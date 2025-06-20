Markalı videolar için YZ ürün yerleştirme aracı

HeyGen kullanarak videolarda doğal ve gerçekçi YZ ürün yerleştirme oluşturun. Ürünleri, yeniden çekim yapmaya veya kareleri elle düzenlemeye gerek kalmadan, kasıtlı ve bağlama duyarlı hissettikleri sahnelere ekleyin; bunu yaparken hikaye anlatımını özgün ve marka güvenliğini korunaklı tutun.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Markalı içerikler ve sponsorluklar

Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.

Pazarlama ve reklam videoları

Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.

E-ticaret ürün hikâyeleştirmesi

Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.

Influencer ve içerik üretici iş ortaklıkları

Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.

Eğitim ve dahili demolar

Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.

Yerelleştirme ve küresel kampanyalar

Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.

HeyGen neden en iyi yapay zeka ürün yerleştirme video oluşturucusu?

HeyGen, ürün yerleştirmeyi YZ video oluşturma çağına taşıyarak geleneksel yöntemleri yapay zeka araçlarıyla dönüştürüyor. Zoraki bindirmeler veya göze batan eklemeler yerine, ürünleri sahnenin bağlamına, izleyicinin dikkatine ve anlatının akışına uyumlu biçimde konumlandırarak ürün entegrasyonunu güçlendiriyor.

Gerçekçilik ve güven için tasarlandı

YZ ürün yerleştirme ancak doğal hissettirdiğinde işe yarar. HeyGen, ürünlerin sahnelere izleyicinin dikkatini dağıtmadan, inandırıcı bir şekilde yerleşmesini sağlayan konumlandırmaya odaklanır.

Geleneksel yerleştirme iş akışlarından daha hızlı

Pazarlıkları, yeniden çekimleri ve manuel düzenlemeleri atlayın. YZ yerleştirmeyi dijital olarak yönetir ve prodüksiyon süresini haftalardan dakikalara indirir.

Modern içerik formatları için tasarlandı

Kısa sosyal kliplerden uzun markalı videolara kadar yerleşimler, formata, kadraja ve tempoya otomatik olarak uyum sağlar.

Bağlama duyarlı ürün yerleştirme

HeyGen, bir ürünü yerleştirmeden önce sahne ortamını, kamera açısını ve görsel akışı analiz ederek en iyi entegrasyonu sağlar. Böylece ürün, doğallıktan uzak bir şekilde havada asılı durmak yerine, mantıken ait olduğu yerde görünür. Ortaya çıkan sonuç, reklam gibi değil, bütüne entegre bir his verir.

Marka güvenli görsel hizalama

Ürünler, çevredeki sahneyle uyumlu olacak şekilde ölçek, ışıklandırma ve konumlandırma kontrollü biçimde ayarlanarak, profesyonel ürün fotoğraflarına benzer şekilde yerleştirilir. Bu yaklaşım, abartılı veya dikkat dağıtıcı görsellerden kaçınırken marka algısını korur. Her yerleştirme, güvenilirliği ve izleyici güvenini destekler; bu da başarılı ürün görselleri için kritik öneme sahiptir.

Senaryo ve sahne odaklı yerleştirme

Ürün yerleştirme, senaryo veya sahne amacına göre yönlendirilebilir ve ürün görsellerinin kusursuz entegrasyonunu sağlar. Bir ürünün öne çıkarılması, arka planda görünür olması ya da yalnızca ince bir şekilde referans verilmesi amaçlansın, YZ buna göre görünürlüğü ayarlar ve ürün fotoğrafçılığını iyileştirir. Böylece mesajlar kampanya hedefleriyle uyumlu kalır.

Kampanyalar arasında esnek yeniden kullanım

Bir ürün yerleştirildikten sonra, sahneler birden fazla video veya varyasyon için yeniden kullanılabilir. Bu sayede ekipler, yapay zeka araçları sayesinde yerleştirme çalışmasını veya prodüksiyon kurulumunu tekrarlamadan kampanyaları ölçeklendirebilir.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin, pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ ürün yerleştirme video oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Hız ve kontrol için tasarlanmış sadeleştirilmiş bir iş akışıyla YZ ürün yerleştirme videoları oluşturun.

Adım 1

Bir video yükleyin veya oluşturun

Mevcut bir videoyla başlayın veya HeyGen’in YZ video araçlarını kullanarak yeni bir video oluşturun.

Adım 2

Ürünü ve amacını tanımlayın

Sahnede yer almasını istediğiniz ürünü, yerleştirme hedefini ve görünürlük düzeyini belirtin.

Adım 3

YZ yerleşimini uygulayın

HeyGen, sahne bağlamını, ışığı ve perspektifi kullanarak ürünü gerçekçi bir şekilde yerleştirir.

Adım 4

Gözden geçirin ve dışa aktarın

Yerleşimi önizleyin, gerekirse ayarlamalar yapın ve son videoyu dışa aktarın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ ürün yerleştirme nedir?

  1. YZ ürün yerleştirme, fiziksel aksesuarlar veya yeniden çekimlere gerek kalmadan, ürünleri videolara gerçekçi ve bağlama duyarlı bir şekilde dijital olarak ekler; bunun için YZ video oluşturucu kullanır.

Yerleştirmeler ne kadar gerçekçi?

Yerleştirmeler, sahnenin ışığına, ölçeğine ve perspektifine uyum sağlayacak şekilde tasarlanır; böylece etkili ürün fotoğrafçılığında olduğu gibi ortama doğal bir şekilde ait hissedilir.

Ürünün ne kadar görünür olacağını kontrol edebilir miyim?

Evet. YZ araçlarını kullanarak ürünün sahnede ince bir şekilde mi, ikincil bir unsur olarak mı yoksa net biçimde öne çıkarılmış şekilde mi yer alacağını yönlendirebilirsiniz.

Bu, kısa ve uzun videolar için de işe yarıyor mu?

YZ ürün yerleştirme, sosyal medya klipleri, reklamlar, açıklayıcı videolar ve daha uzun markalı içerikler dahil olmak üzere farklı formatlarda çalışır.

Yerleşimler daha sonra güncellenebilir mi?

Evet. Ürünler veya konumlandırma, videoyu yeniden oluşturmaya gerek kalmadan dijital olarak değiştirilebilir.

Bu, sponsorlu içerik için uygun mu?

Evet. Birçok ekip, yapay zeka ürün fotoğraflarından yararlanarak, özgünlüğün ve izleyici güveninin önemli olduğu sponsorluklarda YZ ile ürün yerleştirme kullanıyor.

Video düzenleme becerilerine ihtiyacım var mı?

Hayır. Süreç yönlendirmelidir ve manuel kompozitleme veya gelişmiş düzenleme araçları gerektirmez.

Yapay zeka ile ürün yerleştirmeyi kimler kullanmalı?

Geleneksel prodüksiyonun karmaşıklığı olmadan ölçeklenebilir, gerçekçi ürün görünürlüğü isteyen markalar, içerik üreticileri, ajanslar ve pazarlamacılar en fazla faydayı sağlar.

