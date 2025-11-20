SaaS markaları için ürün demo video oluşturucu

Ürün sayfalarını, görselleri veya kısa bir metni, kamera ya da montaj gerektirmeden profesyonel ürün videolarına dönüştürün. HeyGen, sahneleri, seslendirmeleri, altyazıları ve platforma hazır dışa aktarımları otomatik olarak oluşturarak ekiplerin lansmana hazır demoları, reklamları ve sosyal medya kliplerini ölçekli şekilde üretmesini sağlar.
Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.
Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.
Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.
Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.
Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.
Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.
YZ ürün video oluşturucu için neden HeyGen'i tercih etmelisiniz
HeyGen, otomatik sahne oluşturma, gerçekçi anlatım ve toplu oluşturmayı bir araya getirerek yavaş çekimleri verimli bir metinden videoya iş akışıyla değiştirir. Tüm kanallarda dönüşüm sağlayan, tutarlı ve marka kimliğinize uygun ürün videoları elde edin.
Bir URL yapıştırın, fotoğraf yükleyin veya kısa bir metin girin; HeyGen, video düzenleme yetenekleriyle dakikalar içinde eksiksiz bir ürün videosu oluşturur, böylece günler süren prodüksiyon işinden ve ajans maliyetlerinden tasarruf edersiniz.
HeyGen, ışığı, kamera hareketlerini, b-roll görüntülerini ve ses miksajını otomatik olarak ayarlayarak, fiziksel çekime gerek kalmadan videoların profesyonel ve yayına hazır görünmesini sağlar.
Onlarca reklam ve demo varyasyonu oluşturun, video çevirici ile metinleri çevirin ve yerelleştirilmiş seslendirmeler oluşturarak mesajlarınızı farklı pazarlarda hızla test edin.
Ürün sayfalarından video oluşturma bağlantısı
Bir ürün veya açılış sayfası URL'si yapıştırın; HeyGen video içeriğiniz için temel görselleri, teknik özellikleri ve satış argümanlarını çıkarır. Sistem bunları yapılandırılmış sahnelere dönüştürerek, manuel düzenleme gerektirmeden hem kısa demolar hem de daha kapsamlı açıklayıcı videolar oluşturur.
İnsan sesine yakın seslendirmelerle metinden videoya
Bir metin girin veya HeyGen’in sizin için bir metin taslağı oluşturmasına izin verin. Platform, doğal seslendirmeler, kullanıldığında ekrandaki sunucular için dudak senkronizasyonu ve anlatımın video içeriğinizdeki marka sesinizle uyumlu olmasını sağlayan birden fazla ton seçeneği sunar.
Toplu oluşturma ve yerelleştirme araçları
Benzersiz girişler, CTA'ler ve görsellerle büyük ölçekli ürün videoları oluşturun. Video çeviriciyi kullanarak yerelleştirilmiş seslendirmeleri ve altyazıları yeniden oluşturun, böylece kampanyalar dakikalar içinde dünya çapında yayına alınsın.
Esnek stiller ve hareket kontrolü
Video uzunluğunu, en-boy oranını ve temposunu özelleştirin. Geçişleri “yavaş kaydırma” veya “özneye yakınlaştır” gibi metin tabanlı komutlarla yönlendirin. Bu video oluşturma aracı, hiçbir öğrenme eğrisi olmadan size tam kontrol sağlar.
YZ ürün video oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
Dört basit adımda ürün videoları oluşturmaya başlayın.
Bir ürün URL'si yapıştırın, görseller yükleyin veya kısa bir özet yazın. HeyGen içeriği analiz eder ve video oluşturma sürecinizdeki sahneleri belirlemek için özellikleri, teknik detayları ve görselleri çıkarır.
Görsel stil, en-boy oranı ve hedef süreyi seçin. Her videonun tutarlı olması için bir ses, müzik havası ve marka seçenekleri belirleyin.
Oluşturulan taslakları gözden geçirin, başlıkları düzenleyin, görselleri değiştirin veya alternatif açılış cümlelerini yeniden oluşturun. Manuel düzenleme yapmadan A/B testleri için birden fazla varyant oluşturun.
Platformlarınız için optimize edilmiş MP4 veya PNG dosyalarını indirin ya da reklam yöneticileri ve mağaza yüklemeleri için hazır, düzenlenmiş paketler olarak dışa aktarın.
Bir YZ ürün video oluşturucu, metinleri, görselleri veya ürün URL'lerini otomatik sahne kompozisyonu, ses sentezi ve kurgu kullanarak yayına hazır videolara dönüştürür. HeyGen, çekim yapmaya veya zaman çizelgesi düzenlemeye gerek kalmadan özetleri demo videolarına, reklamlara ve açıklayıcı videolara dönüştürür.
Evet, bir YZ aracı kullanmak deneyimi iyileştirebilir. HeyGen, kısa dikey reklamları ve daha uzun yatay demoları destekleyen bir yapay zeka video oluşturucusudur. Süreyi ve formatı seçin; HeyGen, hedeflenen platforma göre tempo, altyazılar ve sahne yapısını buna uygun şekilde ayarlar.
Kendi metninizi yapıştırabilir veya video oluşturucu HeyGen'in ürün detaylarından ikna edici, dönüşüm odaklı metinler oluşturmasına izin verebilirsiniz. Platform, ürün hikâyeleştirmesine göre optimize edilmiş giriş cümleleri (hook), harekete geçirici mesajlar (CTA) ve sahne açıklamaları taslağı hazırlar.
Video çevirmeni kullanarak metinleri hedef dillere çevirin. HeyGen, seslendirmeleri yeniden oluşturur, uygun olduğunda dudak senkronizasyonunu ayarlar ve ekrandaki metni güncelleyerek yerelleştirilmiş videoların doğal hissettirmesini sağlar.
Evet. Marka setinize logolar, yazı tipleri ve renk paletleri yükleyin. HeyGen, oluşturulan taslaklar ve şablonlar genelinde marka stilini zorunlu kılarak büyük ölçekte görsel tutarlılığı korur.
HeyGen, Akış, Hikayeler, Reels ve ürün sayfaları için formatlanmış MP4 videolar ve yüksek çözünürlüklü görseller dışa aktarır. Toplu dışa aktarma, dosyaları reklam yöneticileri ve CMS yüklemeleri için net adlandırmayla düzenler.
Evet. HeyGen’in toplu oluşturma özelliği, veri satırlarını şablonlara eşleyerek yüzlerce SKU’ya özel video oluşturmanıza olanak tanır; böylece minimum manuel çabayla katalog düzeyinde kampanyalar yürütebilirsiniz.
YZ video oluşturucu ile oluşturulan taslaklar, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tamamen düzenlenebilir. Sahneleri değiştirin, görselleri yenileyin, ses tonunu ayarlayın ve metni ince ayarlarla geliştirin. HeyGen, düzenlemelerin tüm varyantlara hızla yansımasını sağlayan hızlı yeniden oluşturma seçenekleri sunar.
Evet. HeyGen, reklam platformları için doğru en-boy oranlarına, okunabilir altyazılara ve dikkati çekip dönüşüm sağlamaya yönelik tempoya sahip, prodüksiyon kalitesinde videolar oluşturur.
Oluşturduğunuz tüm videoların mülkiyeti sizde kalır. HeyGen lisanslı varlıklar kullanır ve oluşturulan içerik ticari kullanım için sunulur. Yüklediğiniz üçüncü taraf varlıkların gerekli haklara sahip olduğundan her zaman emin olun.
