevrimiçi platformu kullanarak yüksek kaliteli sonuçlar üretir.
HeyGen, birden fazla slayt, görsel ve gömülü ses içeren büyük sunum dosyalarını destekler. Dosyanız parola korumalıysa, sorunsuz dönüştürme için yüklemeden önce parolayı kaldırın. Standart sunumlar için katı dosya boyutu sınırları yoktur.
Evet. PowerPoint dosyanızda zaten sesli anlatım veya kayıt varsa, platform bunu dönüştürme sırasında işleyebilir. Ayrıca orijinal sesi bir YZ seslendirmesiyle değiştirmeyi veya üzerine ek bir anlatım katmanı eklemeyi de seçebilirsiniz. Bu sayede sunucu sesi içeren bir ppt, pptx dosyasını veya herhangi bir PowerPoint sunumunu kolayca dönüştürerek, cilalı, avatar anlatımlı bir videoya dönüştürebilirsiniz.
Çoğu sunum, slayt sayısına ve karmaşıklığa bağlı olarak saniyeler içinde ya da birkaç dakika içinde dönüştürülür. Videonun her saniyesi verimli şekilde oluşturulduğu için, 50+ slaytlı uzun sunumlar bile hızlıca sonuç verir. Dışa aktarma formatınızı seçin, oluştur’a tıklayın ve hazır mp4 dosyasını indirin.
