Konuşan bir YZ fotoğrafı çevrimiçi oluşturun

Konuşan fotoğraf YZ’si, 175’ten fazla dil ve lehçede konuşan gerçekçi yapay zeka fotoğrafları oluşturmanızı sağlar. LinkedIn profil fotoğrafları, tatil içerikleri, seyahat sahneleri veya hatta fantastik dünyalar için, tek tıkla sınırsız sayıda kendi YZ fotoğraf avatarınızı anında oluşturun.

  • Kredi kartı gerekmiyor
  • YZ ses klonlama
  • 175+ dil ve lehçe
129.158.675Oluşturulan videolar
103.408.112Oluşturulan avatarlar
17.753.207Çevrilen videolar
Workday
Coursera
Miro
Harvard
Bosh
Intel
Komatsu
1.000.000'dan fazla geliştirici ve önde gelen şirket tarafından güveniliyor.

Karşınızda konuşan fotoğraf YZ'si

Sizin kadar çok çalışan konuşan bir YZ fotoğraf avatarı oluşturun. Fotoğrafınızı alın ve kendinizi dilediğiniz senaryoda yeniden hayal edin. HeyGen’in YZ fotoğraf avatarları, ister profesyonel bir ofis, ister lüks bir tatil, ister yaratıcı bir hayal dünyası olsun, vizyonunuza tam uyum sağlar. Doğal hareketler, gerçekçi jestler ve özel stillerle avatarınız sektörün lideri haline gelir.

Prompt'larla YZ fotoğraf avatarları oluşturun

YZ fotoğraf avatarınızın görünümünü tanımlamak için metin tabanlı talimatlar kullanın. Bu gerçekçi avatar oluşturucu, ister kurumsal bir portre, ister günlük bir portre, ister sinematik bir kompozisyon olsun, ihtiyaçlarınıza özel görseller oluşturur. Kişiselleştirmenin etik yönlerini ve üretimlerimizde mahremiyeti nasıl dengelediğimizi ele alarak, sunduğumuz çözümler benzersiz bir konumdadır.

HeyGen arayüzünde iş, günlük ve rahat stillerde erkek İtalyan avatar hazır ayarlarını ve Oluştur düğmesini gösteren ekran
YZ avatarınız için yeni görünümler oluşturun

YZ avatar karakterinizi yeni görünümler oluşturarak bir adım öteye taşıyın. Kıyafetleri değiştirin, mimikleri ayarlayın veya arka planları farklı tema ve etkinliklere uyacak şekilde dönüştürün; tüm bunları avatar oluşturma uygulamamızla yapın.

YZ avatarınız için yeni görünümler oluşturun
Hazır görünüm paketleriyle her hikâyeye uygun stil

Görünüm paketleriyle özelleştirmeyi hızlandırın. YZ fotoğraf avatarınıza tek tıkla profesyonel, yaşam tarzı, tatil veya fantastik stilleri anında uygulayın. Fotoğraf avatarınızı oluşturmayı kolaylaştıran gelişmiş fotoğraftan avatar oluşturma seçeneklerimizi keşfedin.

HeyGen'de özelleştirilebilir YZ video sunucularını temsil eden, farklı avatar yüzlerinden oluşan kolaj

Özellikler ve avantajlarkonuşan fotoğraf YZ'si

HeyGen’in konuşan fotoğraf yapay zekası, herhangi bir görselden gerçekçi avatarlar oluşturmanız için size tam kontrol sağlar. Farklı görünümler denemek, prompt’larla avatarlar oluşturmak veya tek tıkla stilleri özelleştirmek isteyin, platformumuz her sahneye, temaya veya hedef kitleye uyum sağlayan, ifade gücü yüksek, animasyonlu YZ avatarları üretmeyi son derece kolaylaştırır.

Avatar IV

Tek bir görseli, doğal ses senkronizasyonu, ifade yüklü yüz hareketleri ve gerçekçi el jestleriyle eksiksiz bir videoya dönüştürün.

Tek tıklamayla zahmetsiz özelleştirme

Ayrıntılarla uğraşmayı unutun. Tek tıklamayla fotoğraf avatarınız, her sahne, amaç veya ruh hâli için mükemmel görünüme dönüşür. İçeriğinizi taze ve yaratıcı hedeflerinizle uyumlu tutmak için stiller veya ortamlar arasında anında geçiş yapabilirsiniz.

Konuşan fotoğraf oluşturun

Video oluşturma

Fotoğraf yükleyin

Metni girin

Promptlarla YZ avatarları oluşturun

İstediğiniz sahneyi, kıyafeti veya pozu basit metin prompt’larıyla anlatın. HeyGen'in YZ’si, fotoğrafınızı zahmetsizce gerçeğe yakın yapay zeka görsellerine dönüştürür. İster kurumsal, ister günlük, temalı veya çok daha farklı bir konsept seçebilirsiniz. Avatar dönüşümünde bilgisayarlı görü teknolojisinin sunduğu büyüyü keşfedin.

Gerçekçi hareketler ve mimikler

Konuşan fotoğraf yapay zekanızı doğal göz kırpmalar, göz hareketleri ve ince mikro ifadelerle hayata geçirin. HeyGen duraklamaları ve vurguları yakalayarak anlatımın yapay değil, insanî hissettirmesini sağlar. Duygu hazır ayarları ekleyin veya yoğunluğu ince ayarlayarak metninizin tonunu farklı diller, sahneler ve stiller arasında kusursuz şekilde eşleştirin.

Fotoğrafları canlı animasyonlu YZ avatarlarına dönüştürün

Durağan bir görseli, hareket ve sesle zenginleştirilmiş dinamik bir YZ avatarına dönüştürün. Doğal ve ifade gücü yüksek görünen YZ destekli bir video ile kitlenizi etkileyin ve güçlü bir fotoğraf avatar deneyimi oluşturun.

Konuşan fotoğraf avatarı

Avatarınızla başlayın

En iyi doğruluk için bir fotoğraf yükleyin veya bu adımı atlayıp hayal gücünüzü serbest bırakarak görsel fikirlerden bir avatar oluşturun.

Metin promptlarıyla oluşturun

Hayal gücünüz hazır ayarların ötesine geçtiğinde, size özel içerikler oluşturmak için metin prompt'larını kullanın. Hayalinizdeki kıyafeti, ortamı veya atmosferi tarif edin; HeyGen ise YZ avatar oluşturucunuz olarak gerisini üstlenip gerçekçilik ile kişiselleştirmeyi bir araya getirsin.

Görünüm paketlerine göz atın

Cesur iş kıyafetlerinden efsanevi maceracılara kadar özenle seçilmiş hazır stil kütüphanesinden yararlanın. Look paketleri, belirli temalar ve etkinlikler için özel olarak hazırlanmış, profesyonel görünümlere anında erişim sağlayarak avatarınızı fotoğraf dönüşümlerinden itibaren güçlendirir.

Konuşan fotoğraf YZ'nizi 4 kolay adımda oluşturun

Dijital dünyanızın yüzü olun. YZ ile oluşturulmuş avatarınız kişiliğinizi, mimiklerinizi ve hareketlerinizi yansıtarak kullanıcı etkileşimini artırır.

1. adım: Fotoğrafınızı yükleyin

Net bir fotoğrafınız mı var? Harika! Yüklemeniz yeterli, en iyi sonuçlar için kendinizin birkaç fotoğrafını daha ekleyin. Bu, YZ sistemimizin dijital ikizinizi öğrenmesine ve tüm detayları yakalamasına yardımcı olur.

Kısa koyu saçlı, kırmızı rujlu, altın küpeler takan zarif kadın, sıcak tonlu bir stüdyo arka planı önünde

Adım 2: Prompt'larla YZ fotoğrafları oluşturun

Vizyonunuzu birkaç kelimeyle yazın ve sihrin nasıl gerçekleştiğini izleyin. Profesyonel portrelerden yaratıcı senaryolara kadar avatarınız, YZ avatar oluşturucumuz sayesinde tarzınıza birebir uyum sağlamaya hazır.

HeyGen arayüzünde avatar yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni ve YZ ile oluşturulan video karakterleri için metin açıklaması ayarlama alanları

3. adım: Hareket ve ses ekleyin

Avatarınızı doğal hareketler ve kusursuz dudak senkronizasyonu ile hayata geçirin. İster hafif bir baş selamı, ister iddialı bir ifade olsun, tıpkı sizmişsiniz gibi görünüp duyulacak ve YZ avatar oluşturucunuzun tüm potansiyelini açığa çıkaracak.

Doğrudan kameraya bakan bir kadının yüzünün yakın planı, YZ ile oluşturulmuş video avatar örneği olarak kullanılıyor

4. adım: Oluşturun ve paylaşın

HeyGen’in YZ’si yüz ifadelerinizi, jestlerinizi ve size özgü özelliklerinizi öğrenerek sizden ultra gerçekçi bir dijital versiyon oluşturur. Yeni avatarınızla parlamak istediğiniz her yerde, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn gibi platformlarda veya dilediğiniz başka yerlerde indirip paylaşın.

YZ ile oluşturulmuş video avatarını temsil eden, oynatma düğmesi yerleştirilmiş bir kadının yüzünün yakın plan görüntüsü
Trivago, post prodüksiyon süresinden %50 tasarruf ediyor
Trivago, TV reklamlarını 30 farklı pazara yerelleştirmek için HeyGen'den yararlanarak post prodüksiyon süresini yarıya indirdi ve kampanya başına 3-4 ay tasarruf sağladı.

Gerikonuşan fotoğraflar

Dijital dünyanızın yüzü olun. YZ ile oluşturulmuş avatarınız kişiliğinizi, mimiklerinizi ve hareketlerinizi yansıtarak kullanıcı etkileşimini artırır.

Parlak çiçekli gömlek giymiş, doğrudan kameraya bakan kendinden emin kadın; bir HeyGen YZ video avatarını temsil ediyor
İyi aydınlatılmış bir odada kameraya konuşan bir erkek, HeyGen yapay zeka ile oluşturulmuş video sunucusunu temsil ediyor
Bulanık bir kütüphane arka planı önünde, uzun yeşil saçlı ve yeşil kazaklı yapay zeka ile oluşturulmuş avatar
Fotoğraf

Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır

Konuşan Fotoğraf YZ nedir?

Talking Photo YZ, bir kişinin gerçekçi bir görüntüsünü veya videosunu oluşturmak için yapay zeka kullanan dijital bir temsildir. Fotoğrafınızı konuşturarak, hareket ettirerek ve duygularını göstererek adeta canlandırır; bu da onu içerik üretimi, sanal iletişim veya sadece eğlenmek için mükemmel hale getirir.

HeyGen ile yapay zeka ile konuşan fotoğraf avatarını nasıl oluşturabilirim?

Fotoğrafınızı yükleyin, hayalinizdeki avatarı metin promptlarıyla tarif edin; HeyGen sizin için gerçekçi bir YZ avatarı oluştursun.

HeyGen ile hangi tür avatarlar oluşturabilirim?

HeyGen, kullanıcıların farklı senaryolar ve platformlar için fotoğraf avatarları, video avatarları ve etkileşimli avatarlar oluşturmasını sağlar. Ücretsiz başlayarak benzersiz özellikleri keşfedebilirsiniz buradan.

YZ ile oluşturduğum avatarı hareketlendirmek mümkün mü?

Evet, HeyGen avatarınıza hareket ve ses eklemenize olanak tanır; böylece avatarınız dinamik ve gerçekçi görünür. Bu özellikler hakkında daha fazlasını keşfedin here.

YZ avatarımın görünümünü özelleştirebilir miyim?

HeyGen ile metin prompt'ları ve Look Pack'leri kullanarak kıyafetleri, mimikleri ve arka planları değiştirebilir, size özel bir deneyim elde edebilirsiniz burada.

HeyGen'de Look Pack'ler nedir ve nasıl çalışır?

Look Pack'ler, profesyonel, lifestyle ve fantastik görünümler gibi önceden tanımlanmış stillerle anında özelleştirme sağlar. Avatarlarınızı nasıl geliştirebileceklerini keşfedin buradan.

YZ avatarlar ne için kullanılır?

YZ avatarları, video oluşturma, sosyal medya profil resimleri ve marka çalışmaları için kullanılır. Siz de nasıl başlayabileceğinizi buradanöğrenin.

