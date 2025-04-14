YZ metinden videoya

Fikrinizi yazın. Oluştur'a tıklayın. Metinden paylaşmaya hazır bir videoyu düşündüğünüzden daha hızlı elde edin. Kamera, video düzenleme yazılımı veya prodüksiyon becerisi gerekmez. Videoyu indirin, düzenleyin veya anında paylaşın.

128.632.814Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.347Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Metinden videoya ile profesyonel video prodüksiyonunu ölçeklendirin, kamera gerekmez

Metninizi hızla ilgi çekici video içeriğine dönüştürün. Sadece metninizi girin, gerçekçi bir avatar (veya kendi dijital ikizinizi) seçin ve birden fazla dilde stüdyo kalitesinde YZ seslendirmeleri oluşturun.

Çekim, oyuncu ve pahalı yeniden çekim zahmetini ortadan kaldırın. İster metni videoya dönüştüren hepsi bir arada bir araç olarak, ister favori editörünüz için A-roll oluşturmak amacıyla kullanın.

Çeşitli kişilerden oluşan video kareleri; ortada, "Yeni proje yönetimi yazılımımız için açıklayıcı video." ifadesinin yer aldığı bir metin kutusu bulunuyor
Erişilebilirlik

Tek bir prompt ile tam videolar oluşturun. Video düzenleme deneyimi gerekmez. Fikrinizi veya konunuzu yapıştırın, bir prompt yazın; Video Agent kişisel yönetmeniniz gibi davranarak dakikalar içinde eksiksiz bir videoyu senaryolaştırır, storyboard’unu hazırlar ve animasyonunu oluşturur.

Verimlilik

Sahne oluşturmayı ve B-Roll eklemeyi otomatikleştirin. Blog yazılarını, PDF'leri veya URL'leri anında ilgi çekici metinden videoya anlatılara dönüştürün. YZ, metninizi sahnelere ayırır, ilgili B-roll görüntülerini ve yerleşimleri seçer, avatarı senkronize eder ve tek tıkla sizi bitmiş bir ürüne giden yolun %80'ine getirir.

Çeşitlilik

YZ ile seçilmiş görseller ve dinamik hikaye anlatımı. Statik video şablonlarının ötesine geçin. Video Agent, stok görüntüleri akıllıca seçer, yapay zeka görselleri oluşturur ve özgün senaryonuza özel infografikler tasarlar; böylece her kısa video, mesajınıza özgü ve görsel olarak son derece ilgili hissedilir.

Maliyet etkinliği

Her zaman yanınızda olan prodüksiyon asistanınız. Yüksek hacimli sosyal medya kısa videolarını, pazarlama materyallerini ve eğitim videolarını maliyetin çok küçük bir kısmına oluşturun. Bir prodüksiyon ekibi tutmadan veya saatlerinizi kurguda harcamadan, haftada bir videodan günlük yayına geçecek şekilde çıktı ölçeğinizi büyütün.

Metinden videoya yapay zeka ile en iyi sonuçları nasıl alırsınız

HeyGen'den en yüksek verimi almak için Video Agent'ın hızını AI Studio'nun hassasiyetiyle birleştirin. YZ'yi kullanarak ilk taslağınızı (sahneler, B-roll ve metin) oluşturun, ardından çıktıyı profesyonel bir son dokunuş için inceleyip geliştirin.

Video Agent'ten yararlanın

Boş sayfayla uğraşmayın. Video Agent'ı kullanarak basit bir prompt veya URL'yi anında otomatik oluşturulmuş senaryo ve B-roll içeren tam bir taslağa dönüştürün; böylece işin %80'ini anında tamamlamış olun.

Avatarınızı ve sesinizi seçin

Otorite oluşturmak için bir stok avatar seçin veya kendi Dijital İkizinizi kullanın. Bunları kütüphanedeki gerçekçi bir sesle eşleştirin ya da gerçekten özgün bir anlatım için kendi ses kaydınızı yükleyin.

YZ Studio'da iyileştirin

Ayrıntılı kontrol için taslağınızı AI Studio'da açın. Genel B-roll görüntülerini kendi marka varlıklarınızla değiştirin, metnin ritmini ayarlayın ve yerleşimi, vizyonunuzu mükemmel şekilde yansıtana kadar inceleyin.

Küresel etki için yerelleştirin

Video Çevirisi ile erişiminizi anında ölçeklendirin. Son videonuzu avatarınızın orijinal ses tonunu ve dudak senkronizasyonunu mükemmel şekilde koruyarak otomatik olarak 175+ dile dublaj yapın.

A design tool interface featuring a "Q3 Result Overview" slide with a man's photo, brand font and color options, and three colorful, stylized cursor icons.
A screen showing design software with an "avatar picker" pop-up featuring 8 diverse headshots, a presentation draft, and a smiling man in the background. A cursor points to "Use Avatar."
A content creation platform interface showing a "Q3 Result Overview" presentation with a smiling man, and menus for selecting avatar gestures and background designs.
A content creation interface with Korean text, a smiling man, and a translation menu open to the Korean option.
Faydalar

Metinleri videoya çevirerek senaryoları profesyonel videolara dönüştürün

HeyGen'in metinden yapay zeka video oluşturucusu, üretim sürecini otomatikleştirerek senaryonuzu tutarlı avatarlar, seslendirmeler ve görsellerle yüksek kaliteli videolara dönüştürür. Kamera veya prodüksiyon ekibine gerek yok.

Son derece gerçekçi YZ ses ve çeviri

Duygusal nüansları yakalayan seslendirmeler oluşturun veya özgün anlatım için kendi sesinizi klonlayın. İçeriklerinizi yeniden kayıt almaya gerek kalmadan, 175’ten fazla dile otomatik olarak çevirip dublajlayarak küresel pazarlara ulaşın.

A woman holds a pink Croc shoe, with an inset image of the same shoe in the upper right.

Ölçeklenebilir ve tutarlı içerik

Yüzlerce video boyunca marka tutarlılığını koruyun. Özel avatarlarınızı ve hazır şablonlarınızı kaydedin; günlük sosyal medya içeriklerini, eğitim modüllerini veya kişiselleştirilmiş iletişim mesajlarını günler değil, dakikalar içinde oluşturun.

A grid of colorful digital cards with titles such as "Product launch", "Sales pitch", and "Go-to-market strategy", with a cartoon pink mouse cursor.

B-roll ve görseller oluşturun

Stok görüntü aramayı bırakın. YZ, metninizi analiz ederek anlatınızla uyumlu ilgili B-roll’leri, görselleri ve animasyonları otomatik olarak oluşturur veya seçer, böylece iş akışınızı hızlandırır.

An AI image generation interface displays the prompt "A group of dogs making pizza in the house" over a grid of AI-generated dog and pizza images.

Çoklu platform dışa aktarma (4K)

Videoları MP4 formatında 4K çözünürlüğe kadar dışa aktarın. Tüm kanallarda erişimi en üst düzeye çıkarmak için içeriği dikey (TikTok/Reels) veya yatay (YouTube/LMS) izleme için kolayca yeniden biçimlendirin.

Software interface showing SCORM export options enabled and set to SCORM 1.2, with a man smiling in the background.

Kaliteye, sadeliğe ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi Metinden Videoya YZ platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Pazarlama ve reklamlar

Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.

Eğitim ve işe alıştırma

Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.

YouTube ve sosyal medya içerik üreticileri

Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.

E-ticaret

Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.

Eğitmenler ve kurs oluşturucular

Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.

Satış ve kişiselleştirilmiş erişim

Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.

Nasıl çalışır?

Metni videoya dönüştürme

Metninizi hayata geçirmek için kelimelerinizi kullanın ve yapay zeka metinden videoya oluşturucu, içeriğinizi çarpıcı ve profesyonel bir sonuca dönüştürsün.

Adım 1

Metninizi girin

Metninizi yazarak veya bir doküman yükleyerek başlayın. YZ, fikirlerinizi sahnelere ayırıp düzenler.

Adım 2

Bir YZ avatarı ve ses seçin

Çeşitli, gerçekçi avatarlar arasından seçim yapın veya kendi Dijital İkizinizi oluşturun. Tonunuza ve markanıza uygun bir YZ sesi seçin ya da ses klonlama ile kendi sesinizi klonlayarak son derece doğal bir anlatım sağlayın.

Adım 3

Görselleri ve stili özelleştirin

Görseller, şablonlar, altyazılar veya arka plan müziği ekleyin. Katmanları canlandırın, her sahneyi düzenleyin ve özelleştirilebilir arayüzü kullanarak hiçbir teknik beceri gerektirmeden görünümü ve hissi dilediğiniz gibi ayarlayın.

Adım 4

Videonuzu oluşturun ve paylaşın

mp4 dosyanızı dışa aktarın ve web sitenizde, sosyal platformlarınızda veya eğitim sistemlerinizde anında paylaşın. TikTok veya Instagram Reels için dikey, YouTube için yatay formatı seçin.

Metinden videoya sık sorulan sorular

HeyGen Metinden Videoya aracı nedir?

HeyGen, kullanıcıların metinden video oluşturmasına olanak tanıyan bir YZ video oluşturucu ve metinden videoya AI aracıdır. Üretken yapay zeka ve profesyonel sonuçlar sunan gelişmiş YZ modelleriyle çalışır.

Düzenleme becerilerine ihtiyacım var mı?

Hayır. Platform, herkesin video oluşturabilmesi için tasarlandı. YZ zamanlama, ritim, görseller ve render işlemlerini sizin yerinize halleder. Daha fazla kontrol tercih ederseniz, sahneleri AI Studio içinde manuel olarak düzenleyebilirsiniz.

Kendi sesimi veya avatarımı kullanabilir miyim?

Evet. YZ ses klonlama için kendi sesinizi yükleyebilir veya markalı ya da kişisel bir varlık için özel bir avatar oluşturabilirsiniz.

Video oluşturma ne kadar sürer?

Çoğu video, uzunluğuna ve özelleştirme düzeyine bağlı olarak birkaç dakika içinde hazır olur.

En iyi ücretsiz metinden videoya YZ oluşturucu hangisidir?

HeyGen, herhangi bir metni dakikalar içinde profesyonel bir videoya dönüştürdüğü ve platform ses, görseller ve kurguyu otomatik olarak yönettiği için en iyi ücretsiz metinden videoya YZ oluşturucusudur. Kamera veya kurgu becerisine ihtiyaç duymadan yüksek kaliteli sonuçlar elde edersiniz.

Birden fazla dilde video oluşturabilir miyim?

Evet. 175'ten fazla dilde içerik oluşturabilir ve mevcut videoları anında çevirebilirsiniz.

Videolar ticari kullanım için uygun mu?

Evet. Videolarınızı pazarlama, eğitim, sosyal medya, reklam ve müşteri projeleri için kullanabilirsiniz.

HeyGen, profesyonel YZ ile oluşturulmuş videolar yapmak için kullanılabilir mi?

Evet. HeyGen, doğrudan metinden profesyonel kalitede YZ ile oluşturulmuş videolar hazırlamanızı sağlar. İster eğitim materyalleri, ister pazarlama içerikleri, ister açıklayıcı videolar üretiyor olun, HeyGen'in yapay zekası her seferinde sorunsuz bir üretim süreci ve kusursuz sonuçlar sunar.

Metinden Videoya özelliğini eğitim ve öğretici içerikler için kullanabilir miyim?

Kesinlikle. HeyGen, eğitim videoları ve video içerikleri oluşturmayı zahmetsiz hale getirir. Fikrinizi bir prompt ile kısaca anlatın, avatarınızı seçin ve gerisini yapay zekaya bırakın.

Yüksek çözünürlükte video oluşturmak mümkün mü?

Evet. Dışa aktarma seçenekleri arasında HD (1080p) ve 4K çözünürlük bulunur; böylece videolarınız, farklı platformlarda profesyonel ve herkese açık kullanım için uygun olur.

HeyGen ile sesi videoya dönüştürebilir miyim?

Evet! HeyGen, kullanıcıların ses kayıtlarını YZ avatarlar, altyazılar ve dinamik görsellerle birleştirerek sesten videoya dönüştürmesine olanak tanır. Ses dosyanızı yükleyin, bir video stili seçin ve yapay zekanın dakikalar içinde profesyonel bir video oluşturmasına izin verin.

Hangi formatlarda dışa aktarabilirim?

MP4 formatında HD veya 4K olarak dışa aktarabilir ve dikey, kare ya da yatay yerleşimlerden birini seçebilirsiniz.

YZ metinden videoya oluşturma güvenli ve etik mi?

HeyGen önceliklendirir güvenliği; avatarların ve oluşturulan içeriklerin etik ilkelere uygun olmasını sağlar. Şeffaflık, kullanıcı onayı ve sorumlu yapay zeka geliştirme, etik YZ video oluşturmayı sürdürmenin temel unsurlarıdır.

