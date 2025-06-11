Yapay zeka ile hızlı ve kolay şekilde viral TikTok videoları oluşturun

Dakikalar içinde TikTok’a hazır içerikler oluşturun. Nişinizde öne çıkan, yüksek performanslı videolar üretmek için YZ avatarları, sesler ve şablonlar kullanın.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.


Metninizi yapay zeka ile TikTok içeriğine dönüştürün

HeyGen'in YZ TikTok Video Oluşturucusu, çekim veya montaj yapmadan akışı durduran videolar oluşturmanız için en hızlı yolunuzdur. Mesajınızı yazın, bir avatar seçin ve dikey bir şablon belirleyin. Ürün tanıtımı yapıyor, nasıl yapılır içerikleri paylaşıyor veya viral bir kampanya başlatıyor olun, araçlarımız YZ sesler, yüzü görünmeyen avatar seçenekleri ve anında altyazı ekleme ile TikTok videolarını yapay zeka ile oluşturmanıza yardımcı olur.



YZ TikTok video oluşturma için en iyi uygulamalar

TikTok'ta erişimi ve etkileşimi artırmak için şu hızlı ipuçlarını izleyin:

  • Kısa formatta etki için metninizi 60 saniyenin altında tutun
  • Mobil izleme için tasarlanmış dikey video şablonlarını seçin
  • İzlenme süresini ve erişilebilirliği artırmak için altyazı ve emojiler kullanın
  • Gizliliği tercih ediyorsanız yüzsüz avatar modlarını deneyin
  • Ürün videoları, açıklayıcı videolar ve trendler için HD olarak dışa aktarın ve farklı formatları test edin


Yapay zeka ile yüksek performanslı TikTok videoları oluşturun

Ürün tanıtımlarından trendlere dayalı hikayelere kadar HeyGen, içerik üreticilerinin, pazarlamacıların ve girişimcilerin izlenen TikTok videoları oluşturmasına yardımcı olur. YZ avatarları, seslendirmeler ve otomatik altyazılandırma ile hiçbir düzenleme yazılımına ihtiyaç duymadan, sınırsız sayıda TikTok videosunu hızla oluşturabilirsiniz.

CapCut, Simplified veya InVideo gibi araçları denediniz mi? HeyGen, TikTok için özel olarak tasarlanmış YZ otomasyonu ve yüz göstermeyen video oluşturma özellikleriyle işi çok daha da kolaylaştırır.

Nasıl çalışır?

HeyGen'in YZ TikTok video oluşturucusu nasıl kullanılır

Herhangi bir metni YZ avatarları ve ses ile viral bir TikTok videosuna dönüştürün.

1. adım

TikTok senaryonuzu yazın

Kısa, ilgi çekici ve trendlere uygun—sadece editöre bırakın.

Adım 2

Avatarınızı ve sesinizi seçin

Tonunuza ve kitlenize uygun 700'den fazla avatar ve ses arasından seçim yapın. Oyuncu ya da stüdyo gerekmez.

Adım 3

Görselleri ve stili özelleştirin

Mesajınızı hayata geçirmek için animasyonlar, altyazılar, arka planlar ve geçişler ekleyin.

Adım 4

TikTok'a aktarın ve paylaşın

Son videonuzu indirin veya doğrudan bir bağlantıyla, filigran olmadan paylaşın.

YZ TikTok video oluşturucu hakkında sık sorulan sorular

HeyGen'in YZ TikTok Video Oluşturucusu nedir?

HeyGen’in yapay zeka destekli TikTok Video Oluşturucusu, komutunuzu, URL’nizi veya fikrinizi YZ avatarları, sesler, altyazılar ve görseller kullanarak tamamen kurgulanmış bir TikTok videosuna dönüştürür. Çekim veya montaj yapmadan, profesyonel görünümlü 9:16 videolar oluşturur. Aracı burada deneyin: AI TikTok Video Oluşturucu

G2’nin 2025 Best Software Awards kapsamında En Hızlı Büyüyen Ürün alanında 1 numarası olarak tanınan HeyGen, pazarlama, satış ve eğitim için video oluşturma biçimini dönüştürüyor.

YZ, TikTok’a hazır videoları bu kadar hızlı nasıl oluşturuyor?

YZ, metninizi analiz eder, TikTok tarzı bir tempo uygular, otomatik altyazılar ekler, görseller seçer ve gerçekçi bir avatar veya sesle senkronize eder. Böylece yalnızca birkaç dakika içinde TikTok’a özgü, doğal hissettiren kısa video içerikler oluşturulur.

TikTok, Reels ve Shorts için dikey 9:16 videolar oluşturabilir miyim?

Evet. Her video, TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts ve diğer mobil platformlarda yüksek performans gösteren dikey 9:16 formatında otomatik olarak oluşturulur. Dışa aktarma seçenekleri arasında, yüklemeye hazır, temiz ve HD sürümler bulunur.

YZ avatarlar kullanarak yüzsüz TikTok videoları oluşturabilir miyim?

Evet. Yüzlerce avatar arasından seçim yapabilir veya sadece ses kullanan şablonlarla yüzü görünmeyen TikTok videoları oluşturabilirsiniz. Bu, gizliliğe önem veren ya da otomatikleştirilmiş bir içerik hattı kurmak isteyen içerik üreticileri için idealdir.

Oluşturucu altyazı, geçiş efektleri ve müzik içeriyor mu?

Evet. HeyGen otomatik olarak altyazılar, animasyonlar, geçişler, YZ görselleri ve telifsiz müzik ekler. Bu iyileştirmeler, TikTok’ta izlenme oranını, anlaşılabilirliği ve genel performansı artırmaya yardımcı olur.

Bir metni veya URL'yi anında TikTok videosuna dönüştürebilir miyim?

Evet. Metninizi veya bir URL'yi yapıştırmanız yeterli; YZ temel noktaları çıkarır, kısa bir video metni yazar ve videonuzu oluşturur. Daha güçlü bir metin kurgusu için videonuzu oluşturmadan önce YZ Video Metni Oluşturucu aracını kullanın.

TikTok videolarımı Reels ve YouTube Shorts için yeniden kullanabilir miyim?

Evet. TikTok videonuzu dışa aktardıktan sonra, diğer platformlar için yeniden boyutlandırabilir ve optimize edebilirsiniz. Bunun için Video Yeniden Kullanma Aracını kullanabilirsiniz. Bu, birden fazla kısa video kanalında erişiminizi artırmanıza yardımcı olur.

