Hızlı sonuçlar için YZ Facebook reklam oluşturucu

Bir ürün URL'si, kısa bir metin ya da basit bir briften yola çıkarak çekim yapmadan veya manuel düzenleme olmadan kusursuz Facebook reklam metinleri oluşturun. HeyGen, metinleri, görselleri, en-boy oranlarını ve yerelleştirilmiş versiyonları otomatik olarak oluşturarak ekiplerin daha fazla, yüksek performanslı reklam varyantını daha hızlı şekilde yayına almasını sağlar.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Hızlı ürün lansman reklamları

When a product window is short, traditional shoots slow you down. Paste a product URL or brief and HeyGen will generate focused video or image ads with clear hooks and CTAs so you can launch campaigns in hours rather than weeks.

Ölçeklenebilir katalog ve koleksiyon tanıtımları

Converting many SKUs into ads is resource intensive, especially when using an AI ad generator. HeyGen automates creative generation for each product, producing consistent visuals and copy so teams can run parallel campaigns for large catalogs without increasing headcount using our AI ad generator.

Yerelleştirilmiş pazar testleri

Expanding into new markets requires translated creatives. HeyGen translates scripts, recreates voiceovers, and aligns captions and pacing so you can test localized messages quickly and cost effectively.

Sosyal odaklı kısa biçimli yaratıcı içerik

Short form formats reward attention grabbing edits and pacing. HeyGen builds vertical and square videos optimized for Reels and Stories with fast hooks, readable captions, and platform-ready timing to boost early engagement.

Yeniden hedefleme ve dinamik yaratıcı

Retargeting needs many tailored messages to resonate. HeyGen creates customized variants for audience segments, highlighting benefits, discounts, or social proof to increase conversion rates from warm traffic with tailored ad copies.

Ajans kampanya iş akışları

Agencies must deliver volume and consistency across clients. HeyGen accelerates campaign creation, enforces brand guidelines with reusable brand kits, and exports organized assets for ad managers and reporting tools.

HeyGen neden en iyi YZ Facebook reklam oluşturucu?

HeyGen, hızlı prodüksiyon, platforma göre optimize edilmiş kreatifler ve otomatik testleri bir araya getirerek ekiplerin stüdyo olmadan Facebook reklamlarını ölçeklendirmesine yardımcı olur. Birden fazla reklam konsepti oluşturun, metinleri çevirin ve YG'yi artırmak için hızla iterasyon yapın.

Daha hızlı reklam prodüksiyonu

Metin veya bir URL'den dakikalar içinde yayına hazır Facebook görselleri oluşturun. HeyGen, bir YZ aracı kullanarak görselleri, hareketleri ve ekrandaki metni sizin için oluşturur; böylece ekipler çekim yapma ve uzun montaj süreçlerini atlar.

Platforma göre optimize edilmiş formatlar

Feed, Stories, Reels ve Messenger için kreatifleri otomatik olarak yeniden boyutlandırın ve formatlayın. HeyGen, en-boy oranlarının, tempoların ve altyazıların Facebook yerleşim kuralları ve en iyi uygulamalarına uygun olmasını sağlar.

Sürekli performans öğrenimi

HeyGen, hedef kitleleri önerir, A/B testleri için varyant setleri oluşturur ve zaman içinde metin ile görselleri optimize ederek reklamlarınızın daha fazla tıklama almasını ve maliyetlerinizin düşmesini sağlar.

Video ve görsel oluşturma iş akışına bağlantı

Bir ürün veya açılış sayfası URL'si yapıştırın, HeyGen temel mesajları, görselleri ve ürün çekimlerini otomatik olarak çıkarsın. Sistem bu varlıkları çok sahneli taslaklara yerleştirir ve manuel düzenlemeye gerek kalmadan Facebook kampanyalarına hazır görsel ve video içerikleri oluşturur. Ürün sayfalarını anında kısa sosyal medya videolarına veya statik reklam karelerine dönüştürmek için linkten videoya akışını kullanın.

Otomatik metin yazımı ve yaratıcı kombinasyonlar

HeyGen, kampanya hedefinize özel başlıklar, birincil metinler ve harekete geçirici mesajlar (CTA'lar) taslakları oluşturur. Motor, metin varyasyonlarını oluşturulan görseller ve önerilen açılış kancalarıyla eşleştirerek onlarca reklam konsepti üretir. Her taslak, platformların metin uzunluğu kısıtlarına uyar ve tıklanma ile dönüşüm oranlarını artırmak için test edilmiş ikna kalıplarını kullanır.

Yerleşik yerelleştirme ve ses seçenekleri

Video çevirici ile metinleri çevirin ve anlatımı yeniden oluşturun; böylece YZ reklam oluşturucumuzu kullanarak farklı pazarlarda reklamları hızla yayınlayabilirsiniz. HeyGen, video reklamlar için çok dilli ses sentezi ve dudak senkronizasyonu sunar; altyazıları ve ekrandaki metni güncelleyerek yerelleştirilmiş içeriklerin doğal ve tutarlı hissettirmesini sağlar.

Toplu oluşturma ve varyant test etme araçları

Hook'ları, görselleri veya CTA'ları değiştirerek çok sayıda reklam varyasyonunu toplu olarak oluşturup dışa aktarın. HeyGen, dışa aktarımları adlandırma kurallarına ve platforma hazır ayarlara göre düzenleyerek, zaman alan yeniden çalışma olmadan yapılandırılmış A/B testleri yürütmenizi ve kazanan versiyonlar üzerinde hızlıca iterasyon yapmanızı kolaylaştırır.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme medya tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ Facebook reklam oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Kısa özetten yayına hazır varlıklara, yalnızca dört basit adımda Facebook reklamları oluşturun.

Adım 1

URL'inizi veya kısa açıklamanızı ekleyin

Bir ürün sayfası yapıştırın, görseller yükleyin veya kısa bir metin girin. HeyGen, ürün detaylarını, özellikleri ve görsel varlıkları analiz ederek ilk yaratıcı konsepti oluşturur.

Adım 2

Formatları ve stili seçin

Feed, Stories, Reels veya Messenger için en-boy oranlarını, tempoyu ve görsel temaları seçin. Renkleri, yazı tiplerini ve logoları tutarlı tutmak için marka kitinizi uygulayın.

Adım 3

Varyantları gözden geçirin ve yineleyin

Birden fazla metin ve görsel taslağı önizleyin, başlıkları veya görselleri ince ayarlarla düzenleyin ve ek varyantlar oluşturun. Kancaları ve harekete geçirici mesajları geliştirmek için yerleşik önerileri kullanın.

Adım 4

Kampanyaları dışa aktarın ve başlatın

Her yerleşim için optimize edilmiş MP4 veya PNG varlıklarını indirin ya da reklam yöneticiniz için düzenli paketler halinde dışa aktarın. HeyGen’in çıktıları, anında yükleyip test etmeye hazırdır.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ facebook reklam oluşturucu nedir ve HeyGen bunu nasıl kullanır?

Bir YZ Facebook reklam oluşturucu, metin, görseller veya ürün linklerini kullanarak reklam oluşturmayı otomatikleştirir. HeyGen, metin özetlerini kopya, görsel, hareket ve çıktılarını oluşturarak eksiksiz reklam kreatiflerine dönüştürür. Siz fikri veya URL'yi sağlarsınız, motor da lansmana hazır varlıkları oluşturarak ekiplerin daha az maliyet ve zamanla daha fazla reklam üretmesini sağlar.

HeyGen, Facebook için hem video hem de görsel reklamlar oluşturabilir mi?

Evet. HeyGen destekler görselden videoya ve metinden videoya iş akışlarını; böylece statik görsel reklamlar, kısa video klipler ve çok sahneli sosyal medya içerikleri oluşturabilirsiniz. Sistem, varlıkları dikey, kare ve yatay yerleşimler için otomatik olarak yeniden boyutlandırır ve her format için ritmi ve altyazı yerleşimini optimize eder.

Etkili Facebook reklamları oluşturmak için tasarım veya metin yazarlığı becerilerine ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen, ikna edici metinleri, önerilen giriş cümlelerini (hook'ları) ve bunlara uygun görselleri otomatik olarak oluşturur. Çıktıları özelleştirebilirsiniz, ancak varsayılan taslaklar; platform sınırlarına ve dönüşüm odaklı en iyi uygulamalara uygun olacak şekilde hazırlandığından, tasarımcısı olmayan ekipler bile yüksek kaliteli kampanyalar başlatabilir.

HeyGen, reklam performansını test etmenize ve iyileştirmenize nasıl yardımcı olur?

HeyGen, Facebook reklam metni oluşturucumuzla başlıklar, açıklamalar, görseller ve CTA’lerin birden fazla varyantını oluşturarak A/B testlerini hızlıca yürütmenizi sağlar. Platform, toplu dışa aktarmaları düzenler ve daha hızlı iterasyon yapmanız, en iyi performans gösteren versiyonları ölçeklendirmeniz için hedef kitle ve format eşleştirmeleri önerir.

HeyGen, Facebook reklam kampanyalarımı çevirebilir ve yerelleştirebilir mi?

Evet. Video çevirici ve yerelleştirme araçlarını kullanarak metinleri çevirin, tonu koruyarak seslendirmeleri yeniden oluşturun ve altyazıları ile ekrandaki metinleri güncelleyin. Yerelleştirilmiş kreatifler, her dilde doğal hissettirecek şekilde zamanlama ve görselleri ayarlanarak yeniden oluşturulur; böylece reklam metinlerinizin etkisi artar.

Hangi marka kontrol seçenekleri mevcut?

HeyGen'in taslaklar genelinde uyguladığı logolar, renkler ve yazı tiplerini içeren marka setlerini kullanarak etkili Facebook reklam metinleri oluşturun. Öğeleri kilitleyebilir, şablonları onaylayabilir ve birden fazla müşteri veya ürün hattı için tutarlı varlıklar dışa aktararak büyük ölçekte marka uyumlu kampanyalar yürütebilirsiniz.

Hangi dışa aktarma formatları ve yerleşimler destekleniyor?

HeyGen, Akış, Hikayeler, Reels, Messenger ve akış içi yerleşimler için formatlanmış MP4 video dosyaları ve yüksek çözünürlüklü PNG görseller dışa aktarır. Toplu dışa aktarma seçenekleri, reklam yöneticileri ve kampanya araçları için platforma hazır dosyalar oluşturmayı kolaylaştırarak reklam oluşturma sürecimizi geliştirir.

HeyGen'de oluşturulan reklamların hakları kime aittir?

Ürettiğiniz tüm kreatiflerin mülkiyeti sizde kalır. HeyGen lisanslı varlıklar kullanır ve oluşturulan içerik ticari kullanım için sunulur. Yüklediğiniz üçüncü taraf materyallerin reklam amaçlı kullanım için gerekli haklara sahip olduğundan her zaman emin olun.

HeyGen reklamları Facebook reklam politikalarına uygun mu?

HeyGen, metin sınırları ve yerleşim yönergeleri de dahil olmak üzere, platformun en iyi uygulamalarına ve yaygın politika kısıtlamalarına uygun kreatifler oluşturur. Yayına almadan önce Facebook Ads Manager içinde son kontrol ve onaydan siz sorumlusunuz.

HeyGen ile yüksek performanslı Facebook reklamları oluşturmak için en iyi uygulamalar nelerdir?

Net bir kampanya hedefiyle başlayın, kısa ve öz ürün detayları veya bir açılış sayfası URL'si sağlayın, platforma özel formatları seçin ve kanca ve görselleri test etmek için birden fazla varyant oluşturun. Yeni pazarlara ulaşmak için yerelleştirmeden yararlanın ve farklı kitleler arasında testleri ölçeklendirmek için toplu dışa aktarmayı kullanın.

