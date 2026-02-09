Videolarınızı yüksek hassasiyetle çevirin. Herhangi bir videoyu yükleyin ve birinci sınıf ses klonlama, doğru dudak senkronizasyonu ve otomatik oluşturulan altyazılarla 175’ten fazla dil ve lehçeye otomatik olarak dublajlayın.

Birkaç dakika içinde başka bir dilde görün.

129.162.949Oluşturulan videolar
103.427.539Oluşturulan avatarlar
17.756.620Çevrilen videolar
Workday
Coursera
Miro
Harvard
Bosh
Intel
Komatsu
1.000.000'dan fazla geliştirici ve önde gelen şirket tarafından güveniliyor.

HeyGen neden lider YZ video çeviricisi

Gelişmiş YZ çeviri ve ses klonlama teknolojisiyle güçlendirilen HeyGen, bugün mevcut olan en doğru video çeviri çözümünü sunar. Çözümümüz, konuşmayı sorunsuz bir şekilde dönüştürür ve dudak hareketlerini gerçek zamanlı olarak senkronize eder; böylece içerik üreticilerinin ve işletmelerin dil bariyerlerini aşmasına ve küresel kitlelerle bağlantı kurmasına yardımcı olur.

Neden YZ kullanmalısınız video çevirici

Hızlı, kolay ve maliyet açısından verimli

Geleneksel video çevirisi yavaş ve pahalı olabilir. Çevrimiçi video çeviricimiz bu süreci zahmetsiz hale getirir. Dosyanızı yükleyin veya bir YouTube bağlantısı yapıştırın, tek tıkla videonuzu anında çevirin. Maliyetli yeniden çekimlere veya manuel dublaja gerek yok. Her ölçekte içerik üreticisi ve işletme için hızlı, bütçe dostu ve kullanımı kolaydır.

Küresel erişiminizi genişletin

İster bireysel bir içerik üreticisi olun ister bir işletme, YZ video çevirisi yeni pazarlara açılmanıza yardımcı olur. Kültürel nüanslara uygunluk, ses doğruluğu ve hassas dudak senkronizasyonu sayesinde videolarınız, yalnızca altyazının sağlayamayacağı bir etkiyle uluslararası kitlelere hitap eder. Daha geniş erişim, daha fazla etkileşim ve büyüme demektir.

Kendi sesinizi koruyun

Video dil çeviricimiz, basit kelime değiştirmeyi çok aşan bir teknoloji sunar. Gelişmiş yapay zeka ve ses klonlama sayesinde, size özgü tonlama ve anlatım tarzınız 175’ten fazla dil ve lehçede korunur. Bir videoyu İngilizceye veya başka herhangi bir dile çevirseniz bile, sesiniz hâlâ size ait, özgün ve tutarlı bir şekilde duyulur.

Yerelleştirmeyi özelleştirin

Altyazı ekleyin, tonu iyileştirin ve ayarları markanızın stiline uyacak şekilde düzenleyin. Tek tıkla 175+ dil ve lehçeye erişin. Bir koleksiyondaki videolar ayrıca çok dilli bir oynatıcıya erişim kazanır; bu oynatıcı, birden fazla dilde kesintisiz izleme için herhangi bir sayfaya veya LMS'e kolayca gömülebilir.

Mükemmel dudak senkronizasyonu

Zaman uyumsuzluklarını unutun. HeyGen, yalnızca YZ dublajın ötesine geçerek, çevrilen konuşmayı yüz hareketleriyle mükemmel şekilde hizalayan dudak senkronizasyonu sunar. Böylece yerelleştirilmiş içeriğiniz ana dilinde üretilmiş gibi hissedilir ve hedef kitlenizin ilgisini canlı tutar.

Daha akıllı çeviriler, daha fazla kontrol

Geliştirilmiş marka sözlüğümüz artık zorunlu çevirileri, korunan terimleri ve doğru telaffuzu destekliyor. Koleksiyonlar oluşturup yönetebilir, yeni çeviriler eklemeyi kolayca yapabilir ve tek bir videodan birden fazla çeviri oluşturmak için çevirileri değiştirebilirsiniz.

Sadece videolarınız değil — avatarlarınız da 175’ten fazla dilde konuşur

Küreselleşmenin iki yolu. Mevcut videolarınızı veya YouTube bağlantılarınızı doğru ses ve dudak senkronizasyonuyla 175+ dile çevirin. Ya da tek bir metinle, sınırsız erişim için en baştan birden çok dilde avatar videoları oluşturun. Gelişmiş yüz animasyonu ve ses senkronizasyonu teknolojisiyle desteklenen her video son derece gerçekçi hissedilir.

Mevcut videoları dakikalar içinde çevirin

Zaten sevdiğiniz bir çekiminiz mi var? Herhangi bir videoyu yükleyin veya bir YouTube bağlantısı yapıştırın; HeyGen videonuzu 175+ dile çevirirken, konuşmacının orijinal sesini, dudak hareketlerini ve mimiklerini korur. Yeniden çekim yapmanıza gerek yok.

Her dilde avatar videoları oluşturun

Sıfırdan çok dilli içerik oluşturun. Tek bir metin yazın, avatarınızı seçin ve aynı anda birden fazla dilde videolar üretin; tek bir çekim kaydetmeden küresel pazarlara ölçeklenmek için ideal.

Gerçekten insan gibi hissedilen avatarlar

Önceden oluşturulmuş geniş kişilik yelpazesinden seçim yapın veya kendi avatarınızı özelleştirin. Voice Director ve Voice Mirroring sayesinde her avatar, doğal ton, duygu ve ritimle konuşur; böylece videolarınız asla yapay hissettirmez.

Nasıl bir videoyu HeyGen ile çevirirsiniz

Adım 1

Videonuzu cihazınızdan yükleyin veya bir YouTube bağlantısı yapıştırın. Çeviri motorunu seçin ve aynı anda çevirmek için en fazla 10 dil belirleyin.

Adım 2

Çevir'e tıklayın ve işi HeyGen'e bırakın. Mevcut videonuz, sesi, dudak senkronizasyonu ve mimikleri uyumlu olacak şekilde çevrilsin ve yayına hazır hale gelsin.

3. adım

Daha fazla kontrol mü istiyorsunuz? Son halini vermeden önce çevrilmiş metninizi gözden geçirmek için Düzenle ve İncele'ye tıklayın ve her kelimenin tam istediğiniz gibi olmasını sağlayın

Trivago, prodüksiyon sonrası sürede %50 tasarruf sağlıyor
Trivago, TV reklamlarını 30 pazarda yerelleştirmek için HeyGen'den yararlanarak post prodüksiyon süresini yarıya indirdi ve kampanya başına 3–4 ay tasarruf sağladı.

Rakamlar kendi başına konuşuyor

Etkisi açık. İşletmeler, HeyGen’in video çevirmeniyle somut sonuçlar elde ediyor. Videoları anında çevirerek hem zamandan hem paradan tasarruf ederken küresel erişiminizi zahmetsizce genişletebilirsiniz.

%80

video çeviri maliyetlerinde azalma

30

pazarlar anında yerelleştirilir

1 gün

haftalar veya aylar yerine video başına

Kullanan önde gelen markalar küresel kitlelere ulaşmak için

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi YZ video platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir program için artık şunu fark ettiğimiz andı: Bir senaryo yazıp gönderebiliyor ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmıyordum."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
YouTube video çevirmeni
Videoları İngilizceden Hintçeye çevirin
İngilizce videoyu Urdu diline çevirin
İngilizce videoyu İspanyolcaya çevirin
İngilizce videoyu Arapçaya çevirin
Arapça videoyu İngilizceye çevirin
Tayca videoyu İngilizceye çevirin
Bengalce videoyu İngilizceye çevirin
Hintçe videoyu İngilizceye çevirin
İngilizce videoyu fransızcaya çevirin
İngilizce videoyu Almancaya çevirin
İngilizce videoyu Portekizceye çevirin
İngilizce videoyu Japoncaya çevirin
Portekizce videoyu İspanyolcaya çevirin
Japonca videoyu İngilizceye çevirin
Malayalam videoyu İngilizceye çevirin
İspanyolca videoyu Portekizceye çevirin
İngilizce videoyu İbraniceye çevirin
İspanyolca videoyu İngilizceye çevirin
Almanca videoyu İspanyolcaya çevirin

Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır.

Video çevirici nedir?

Video çevirici, bir videodaki sesi, seslendirmeyi veya altyazıları başka bir dile dönüştüren ve içeriğin daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olan bir araçtır. Bu süreç, içerik üreticilerinin, işletmelerin ve kurumların dil bariyerlerini aşarak küresel ölçekte erişimlerini genişletmelerini sağlar.

Farklı video çevirici türleri nelerdir?

Farklı türde video çevirmenleri vardır. Bunlara altyazı, dublaj, seslendirme ve SDH dahildir. Diğer türler ise canlı altyazı, işaret dili tercümesi, sesli betimleme ve yapay zeka destekli çeviri araçlarıdır.

Videoyu otomatik olarak çevirecek bir uygulama var mı?

Evet, HeyGen videoları otomatik olarak 175’ten fazla dil ve lehçeye çevirebilir. Sesinizi ses klonlama ile korur ve dudak hareketlerini senkronize eder; böylece çeviriler küresel kitleler için doğal ve gerçekçi görünür.

HeyGen'in ücretsiz bir video çevirmeni var mı?

Evet, HeyGen ayda en fazla 3 videoyu, her biri en fazla 3 dakika olacak şekilde çevirmenize olanak tanıyan ücretsiz bir plan sunar. Bu plana, yapay zeka ile oluşturulan altyazılar, YZ seslendirmeleri ve 175’ten fazla dil ve lehçede dudak senkronizasyonu gibi özellikler dahildir.

Daha yüksek doğruluk, daha fazla dil seçeneği ve gelişmiş özellikler arayanlar için, premium planlarımız gelişmiş özelleştirme ve üstün ses sentezi sunar.

Video çevirmenleri ne kadar doğru çalışır?

HeyGen’in video çeviricisi son derece doğrudur; net ses ve yaygın diller için doğal dudak senkronizasyonu ve ses klonlama sunar, azami hassasiyet için kurumsal düzeyde redaksiyon imkânı sağlar.

2025'teki en iyi çevrimiçi video çeviri aracı hangisi?

HeyGen, en iyi YZ video çeviri araçlarından biri olarak geniş çapta kabul edilmektedir. 175’ten fazla dil ve lehçede video yerelleştirme, ses klonlama ve video çeviri işlevlerini destekler.

YZ destekli video çevirisini altyazılardan farklı kılan nedir?

YZ video çevirisi, yalnızca ekranda çevrilmiş metin göstermenin ötesine geçtiği için altyazılardan farklıdır. Sesinizi başka bir dile çevirir, ses klonlama ile yeniden oluşturur ve videoyla kusursuz bir şekilde senkronize eder.

Sonuç, izleyicilerinizin sanki onların ana dilinde doğal bir şekilde konuşuyormuşsunuz gibi hissetmesini sağlayan, tamamen sürükleyici bir deneyimdir.

YZ avatarları yapay zeka video çevirisini nasıl daha ilgi çekici hale getiriyor?

YZ avatarları, jestlerinizi, mimiklerinizi ve konuşma tarzınızı yansıtan dijital bir versiyonunuzu oluşturur. Sunum yapıyor, hikâye anlatıyor veya eğitim veriyor olun, avatarınız ek kayıtlar, seslendirmeler veya dublaj gerektirmeden çok dilli içeriği kişisel ve ilgi çekici hale getirir.

