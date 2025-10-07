Bir ürün URL'si, kısa bir metin ya da basit bir briften yola çıkarak çekim yapmadan veya manuel düzenleme olmadan kusursuz Facebook reklam metinleri oluşturun. HeyGen, metinleri, görselleri, en-boy oranlarını ve yerelleştirilmiş versiyonları otomatik olarak oluşturarak ekiplerin daha fazla, yüksek performanslı reklam varyantını daha hızlı şekilde yayına almasını sağlar.
When a product window is short, traditional shoots slow you down. Paste a product URL or brief and HeyGen will generate focused video or image ads with clear hooks and CTAs so you can launch campaigns in hours rather than weeks.
Converting many SKUs into ads is resource intensive, especially when using an AI ad generator. HeyGen automates creative generation for each product, producing consistent visuals and copy so teams can run parallel campaigns for large catalogs without increasing headcount using our AI ad generator.
Expanding into new markets requires translated creatives. HeyGen translates scripts, recreates voiceovers, and aligns captions and pacing so you can test localized messages quickly and cost effectively.
Short form formats reward attention grabbing edits and pacing. HeyGen builds vertical and square videos optimized for Reels and Stories with fast hooks, readable captions, and platform-ready timing to boost early engagement.
Retargeting needs many tailored messages to resonate. HeyGen creates customized variants for audience segments, highlighting benefits, discounts, or social proof to increase conversion rates from warm traffic with tailored ad copies.
Agencies must deliver volume and consistency across clients. HeyGen accelerates campaign creation, enforces brand guidelines with reusable brand kits, and exports organized assets for ad managers and reporting tools.
HeyGen neden en iyi YZ Facebook reklam oluşturucu?
HeyGen, hızlı prodüksiyon, platforma göre optimize edilmiş kreatifler ve otomatik testleri bir araya getirerek ekiplerin stüdyo olmadan Facebook reklamlarını ölçeklendirmesine yardımcı olur. Birden fazla reklam konsepti oluşturun, metinleri çevirin ve YG'yi artırmak için hızla iterasyon yapın.
Metin veya bir URL'den dakikalar içinde yayına hazır Facebook görselleri oluşturun. HeyGen, bir YZ aracı kullanarak görselleri, hareketleri ve ekrandaki metni sizin için oluşturur; böylece ekipler çekim yapma ve uzun montaj süreçlerini atlar.
Feed, Stories, Reels ve Messenger için kreatifleri otomatik olarak yeniden boyutlandırın ve formatlayın. HeyGen, en-boy oranlarının, tempoların ve altyazıların Facebook yerleşim kuralları ve en iyi uygulamalarına uygun olmasını sağlar.
HeyGen, hedef kitleleri önerir, A/B testleri için varyant setleri oluşturur ve zaman içinde metin ile görselleri optimize ederek reklamlarınızın daha fazla tıklama almasını ve maliyetlerinizin düşmesini sağlar.
Video ve görsel oluşturma iş akışına bağlantı
Bir ürün veya açılış sayfası URL'si yapıştırın, HeyGen temel mesajları, görselleri ve ürün çekimlerini otomatik olarak çıkarsın. Sistem bu varlıkları çok sahneli taslaklara yerleştirir ve manuel düzenlemeye gerek kalmadan Facebook kampanyalarına hazır görsel ve video içerikleri oluşturur. Ürün sayfalarını anında kısa sosyal medya videolarına veya statik reklam karelerine dönüştürmek için linkten videoya akışını kullanın.
Otomatik metin yazımı ve yaratıcı kombinasyonlar
HeyGen, kampanya hedefinize özel başlıklar, birincil metinler ve harekete geçirici mesajlar (CTA'lar) taslakları oluşturur. Motor, metin varyasyonlarını oluşturulan görseller ve önerilen açılış kancalarıyla eşleştirerek onlarca reklam konsepti üretir. Her taslak, platformların metin uzunluğu kısıtlarına uyar ve tıklanma ile dönüşüm oranlarını artırmak için test edilmiş ikna kalıplarını kullanır.
Yerleşik yerelleştirme ve ses seçenekleri
Video çevirici ile metinleri çevirin ve anlatımı yeniden oluşturun; böylece YZ reklam oluşturucumuzu kullanarak farklı pazarlarda reklamları hızla yayınlayabilirsiniz. HeyGen, video reklamlar için çok dilli ses sentezi ve dudak senkronizasyonu sunar; altyazıları ve ekrandaki metni güncelleyerek yerelleştirilmiş içeriklerin doğal ve tutarlı hissettirmesini sağlar.
Toplu oluşturma ve varyant test etme araçları
Hook'ları, görselleri veya CTA'ları değiştirerek çok sayıda reklam varyasyonunu toplu olarak oluşturup dışa aktarın. HeyGen, dışa aktarımları adlandırma kurallarına ve platforma hazır ayarlara göre düzenleyerek, zaman alan yeniden çalışma olmadan yapılandırılmış A/B testleri yürütmenizi ve kazanan versiyonlar üzerinde hızlıca iterasyon yapmanızı kolaylaştırır.
YZ Facebook reklam oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
Kısa özetten yayına hazır varlıklara, yalnızca dört basit adımda Facebook reklamları oluşturun.
Bir ürün sayfası yapıştırın, görseller yükleyin veya kısa bir metin girin. HeyGen, ürün detaylarını, özellikleri ve görsel varlıkları analiz ederek ilk yaratıcı konsepti oluşturur.
Feed, Stories, Reels veya Messenger için en-boy oranlarını, tempoyu ve görsel temaları seçin. Renkleri, yazı tiplerini ve logoları tutarlı tutmak için marka kitinizi uygulayın.
Birden fazla metin ve görsel taslağı önizleyin, başlıkları veya görselleri ince ayarlarla düzenleyin ve ek varyantlar oluşturun. Kancaları ve harekete geçirici mesajları geliştirmek için yerleşik önerileri kullanın.
Her yerleşim için optimize edilmiş MP4 veya PNG varlıklarını indirin ya da reklam yöneticiniz için düzenli paketler halinde dışa aktarın. HeyGen’in çıktıları, anında yükleyip test etmeye hazırdır.
Bir YZ Facebook reklam oluşturucu, metin, görseller veya ürün linklerini kullanarak reklam oluşturmayı otomatikleştirir. HeyGen, metin özetlerini kopya, görsel, hareket ve çıktılarını oluşturarak eksiksiz reklam kreatiflerine dönüştürür. Siz fikri veya URL'yi sağlarsınız, motor da lansmana hazır varlıkları oluşturarak ekiplerin daha az maliyet ve zamanla daha fazla reklam üretmesini sağlar.
Evet. HeyGen destekler görselden videoya ve metinden videoya iş akışlarını; böylece statik görsel reklamlar, kısa video klipler ve çok sahneli sosyal medya içerikleri oluşturabilirsiniz. Sistem, varlıkları dikey, kare ve yatay yerleşimler için otomatik olarak yeniden boyutlandırır ve her format için ritmi ve altyazı yerleşimini optimize eder.
Hayır. HeyGen, ikna edici metinleri, önerilen giriş cümlelerini (hook'ları) ve bunlara uygun görselleri otomatik olarak oluşturur. Çıktıları özelleştirebilirsiniz, ancak varsayılan taslaklar; platform sınırlarına ve dönüşüm odaklı en iyi uygulamalara uygun olacak şekilde hazırlandığından, tasarımcısı olmayan ekipler bile yüksek kaliteli kampanyalar başlatabilir.
HeyGen, Facebook reklam metni oluşturucumuzla başlıklar, açıklamalar, görseller ve CTA’lerin birden fazla varyantını oluşturarak A/B testlerini hızlıca yürütmenizi sağlar. Platform, toplu dışa aktarmaları düzenler ve daha hızlı iterasyon yapmanız, en iyi performans gösteren versiyonları ölçeklendirmeniz için hedef kitle ve format eşleştirmeleri önerir.
Evet. Video çevirici ve yerelleştirme araçlarını kullanarak metinleri çevirin, tonu koruyarak seslendirmeleri yeniden oluşturun ve altyazıları ile ekrandaki metinleri güncelleyin. Yerelleştirilmiş kreatifler, her dilde doğal hissettirecek şekilde zamanlama ve görselleri ayarlanarak yeniden oluşturulur; böylece reklam metinlerinizin etkisi artar.
HeyGen'in taslaklar genelinde uyguladığı logolar, renkler ve yazı tiplerini içeren marka setlerini kullanarak etkili Facebook reklam metinleri oluşturun. Öğeleri kilitleyebilir, şablonları onaylayabilir ve birden fazla müşteri veya ürün hattı için tutarlı varlıklar dışa aktararak büyük ölçekte marka uyumlu kampanyalar yürütebilirsiniz.
HeyGen, Akış, Hikayeler, Reels, Messenger ve akış içi yerleşimler için formatlanmış MP4 video dosyaları ve yüksek çözünürlüklü PNG görseller dışa aktarır. Toplu dışa aktarma seçenekleri, reklam yöneticileri ve kampanya araçları için platforma hazır dosyalar oluşturmayı kolaylaştırarak reklam oluşturma sürecimizi geliştirir.
Ürettiğiniz tüm kreatiflerin mülkiyeti sizde kalır. HeyGen lisanslı varlıklar kullanır ve oluşturulan içerik ticari kullanım için sunulur. Yüklediğiniz üçüncü taraf materyallerin reklam amaçlı kullanım için gerekli haklara sahip olduğundan her zaman emin olun.
HeyGen, metin sınırları ve yerleşim yönergeleri de dahil olmak üzere, platformun en iyi uygulamalarına ve yaygın politika kısıtlamalarına uygun kreatifler oluşturur. Yayına almadan önce Facebook Ads Manager içinde son kontrol ve onaydan siz sorumlusunuz.
Net bir kampanya hedefiyle başlayın, kısa ve öz ürün detayları veya bir açılış sayfası URL'si sağlayın, platforma özel formatları seçin ve kanca ve görselleri test etmek için birden fazla varyant oluşturun. Yeni pazarlara ulaşmak için yerelleştirmeden yararlanın ve farklı kitleler arasında testleri ölçeklendirmek için toplu dışa aktarmayı kullanın.
