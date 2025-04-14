Fikrinizi yazın. Oluştur'a tıklayın. Metinden paylaşmaya hazır bir videoyu düşündüğünüzden daha hızlı elde edin. Kamera, video düzenleme yazılımı veya prodüksiyon becerisi gerekmez. Videoyu indirin, düzenleyin veya anında paylaşın.
Metinden videoya ile profesyonel video prodüksiyonunu ölçeklendirin, kamera gerekmez
Metninizi hızla ilgi çekici video içeriğine dönüştürün. Sadece metninizi girin, gerçekçi bir avatar (veya kendi dijital ikizinizi) seçin ve birden fazla dilde stüdyo kalitesinde YZ seslendirmeleri oluşturun.
Çekim, oyuncu ve pahalı yeniden çekim zahmetini ortadan kaldırın. İster metni videoya dönüştüren hepsi bir arada bir araç olarak, ister favori editörünüz için A-roll oluşturmak amacıyla kullanın.
Tek bir prompt ile tam videolar oluşturun. Video düzenleme deneyimi gerekmez. Fikrinizi veya konunuzu yapıştırın, bir prompt yazın; Video Agent kişisel yönetmeniniz gibi davranarak dakikalar içinde eksiksiz bir videoyu senaryolaştırır, storyboard’unu hazırlar ve animasyonunu oluşturur.
Sahne oluşturmayı ve B-Roll eklemeyi otomatikleştirin. Blog yazılarını, PDF'leri veya URL'leri anında ilgi çekici metinden videoya anlatılara dönüştürün. YZ, metninizi sahnelere ayırır, ilgili B-roll görüntülerini ve yerleşimleri seçer, avatarı senkronize eder ve tek tıkla sizi bitmiş bir ürüne giden yolun %80'ine getirir.
YZ ile seçilmiş görseller ve dinamik hikaye anlatımı. Statik video şablonlarının ötesine geçin. Video Agent, stok görüntüleri akıllıca seçer, yapay zeka görselleri oluşturur ve özgün senaryonuza özel infografikler tasarlar; böylece her kısa video, mesajınıza özgü ve görsel olarak son derece ilgili hissedilir.
Her zaman yanınızda olan prodüksiyon asistanınız. Yüksek hacimli sosyal medya kısa videolarını, pazarlama materyallerini ve eğitim videolarını maliyetin çok küçük bir kısmına oluşturun. Bir prodüksiyon ekibi tutmadan veya saatlerinizi kurguda harcamadan, haftada bir videodan günlük yayına geçecek şekilde çıktı ölçeğinizi büyütün.
Metinden videoya yapay zeka ile en iyi sonuçları nasıl alırsınız
HeyGen'den en yüksek verimi almak için Video Agent'ın hızını AI Studio'nun hassasiyetiyle birleştirin. YZ'yi kullanarak ilk taslağınızı (sahneler, B-roll ve metin) oluşturun, ardından çıktıyı profesyonel bir son dokunuş için inceleyip geliştirin.
Boş sayfayla uğraşmayın. Video Agent'ı kullanarak basit bir prompt veya URL'yi anında otomatik oluşturulmuş senaryo ve B-roll içeren tam bir taslağa dönüştürün; böylece işin %80'ini anında tamamlamış olun.
Otorite oluşturmak için bir stok avatar seçin veya kendi Dijital İkizinizi kullanın. Bunları kütüphanedeki gerçekçi bir sesle eşleştirin ya da gerçekten özgün bir anlatım için kendi ses kaydınızı yükleyin.
Ayrıntılı kontrol için taslağınızı AI Studio'da açın. Genel B-roll görüntülerini kendi marka varlıklarınızla değiştirin, metnin ritmini ayarlayın ve yerleşimi, vizyonunuzu mükemmel şekilde yansıtana kadar inceleyin.
Video Çevirisi ile erişiminizi anında ölçeklendirin. Son videonuzu avatarınızın orijinal ses tonunu ve dudak senkronizasyonunu mükemmel şekilde koruyarak otomatik olarak 175+ dile dublaj yapın.
Metinleri videoya çevirerek senaryoları profesyonel videolara dönüştürün
HeyGen'in metinden yapay zeka video oluşturucusu, üretim sürecini otomatikleştirerek senaryonuzu tutarlı avatarlar, seslendirmeler ve görsellerle yüksek kaliteli videolara dönüştürür. Kamera veya prodüksiyon ekibine gerek yok.
Son derece gerçekçi YZ ses ve çeviri
Duygusal nüansları yakalayan seslendirmeler oluşturun veya özgün anlatım için kendi sesinizi klonlayın. İçeriklerinizi yeniden kayıt almaya gerek kalmadan, 175’ten fazla dile otomatik olarak çevirip dublajlayarak küresel pazarlara ulaşın.
Ölçeklenebilir ve tutarlı içerik
Yüzlerce video boyunca marka tutarlılığını koruyun. Özel avatarlarınızı ve hazır şablonlarınızı kaydedin; günlük sosyal medya içeriklerini, eğitim modüllerini veya kişiselleştirilmiş iletişim mesajlarını günler değil, dakikalar içinde oluşturun.
B-roll ve görseller oluşturun
Stok görüntü aramayı bırakın. YZ, metninizi analiz ederek anlatınızla uyumlu ilgili B-roll’leri, görselleri ve animasyonları otomatik olarak oluşturur veya seçer, böylece iş akışınızı hızlandırır.
Çoklu platform dışa aktarma (4K)
Videoları MP4 formatında 4K çözünürlüğe kadar dışa aktarın. Tüm kanallarda erişimi en üst düzeye çıkarmak için içeriği dikey (TikTok/Reels) veya yatay (YouTube/LMS) izleme için kolayca yeniden biçimlendirin.
Kaliteye, sadeliğe ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor
Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi Metinden Videoya YZ platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.
Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.
Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.
Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.
Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.
Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.
Metni videoya dönüştürme
Metninizi hayata geçirmek için kelimelerinizi kullanın ve yapay zeka metinden videoya oluşturucu, içeriğinizi çarpıcı ve profesyonel bir sonuca dönüştürsün.
Metninizi yazarak veya bir doküman yükleyerek başlayın. YZ, fikirlerinizi sahnelere ayırıp düzenler.
Çeşitli, gerçekçi avatarlar arasından seçim yapın veya kendi Dijital İkizinizi oluşturun. Tonunuza ve markanıza uygun bir YZ sesi seçin ya da ses klonlama ile kendi sesinizi klonlayarak son derece doğal bir anlatım sağlayın.
Görseller, şablonlar, altyazılar veya arka plan müziği ekleyin. Katmanları canlandırın, her sahneyi düzenleyin ve özelleştirilebilir arayüzü kullanarak hiçbir teknik beceri gerektirmeden görünümü ve hissi dilediğiniz gibi ayarlayın.
mp4 dosyanızı dışa aktarın ve web sitenizde, sosyal platformlarınızda veya eğitim sistemlerinizde anında paylaşın. TikTok veya Instagram Reels için dikey, YouTube için yatay formatı seçin.
HeyGen, kullanıcıların metinden video oluşturmasına olanak tanıyan bir YZ video oluşturucu ve metinden videoya AI aracıdır. Üretken yapay zeka ve profesyonel sonuçlar sunan gelişmiş YZ modelleriyle çalışır.
Hayır. Platform, herkesin video oluşturabilmesi için tasarlandı. YZ zamanlama, ritim, görseller ve render işlemlerini sizin yerinize halleder. Daha fazla kontrol tercih ederseniz, sahneleri AI Studio içinde manuel olarak düzenleyebilirsiniz.
Evet. YZ ses klonlama için kendi sesinizi yükleyebilir veya markalı ya da kişisel bir varlık için özel bir avatar oluşturabilirsiniz.
Çoğu video, uzunluğuna ve özelleştirme düzeyine bağlı olarak birkaç dakika içinde hazır olur.
HeyGen, herhangi bir metni dakikalar içinde profesyonel bir videoya dönüştürdüğü ve platform ses, görseller ve kurguyu otomatik olarak yönettiği için en iyi ücretsiz metinden videoya YZ oluşturucusudur. Kamera veya kurgu becerisine ihtiyaç duymadan yüksek kaliteli sonuçlar elde edersiniz.
Evet. 175'ten fazla dilde içerik oluşturabilir ve mevcut videoları anında çevirebilirsiniz.
Evet. Videolarınızı pazarlama, eğitim, sosyal medya, reklam ve müşteri projeleri için kullanabilirsiniz.
Evet. HeyGen, doğrudan metinden profesyonel kalitede YZ ile oluşturulmuş videolar hazırlamanızı sağlar. İster eğitim materyalleri, ister pazarlama içerikleri, ister açıklayıcı videolar üretiyor olun, HeyGen'in yapay zekası her seferinde sorunsuz bir üretim süreci ve kusursuz sonuçlar sunar.
Kesinlikle. HeyGen, eğitim videoları ve video içerikleri oluşturmayı zahmetsiz hale getirir. Fikrinizi bir prompt ile kısaca anlatın, avatarınızı seçin ve gerisini yapay zekaya bırakın.
Evet. Dışa aktarma seçenekleri arasında HD (1080p) ve 4K çözünürlük bulunur; böylece videolarınız, farklı platformlarda profesyonel ve herkese açık kullanım için uygun olur.
Evet! HeyGen, kullanıcıların ses kayıtlarını YZ avatarlar, altyazılar ve dinamik görsellerle birleştirerek sesten videoya dönüştürmesine olanak tanır. Ses dosyanızı yükleyin, bir video stili seçin ve yapay zekanın dakikalar içinde profesyonel bir video oluşturmasına izin verin.
MP4 formatında HD veya 4K olarak dışa aktarabilir ve dikey, kare ya da yatay yerleşimlerden birini seçebilirsiniz.
HeyGen önceliklendirir güvenliği; avatarların ve oluşturulan içeriklerin etik ilkelere uygun olmasını sağlar. Şeffaflık, kullanıcı onayı ve sorumlu yapay zeka geliştirme, etik YZ video oluşturmayı sürdürmenin temel unsurlarıdır.
