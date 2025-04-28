Görüntüden videoya YZ

Herhangi bir fotoğrafı basit YZ araçlarıyla etkileyici bir videoya dönüştürün. Görsellerinizi anında yükseltmek için hareket, temiz metin ve müzik ekleyin. Sosyal medya paylaşımları, reklamlar ve yaratıcı hikaye anlatımı için mükemmel.

  • Herhangi bir görsel veya fotoğraf yükleyin
  • 1.000+ ses arasından seçim yapın
  • Sinematik hareket için motion prompt'lar ekleyin
128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Herhangi bir görseli hayata geçirin, kameraya gerek yok

Durağan fotoğrafları hızla ilgi çekici video içeriklere dönüştürün. Sadece görselinizi, bir portreyi, tarihî bir fotoğrafı veya YZ ile oluşturulmuş bir karakteri yükleyin, metninizi ya da ses dosyanızı ekleyin ve stüdyo kalitesinde YZ seslendirmeleri ile mükemmel şekilde senkronize yüz hareketleri oluşturun.

3D rig kurulumundaki zorlukları, oyuncu tutmayı ve pahalı stüdyo kurulumlarını ortadan kaldırın. İster sabit görselleri dinamik videolara dönüştüren hepsi bir arada bir görselden videoya yapay zeka oluşturucusu olarak, ister favori editörünüz için özel karakterleri canlandırmak amacıyla kullanın.

Çeşitli kişilerden oluşan video kareleri; ortada, "Yeni proje yönetimi yazılımımız için açıklayıcı video." ifadesinin yer aldığı bir metin kutusu bulunuyor
Erişilebilirlik

Sıfır animasyon becerisiyle fotoğrafları canlandırın. Karmaşık rigging veya video düzenleme becerilerine gerek yok. Sadece bir görsel yükleyin, metninizi yazın veya bir ses dosyası yükleyin; Photo Avatar YZ, birkaç dakika içinde doğal yüz hareketlerini ve gerçekçi dudak senkronizasyonunu statik portrenize anında uygulasın.

Verimlilik

Yaratıcı iş akışınızı sadeleştirin. Midjourney veya ComfyUI gibi YZ araçları, stok fotoğraflar ya da profesyonel portreleri kullanarak herhangi bir görseli anında dinamik, konuşan avatarlar hâline getirin. Yapay zeka, görselinizi akıcı yüz mimikleriyle eşleştirerek tek tıkla sizi nihai ürüne giden yolun %80’ine kadar getirir.

Çeşitlilik

Dinamik ifadeler ve tam yaratıcı kontrol. Düz, statik görsellerin ötesine geçin. Fotoğraf avatarınızı özel hareket prompt’larıyla yönlendirerek geçişler, ince baş hareketleri, duygusal ipuçları ve gerçekçi mimikler ekleyin; böylece iletiminiz, mesajınıza özgü şekilde uyarlanmış ve görsel olarak son derece ilgili hissettirsin.

Maliyet etkinliği

Maliyetin çok küçük bir kısmına stüdyo kalitesinde sonuçlar. Tek bir fotoğraftan ilgi çekici e-öğrenme modülleri, eğitim videoları, sürükleyici tarihsel derinlemesine içerikler veya yüksek hacimli sosyal medya içerikleri oluşturun. Ekranda yer alacak yetenek kiralamadan, stüdyo tutmadan veya ışık ekipmanı kurmadan çıktınızı sınırsızca ölçeklendirin. Ticari kullanım ve müşteri projeleri için idealdir.

Görselleri videoya dönüştürmek için en iyi uygulamalar

HeyGen'den en iyi sonuçları almak için Photo Avatar aracının sadeliğini AI Studio'nun hassasiyetiyle birleştirin. Temel olarak tek bir statik portre kullanın, üzerine dinamik ses ve hareketi eşleyin ve ardından çıktıyı gerçekçi, profesyonel kalitede bir son dokunuş için ince ayarlarla geliştirin.

Doğru görselle başlayın

Karmaşık 3D rigging veya kamera kurulumlarıyla uğraşmayın. Bir fotoğraf ya da görsel, yüksek çözünürlüklü profesyonel portre, tarihî fotoğraf veya Midjourney ya da ComfyUI gibi araçlarla oluşturulmuş yapay zeka karakterinizi yükleyin. Yüz hareketlerinin en doğal şekilde görünmesi ve animasyon sırasında aşırı “diş etli” bir görünüm gibi sorunlardan kaçınmak için, başlangıç görselinizin nötr, ağzı kapalı bir ifade içermesine dikkat edin. Yüksek kaliteli görseller en iyi sonuçları sağlar.

Ses ve hareket ile yönlendirin

Durağan görselinize bir ses ve kişilik kazandırın. Fotoğrafınızı kütüphanedeki gerçekçi bir YZ sesiyle eşleştirin veya mükemmel uyumlu dudak senkronizasyonu için kendi özel ses dosyanızı yükleyin. Ayrıca, fotoğraf avatarının belirli yüz ifadelerini, duygusal ipuçlarını ve ince baş hareketlerini yönlendirmek için Custom Motion prompt'larından yararlanabilirsiniz.

YZ Studio'da iyileştirin

Ayrıntılı kontrol için animasyonlu fotoğrafınızı video düzenleyici AI Studio'da açın. Arka plan kaldırma aracını kullanarak karakterinizi zahmetsizce ayıklayın ve özel ortamlar, dinamik B-roll görüntüleri veya markalı sahnelerin içine yerleştirin. Burada ayrıca ses temposunu ayarlayabilir, şekiller ekleyebilir ve metin bindirmeleri kullanarak videonuzu, vizyonunuza tam olarak uyana kadar geliştirebilirsiniz.

Küresel etki için yerelleştirin

Video Çevirisi ile erişiminizi anında ölçeklendirin. Son animasyonlu fotoğraf videonuzu, avatarınızın orijinal ses tonunu, ritmini ve doğal dudak senkronizasyonunu mükemmel şekilde koruyarak otomatik olarak onlarca dile dublajlayın.

Faydalar

Metin senaryolarını anında prodüksiyona hazır profesyonel videolara dönüştürün

HeyGen'in YZ video oluşturucusu görsellerden görsel prodüksiyon sürecini otomatikleştirir, referans fotoğraflarınızı yüksek kaliteli, dinamik video kliplerine ve sinematik sahnelere dönüştürür. Kamera veya prodüksiyon ekibine gerek yoktur.

Ultra gerçekçi YZ video modelleri

Sektör lideri üretken yapay zeka video motorlarına doğrudan AI Studio içinden erişin. Veo 3.1, Sora ve Runway gibi entegre yapay zeka modellerini seçerek statik görselleri akıcı, son derece gerçekçi hareket ve ortamlarla nefes kesici yapay zeka videolarına dönüştürün.

Ölçeklenebilir ve tutarlı içerik

Yüzlerce video arasında görsel ve marka tutarlılığını koruyun. Özel grafiklerinizi, ürün fotoğraflarınızı veya yapay zeka ile oluşturulmuş sanat çalışmalarınızı (örneğin Midjourney) referans görseller olarak yükleyerek, günlük sosyal medya içeriklerini, eğitim modüllerini veya pazarlama sahnelerini günler değil, dakikalar içinde oluşturun.

B-roll ve görseller oluşturun

Genel stok görüntüleri aramayı bırakın. Görüntüden videoya yapay zeka özelliği, bir görsel yüklemenizi ve anlatınızla mükemmel uyum sağlayan, son derece ilgili hareketli B-roll ve animasyonları otomatik olarak oluşturmanızı sağlar; böylece iş akışınızı hızlandırırsınız.

Çoklu platform dışa aktarma (4K)

Videoları MP4 formatında, etkileyici 4K çözünürlüğe kadar dışa aktarın. Tüm kanallarda erişimi en üst düzeye çıkarmak için içeriği dikey (TikTok/Reels) veya yatay (YouTube/LMS) izleme formatına kolayca yeniden uyarlayın.

Kaliteye, sadeliğe ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin en yenilikçi görselden videoya YZ platformuyla video oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Pazarlama ve reklam

Create eye-catching viral short video clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn static product photos into cinematic video ads and generate dozens of dynamic variations from a single reference image. The ultimate image-to-video ai generator built for modern marketers.

Eğitim ve işe alıştırma

Upload static diagrams or office photos, choose your animation style, and create engaging B-roll to enhance training videos across every module. Bring flat presentation slides to life for global teams and update visual aids without buying expensive stock footage.

YouTube ve sosyal medya içerik üreticileri

Convert AI images (from Midjourney or ComfyUI) to video for faceless channels, music videos, and content for social media. Export in the right format for every platform, add custom motion prompts, and build cinematic scenes from a single picture.

E-ticaret

Transform static product photography into dynamic video shorts. Generate cinematic ai video scenes from basic product photos, showcase features in fluid motion, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No complex 3D animation experience needed. All output is commercially safe for product listings and ads.

Eğitmenler ve kurs oluşturucular

Build engaging tutorial and lecture videos by animating textbook graphics, diagrams, and historical photos. Create ai videos that bring ideas to life for any LMS platform, and scale your visual storytelling without ever hiring a production crew. This image-to-video ai generator is built for educators.

Satış ve kişiselleştirilmiş erişim

Upload a prospect's website screenshot or company logo, add motion, and generate highly personalized outreach clips at scale. A single reference image can produce eye-catching, custom moving backgrounds, helping sales teams stand out in crowded inboxes and close deals faster.

Nasıl çalışır?

HeyGen ile bir görselden video nasıl oluşturulur

Fotoğraflarınızı kullanarak fikirlerinizi hayata geçirin ve YZ görüntüden videoya oluşturucu, resimlerinizi çarpıcı, profesyonel bir sinematik sonuca dönüştürsün.

Adım 1

Görselinizi yükleyin

Öncelikle referans fotoğrafınızı veya özel grafiğinizi yükleyin. YZ, videonuz için görsel temel olarak bu statik görseli kullanır. Başlamak için görselinizi yüklemeniz yeterlidir.

Adım 2

Bir YZ modeli seçin ve prompt yazın

AI Studio içinde Veo 3.1 veya Sora gibi üst seviye yapay zeka video oluşturma modelleri arasından seçim yapın. Dinamik hareketi tanımlamak için özel bir metin prompt'u yazın veya sinematik bir sonuç için yapay zeka oluşturucuyu yönlendirin.

Adım 3

Görselleri ve stili özelleştirin

Oluşturulan B-roll’lar, şablonlar, altyazılar veya arka plan müziği ekleyin. Katmanları canlandırın, sahneler arasında geçişler ekleyin ve özelleştirilebilir arayüzü kullanarak hiçbir teknik beceri gerektirmeden görünümü ve hissi ayarlayın. YZ video editörümüzle, görselleri sadece birkaç tıklamayla profesyonel sahnelere dönüştürebilirsiniz.

Adım 4

Videonuzu oluşturun ve paylaşın

mp4 dosyanızı dışa aktarın ve web sitenizde, sosyal platformlarda veya eğitim sistemlerinizde anında paylaşın. TikTok veya Instagram Reels için dikey, YouTube için yatay formatı seçin.

Görselden videoya yapay zeka hakkında sık sorulan sorular

Görüntüden videoya yapay zeka nedir?

Görüntüden videoya YZ, durağan görselleri kısa, yapay zeka ile oluşturulmuş videolara dönüştürür. Bir görsel yükleyin, bir metin (script) girin ve HeyGen yüz ifadelerini canlandırıp ses eklesin; tek bir fotoğraftan video oluşturmak için idealdir.

Bu görselden videoya aracı sosyal medya için kullanabilir miyim?

Evet, bu YZ video oluşturucu kısa videolar, açıklayıcı videolar ve sosyal platformlar için ürün tanıtım videoları oluşturmak için mükemmeldir. Hikâyenizi net bir şekilde anlatan, hızlı ve ilgi çekici videolar için tasarlanmıştır.

HeyGen'in Görselden Videoya aracında birden fazla görsel formatı destekleniyor mu?

HeyGen, MP4 ve WebM formatlarını destekler. Platform, dışa aktarma ayarlarınıza uyacak şekilde çözünürlüğü ve video kalitesini otomatik olarak ayarlar.

Eski fotoğraflardaki yüzleri canlandırabilir miyim?

Evet. HeyGen’in fotoğraftan videoya yapay zeka ve yüz haritalama altyapısını kullanarak eski veya sabit görselleri konuşan yapay zeka videolarına YZ ile oluşturulan hareket ve senkronize sesle dönüştürebilirsiniz.

Görselden videoya denemek için bu en iyi ücretsiz araç mı?

HeyGen, özellikleri keşfedip ilk videonuzu herhangi bir ücret ödemeden oluşturabilmeniz için ücretsiz bir görselden videoya YZ katmanı sunar. Tamamen sınırsız olmasa da, mevcut en iyi ücretsiz başlangıç noktalarından biridir.

YZ görüntüden videoya oluşturucu ile neler yapabilirim?

Bu araç, fotoğraflardan, ürün görsellerinden ve avatarlardan etkileyici video içerikler oluşturmanızı sağlar. Pazarlama kampanyaları, kişisel reel’ler ve yapay zeka tabanlı animasyonlu videolar için idealdir.

HeyGen ile görselleri videoya dönüştürebilir miyim?

Evet, HeyGen ile görselleri kolayca dinamik videolara dönüştürebilirsiniz. İster bir slayt gösterisi ister tanıtım videosu hazırlıyor olun, aracımız görselleri ilgi çekici videolara dönüştürmenizi son derece kolaylaştırır.

HeyGen diğer yapay zeka video oluşturucularıyla karşılaştırıldığında nasıldır?

HeyGen, animasyon, dublaj, hareket kontrolü ve otomatik altyazı ekleme gibi video oluşturma özellikleri sunmak için gelişmiş yapay zeka (YZ) kullanır. Tek bir sadeleştirilmiş arayüze entegre edilmiş, tam kapsamlı bir YZ video oluşturucu gibi çalışır.

Videoya müzik veya seslendirme ekleyebilir miyim?

Elbette! Arka plan müziklerini HeyGen’in yerleşik kütüphanesinden seçebilir veya kendi dosyalarınızı yükleyebilirsiniz. Ayrıca YZ ile oluşturulmuş seslendirmeleri HeyGen’in ses dublaj araçlarını kullanarak ekleyebilirsiniz.

HeyGen’in Görüntüden Videoya YZ özelliğinde hangi tür görselleri kullanabilirim?

200 MB'nin altındaki net, yüksek kaliteli JPG, PNG, HEIC, WebP veya basit SVG görselleri kullanabilirsiniz. Görselin en az 300 piksel genişliğinde, iyi aydınlatılmış ve bulanık olmadığından emin olun. Telif hakkıyla korunan veya güvenli olmayan içeriklerden kaçının. Görsel ne kadar iyi olursa, animasyon o kadar akıcı olur.

HeyGen eski fotoğrafları yapay zeka ile videoya dönüştürebilir mi?

Evet, HeyGen'in fotoğraftan videoya özelliği, eski veya sabit fotoğraflarınızı yükleyip bunları gerçeğe yakın YZ ile oluşturulmuş videolara dönüştürmenizi sağlar. Yüzleri canlandırabilir, konuşma oluşturabilir ve sadece birkaç tıklamayla anılarınızı veya tarihî görselleri hayata geçirebilirsiniz.

