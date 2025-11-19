Fikirlerinizidakikalar içinde videolara dönüştürün
Metninizden, görsellerinizden, sunumlarınızdan veya PDF’lerinizden bitmiş videolara geçin. Kamera yok, ekip yok, montaj becerisi gerekmiyor. Sadece kısa klipler değil, tam uzunlukta videolar ve saatlerce içerik oluşturun.
Video Aracısı
Fikrinizi yazın. Oluştur’a tıklayın. Düşündüğünüzden daha hızlı, paylaşmaya hazır bir video elde edin. Kamera, kurgu yazılımı veya prodüksiyon becerisi gerekmez. Videoyu indirin, düzenleyin veya anında paylaşın.
Hiper gerçekçi avatarlar
Gerçekçi dudak senkronizasyonu ve doğal yüz ifadeleriyle portreleri anında hayata geçirin. Herhangi bir karakteri, tarihi kişiliği veya kendi vesikalık fotoğrafınızı sosyal medya, eğitim içerikleri ve hikâye anlatımı için mükemmel, ilgi çekici bir sözcüye dönüştürün.
Video ve ses dublajı
Videolarınızı yüksek hassasiyetle çevirin. Herhangi bir videoyu yükleyin ve birinci sınıf ses klonlama, doğru dudak senkronizasyonu ve otomatik oluşturulan altyazılarla 175+ dil ve lehçeye otomatik olarak dublajlayın.
YZ Studio
Metin tabanlı editör, YZ video oluşturucuyu kullanmayı bir doküman yazmak kadar kolay hale getirir. Tonu, anlatımı, jestleri ve duyguyu tek bir kesintisiz platformda kontrol edebilirsiniz. Her şey, insanı merkeze alan bir hikâye anlatımı deneyimi için tasarlanmış yapay zeka video çözümleriyle ilgilidir. Artık hız ve kalite arasında seçim yapmanız gerekmiyor.
Miro
Video üretim hızında 10 kat artış
YZ video oluşturma artık sizin süper gücünüz
Kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetici kontrolleriyle, tek bir çalışma alanından eğitim, pazarlama, satış ve iç iletişim içeriklerini oluşturun.
Yapay zeka ile metni videoya dönüştürün
Metinden videoya yapay zeka ile bir metinden eksiksiz YZ videoları oluşturun. Bizim yz video oluşturucumuz, uçtan uca tüm video oluşturma sürecini yönetir ve seslendirmeler, görseller ve YZ avatarlarla birlikte yüksek kaliteli 1080p veya 4K sinematik videolar üretir; böylece açıklayıcı videoları, satış, işe alım veya YouTube içeriklerini birden fazla ses, dil ve stilde çok daha hızlı oluşturabilirsiniz. İstediğiniz videoyu sadece tarif edin ve minimum çabayla yüksek kaliteli videolar oluşturun.
Fotoğrafları videolara dönüştürün
Herhangi bir görseli saniyeler içinde videoya dönüştürün. Bir görsel yükleyin ve gerçekçi YZ dudak senkronizasyonu, doğal konuşma zamanlaması ve etkileyici seslerle dinamik, yapay zeka ile oluşturulmuş bir videoya dönüştürmek için bir metin (script) ekleyin. Videonuzu metin bindirmeleri, arka plan müziği ve akıcı geçişlerle geliştirin; manuel düzenleme gerekmez. Birden fazla YZ sesi ve aksanıyla 175+ dil ve lehçede yapay zeka videoları oluşturun.
Ürün yerleştirme
Sadece ürün görselinizi ve metninizi yükleyin; Reklam Oluşturucumuz gerisini halleder, ürününüzü avatarınızın eline yerleştirir ve siz de müzik, altyazı ve seslendirme ekleyerek düzenleyebilirsiniz. TikTok, Instagram ve Amazon içeriklerinizi numune göndermeden veya ekip tutmadan ölçeklendirmek için mükemmeldir.
Viral reaksiyon videoları ve özgün UGC içeriklerini anında oluşturun
Kamera veya stüdyo olmadan dikkat çeken sosyal içerikler üretin. Ürün incelemeleri ve haber güncellemelerinden, avatarınızın trend kliplere yanıt verdiği hikâye tarzı videolara kadar HeyGen, TikTok, Instagram ve YouTube Shorts’ta “yüzü görünmeyen” kanallar ve kişisel markalar oluşturmanıza ve ölçeklendirmenize yardımcı olur.
Dünyanın en güçlü yapay zeka modelleriyle oluşturun
En yeni üretken teknolojilere doğrudan HeyGen içinde erişin. Sora, Veo ve Kling gibi yapay zeka video oluşturma modellerini kullanarak sinematik B-roll videolar oluşturun; Flux ile yüksek doğrulukta görseller, ElevenLabs ile son derece gerçekçi konuşma üretin. Sinematik sahnelerden gerçeğe yakın seslendirmelere kadar profesyonel video varlıklarını, platformdan hiç ayrılmadan anında oluşturun.
Gerçeğe yakın avatarlarla yapay zeka videosu oluşturun
YZ avatar oluşturucumuz, fotoğraflardan, videolardan veya özel prompt'lardan gerçeğe yakın dijital avatarlar oluşturur. Hazır avatarları kullanın veya kendi avatarınızı oluşturun; ardından ifadeleri, jestleri, kıyafetleri, arka planları ve hareketleri özelleştirerek, gerçekçi yüz değiştirme YZ yetenekleri de dahil olmak üzere dilediğiniz görsel stile uyarlayın.
Fotoğraf avatarı
Tek bir durağan görseli anında dinamik, tam hareketli bir videoya dönüştürün. Gelişmiş konuşan fotoğraf YZ'miz ile doğal ses senkronizasyonu, ifade yüklü yüz hareketleri ve gerçekçi el jestleriyle herhangi bir portreyi hayata geçirin.
Genel avatar
Yüksek kaliteli, hazır yapay zeka avatarlarından oluşan geniş kütüphanemizden seçim yapın. Kamera, ışık veya stüdyo kurmanıza gerek kalmadan işletmeniz, eğitim içerikleriniz veya sosyal medya için anında profesyonel ve etkileyici videolar oluşturun.
Dijital ikiz
Kendinize son derece gerçekçi, size tıpatıp benzeyen, sizin gibi hareket eden ve konuşan dijital bir klon oluşturmak için kısa bir video çekin. Kişisel markanızı ve içerik üretiminizi zahmetsizce ölçeklendirin; bir daha asla kameranın karşısına geçip kayıt yapmak zorunda kalmayın.
Herhangi bir dil için YZ video çevirmeni
Tek tıklamayla 175+ dil ve lehçede konuşun. Bir video yükleyin, HeyGen'in YZ video çevirmeni sesi, tonu ve konuşma hızını koruyan doğal dudak senkronizasyonu ve altyazılarla videonuzu başka bir dile çevirsin. Yeniden çekim yapmaya, seslendirme sanatçıları tutmaya veya sesi elle senkronize etmeye gerek yok. Sadece hız, doğruluk ve her pazarda, her dilde içerik tutarlılığı.
175+ dil ve lehçe
Ton, anlatım ve kişiliği koruyan, kültürel açıdan doğru çeviriler.
Videoları otomatik çevirin
Videoları yükleyin veya API'mizi kullanarak yapay zeka videolarını anında yerelleştirip küresel kitlelere ölçekli olarak ulaştırın.
Ses klonlama ve dudak senkronizasyonu
Ses klonlama ve YZ dudak senkronizasyonu ile sesinizi diller arasında tutarlı hale getirin.
AI Studio ile YZ videolarını zahmetsizce oluşturun ve düzenleyin
Bir yapay zeka videosu oluşturmak, bir doküman yazmak kadar basit olmalı; metin tabanlı video editörümüz AI Studio, ilk taslaktan son videoya kadar her şeyi yalın ve düzenli tutar. İnsan odaklı bir hikâye anlatımı deneyimi için tasarlandığından, hız, kalite ve özgünlük arasında asla taviz vermek zorunda kalmazsınız.
Kullanıcı dostu arayüz, yapay zeka videolarını yönlendirmenizi, geliştirmenizi ve kişiselleştirmenizi; yeni başlayanlardan deneyimli içerik üreticilerine ve kurumsal ekiplere kadar herkes için son derece kolay hale getirir.
Öne çıkan müşteri hikayesi
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca sahip olmalarını sağladı."
Steve Sowrey
Miro'da Öğrenme Medyası Tasarımcısı
10 kat
video üretim hızında artış
5 kat
video oluşturma artışı
Kaliteye, sadeliğe ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ video oluşturucu ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Öğrenme ve gelişim
Uyumluluktan çalışan gelişimine ve sürekli yetkinlik artırmaya kadar her ihtiyaca özel eğitim deneyimleri oluşturun. YZ video platformumuz, kalite veya hızdan ödün vermeden etkili öğrenmeyi ölçeklendirmenizi kolaylaştırır.
Pazarlama
Talep üzerine profesyonel kalitede videolar oluşturun. Bir metin ve birkaç tıklamayla, PDF’lerden bloglara, sunum dosyalarına kadar elinizdeki her türlü içeriği, bütçenizi zorlamadan, her an markanıza uygun etkileyici video içeriklere dönüştürebilirsiniz.
Satış
Aday bulmadan takiplere ve ürün demolarına kadar, ölçeklenebilir şekilde kişiselleştirilmiş erişim sağlayın. HeyGen, satış temsilcilerinin kalabalık gelen kutularında öne çıkmasına, satış döngülerini hızlandırmasına ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olur.
HeyGen API'sini kullanarak yapay zeka video oluşturmayı iş akışlarınıza sorunsuzca entegre edin
Video Agent kullanarak video oluşturmak, Video Translation ile videoları çevirmek, Text-to-Speech modelleriyle konuşma yaratmak ve avatarlar oluşturarak, Studio API üzerinden videolar üreterek ve şablonlar oluşturarak iş akışınızı hızlandırmak için kullandıkça öde API
Küresel güvenlik ve uyumluluk standartlarını karşılamak üzere sertifikalı
SSS
YZ video oluşturucuları nedir?
YZ video oluşturucular, metin prompt'larından, metin ve görsellerden veya senaryolardan video oluşturan yapay zeka destekli araçlardır. Bu YZ araçları, gelişmiş video düzenleme becerilerine ihtiyaç duymadan prompt'ları etkileyici, çarpıcı ve gerçekçi yapay zeka videolarına veya video kliplerine dönüştüren akıllı bir video düzenleyici gibi çalışır.
En iyi yapay zeka video oluşturucu hangisidir?
HeyGen, içerik oluşturmayı basit ve verimli bir hale getirmek isteyen profesyoneller ve pazarlamacılar için geliştirilmiş, önde gelen çevrimiçi bir YZ video oluşturucusudur. Hazır şablonları veya metin prompt’larını kullanarak ilgi çekici pazarlama videoları üretmenizi sağlar; böylece sosyal medya ya da iş ihtiyaçlarınız için her formatta video oluşturmayı kolaylaştırır.
Kendinizin yapay zeka videosunu nasıl oluşturursunuz?
Kısa bir video klip veya referans görsel yükleyin, ardından metninizi HeyGen içinde yazın. Platform, gerçekçi YZ hareketi ve sesiyle bir video oluşturacaktır. Yapay zeka destekli düzenleme araçlarıyla avatarı canlandırabilir, formatı ayarlayabilir ve açıklayıcı videolar veya sosyal medya klipleri hazırlayabilirsiniz.
HeyGen ücretsiz bir YZ video oluşturucu mu?
Evet. HeyGen, metinden videoya ve YZ ile oluşturulan video üretimini destekleyen ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planlar, seçtiğiniz YZ ürünü ve modeline bağlı olarak gelişmiş YZ destekli video oluşturma, video düzenleme seçenekleri ve birden fazla format desteği içerir.
HeyGen'de yapay zeka videoları oluşturmak için hangi tür girdileri kullanabilirim?
Metin ve görseller, stok görseller veya ses kullanarak yapay zeka videoları oluşturabilirsiniz. HeyGen, metni açıklayıcı videolara dönüştürebilir ve farklı format ve stillerde etkileyici içerikleri kolayca oluşturup yayınlamanızı sağlayan şablonlar sunar.
HeyGen ile sesi videoya dönüştürebilir miyim?
Evet, sesi videoya dönüştürebilirsiniz HeyGen ile.
Ses dosyanızı yükleyin, HeyGen’in YZ destekli sistemi videoları otomatik olarak oluştursun. Konuşma ve görselleri senkronize ederek gerçekçi YZ avatarları ve video klipler üretir; görsel bağlam gerektiren podcast’ler, açıklayıcı videolar ve eğitim içerikleri için idealdir.
HeyGen'de iş sunumları için metinden videoya özelliğini kullanabilir miyim?
Evet. HeyGen’in metinden videoya özelliğiyle, herhangi bir metin prompt’undan ilgi çekici açıklayıcı videolar ve slaytlar oluşturabilirsiniz. YZ görsel oluşturucu ve video şablonları, pazarlama, eğitim veya ürün tanıtımları için tercih ettiğiniz formatta videoları anında oluşturup yayınlamanıza yardımcı olur.
YZ videoları geleneksel video prodüksiyonunun yerini alabilir mi?
Evet. HeyGen ile oluşturulan yapay zeka videoları, çoğu iş, pazarlama ve eğitim ihtiyacı için geleneksel prodüksiyonun yerini rahatlıkla alabilir.
Sahneleri canlandırabilir, hareket ekleyebilir ve profesyonel görünen bir video oluşturabilirsiniz. Bu, içerik üreticilerinin videoları daha hızlı yayımlamasına yardımcı olur; tüm düzenlemeleri tek bir video iş akışı içinde, basit, ölçeklenebilir ve maliyet açısından verimli şekilde tutar.
Düzenleme deneyimim olmadan yapay zeka videolarını nasıl oluşturabilirim?
HeyGen’in basit arayüzünü kullanarak, hiçbir video düzenleme becerisine ihtiyaç duymadan yapay zeka videoları oluşturabilirsiniz. Metin ve görselleri yükleyin, bir video şablonu seçin ve YZ’nin sizin için yapay zeka destekli videoyu otomatik olarak oluşturmasına izin verin. Kullanım kolaylığı sayesinde herkes kısa sürede etkileyici videolar hazırlayabilir.
HeyGen ile yapay zeka videoları nasıl oluşturulur?
HeyGen'de bir yapay zeka videosu oluşturmak için bir avatar seçin, söylemesini istediğiniz metni yapıştırın (veya bir sunum dosyası yükleyin) ve bir ses ile dil seçin. Ardından görselleri ve markalama öğelerini stilinize uyacak şekilde düzenleyin, oluştur'a tıklayın ve hazır videoyu dışa aktarın.
HeyGen ile referans bir görsel kullanarak yapay zeka videoları oluşturabilir miyim?
Evet. HeyGen'e bir referans görsel yükleyin ve doğal görünen YZ videoları oluşturun. Avatarları canlandırmak veya mimikleri ayarlamak için yapay zekayı kullanarak, gerçekçi YZ hareketi ve ses senkronizasyonuna sahip kişiselleştirilmiş açıklayıcı videolar ya da markalı klipler oluşturabilirsiniz.
YZ Video Oluşturucu ile hangi tür videolar oluşturabilirim?
HeyGen’in YZ Video Oluşturucu aracı, gerçekçi YZ avatarları, doğal YZ sesleri ve çok dilli çeviri kullanarak açıklayıcı videolar, pazarlama ve satış tanıtımları, ürün demoları, eğitim ve işe alıştırma içerikleri, kişiselleştirilmiş erişim videoları ve sosyal medya klipleri oluşturmanızı sağlar; böylece videoları ölçeklenebilir şekilde hızlıca üretebilirsiniz.
Bir yapay zeka videosu oluşturmak ne kadar sürer?
HeyGen gerçekten çok hızlıdır ve birçok video bir dakika içinde oluşturulur. Videonuz daha uzunsa, daha fazla sahne kullanıyorsa veya daha ağır efektler içeriyorsa, oluşturulması biraz daha uzun sürebilir ancak genellikle yine de sadece birkaç dakika içinde tamamlanır.
HeyGen ile TikTok veya sosyal medya için yapay zeka videoları oluşturabilir miyim?
Kesinlikle. HeyGen’in çevrimiçi YZ video oluşturucusu size hiçbir düzenleme deneyimi olmadan yapay zeka videoları oluşturma olanağı sunar. Bir video şablonu seçin, YZ seslendirmeleri ekleyin ve videonuzu TikTok veya diğer platformlarda ilgi çekici pazarlama videoları için özelleştirin. İçeriği anında oluşturup yayımlamak çok kolay.
HeyGen’in YZ video oluşturucusu güvenli ve etik mi?
Evet. HeyGen verilerinizi güvende tutar ve avatarları sorumlu bir şekilde oluşturur. Yapay zeka ile oluşturulan videoların ve görsellerin sahibi sizsiniz; böylece içeriklerinizin etik ve güvenli bir şekilde üretildiğinden emin olarak, pazarlama veya eğitim amaçlı yayınları gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz.
